Πονηρούληδες πάντα υπήρχαν και πάντα θα υπάρχουν. Πρόσφατα διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μια νέα συνήθεια που προς το παρόν αποδίδει. Οι επώνυμοι με τα πανάκριβα αυτοκίνητα που εντοπίζονται να τρέχουν δηλώνουν ότι δεν τα οδηγούσαν αυτοί, αλλά κάποιοι άλλοι.

Όταν η κάμερα εντοπίζει ένα αυτοκίνητο των 200.000 και άνω ευρώ, να κινείται με 200 χιλιόμετρα, και ο κάτοχός του να ισχυρίζεται κατηγορηματικά ότι δεν ήταν αυτός ο οδηγός, τότε βρίσκεται η λύση διαφορετικά. « Εντοπίζεται» ο φίλος που πήρε κρυφά το αυτοκίνητο και πρόθυμα παραδίδει το δίπλωμά του για δύο, τρείς ή και παραπάνω μήνες (ανάλογα με το πόσο … έτρεχε). Και εδώ είναι το κενό της νομοθεσίας. Η τροχαία δέχεται αυτό που ισχυρίζεται ο κάθε ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου που εντοπίσθηκε να τρέχει και αφαιρεί το δίπλωμα ενός τρίτου που υποδεικνύει ο κάτοχος του Ι.Χ.

Να σας θυμίσουμε την υπόθεση Τσιτσιπά: Το αυτοκίνητό του εντοπίσθηκε να τρέχει με 213 χιλιόμετρα. Ο τενίστας έπρεπε να πληρώσει πρόστιμο 2.000 ευρώ και να καταθέσει το δίπλωμά του για ένα χρόνο. Ο δικηγόρος του είπε ότι ο πελάτης του ήταν συνοδηγός …

Να σας θυμίσουμε την υπόθεση Μάνεση ( ιδιοκτήτη της Manessis Travel): Το hypercar (Mercedes AMG GT Black) έτρεχε με 291 χιλιόμετρα στη Λεωφόρο Συγγρού. Ο ιδιοκτήτης ισχυρίσθηκε ότι κάποιος φίλος του είχε πάρει το αυτοκίνητό του για να κάνει μια βόλτα. Έτσι απλά. Χωρίς να το ξέρει. Ο «γρήγορος οδηγός» χωρίς καμιά αντίρρηση κατέθεσε το δίπλωμά του.

Παρκάρει ο άλλος σε διάβαση πεζών. Είναι επώνυμος και γράφει στα παλιά του τα παπούτσια τον ΚΟΚ αλλά και τις ράμπες των ΑΜΕΑ. Πάει ο δικηγόρος του επώνυμου στην τροχαία καταθέτει ότι το αυτοκίνητο το οδηγούσε κάποιος άλλος, δίνει το δίπλωμά του και ο νόμος εφαρμόζεται.

Αυτά, Κύριοι Νομοθέτες, είναι τα κενά του Νόμου που λέγαμε!

Να πάμε τώρα στο θέμα τροχαία ατυχήματα- δυστυχήματα και εκπαίδευση. Το ξέρετε ότι η χώρα μας είναι η 5η στην κατάταξη της Ευρώπης, στα θανατηφόρα τροχαία; Οι περισσότεροι που τα προκαλούν είναι οι απείθαρχοι οδηγοί, αλλά και αυτοί που αγνοούν τα βασικά σημεία της ασφάλειας. Γιατί όμως τα αγνοούν; Γιατί την Κυκλοφοριακή Αγωγή δεν την έμαθαν από μικρά παιδιά. Σύμφωνα λοιπόν με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών, η πιο επικίνδυνη χώρα στην Ευρώπη για οδήγηση είναι η Σερβία με 78 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους, ακολουθεί η Ρουμανία με 77, η Βουλγαρία με 74, η Κροατία με 64 και η Ελλάδα στην πέμπτη θέση με 62. Οι λιγότερο επικίνδυνοι δρόμοι για οδήγηση στην Ευρώπη, βρίσκονται στις σκανδιναβικές χώρες.

Η Ιαπωνία κατέγραψε τον τρίτο χαμηλότερο ετήσιο αριθμό θανάτων από τροχαία ατυχήματα το 2024 παγκοσμίως, με 2.663 περιστατικά. Η Εκπαίδευση ξεκινάει από τα σχολεία. ( Οι Έλληνες Υπουργοί εδώ και μερικές δεκαετίες το … ψάχνουν ακόμη). Στην Ιαπωνία υπάρχουν Ειδικές Σχολές Οδήγησης μόνο για παιδιά, που συνεργάζονται με Σχολεία. Οι Σχολές αυτές παρέχουν στα παιδιά όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για να είναι ασφαλή στους δρόμους, και όσα συμμετέχουν, λαμβάνουν τη δική τους ειδική «Άδεια Οδήγησης» στο τέλος του μαθήματος. Μάλιστα οι μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου χρησιμοποιούν μηχανοκίνητα καρτ, ενώ τα μικρότερα παιδιά (ηλικίας τριών ετών και άνω) οδηγούν με ηλεκτροκίνητα καρτ. Και στις δύο περιπτώσεις, τα καρτ δεν κινούνται, εκτός αν φορούν ζώνες ασφαλείας, ενώ είναι εξοπλισμένα με φλας και ρυθμιζόμενους πλευρικούς καθρέφτες.

Ευτυχώς με τους καινούργιους δρόμους ταχείας κυκλοφορίας μειώθηκαν τα τροχαία. Τα περισσότερα τροχαία σημειώνονται στις επαρχιακές οδούς από υπερβολική ταχύτητα ή μέθη, ή μέσα στις πόλεις από απροσεξία. Στις 4 Δεκεμβρίου παραδίδεται στην κυκλοφορία -όπως είπε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος- ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα–Πύργος. Πριν από ένα μήνα απέμεναν δέκα χιλιόμετρα. Η Ολυμπία Οδός, η κατασκευάστρια εταιρεία και η Κοινοπραξία δουλεύουν πυρετωδώς για να παραδώσουν το έργο στην ώρα τους. Για να δούμε θα πέσει μέσα ο Υφυπουργός η ο … καιρός θα τους καθυστερήσει!

Η Toyota Hellas στο πλευρό της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής έως και το 2028. Η ελληνική εταιρεία με 24 νέα εξηλεκτρισμένα οχήματα, θα είναι επίσημος Εταίρος Μετακίνησης της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής έως και τους Ολυμπιακούς αγώνες του Λος Άντζελες 2028. Η συνολική φιλοσοφία της Toyota Hellas «Mobility for All», εκφράζει το όραμα της εταιρείας για την προώθηση της βιώσιμης και προσβάσιμης κινητικότητας για όλους. Η νέα συμφωνία πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Η Toyota Hellas υπέγραψε τη συνέχιση της σύμπραξης με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του Επίσημου Εταίρου Μετακίνησης για την περίοδο 2025 έως τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες 2028. Οι δύο φορείς ενώνουν τις δυνάμεις τους και ανανεώνουν τη συνεργασία τους, συνεχίζοντας έτσι μια μακρόχρονη σχέση που ξεκίνησε το 2017 και αισίως μετρά οκτώ χρόνια κοινής πορείας και δέσμευσης για τη στήριξη του ολυμπιακού κινήματος και των Ελλήνων αθλητών και την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας. Η συνεργασία εγκαινιάζεται με τη στήριξη της Λαμπαδηδρομίας των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο – Κορτίνα 2026. Η ελληνική διαδρομή θα ξεκινήσει με την Τελετή Αφής στην Αρχαία Ολυμπία, στις 26 Νοεμβρίου 2025, και θα ολοκληρωθεί με την Τελετή Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας στο Παναθηναϊκό Στάδιο, στις 4 Δεκεμβρίου 2025, πριν η Φλόγα ταξιδέψει προς το Μιλάνο.

Η νέα έκδοση του ημερολόγιου της Pirelli είναι η 52η κατά σειρά και έχει ως κεντρικό θέμα τη σύνδεση του ανθρώπου με τη φύση. Στις 22 φωτογραφίες του, πρωταγωνιστούν έντεκα εξέχουσες γυναίκες από τον χώρο του κινηματογράφου, της μόδας, της μουσικής και του αθλητισμού και ενσαρκώνουν τα τέσσερα βασικά στοιχεία. Τη γη, το νερό, τον αέρα και τη φωτιά. Δημιουργός του φετινού ημερολογίου της Pirelli 2026 που παρουσιάστηκε επίσημα στην Πράγα είναι ένας από τους πιο πρωτοποριακούς εικαστικούς της εποχής, ο Νορβηγός φωτογράφος και σκηνοθέτης Sοlve Sundsbo, γνωστός για την αδιάκοπη αναζήτηση νέων τρόπων απεικόνισης της πραγματικότητας.

Το PEUGEOT 2008 ήταν για 8 μήνες συνεχόμενους το best-seller στην ελληνική αγορά. Και σίγουρα το σερί των επιτυχιών δεν θα σταματούσε αν η ελληνική εταιρεία είχε στη διάθεσή της και άλλα αυτοκίνητα. Το νέο 2008 της γαλλικής φίρμας με σήμα το λιοντάρι είναι ο Νο 1 πρωταγωνιστής στη δημοφιλέστερη αλλά ταυτόχρονα απαιτητική κατηγορία. Η Peugeot στην Ελλάδα με αφορμή την εορτή BLACK FRIDAY ανακοίνωσε δελεαστικές προσφορές και ειδικά για τη μεγάλη γιορτή των εκπτώσεων διαθέτει σε περιορισμένο αριθμό το 2008 και E 2008. Για τους οπαδούς της ηλεκτροκίνησης, η γαλλική φίρμα διαθέτει 12 πλήρως ηλεκτρικά μοντέλα. Το E-2008, το κορυφαίο SUV στο τεστ ADAC Ecotest 2024, συνδυάζει εκπληκτική αποδοτικότητα και ευρυχωρία. Για μεγάλες διαδρομές, το συναρπαστικό next-level SUV E-3008 και το 7θέσιο E-5008 προσφέρουν 701 χλμ. και 668 χλμ. αντίστοιχα σε μικτές συνθήκες οδήγησης, κάνοντας κάθε ταξίδι άνετο, ήρεμο και χωρίς άγχος. Οι ενδιαφερόμενοι για αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης θα βρουν ένα ευρύ φάσμα επιλογών ανάμεσα σε πολλές κατηγορίες Ηatchback, Fastback, Crossover, SUV και επαγγελματικά VAN, που μπορούν να ικανοποιήσουν κάθε σύγχρονη ανάγκη. Συνολικά 7 Hybrid μοντέλα της Peugeot προσφέρονται με το έξυπνο υβριδικό σύστημα 48V που προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική κίνηση συνδυάζοντας έτσι τα πλεονεκτήματα 2 διαφορετικών κόσμων.

Η Τεχνοκάρ Μ.Α.Ε.Ε., στο πλαίσιο αυτής της ενέργειας SEAT Days – “Black Friday Edition” προσφέρει όλα τα SEAT Ibiza και SEAT Arona, με όφελος που ανέρχεται σε 1.500 ευρώ. Το προωθητικό πρόγραμμα SEAT Days – “Black Friday Edition” θα ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των σχετικών αποθεμάτων.

Το νέο Ford Ranger PHEV κατακτά για τέταρτη φορά μέσα σε 15 χρόνια μια κορυφαία διάκριση (IPUA). Φέτος κέρδισε το International Pick-up Award για το 2026-2027. Οι κριτές εντυπωσιάστηκαν από τον συνδυασμό της υβριδικής αποδοτικότητας και της οδήγησης χωρίς εκπομπές ρύπων, χωρίς συμβιβασμούς στην ισχύ, τη ρυμούλκηση ή τις ικανότητες εκτός δρόμου. Έτσι η 23μελή κριτική επιτροπή έμπειρων δημοσιογράφων αυτοκινήτου επέλεξε ως νικητή του International Pick-up Award (IPUA) για το 2026-27 το Ranger Plug-in Hybrid Electric Vehicle.

Και να κλείσουμε με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» που ξεκίνησε λαχειοφόρο αγορά για να βοηθήσει παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας. Στο πλευρό της προσπάθειας που κάνει «Το Χαμόγελο του Παιδιού» βρίσκεται η Volkswagen και η Kosmocar που επενδύουν σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη φροντίδα, τη στήριξη και την ευημερία των παιδιών και των οικογενειών σε όλη τη χώρα. Η VW διάθεσε για τη λαχειοφόρο αγορά ένα Taigo. Ο κ. Αριστείδης Αραβανής, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Kosmocar A.E. δήλωσε ότι αποτελεί για την Kosmocar μια βαθιά πράξη κοινωνικής ευθύνης. «Η στήριξη πρωτοβουλιών που ενισχύουν παιδιά και οικογένειες σε ανάγκη, βρίσκεται στον πυρήνα των αξιών μας και θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε δράσεις με ουσιαστικό αντίκτυπο». Οι λαχνοί της Λαχειοφόρου είναι διαθέσιμοι ηλεκτρονικά στο giatoxamogelo.gr και τηλεφωνικά στο 11040. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22 Ιανουαρίου 2026, δίνοντας στο κοινό τη δυνατότητα να στηρίξει έναν αξιόπιστο κοινωνικό φορέα και παράλληλα να διεκδικήσει σημαντικά δώρα.