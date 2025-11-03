Επιτέλους και μια καλή είδηση! Δεν βλέπουμε πλέον δίκυκλα με αναβάτες χωρίς κράνη! Το σημαντικό όμως προέρχεται από τις απαντήσεις που μας έδωσαν όσους ρωτήσαμε. Δεν φοράνε τα κράνη, για να μην τιμωρηθούν με το πρόστιμο!

Οι περισσότεροι τα φοράνε γιατί πείσθηκαν ότι το κράνος τους προστατεύει το κεφάλι. Η Κυβέρνηση θα μπορούσε να βοηθούσε ακόμη περισσότερο αν κατέβαζε το ΦΠΑ. Γιατί αν θέλουμε να είμαστε σωστοί, θα πρέπει να φοράμε και τα σωστά κράνη που σε προστατεύουν πραγματικά και δεν είναι διακοσμητικά.

Η Ford στο πλευρό των ευάλωτων ομάδων. Τριάντα μία χώρες από όλο τον κόσμο πήραν μέρος στην πρωτοβουλία της Ford που είχε σύνθημα «Γεμίστε ένα Ford – Κάντε τη Διαφορά» και συγκέντρωσαν πάνω από 900 τόνους βασικών ειδών διατροφής. Μεγάλη ανταπόκριση είχε το κάλεσμα της Ford και στην Ελλάδα. Το δίκτυο των Επίσημων Εμπόρων Ford σε όλη τη χώρα, κατά την περίοδο από 15 έως 25 Σεπτεμβρίου 2025, συγκέντρωσε συνολικά πάνω από έναν τόνο τροφίμων, μετά την άμεση ανταπόκριση, τόσο των μελών των τοπικών κοινωνιών, όσο και των φίλων και πελατών της μάρκας. Ευτυχώς υπάρχει ακόμη ευαισθησία!

Και μια που αναφερόμαστε στην ευαισθησία των ανθρώπων να αναφερθούμε στην πρωτοβουλία της Kumho Tire που βρέθηκε δίπλα στους Αθλητές της «Ελπίδας». Στήριξε τη συμμετοχή των αθλητών της «Ελπίδας» στους δρομικούς αγώνες των 5Κ, 10Κ και 21Κ μέτρων του 13ου Νυκτερινού Ημιμαραθωνίου Θεσσαλονίκης. Μεταξύ αυτών, ο Γιάννης Κατρανάς, που αγωνίστηκε στα 21Κ με χειρήλατο αμαξίδιο, εντυπωσίασε συμμετέχοντες και θεατές με τη δύναμη και την αφοσίωσή του, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα έμπνευσης και κοινωνικής ευαισθητοποίησης. Η KUMHO TIRE στήριξε 80 αθλητές, μεταξύ των οποίων και 9 Παραολυμπιονίκες, όπως τον Στέλιο Μαλακόπουλο (Παγκόσμιο ρεκόρ στο μήκος F62), τη Στέλλα Σμαραγδή (Παγκόσμιο ρεκόρ στο τριπλούν F47), τον Στράτο Νικολαΐδη και τη Ζωή Μαντούδη (σφαίρα F20).

Μπορεί στο θέμα «ηλεκτροκίνηση» σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες να μην έχουμε δει τα αποτελέσματα που κάποιοι θα ήθελαν, ωστόσο κάποιοι άλλοι, προχωρούν σε άλλες πηγές ενέργειας. Η Mercedes-Benz ELF για παράδειγμα, προωθεί τη βιώσιμη καινοτομία με το πειραματικό όχημα φόρτισης ELF. Το όνομα προέρχεται από τον γερμανικό όρο Experimental-Lade-Fahrzeug, που σημαίνει «Πειραματικό Όχημα Φόρτισης». Η ηλεκτροκίνηση αποτελεί βασικό στοιχείο στο δρόμο προς την απανθρακοποίηση. Με έμφαση στην τοπικά μηδενική εκπομπή CO₂ την έξυπνη φόρτιση και τη συνολική εξοικονόμηση πόρων, οι επιστήμονες παρουσίασαν το πειραματικό όχημα φόρτισης ELF . Το όχημα αυτό συνδυάζει τις καινοτομίες με τις υποδομές, για να προσφέρει μια απροβλημάτιστη και έξυπνη εμπειρία φόρτισης. Και τι κάνουν οι ερευνητές; Χρησιμοποιούν την αμφίδρομη φόρτιση με εναλλασσόμενο (AC) και συνεχές ρεύμα (DC). Το αυτοκίνητο μετατρέπεται σε συσκευή αποθήκευσης ενέργειας για κτήρια, ηλεκτρικούς καταναλωτές και το δίκτυο ηλεκτροδότησης.

To πρωτοποριακό μοντέλο Super Hybrid της BYD, κινείται στη Βραζιλία με βιοκαύσιμα. Το αυτοκίνητο σχεδιάστηκε για την αγορά της Βραζιλίας και μπορεί να λειτουργεί με οποιαδήποτε αναλογία βενζίνης και αιθανόλης. Η νέα έκδοση του Super Hybrid έκανε το ντεμπούτο της στα εγκαίνια της γραμμής τελικής συναρμολόγησης της BYD στο εργοστάσιο του Camaçari, όπου κατασκευάζεται το SONG PRO. Το αυτοκίνητο ενσωματώνει τεχνολογία DM-i (Dual Mode Intelligent), παρόμοια με τα συστήματα που φέρουν δημοφιλή μοντέλα της ευρωπαϊκής αγοράς, όπως το SEAL U DM-i και το SEAL 6 DM-i.

Το Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις επιμένει Ευρωπαϊκά. Για 4η συνεχόμενη φορά βρίσκεται στο νεοσύστατο πρωτάθλημα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου (FIA). Είναι μάλιστα ο πρώτος αγώνας του θεσμού για το 2026. Ο εναρκτήριος γύρος του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος Ιστορικών αυτοκινήτων του 2026 ξεκινάει από τη χώρα μας. Το Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις θα γίνει στις 23 και 24 Μαΐου, δηλαδή λίγες μόνο εβδομάδες πριν το Rally Acropolis του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του WRC.

Στις 26 Νοεμβρίου η προβολή της ταινίας “Zootopia 2” με τα εντυπωσιακά ηλεκτρικά μοντέλα Volkswagen ID. Στην παγκόσμια συνεργασία της Volkswagen με τα Walt Disney Animation Studios για την κυκλοφορία της ταινίας “Zootopia 2” στους κινηματογράφους σχεδιάστηκαν τρία ειδικά οχήματα, εμπνευσμένα από τα ηλεκτρικά μοντέλα Volkswagen ID.3, ID.4 και ID.7 Tourer. Μία από τις γοητείες του κόσμου της “Zootopia” είναι η χιουμοριστική αντανάκλαση της πραγματικής ζωής – από τους ανθρωπόμορφους χαρακτήρες μέχρι τα λογοπαίγνια με γνωστά brands. Στο “Zootopia 2”, η Volkswagen εμφανίζεται ως “Wolfswagen”, ένας ευρηματικός φόρος τιμής στην έδρα της εταιρείας, το Wolfsburg.

Όταν κινείσαι στην αγορά μαθαίνεις τρελά πράγματα. Στο κέντρο ελαστικών Zellits στην Αργυρούπολη, μπαίνει ένας 55άρης και λέει στον υπεύθυνο. Πόσο έχουν δυο λάστιχα για το αυτοκίνητό μου (γερμανικό και μάλιστα της τελευταίας πενταετίας). Ο Ρόναλντ Ζέλλιτς βλέπει και τα τέσσερα ελαστικά και του απαντάει ότι είναι λιωμένα και τα τέσσερα. Ο 55άρης τότε του λέει: Εσείς όλα τα ξέρετε. Τα δύο είναι καλά. Εσύ θέλεις να πουλήσεις αλλά εγώ δεν είμαι κορόιδο. Φυσικά και είναι κορόιδο. Τα τέσσερα ελαστικά έκαναν 400 ευρώ. Ο οδηγός που ήξερε καλύτερα από τον ειδικό τι έπρεπε να κάνει επέμεινε να γίνει η αλλαγή στα δύο. Τα άλλα δύο ήταν λιώμα. Σκεφθείτε τώρα τι θα γίνει αν αρχίζει να ψιλοβρέχει. Το αυτοκίνητο θα γλιστρήσει και η ζημιά που θα κάνει θα είναι -στην πιο απλή περίπτωση- δεκαπλάσια από την αντικατάσταση των δύο επιπλέον ελαστικών. Ξερόλες πάντα θα υπάρχουν!

Έναν ευέλικτο τρόπο απόκτησης αυτοκινήτου, σχεδιασμένο για να προσαρμόζεται απόλυτα στις ανάγκες κάθε οδηγού παρουσιάζει ο Όμιλος Σφακιανάκη. Με το μήνυμα «Leasing στα Μέτρα σου», η SUZUKI εισάγει μια νέα εποχή στη μίσθωση αυτοκινήτου, προσφέροντας τη δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο να καθορίσει ο ίδιος το μηνιαίο μίσθωμα, επιλέγοντας τα χιλιόμετρα, την προκαταβολή και τη διάρκεια της μίσθωσης του οχήματος. Με αυτόν τον τρόπο, η διαδικασία γίνεται απλή, διαφανής και πλήρως προσαρμοσμένη στις οικονομικές δυνατότητες και τον τρόπο ζωής του κάθε πελάτη. Η διαδικασία είναι απλή, διαφανής και πλήρως προσαρμοσμένη στις οικονομικές δυνατότητες των ενδιαφερομένων.

To νέο Renault 4 E-Tech Electric Van στην έκδοση N1 συνδυάζει τις ανάγκες του οικογενειάρχη με του επαγγελματία. Σχεδιάστηκε για τους επαγγελματίες, απευθύνεται όμως και στους οικογενειάρχες. Το προτιμούν τεχνίτες, διανομείς, αλλά και εταιρείες, αφού η αυτονομία του φθάνει έως και 409 χιλιόμετρα. Το πολυμορφικό Renault 4 E-Tech Electric Van προσφέρεται με δύο επιλογές κινητήρα και μπαταρίας. Η έκδοση Van του Renault 4 E-Tech Electric προσφέρεται – ανάλογα τη χώρα – σε δύο εκδόσεις.