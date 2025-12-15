Η πολιτεία δεν πρέπει να έχει μόνο απαιτήσεις. Χρειάζεται να δίνει και κάτι στους πολίτες. Οι προηγμένες χώρες της Ευρώπης παρέχουν πρώτα αυτά που έχουν ανάγκη οι πολίτες και μετά ζητάνε από αυτούς να τηρούν τους νόμους.

Όταν η πολιτεία έχει κακή σήμανση με πινακίδες αλαλούμ πως έχει απαίτηση να τις σέβονται οι πολίτες. Για παράδειγμα όταν μέσα σε 100 μέτρα υπάρχουν τρείς διαφορετικές πινακίδες ( η πρώτη γράφει τέλος 60 χιλιόμετρα, σε 30 μέτρα υπάρχει άλλη που υποδεικνύει ότι το όριο είναι με 70 χλμ και στα 10 μέτρα υπάρχει μια τρίτη με όριο 50 χλμ) είναι λογικό να μπερδεύονται οι οδηγοί και χωρίς να θέλουν να παρανομούν.

Όταν η πολιτεία λέει ότι έχει ειδικό χώρο για την στάθμευση των δικύκλων και οι θέσεις είναι 7 αλλά τα δίκυκλα είναι μίνιμουμ 70 τότε ποιος κάνει παράνομο τον δικυκλιστή. Πρώτα αυτοί που υπογράφουν τις αποφάσεις πρέπει να ενημερώνονται για τις ανάγκες, στη συνέχεια να δημιουργούν χώρους και μετά να στέλνουν τους γερανούς.

Τα δεκάδες τροχαία που σημειώνονται κάθε βδομάδα στην πρωτεύουσα σημαίνει ότι οι οδηγοί δεν έχουν πειθαρχία. Και δεν έχουν γιατί δεν την έμαθαν ποτέ. Το λέμε και το ξαναλέμε. Τα παιδιά πρέπει να μαθαίνουν τον ΚΟΚ στα σχολεία. Έτσι μόνο θα μάθουν τι σημαίνει σεβασμός και τι ασφάλεια.

Τώρα που θα ξεκινήσει η έξοδος για τις εορτές των Χριστουγέννων και της πρωτοχρονιάς φροντίστε πρώτον τα ελαστικά σας να μην είναι φθαρμένα και αν πρόκειται να πάτε σε βουνά με χιόνια να έχετε αλυσίδες.

Ο Νοέμβριος 2025 έκλεισε με μια μικρή πτώση στις ταξινομήσεις των καινούργιων Ι.Χ σε σχέση με το 2024. Όμως στο σύνολο της χρονιάς από τον Ιανουάριο μέχρι τον Νοέμβριο σε σχέση με πέρυσι υπάρχει άνοδος. Η μικρή πτώση στις ταξινομήσεις των καινούργιων Ι.Χ τον 11ο μήνα του χρόνου δεν ξάφνιασε κανέναν. Τον Δεκέμβριο με τις προσφορές που κάνουν περιμένουν μια καλή άνοδο. Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ) τον Νοέμβριο κυκλοφόρησαν 10.460 καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα ενώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024 είχαν κυκλοφορήσει 10.666 Ι.Χ. Αν το δούμε σε ποσοστά η πτώση είναι μόλις -1.9%. Ωστόσο η χρονιά φέτος αναμένεται να κλείσει με μικρή άνοδο. Τους 11 πρώτους μήνες το 2024 ταξινομήθηκαν 128.371 ενώ το αντίστοιχο διάστημα φέτος ταξινομήθηκαν 133.455 καινούργια αυτοκίνητα. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι σήμερα η άνοδος είναι στο 4% σε σχέση με πέρυσι.

Σήμερα δεν θα σας κουράσουμε με παρατηρήσεις. Ούτε θα αναφερθούμε στα στραβά που καθημερινά βλέπουμε στους δρόμους. Λίγες ειδήσεις που αφορούν το αυτοκίνητο θα σας πούμε και θα κλείσουμε με ευχές.

Όμως δεν μπορούμε να μην απορούμε γιατί οι μεγάλες εταιρίες που έχουν σχέση με την αυτοκίνηση επενδύουν στα πιο απίθανα μέρη στην Ευρώπη και αποφεύγουν συστηματικά την Ελλάδα. Μήπως δεν την βλέπουν στο χάρτη η συμβαίνει κάτι άλλο.

Πρόσφατα η εταιρία ελαστικών της Kumho ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο της στρατηγικής της να ενισχύσει την παγκόσμια παραγωγή των ελαστικών της και να επιταχύνει την ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή αγορά, επέλεξε την πόλη Opole, στην Πολωνία, ως τοποθεσία για το νέο ευρωπαϊκό της εργοστάσιο. Το νέο ευρωπαϊκό εργοστάσιο αναμένεται να ξεκινήσει την παραγωγή τον Αύγουστο του 2028, μετά την ολοκλήρωση των επενδυτικών και ρυθμιστικών εγκρίσεων. Σε πρώτη φάση, η μονάδα θα έχει ετήσια παραγωγική δυνατότητα έξι εκατομμυρίων ελαστικών, ενώ προβλέπονται σταδιακές επεκτάσεις ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς. Η συνολική επένδυση ανέρχεται σε 587 εκατ. US δολάρια.

Η επιλογή της τοποθεσίας πραγματοποιήθηκε έπειτα από αξιολόγηση πολλών ευρωπαϊκών χωρών, με κριτήρια όπως η καταλληλόλητα του χώρου, οι προοπτικές ανάπτυξης πωλήσεων, η επενδυτική σταθερότητα, η κερδοφορία και τα διαθέσιμα κίνητρα. Μετά από διεξοδική αξιολόγηση των δύο τελικών υποψήφιων περιοχών, η εταιρεία επέλεξε την πόλη Opole χάρη στα σημαντικά πλεονεκτήματα logistics, το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, τις ανταγωνιστικές υποδομές, τη σταθερή πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά και τα ελκυστικά κίνητρα της Πολωνικής κυβέρνησης.

Η Ελλάδα χάνει τα χρήματα από τις επενδύσεις. Δεν μπορεί να μειώσει την ανεργία. Δεν αναβαθμίζει τις ανεκμετάλλευτες περιοχές. Η Ευρώπη, που αντιπροσωπεύει περίπου 25% της παγκόσμιας κατανάλωσης ελαστικών, αποτελεί αγορά υψηλής στρατηγικής σημασίας για την Kumho Tire. Δεν θα μπορούσε αυτή η επένδυση να γινόταν στην Ελλάδα; Δεν μπορεί. Κάποιο λάθος κάνουμε και μας αποφεύγουν όλοι. Εμείς ρωτήσαμε και μάθαμε. Μήπως πρέπει να κάνουν το ίδιο και οι υπουργοί μας;

Δύο βραβεία κέρδισε η kia για το PV5 Cargo από το «Van of the Year» και ΤΟ «Compact Van of the Year» . Οι κριτές της επιτροπής «Van of the Year» και «Compact Van of the Year» έκριναν ότι το νέο van της KIA, το PV5 Cargo έχει πολύ καλή οδηγική συμπεριφορά, εξαιρετική άνεση, ευελιξία σε αστικό περιβάλλον και η αξία του ανταποκρίνεται σε αυτά που προσφέρει. Οι νέες διακρίσεις ενισχύουν περαιτέρω την ταχέως αυξανόμενη παρουσία της Kia στις παγκόσμιες αγορές LCV και PBV. Τα ετήσια βραβεία What Van? αναδεικνύουν τα πιο ικανά, καινοτόμα και υψηλών επιδόσεων μοντέλα στον τομέα των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων, με τους νικητές να επιλέγονται από ανεξάρτητη επιτροπή έμπειρων ειδικών για τα LCV. Η ισχυρή επίδοση του PV5 Cargo επιβεβαιώνει την άφιξή του ως εξαιρετικά ανταγωνιστικού παγκόσμιου διεκδικητή στον τομέα των ηλεκτρικών επαγγελματικών οχημάτων. Η διάκριση αυτή ακολουθεί ένα κορυφαίο αποτέλεσμα στη ξεχωριστή αξιολόγηση What Van? 2025, που δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο του 2025 και απέδωσε στο PV5 ύψιστη βαθμολογία 10/10 — καθιστώντας το, το μοναδικό ηλεκτρικό LCV που έλαβε τέτοια αξιολόγηση φέτος. Η κριτική επιτροπή ανέδειξε την εξαιρετική πραγματική απόδοση του PV5.

Το νέο Opel Frontera «έσπασε» το φράγμα των 1000 ταξινομήσεων στην Ελλάδα. Μέσα σε λίγους μήνες κυκλοφορίας του στην Ελλάδα,κέρδισε την εμπιστοσύνη και το ενδιαφέρον του ελληνικού κοινού. Το νέο SUV ξεχώρισε χάρη στη στιβαρή και σύγχρονη σχεδίασή του, τη μεγάλη ευρυχωρία και την ευελιξία που προσφέρει, με επιλογή ανάμεσα σε 5-θέσια ή 7-θέσια διάταξη. Παράλληλα, ενσωματώνει πληθώρα έξυπνων λύσεων που ενισχύουν την πρακτικότητα και κάνουν την καθημερινή χρήση ακόμη πιο άνετη. Το Frontera προσφέρει απολαυστική οδήγηση με περιβαλλοντική υπευθυνότητα, διαθέτοντας αποδοτικά 48V υβριδικά συστήματα κίνησης με ισχύ 110 ή 145 ίππων, καθώς και αμιγώς ηλεκτρική έκδοση για μηδενικές εκπομπές ρύπων. Απευθύνεται σε όσους αναζητούν έναν σύγχρονο, ευρύχωρο και πολυδιάστατο σύντροφο για την πόλη και τα ταξίδια. Οι τιμές ξεκινούν από 22.900 ευρώ (συμπεριλαμβανομένης προωθητικής ενέργειας).

Από την ευρεσιτεχνία του Benz το 1886 έως το 2026. Αυτή η χρονιά για την Mercedes θα είναι γεμάτη επετείους και μαγικές στιγμές! Εκατό σαράντα χρόνια αυτοκίνητο, 130 χρόνια μεταφορές και 100 χρόνια Mercedes-Benz. Αυτή είναι η ιστορία μιας από τις μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες της Ευρώπης.

Από την εφεύρεση του πρώτου αυτοκινήτου πέρασαν 140 χρόνιας καινοτομίας. Από το 1896 όπου παρουσιάσθηκε το πρώτο Van και το πρώτο φορτηγό πέρασαν 130 χρόνια μεταφορών. Και από το 1926 όπου συγχωνεύτηκαν η Benz & Cie. και η Daimler-Motoren-Gesellschaft πέρασαν 100 ολόκληρα χρόνια γεμάτα από έρευνα και τεχνολογικές εξελίξεις.

Το 2026 η Mercedes-Benz Classic γιορτάζει πολυάριθμες επετείους και ορόσημα, καθώς και σημαντικά ορόσημα στον μηχανοκίνητο αθλητισμό και της εταιρείας γενικότερα. Μέσα στο 2026 η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία θα γιορτάσει 20 επετείους.