Είναι σίγουρο ότι υπάρχουν ακόμη χιλιάδες τολμηροί αγοραστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων που περιμένουν με μεγάλη αγωνία να εγκριθούν και τα δικά τους προγράμματα επιδότησης. Φαίνεται ότι το Πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά» δεν είναι και στα καλύτερά του. Δεν θα πούμε όμως προς το παρόν κάτι περισσότερο.

Γιατί βλέπουμε ότι αρκετοί εισαγωγείς όταν αναφέρουν τις νέες τιμές των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, έχουν και την ενότητα του Κρατικού Προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά». Κάτι παραπάνω θα ξέρουν …

Πριν από μερικά 24ωρα από τη χώρα μας πέρασε ένα σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που οι μετεωρολόγοι βάφτισαν «Byron». Αντικρύσαμε για ακόμη μια φορά την τραγική κατάσταση που βρέθηκαν δεκάδες περιοχές της χώρας μας. Πλημμύρισαν και πάλι οι ίδιες περιοχές. Παρασύρθηκαν αυτοκίνητα και καταστράφηκαν περιουσίες. Αλήθεια ποιος θα πληρώσει τις ζημιές σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που μέσα σε λίγες ώρες έχασαν τις περιουσίες τους εξαιτίας της προχειρότητας που γίνονται τα έργα; Δεν υπάρχει χώρος να καταγράψουμε με λεπτομέρειες τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν. Φυσικά οι Υπουργοί μας θα πουν με στόμφο στις κάμερες ότι θα γίνουν έρευνες και θα τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι …Έτσι λένε πάντα, αλλά τιμωρία δεν βλέπουμε! Συνηθίσαμε όμως τις βαρύγδουπες δηλώσεις.

Ένα άλλο θέμα που δυστυχώς σχολιάζουμε για πολλοστή φορά είναι η κακή ποιότητα των ελαστικών των αυτοκινήτων. Κάποιοι οδηγοί νομίζουν ότι επειδή βλέπουν στα ελαστικά τους το πέλμα έχουν αρκετή ζωή ακόμη. Είναι λάθος αυτό. Φυσικά πολλοί από αυτούς τους ξεροκέφαλους που κάνουν οικονομία στην ασφάλειά τους δεν γνωρίζουν ότι το πέλμα στα ελαστικά όταν ξεραθεί, δεν κρατάει στο δρόμο. Το κατάλαβαν όταν στη βροχή έκαναν πατινάζ και σταμάτησαν ή σε κάποιο άλλο Ι.Χ η σε κάποιο πεζοδρόμιο. Έτσι γέμισαν μέσα σε δύο ημέρες τα φαναρτζίδικα.

Οι υποψήφιοι αγοραστές των νέων αυτοκινήτων, εκτός από την ποιότητα και τον τεχνολογικό εξοπλισμό, αναζητούν λύσεις που συνδυάζουν, μεταξύ άλλων, σταθερότητα, χαμηλό κόστος, απόλυτη ευελιξία και καλή χρηματοδότηση.

Αυτό το διάστημα- όπως κάθε χρόνο όταν πλησιάζουν οι γιορτές- αρκετές εισαγωγικές εταιρείες κάνουν τα χριστουγεννιάτικα δώρα στους υποψήφιους αγοραστές. Η Citroën ξεκίνησε το πρόγραμμα «ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΑΠΟ ΤΗ CITROEN». Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη εμπορική πρόταση σε μια περίοδο όπου η ανανέωση του γηρασμένου στόλου οχημάτων, η μείωση των ρύπων και η προσιτή πρόσβαση στη βιώσιμη κινητικότητα αποτελούν βασικές προτεραιότητες για τους Έλληνες οδηγούς. Είναι μια καλή ευκαιρία προς τους ιδιοκτήτες των παλαιών και ρυπογόνων αυτοκινήτων να απαλλαχθούν από τα σαραβαλάκια και να αποκτήσουν σύγχρονα και φιλικά προς το περιβάλλον Ι.Χ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει όλα τα επιβατικά μοντέλα της μάρκας ( C3, C3 Aircross, C4 και C5 Aircross) σε κάθε διαθέσιμη έκδοση, θερμική, υβριδική και αμιγώς ηλεκτρική, και ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων.

Η Ford ανακοίνωσε νέες ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις χρηματοδότησης με εξαιρετικά προνομιακούς όρους για τα επιβατικά και επαγγελματικά μοντέλα της. Τα νέα αυτά χρηματοδοτικά προγράμματα της Ford Motor Ελλάς διακρίνονται για τη μεγάλη ποικιλία επιλογών όσον αφορά το επιτόκιο, την ελάχιστη προκαταβολή, αλλά και την διάρκεια αποπληρωμής, δίνοντας με τον τρόπο αυτό τη δυνατότητα σε κάθε πελάτη να επιλέξει αυτός την πρόταση που ταιριάζει ιδανικά στις δικές του ανάγκες. Στα επιβατικά οχήματα Ford, η εταιρεία προσφέρει σήμερα χρηματοδότηση με εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια, τα οποία ξεκινούν από 0,9% και απευθύνονται σε εκείνους που αναζητούν μια λύση με μέγιστη σταθερότητα και μικρή συνολική επιβάρυνση σε τόκους. Παράλληλα, διατίθενται προγράμματα με ελάχιστη προκαταβολή από μόλις 15%, που επιτρέπουν την απόκτηση οποιουδήποτε επιβατικού μοντέλου της γκάμας Ford με περιορισμένη αρχική επένδυση. Επίσης, η διάρκεια χρηματοδότησης κυμαίνεται από 12 έως και 84 μήνες, παρέχοντας εξαιρετικά επίπεδα ευελιξίας για συντομότερη αποπληρωμή ή χαμηλότερη δόση.

Νέο εμπορικό πρόγραμμα ανακοίνωσε η Opel λόγω των εορτών των Χριστουγέννων. Το νέο εμπορικό πρόγραμμα OPEL XMAS DEALS κάνει την απόκτηση ενός Opel πιο προσιτή και πιο ελκυστική, προσφέροντας όφελος έως 4.000 ευρώ για τις θερμικές και υβριδικές εκδόσεις και έως 7.400 ευρώ για τα αμιγώς ηλεκτρικά Opel. Το όφελος διαφοροποιείται ανάλογα με το μοντέλο και την έκδοση, δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε οδηγό να βρει τη λύση που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες του. Στο πρόγραμμα OPEL XMAS DEALS που ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων συμμετέχουν το Corsa ( το πιο fun αυτοκίνητο πόλης, με σύγχρονη σχεδίαση και αναβαθμισμένο εξοπλισμό), το Mokka ( το εντυπωσιακό SUV με το χαρακτηριστικό design που το κάνει να ξεχωρίζει), το Frontera (το νέο, πολυδιάστατο SUV με 5 ή 7 θέσεις) και το Grandland (το επιβλητικό SUV που συνδυάζει κομψότητα, ασφάλεια, άνεση και υψηλή τεχνολογία).

Η Volkswagen ανακοίνωσε ότι επεκτείνει τα Smart Deals στα plug-in hybrid (eHybrid) μοντέλα της, προσφέροντας ειδικές τιμές και σημαντικά οικονομικά οφέλη. Στο πρόγραμμα Smart Deals συμμετέχουν το Golf plug-in hybrid (eHybrid) (όφελος έως €5.000) , το Tiguan plug-in hybrid και eHybrid ( όφελος έως €8.000), το Tayron plug-in hybrid-eHybrid ( όφελος έως €7.000) το Touareg plug-in hybrid -eHybrid ( όφελος έως €8.000). Τα αυτοκίνητα είναι εξοπλισμένα με τα πιο εξελιγμένα συστήματα υποβοήθησης της μάρκας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να γνωρίσουν από κοντά τα Golf, Tiguan, Tayron και Touareg plug-in hybrid (eHybrid) στο επίσημο δίκτυο συνεργατών της μάρκας και να επωφεληθούν από τις ειδικές τιμές έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Μπορεί το πρωτάθλημα της F1 να τέλειωσε χθες στο Abu Dhabi με νικητή του αγώνα τον άπιαστο Max Verstappen και παγκόσμιο πρωταθλητή τον Land Norris, όμως μη νομίζετε ότι πάνε όλοι για διακοπές. Κανείς δεν φεύγει από τις πίστες. Αύριο, 9 Δεκεμβρίου, όλες οι ομάδες θα λάβουν μέρος σε ένα ομαδικό τεστ που διοργανώνει η Pirelli και το οποίο θα διεξαχθεί από τις 09:00 έως τις 18:00. Κάθε ομάδα θα χρησιμοποιήσει έναν από τους οδηγούς της στο τιμόνι ενός μονοθέσιου, ειδικά τροποποιημένου ώστε να προσομοιώνει τα χαρακτηριστικά των μονοθέσιων της επόμενης χρονιάς.

Αυτό θα γίνει προκειμένου να δοκιμάσει η ιταλική φίρμα που υποστηρίζει το παγκόσμιο πρωτάθλημα της F1, τη νέα γκάμα ελαστικών του 2026. Κάθε ομάδα θα λάβει ένα σετ γόμας C2, και από τρία σετ γόμας C3, C4 και C5, καθώς και ένα σετ Ενδιάμεσων (Intermediate) ελαστικών σε περίπτωση βροχής. Η γόμα C1 του 2026 καθώς και τα βρόχινα ελαστικά δεν θα είναι διαθέσιμα στη Yas Marina. Κάθε ομάδα θα χρησιμοποιήσει επίσης έναν νεαρό οδηγό – που δεν έχει αγωνιστεί σε περισσότερα από δύο GP – στο τιμόνι του μονοθεσίου της για το 2025. Αυτοί οι οδηγοί θα εφοδιαστούν με ελαστικά του 2025 – δύο σετ C3 και C5, τέσσερα σετ C4 και ένα σετ ενδιάμεσων και βρόχινων ελαστικών για χρήση σε περίπτωση βροχής. Για το τεστ, τα ελαστικά του 2026 θα φέρουν νέα γραφικά στα πλαϊνά τοιχώματα (sidewalls) που θα χρησιμοποιηθούν για όλη τη σεζόν.

Για μια ακόμη χρονιά η «Ζούγκλα» βρέθηκε στην Απονομή των βραβείων της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μοτοσυκλέτας, τα FIM Awards 2025, με τον απεσταλμένο μας Δημήτρη Διατσίδη να είναι ο μόνος Έλληνας δημοσιογράφος που είχε προσκληθεί. Η λαμπερή τελετή έγινε στην Λωζάνη και φέτος παραβρέθηκαν όλοι οι Παγκόσμιοι Πρωταθλητές (δεν υπήρχε απουσία λόγω τραυματισμών όπως άλλες χρονιές), όλων των αθλημάτων της μοτοσυκλέτας Circuit Racing, Motocross, Trial, Enduro, Cross Country Rallies και Track Racing. Η αγωνιστική χρονιά έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο!

Το διεθνές τουρνουά AEGEAN Messinia Pro-Am 2025,όπου η Zeekr ήταν χορηγός, συγκέντρωσε 27 ομάδες από 14 χώρες, προσφέροντας υψηλού επιπέδου αγωνιστική εμπειρία. Στο AEGEAN Messinia Pro-Am 2025 που έγινε από τις 19 έως τις 23 Νοεμβρίου, είχε υποστηρικτή την νέα εταιρεία Zeekr. Η premium μάρκα ηλεκτρικών οχημάτων που συνδυάζει τεχνολογική πρωτοπορία και μοντέρνα πολυτέλεια, συμμετείχε ως Χορηγός Hole-in-One, προσφέροντας στους παίκτες τη δυνατότητα να διεκδικήσουν ένα ξεχωριστό και εντυπωσιακό έπαθλο. Το έπαθλο του Hole-in-One ήταν το ολοκαίνουργιο Zeekr 7X, το ηλεκτρικό SUV που εκφράζει τη νέα εποχή της premium ηλεκτροκίνησης.