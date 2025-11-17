Ο Σ.Ε.Α.Α ανακοίνωσε για το μήνα Οκτώβριο 11.4% άνοδο στις ταξινομήσεις των καινούργιων αυτοκινήτων. Ας μην ξεχνάμε και την άνοδο +27% τον Σεπτέμβριο. Σε σχέση με το 2024 από την αρχή της χρονιάς έως και τον δέκατο μήνα του έτους η συνολική αύξηση είναι +4.5%.

Βρισκόμαστε στα μέσα Νοεμβρίου και η αγορά πάει καλά. Και θα πάει ακόμη καλύτερα αν υπολογίσουμε και τις προσφορές που γίνονται από πολλές εισαγωγικές εταιρίας λόγω Black Friday. Ωστόσο πτώση έχουμε στην αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Πέρυσι είχαμε 918 ταξινομήσεις και φέτος 803 ταξινομήσεις, δηλαδή -12.5%. Αντίθετα στην κατηγορία των PHEV είχαμε μεγάλη αύξηση. Το 2024 είχαμε 750 και τον Οκτώβριο του 2025 έφτασαν τις 1313 ταξινομήσεις, δηλαδή αύξηση 75.1%.

Σε λιγότερο από ένα μήνα ένα από τα 11 αυτοκίνητα που προκρίθηκαν για τον τίτλο «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026» θα είναι ο μεγάλος νικητής. Οι δημοσιογράφοι του ειδικού τύπου, μέλη του ΑτΧ, από τα 50 αυτοκίνητα που εισήχθησαν στην Ελλάδα, μετά από σκληρές δοκιμές επέλεξαν 10 αλλά δύο από αυτά ισοβάθμησαν και έτσι η δεκάδα έγινε 11άδα. Τα 11 αυτά μοντέλα είναι – με αλφαβητική σειρά –τα εξής: BYD Atto 2 , Chery Tiggo 4, Citroen C3 (& ё-C3), Dacia Bigster, Fiat Grande Panda (& EV), Geely EX5, Hyundai Inster, KIA EV3, MG ZS Max Hybrid+, Renault 5 E-Tech Electric και Skoda Elroq. Η τελική ψηφοφορία που θα γίνει στις 15 Δεκεμβρίου είναι ονομαστική και ο κάθε δημοσιογράφος εξηγεί τους λόγους της αξιολόγησης για κάθε μοντέλο ξεχωριστά. Υπομονή και θα μάθουμε ποιος θα είναι ο μεγάλος νικητής του 2026. Για φέτος υποστηρικτές του θεσμού είναι οι εταιρείες Auto Fit, Continental και Ferst, καθώς και η πίστα καρτ SFi Karting Circuit.

Η PEUGEOT που καθιέρωσε τη BLACK FRIDAY στα αυτοκίνητα, προσφέρει τα best-sellers μοντέλα της με τιμές που να ανταποκρίνονται στη μεγάλη γιορτή για τον καταναλωτή. Μάλιστα σε κάποια μοντέλα, το όφελος φτάνει έως 8.000 ευρώ. Σε όλα τα μοντέλα οι προσφορές δεν περνούν απαρατήρητες. Τα μοναδικά οφέλη για τα γαλλικά μοντέλα της Peugeot θα ισχύουν έως την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου και για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων.

Η Skoda Auto στην παγκόσμια πρεμιέρα που πραγματοποιήθηκε στο Media Workshop του Volkswagen Group πριν από την έκθεση IAA στο Μόναχο, παρουσίασε το νέο Epiq. Αποκάλυψε το όραμά της για ένα προσιτό, πλήρως ηλεκτρικό SUV πόλης που αναμένεται να λανσαριστεί το 2026. Με μινιμαλιστική αισθητική, λειτουργική ευφυΐα και προσιτή τιμή εκκίνησης – συγκρίσιμη με εκείνη του θερμικού Kamiq – το Epiq ενσαρκώνει τη δέσμευση της μάρκας να καταστήσει την ηλεκτροκίνηση πρακτική, προσιτή και ελκυστική για όλους. Η έκδοση παραγωγής του Skoda Epiq αναμένεται να κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της στα μέσα του 2026.

Τα ολοκαίνουργια κινέζικα SUV ηλεκτρικά αυτοκίνητα της Zeekr μετά την πρώτη τους γνωριμία στην ΔΕΘ, παρουσιάζονται και πάλι στη Βόρεια Ελλάδα με τη διαφορά ότι τώρα οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να τα οδηγήσουν. Προσοχή στο γκάζι. Το Zeekr 7X αποδίδει 646 ίππους και έχει αυτονομία 615 χιλιόμετρα.

Η πρόταση της Ford να συνδυάσει την κλασική ειδική έκδοση της Mustang με τη σύγχρονη καινοτομία στα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, βρήκε πολλούς υποστηρικτές. Η ιδέα άρεσε. Δεν έμενε παρά να ανάψουν το «πράσινο φως» οι επικεφαλής της φίρμας. Έτσι δημιουργήθηκε η νέα Ford Mustang Mach-E GT California Special που προσφέρει ότι καλύτερο υπάρχει από δύο διαφορετικούς κόσμους. Οι προηγμένες ηλεκτρικές επιδόσεις, σου κόβουν την ανάσα.

Η Omoda & Jaecoo παρουσιάζει τα O’Joy Deals που προσφέρουν νέες μειωμένες τιμές και κάνουν πιο εύκολη την απόκτηση ενός νέου και σύγχρονου SUV Omoda ή Jaecoo. Τα O’Joy Deals αφορούν συνολικά 6 μοντέλα και εκδόσεις Omoda και Jaecoo και προσφέρουν συνολική επιδότηση από 2.500€ μέχρι 7.500€ ανάλογα με το μοντέλο και την έκδοση. Για το ηλεκτρικό OMODA 5 EV οι προσφορές των O’Joy Deals συνδυάζονται με το Πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά» και απόσυρση παλαιού οχήματος, προσφέροντας ακόμα μεγαλύτερο όφελος. Τα O’Joy Deals ισχύουν για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων και αφορούν αγορές με εφάπαξ πληρωμή.

Από του χρόνου στους αγώνες της F1 θα βλέπουμε και τα μονοθέσια της Audi. Ήδη έγινε η πρώτη στατική αποκάλυψη του R26 Concept. Η μελλοντική ομάδα Audi F1 έχει ήδη εξασφαλίσει συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες όπως adidas, bp και τον μελλοντικό εταίρο τίτλου Revolut. Η πλήρης αποκάλυψη της εργοστασιακής ομάδας θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο 2026. Στη συνέχεια θα κάνει τις πρώτες δοκιμές σε Βαρκελώνη και Μπαχρέιν. Το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο της Audi στη Formula 1 θα γίνει στη Μελβούρνη, 6–8 Μαρτίου 2026.

Στην 82η έκθεση EICMA 2025, η Honda βραβεύτηκε με το EICMA 2025 Sustainable Exhibitor Award, για τη βιώσιμη διαχείριση του εκθεσιακού της περιπτέρου. Με τη συγκεκριμένη διάκριση, η Honda Motor Europe Ltd. επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά τη θέση της ως ηγέτιδα όχι μόνο στον τομέα της καινοτομίας και της τεχνολογίας των μοτοσυκλετών αλλά και στη βιώσιμη ανάπτυξη και την υπεύθυνη διαχείριση των δραστηριοτήτων της. Η διάκριση αυτή απονεμήθηκε στο πλαίσιο μιας διοργάνωσης που έλαβε εκ νέου τη διεθνή πιστοποίηση ISO 20121 από την TÜV NORD Italia, επιβεβαιώνοντας τη βιώσιμη διαχείριση της έκθεσης και τη δέσμευσή της για μείωση των περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων.

Και να κλείσουμε με ένα πρόβλημα που διαρκώς δημιουργεί ολοένα και περισσότερα προβλήματα. Η ερώτηση είναι απλή. Γιατί πρέπει να πληρώνουμε στην Αττική οδό όταν παρατηρούνται μποτιλιαρίσματα και καθυστερήσεις 15 λεπτών και άνω; Ναι. Να πληρώνουμε, αλλά να μην ταλαιπωριόμαστε! Το να εισπράττουν κάποιοι χωρίς να κάνουν έργα δεν λέει ! …