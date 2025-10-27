Ελπίζουμε ότι τα αυστηρά αστυνομικά μέτρα θα λειτουργήσουν θετικά. Κυρίως με τα αλκοτέστ. Με τις παραβιάσεις του ερυθρού σηματοδότη και του STOP. Σίγουρα τα νέα όρια ταχύτητας στις κατοικημένες περιοχές θα πρέπει να τα σεβαστούν όλοι οι οδηγοί. Ναι στα «20» χιλιόμετρα το όριο έξω από τα σχολεία. Ναι στο όριο «30» στις κατοικημένες περιοχές.

Αλλά ας κάνουν μια βόλτα και οι αρμόδιοι του κρατικού μηχανισμού να δουν τα λάθη και να τα διορθώσουν. Δεν μπορεί να υπάρχει σε δρόμο με διαχωριστική νησίδα όριο «50» και σε άλλο δρόμο με στροφές και χωρίς διαχωριστική νησίδα «70». Το «70» με τις στροφές είναι καταστροφικό. ‘Όπως το «50» στις ευθείες κουτό. Μας κάνει όλους παράνομους.

Η παρακάτω είδηση που ήρθε από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ήταν καλή αφού πιστώθηκαν 4.994.798,14 ευρώ στους λογαριασμούς 1.392 δικαιούχων του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ». ‘Ήταν μια καλή σε όσους αγόρασαν ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Συνολικά, από την έναρξη του Προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», τον Ιούνιο του 2024, έχουν καταβληθεί ενισχύσεις ύψους 43.129.392,70 ευρώ.

Τελευταία παρατηρούμε στις πανευρωπαϊκές παρουσιάσεις νέων μοντέλων αυτοκινήτων η σε άλλα μεγάλα event να προσκαλούν οι εταιρίες εκτός από τους δημοσιογράφους του ειδικού τύπου και άτομα που δεν έχουν καμιά σχέση ούτε με το αυτοκίνητο αλλά ούτε και με την γρήγορη οδήγηση.

Σε κάποια από τις τελευταίες εκδηλώσεις ρωτήσαμε την όμορφη δεσποινίδα που εμείς αποκαλούμε «influencer» αν έχει οδηγήσει ποτέ αυτοκίνητο με 300+ ίππους. Η απάντηση ήταν αρνητική και αληθινή.

Ωστόσο δεν έμεινε στην αφελή ερώτησή μας αλλά στον τίτλο που είχαμε αναφέρει. Μας είπε ότι δεν είναι «influencer» αλλά «Opinion leaders». Μάλιστα !!! Ευτυχώς αρκέστηκε στο μακιγιάζ, το στήσιμο στις φωτογραφίες και στα όμορφα και αινιγματικά χαμόγελα. Φυσικά και οδήγησε αλλά χωρίς συνοδηγό.

Να δούμε όμως και τη λογική των εταιριών. Θεωρούν ότι μέσα από τις αναρτήσεις που κάνουν οι «influencer»-«Opinion leaders», στα social media -κυρίως στο Instagram- έχουν θετικά αποτελέσματα. Κάνουμε πρόταση λοιπόν στον ΠΑΣΥΔΑΜ, στο επόμενο διοικητικό συμβούλιο να αλλάξει τον κανονισμό. Θέλουμε Opinion leaders στο θεσμό μας.

Οι λάτρεις του αυτοκινήτου με κινητήρες εσωτερικής καύσης σίγουρα θα χαρούν με την απόφαση της Cupra να κατασκευάσει το νέο CUPRA Formentor VZ5 σε 4.000 μονάδες παγκοσμίως. Η έκδοση αυτή – θα ξεκινήσει την παραγωγή του το πρώτο τρίμηνο του 2026- σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για το υψηλών αποδόσεων crossover SUV, συνδυάζοντας την ακατέργαστη ισχύ με την εκλεπτυσμένη αισθητική και τεχνολογία αιχμής. To CUPRA Formentor VZ5 παραμένει στην κορυφή της τεχνολογίας κινητήρων εσωτερικής καύσης ( κάτω από το καπό του θα κρύβεται ο εμβληματικός πεντα-κύλινδρος κινητήρας 2.5 λίτρων TSI που αποδίδει 390 ίππους και 480Nm ροπής προσφέροντας μία συναισθηματική εμπειρία. Μην ξεχνάμε το κιβώτιο DSG διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων και το σύστημα τετρακίνησης της CUPRA αλλά και το torque splitter.

Άλλο ένα αξιόλογο μοντέλο είναι αυτό το A6 Sedan της Audi. Παράγεται στο εργοστάσιο της Audi στο Neckarsulm, που είναι το κέντρο τεχνολογικής τελειότητας για τα μοντέλα business και luxury της μάρκας. Και η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία με αυτό το μοντέλο επαναπροσδιορίζει τα πρότυπα αεροδυναμικής και σχεδίασης στην κατηγορία του premium business Sedan. Με συντελεστή οπισθέλκουσας μόλις 0,23, το νέο A6 επιτυγχάνει την καλύτερη αεροδυναμική επίδοση στην ιστορία της Audi για μοντέλο με κινητήρα εσωτερικής καύσης – ένα επίτευγμα που αποτυπώνει τον απόλυτο συνδυασμό αισθητικής καθαρότητας και τεχνολογικής ακρίβειας.

Άμεσα διαθέσιμο για παραγγελία είναι το ολοκαίνουργιο E-3008 DUAL MOTOR AWD 325HP. Η τιμή του είναι 48.900 € (συμπεριλαμβάνει κρατική επιδότηση και επιδότηση Peugeot e-Move) και όπως συμβαίνει με όλα τα 100% ηλεκτρικά οχήματα PEUGEOT, καλύπτεται από εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών και Εγγύηση 8 ετών / 160.000 km για την μπαταρία.

Η Skoda κατέρριψε ακόμη ένα παγκόσμιο ρεκόρ, αποδεικνύοντας στην πράξη τι σημαίνει τεχνολογική ακρίβεια και αποδοτικότητα. Το νέο Superb με κινητήρας TDI, διένυσε 2.831 χλμ. με ένα μόνο γέμισμα – σύμφωνα με το Guinness World Records- επιβεβαιώνοντας τη φήμη του ως το πιο ολοκληρωμένο grand touring μοντέλο της κατηγορίας του. Στο τιμόνι, ο πρωταθλητής του ERC, Miko Marczyk. Στην ελληνική αγορά, το νέο Skoda Superb διατίθεται σε εκδόσεις βενζίνης mild-hybrid από 46.950€, σε diesel από 52.950€, ενώ στην κορυφαία έκδοση εξοπλισμού Laurent & Klement με κινητήρα Diesel απόδοσης 150 ίππων και το κορυφαίο αυτόματο κιβώτιο DSG η τιμή διαμορφώνεται στις 57.950€.

Όμως και η Nissan ανακοίνωσε ότι με το νέο LEAF 3ης γενιάς έκανε 622 χιλιόμετρα με έναν ανεφοδιασμό και μάλιστα στους δρόμους της Κοπεγχάγης. Το Leaf προσφέρει κορυφαία αυτονομία στην κατηγορία του, με δύο επιλογές μπαταριών, 52 kWh και 75 kWh. Σύμφωνα πάντα με τις δικές τους μετρήσεις ανακοίνωσαν ότι τα δύο Leaf εξασφάλισαν αυτονομία 440 km (52 kWh) και 622 km (75 kWh) αντίστοιχα. Ανέφεραν ακόμη αυτονομία που φτάνει τα 330 km με ταχύτητα 130 km/h και τα 430 km με ταχύτητα 110 km/h στον αυτοκινητόδρομο, σε συνδυασμό με χαμηλή κατανάλωση μόλις 13,8 kWh/100 km, τα μεγάλα ταξίδια γίνονται πιο άνετα και με λιγότερες στάσεις για φόρτιση. Όταν χρειαστεί φόρτιση, το νέο Nissan LEAF υποστηρίζει ταχεία φόρτιση DC έως και 150 kW, ανακτώντας ενέργεια για 420 km σε μόλις 30 λεπτά.

Κρατηθείτε!!!! Το YANGWANG U9 Xtreme είναι το ταχύτερο ηλεκτρικό supercar. Κατέρριψε παγκόσμιο ρεκόρ στο θρυλικό Nürburgring – στην πίστα Nürburgring Nordschleife μήκους 20,832 km- μόλις έναν μήνα μετά το παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας των 496,22 km/h στο ATP Papenburg. Η YANGWANG ανακοίνωσε ότι το U9 Xtreme πέτυχε νέο ρεκόρ γύρου για ηλεκτρικά supercar. Στις 22 Αυγούστου 2025, το U9X ολοκλήρωσε ένα γύρο του Nürburgring σε 6 λεπτά και 59,157 δευτερόλεπτα. Ήταν κατά πέντε δευτερόλεπτα πιο γρήγορο από το προηγούμενο ρεκόρ της κατηγορίας των ηλεκτρικών supercar. Κατάφερε να κατεβάσει το χρόνο κάτω από τα 7 λεπτά. Το αυτοκίνητο αποδίδει συνολικά πάνω από 3.000 PS, προσφέροντας σχέση ισχύος προς βάρος 1.217 PS/τόνο, που θέτει νέα παγκόσμια πρότυπα επιδόσεων.