Πολλές οι παρουσιάσεις νέων αυτοκινήτων τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Βλέπετε οι δημοσιογράφοι του ειδικού τύπου ανακοίνωσαν την τελική δεκάδα και ετοιμάζονται για την ψηφοφορία του Αυτοκινήτου της Χρονιάς για την Ελλάδα για το 2026. Λογικό είναι όλοι οι υποψήφιοι να στέλνουν τα μηνύματά τους με κάθε τρόπο

Από τη στιγμή που οι εκπρόσωποι του ειδικού τύπου ανακοίνωσαν τα δέκα καλύτερα αυτοκίνητα που εγκρίθηκαν για την τελική αναμέτρηση, οι περισσότεροι από τους επικεφαλής των εταιριών περιέργως δήλωσαν ότι βρήκαν τα αυτοκίνητά τους ότι είναι τα καλύτερα της αγοράς. Μάλιστα κάποιοι δεν δίστασαν να «ομολογήσουν» ότι για πρώτη φορά οδηγούν τόσο καλά αυτοκίνητα. Ο καθένας φυσικά αναφέρεται στην εταιρία που εκπροσωπεί.Θα θεωρήσουμε ότι κάνουν χιούμορ διαφορετικά θα πρέπει να προβληματισθούμε για την κρίση τους. Θα επανέλθουμε σύντομα στην ψηφοφορία για το ΑτΧ.

Ο Οκτώβριος ωστόσο ήταν πολύ καλός μήνας για τους εισαγωγείς αυτοκινήτων. Αν και επίσημα ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (Σ.Ε.Α.Α) δεν έχει βγάλει τους επίσημους αριθμούς από τις ταξινομήσεις, μάθαμε ότι ο 10ος μήνας του χρόνου ήταν εξαιρετικός. Ταξινομήθηκαν 10.784 αυτοκίνητα και το ποσοστό αύξησης σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2024 ήταν αυξημένο κατά 11.5%.

Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε την εκπληκτική άνοδο στις συνολικές ταξινομήσεις του νέου Citroen C4. Τον Οκτώβριο έφτασε τις 96 ταξινομήσεις (17.3%) και πέρασε τo A3 της Audi με 92 ταξινομήσεις (16.6%) και την BMW 1 που έκανε 76 ταξινομήσεις (13.7%). Η πτώση της BMW πρέπει να προβληματίσει τους Γερμανούς. Το C4 ήρθε πρώτο και στις ταξινομήσεις της λιανικής στην C Segment. Έφθασε τις 78 έναντι των 52 που έκανε η BYD με το Dolphin και τις 51 που έκανε η Audi με το A3.

H BMW άρχισε να ειδοποιεί τους κατόχους των γερμανικών αυτοκινήτων να μην χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους λόγω δυσλειτουργίας του αερόσακου οδηγού ή ακόμα και του συνοδηγού. Σύμφωνα με τη BMW, η επιστολή που έχει αποσταλεί στους κατόχους αναφέρει τα εξής. «Οι διακυμάνσεις της υγρασίας του αέρα και της θερμοκρασίας θα μπορούσαν να προκαλέσουν δυσλειτουργία του ενεργοποιητή αερίου του αερόσακου του οδηγού, μετά από μερικά χρόνια. Δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο, σε περίπτωση σύγκρουσης, η ενεργοποίηση του αερόσακου να οδηγήσει σε υπερβολική πίεση στο εσωτερικό του ενεργοποιητή αερίου. Αυτό μπορεί να προκαλέσει την έκρηξή του, με πιθανό αποτέλεσμα μεταλλικά θραύσματα να εκτοξευτούν και τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρούς ή σε ακραίες περιπτώσεις τραυματισμούς επικίνδυνους για τη ζωή του οδηγού και των λοιπών επιβατών του οχήματος».

Φυσικά η βλάβη θα επιδιορθωθεί δωρεάν αλλά μας προβληματίζουν τα απανωτά προβλήματα που εντοπίζονται με τα ακριβά αυτοκίνητα της BMW. Χάνει πόντους η γερμανική εταιρία. Δεν ξέρω αν το έχουν καταλάβει αλλά τα κακά σχόλια δίνουν και παίρνουν.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Όμιλος Συγγελίδη πραγματοποίησε το Συνέδριο After Sales 2025 όπου αναλύθηκαν τα αποτελέσματα αυτής της χρονιάς αλλά δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην στρατηγική του Ομίλου για το 2026. Στο κάλεσμα του ομίλου Συγγελίδη συμμετείχε το πανελλαδικό δίκτυο των Επίσημων Διανομέων και Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών των μαρκών Citroën, Peugeot, Opel και DS Automobiles. Η εκδήλωση, που έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός για τον Όμιλο, αποτέλεσε μια ολοκληρωμένη αποτύπωση της στρατηγικής, των στόχων και των επιτευγμάτων στον τομέα του After Sales, μέσα από παρουσιάσεις των στελεχών και ουσιαστικό διάλογο με τους συνεργάτες του δικτύου. Το συνέδριο τίμησε με την παρουσία της και η Διοίκηση του Ομίλου Συγγελίδη. Ο κ. Πολυχρόνης Συγγελίδης αναφέρθηκε στα σημαντικά αποτελέσματα του Ομίλου ενώ ο Γενικός Διευθυντής της Aiglon A.E, κ. Πέτρος Πιπερίδης αναφέρθηκε στα αποτελέσματα που είχε ο Όμιλος το 2025 και ανέπτυξε τη νέα στρατηγική που θα ακολουθήσει για το 2026 για τις μάρκες Citroën, Peugeot, Opel και DS Automobiles.

Η Skoda με αφορμή τα 130 χρόνια ιστορίας και καινοτομίας, το γιορτάζει κάνοντας μια προνομιακή εμπορική πρόταση για το Kamiq με τις πολύ καλές διαστάσεις (μήκος περίπου 4.249 mm και πλάτος 1.988 mm). Ο χώρος αποσκευών έχει χωρητικότητα περίπου 400 λίτρα και μπορεί να φτάσει έως τα 1.395 λίτρα με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα. Η επετειακή εμπορική πρόταση της Kosmocar, με αφορμή τα 130 χρόνια της Skoda, είναι δελεαστική. Προσφέρει το Kamiq σε τιμή που ξεκινά από 20.950 ευρώ. Το Skoda Kamiq συνδυάζει μοντέρνα σχεδίαση με δυναμικές γραμμές και «τολμηρές ακμές» που το καθιστούν ξεχωριστό στον χώρο των compact SUV. Στο εσωτερικό, η εργονομία είναι μοναδική, αφού το Kamiq δίνει έμφαση στην άνεση και τις πρακτικές λύσεις.

Η Hyundai Motor Europe βραβεύτηκε από το Top Employers Institute ως Κορυφαίος Εργοδότης (Top Employer) για το 2025 στη Γερμανία. Η διάκριση της Hyundai Motor Europe επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Hyundai στους εργαζομένους της αποτελώντας την κινητήρια δύναμη της πίσω από την επιτυχία της στην Ευρώπη. Το πρόγραμμα του Top Employers Institute πιστοποιεί οργανισμούς με βάση τη συμμετοχή και τα αποτελέσματα της Έρευνας Βέλτιστων Πρακτικών Ανθρώπινου Δυναμικού. Αυτή η έρευνα καλύπτει έξι τομείς ανθρώπινου δυναμικού που αποτελούνται από 20 ενότητες, όπως η Στρατηγική Ανθρώπινου Δυναμικού, το Περιβάλλον Εργασίας, η Απόκτηση Ταλέντων, η Μάθηση, η Ποικιλομορφία, η Ισότητα και η Ένταξη, η Ευημερία και άλλα. Με αυτήν την βράβευση, η Hyundai Motor Europe ενισχύει τη θέση της ως εργοδότης στην Ευρώπη. Το πρόγραμμα έχει πιστοποιήσει και βραβεύσει πάνω από 2.400 κορυφαίους εργοδότες σε 125 χώρες/περιοχές σε πέντε ηπείρους.

Ο νέος Διευθύνων σύμβουλος & Γενικός Διευθυντής της ΕΜΑ είναι ο κ. Γιώργος Μπουλούκος. Είναι στέλεχος με διεθνή εμπειρία στη στρατηγική διανομής, τα logistics, τις πωλήσεις και την ανάπτυξη ομάδων. Έχει διατελέσει σε ηγετικές θέσεις σε Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας επιχειρησιακές στρατηγικές με σημαντικό οικονομικό αποτύπωμα. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και έχει παρακολουθήσει προγράμματα ηγεσίας και στρατηγικής από κορυφαία διεθνή εκπαιδευτικά ιδρύματα. Στην ΕΜΑ Α.Ε. ξεκίνησε να εργάζεται από τον Ιούλιο του 2025.

Και να κλείσουμε με κάτι που κανένας από τους αρμόδιους ( οδηγός, τροχαία, ασφαλιστική εταιρία) δεν κατάφερε να καταλάβει πως έγινε αυτό το θαύμα. Η οδηγός ήταν γυναίκα. Λέει ότι δεν έτρεχε. Και το πιστεύουμε γιατί έγινε στα πρώτα μέτρα της οδού Σπύρου Μερκούρη, στο Παγκράτι. Μάλιστα οι περισσότεροι δρόμοι είχαν κορδέλες και η κίνηση των οχημάτων απαγορευόταν λόγω του Μαραθωνίου. Οι τροχονόμοι που έφθασαν στο σημείο κατέγραψαν το περιστατικό, έβαλαν χαρτόνι πάνω στους αριθμούς κυκλοφορίας για να προστατέψουν τα προσωπικά δεδομένα του οδηγού και αποχώρησαν. Έκαναν το χρέος τους. Λίγο αργότερα έφθασαν και οι κάτοχοι των δύο σταθμευμένων αυτοκινήτων που έπαθαν ζημιά. Η οδηγός ισχυρίζεται ότι δεν έκανε απολύτως τίποτα περίεργο απλά το αυτοκίνητο της σαν να μπλοκάρισε και σκαρφάλωσε πάνω στα άλλα δύο. Άλλος ένας γρίφος που καλείται να λύσει η Mini.