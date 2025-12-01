Επιτυχία δεν είναι να πειθαρχούν οι οδηγοί λόγω των αυστηρών προστίμων. Επιτυχία είναι να πειθαρχούν γιατί πιστεύουν στα μέτρα και τη σκοπιμότητά τους. Δυστυχώς όταν πειθαρχούν από φόβο, τότε η επιτυχία των μέτρων είναι επιφανειακή. Γιατί οι οδηγοί αυτοί όταν διαπιστώσουν ότι δεν κινδυνεύουν ούτε από ραντάρ, ούτε από μπλόκα για αλκοτέστ, θα κάνουν και πάλι τις παρανομίες τους.

Λείπει η σωστή καθοδήγηση. Λείπει η πειθαρχία. Αν δεν μάθουν τα νέα παιδιά στο σχολείο ότι ο σεβασμός στον ΚΟΚ δεν είναι τιμωρία αλλά προστασία, όταν ξέρουν ότι δεν θα υπάρχει πρόστιμο θα κάνουν τις παρανομίες τους. Αυτό δεν είναι επιτυχία, αλλά αποτυχία. Χρειάζεται η σωστή καθοδήγηση να ξεκινάει από τα Σχολεία για να γλυτώσουν τουλάχιστον από αυτόν τον τόσο άδικο φόρο αίματος οι επόμενες γενιές.

Όταν κάποιος με ένα καλό αυτοκίνητο τρέχει με 200 και κάτι χιλιόμετρα στο δημόσιο δρόμο, μπορεί να προκαλέσει τροχαίο. Είτε είναι ανώνυμος ή επώνυμος, η τιμωρία πρέπει να είναι η ίδια. Εκεί δεν θα πρέπει να υπάρχει κανένα ελαφρυντικό. Όποιος θέλει να τρέξει υπάρχουν και οι πίστες. Πηγαίνεις, πληρώνεις και τρέχεις «κεκλεισμένων των θυρών».

Τροχαία δυστυχήματα δεν γίνονται όμως μόνο από ταχύτητα. Γίνονται από άγνοια ή από οδηγούς που έχουν πιεί αρκετά ποτηράκια οινοπνεύματος. Από μια τελευταία αναφορά της ΕΛΣΤΑΤ ενημερωθήκαμε ότι τον Σεπτέμβριο σημειώθηκαν στην Κρήτη 15 σοβαρά τροχαία, και σκοτώθηκαν έξι άνθρωποι. Γινόμαστε κουραστικοί, αλλά η άγνοια κινδύνου σημαίνει κακή παιδεία.

Η Toyota Motor Europe (TME) ξεκίνησε στο Kolin της Τσεχίας την παραγωγή του νέου Toyota Aygo X Hybrid. Εκεί βρίσκεται το εργοστάσιο της Toyota Motor Manufacturing Czech Republic (TMMCZ). Η TMMCZ, με περίπου 3.200 εργαζομένους και 65% των εξαρτημάτων να προέρχονται από την τοπική αγορά, έχει κατασκευάσει πάνω από 2,3 εκατομμύρια οχήματα Toyota από το 2022. Αλήθεια μήπως έχετε καταλάβει γιατί καμιά αυτοκινητοβιομηχανία δεν κάνει επενδύσεις στην Ελλάδα; Κάτι θα έχουν καταλάβει … και μας αποφεύγουν. Εκτός αν δεν τους αρέσει ο καιρός στη χώρα μας. Για το αυτοκίνητο που παράγεται στην Τσεχία, το νέο ultra-compact SUV Aygo X Hybrid να σας ενημερώσουμε ότι είναι ένα από τα πιο προσιτά μοντέλα της Toyota στην Ευρώπη. Σημειώστε ότι ή έχει κατανάλωση μέσα στην πόλη μόλις 2,9λτ/100χλμ. ή κόστος καυσίμου έως 5€/ 100χλμ. Η μικτή κατανάλωση είναι 3,7λτ/100χλμ.

Το αμιγώς ηλεκτρικό KIA PV5 αναδείχθηκε «International Van of the Year 2026». Αξιολογήθηκε μαζί με άλλα έξι μοντέλα που λανσαρίστηκαν το 2025, συμπεριλαμβανομένων δύο επιπλέον ηλεκτρικών van και τελικά κέρδισε τον τίτλο που «απογείωσε» τους Κορεάτες κατασκευαστές. Η ειδική τελετή έγινε στη Λυών της Γαλλίας. Η επιτροπή για τα Βραβεία IVOTY, που αποτελείται από κορυφαίους δημοσιογράφους από 26 χώρες, απένειμαν τον τίτλο «International Van of the Year 2026» στο Kia PV5, γιατί εκτός από πρακτικό, ανταποκρίνεται σε δύσκολες καταστάσεις.

Η Mercedes GLA 200 με τον υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα, 1.3 λίτρων που αποδίδει 163 ίππους, είναι ένα από τα αγαπημένα compact SUV που συνδυάζει την προσιτή πολυτέλεια με τη δυναμική σχεδίαση, την άνεση, την ασφάλεια. Αν και η Mercedes δεν μας έχει συνηθίσει σε … προσφορές, ωστόσο αυτή τη φορά κάνει την έκπληξη. Για το μοντέλο GLA κάνει μια ειδική τιμή στα 44.990 ευρώ, αλλά για περιορισμένο χρονικό διάστημα στην έκδοση Progressive.

Η Hyundai Motor Europe βραβεύτηκε ως “Top Employer 2025” στη Γερμανία από το Top Employers Institute. Η διάκριση της Hyundai Motor Europe επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Hyundai στους εργαζομένους της αποτελώντας την κινητήρια δύναμή της, πίσω από την επιτυχία της στην Ευρώπη. Το πρόγραμμα του Top Employers Institute πιστοποιεί οργανισμούς με βάση τη συμμετοχή και τα αποτελέσματα της Έρευνας Βέλτιστων Πρακτικών Ανθρώπινου Δυναμικού. Αυτή η έρευνα καλύπτει έξι τομείς ανθρώπινου δυναμικού που αποτελούνται από 20 ενότητες, όπως η Στρατηγική Ανθρώπινου Δυναμικού, το Περιβάλλον Εργασίας, η Απόκτηση Ταλέντων, η Μάθηση, η Ποικιλομορφία, η Ισότητα και η Ένταξη, η Ευημερία και άλλα. Το πρόγραμμα έχει πιστοποιήσει και βραβεύσει πάνω από 2.400 κορυφαίους εργοδότες σε 125 χώρες/περιοχές σε πέντε ηπείρους.

Η Kosmocar Trucks & Buses – MAN συμμετείχε ως Χορηγός στο 1ο Ελληνογερμανικό Sustainability Forum στο «NEW World – NEW Sustain-able Policy». Στο Forum πήραν μέρος υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων, θεσμικοί φορείς και Ακαδημαϊκοί.

Οι δημοσιογράφοι του ειδικού τύπου της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Automotive Researchers and Journalists Conference of Japan (RJC) απένειμαν το Ειδικό Βραβείο «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026» στο ηλεκτρικό e VITARA της Suzuki. Το e VITARA είναι το πρώτο ηλεκτρικό SUV της Suzuki που θα παρουσιαστεί ως παγκόσμιο μοντέλο σε περισσότερες από 100 χώρες και περιοχές σε όλο τον κόσμο.

Για το 2026 η Opel και η ADAC ανακοίνωσαν αλλαγές για την αγωνιστική σεζόν 2026. Η σημαντικότερη είναι η αντικατάσταση του Opel Corsa Rally Electric με το Mokka GSE Rally. Οι ομάδες και οι οδηγοί θα έχουν σύντομα στη διάθεσή τους το Mokka GSE Rally, με μέγιστη ισχύ 207 kW (281 hp) — υπερδιπλάσια σε σχέση με το Corsa Rally Electric (100 kW/136 hp). Η συνεργασία Opel–ADAC αποτελεί υπόδειγμα επιτυχούς ανάδειξης νέων οδηγών. Από το 2013, 224 άνδρες και γυναίκες οδηγοί από 22 χώρες έχουν κάνει τα πρώτα τους βήματα στους επαγγελματικούς αγώνες rally μέσα από το πρόγραμμα της Opel. Οι καλύτεροι προωθούνται στην ADAC Opel Rally Junior Team, όπου αγωνίζονται με το Opel Corsa Rally4 στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων (JERC).

Η Ford φέρνει την επανάσταση στη ρυμούλκηση με το πιο προηγμένο σύστημα που χρησιμοποιεί το νέο Ranger Plug-In Hybrid. Με το καινοτόμο Trailer Backup Assist, ο οδηγός δεν χρειάζεται πλέον να κάνει συνεχείς διορθώσεις με το τιμόνι όταν επιχειρεί να παρκάρει με τρέιλερ. Αντιθέτως, μέσω ενός εύχρηστου περιστροφικού επιλογέα που βρίσκεται στην κεντρική κονσόλα, όλοι οι οδηγοί του νέου Ranger Plug-In Hybrid μπορούν, όχι μόνο να κατευθύνουν το τρέιλερ εκεί που επιθυμούν, αλλά και να παρακολουθούν την πρόοδο της διαδικασίας μέσω της οθόνης αφής των 12 ιντσών, ενώ το σύστημα αναλαμβάνει αυτόματα τις κινήσεις του τιμονιού.

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος της BYD Stella Li μετά από 29 χρόνια πορείας στον τομέα της βιώσιμης κινητικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο, επιλέχθηκε από την κριτική επιτροπή και τιμήθηκε με το βραβείο Xataka Legend 2025. Η Stella Li γιόρτασε επίσης πρόσφατα τοπικά ορόσημα, συμπεριλαμβανομένης της διεθνούς επιτυχίας του BYD DOLPHIN SURF, που αναδείχθηκε «Παγκόσμιο Αστικό Αυτοκίνητο 2025» και αναγνωρίστηκε επίσης από την κοινότητα του Xataka ως το καλύτερο τεχνολογικό ηλεκτρικό όχημα της χρονιάς. Με το βραβείο Xataka Legend 2025, η Stella Li επιβεβαιώνει τη θέση της ως μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες στην παγκόσμια μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση.

Η Volkswagen φέτος γιορτάζει τα 50 χρόνια του Polo με ένα μοναδικό κινηματογραφικό video, γυρισμένο στη Νότια Αφρική. Ο επτάκις Παγκόσμιος Πρωταθλητής Rallycross Johan Kristoffersson, λίγο πριν αποκαλυφθεί το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό ID. Polo, οδήγησε οριακά τρεις θρύλους του Polo. Τώρα, η Volkswagen ξαναγράφει την ιστορία του μέσα από ένα video γεμάτο δράση – ένα κινηματογραφικό αφιέρωμα στα 50 χρόνια του Polo, που συνδέει το αγωνιστικό DNA του παρελθόντος με το ηλεκτρικό μέλλον. Το φιλμ γυρίστηκε στη Gqeberha της Νότιας Αφρικής- εκεί όπου εδώ και δεκαετίες παράγεται το Polo, στην «πατρίδα» του μοντέλου.

Ξεκίνησε η επέκταση του εργοστασίου της Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα στη Βρζέσνια της Πολωνίας. ‘Ήδη τέθηκε ο θεμέλιος λίθος για την επέκταση του εργοστασίου στη Βρζέσνια (Września). Η επέκταση θα αποτελέσει τη βάση για την παραγωγή του αμιγώς ηλεκτρικού Crafter επόμενης γενιάς. Εκτός από τα στελέχη της εταιρείας, στην τελετή συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι της πολιτικής σκηνής, των επιχειρήσεων και της εκκλησίας της Πολωνίας.