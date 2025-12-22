Ο Δεκέμβριος φτάνει στο τέλος του και από τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους οι εισαγωγείς καινούργιων αυτοκινήτων θα κλείσει με άνοδο. Μέχρι και την Παρασκευή η άνοδος στα ταξινομήσεις καινούργιων Ι.Χ ήταν +20% σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα.

Μέχρι την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου είχαν ταξινομηθεί 6.576 καινούργια αυτοκίνητα. Αν σκεφθεί κανείς ότι το Δεκέμβριο ο κόσμος έχει άλλες προτεραιότητες ( να κλείσει εκκρεμείς λογαριασμούς, να πληρώσει εφορίες και τέλη κυκλοφορίας) μπορούμε να πούμε ότι η αγορά πήγε αρκετά καλά. Φυσικά βοήθησαν και οι χριστουγεννιάτικες προσφορές που έκαναν αρκετές εισαγωγικές εταιρίες. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς το 2025 θα κλείσει με τουλάχιστον 140.055 ταξινομήσεις και το ποσοστό θα είναι +2,2%. Αρκετές εταιρίες έκαναν διάφορες προσφορές με μειωμένες τιμές και χρηματοδοτικά προγράμματα.

Όμως έξυπνη η κίνηση της Citroen που το συνδύασε με την απόσυρση του γερασμένου στόλου. Στο διαφημιστικό σλόγκαν ανέφερε: «Έρχεσαι με το παλιό σου Ι.Χ. και φεύγεις με ένα ολοκαίνουργιο Citroën». Το νέο πρόγραμμα «ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΑΠΟ ΤΗ CITROËN» της ελληνικής αντιπροσωπείας που αντιπροσωπεύει στη χώρα μας τα γαλλικά αυτοκίνητα προσφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη σε όσους επιλέξουν να αντικαταστήσουν το παλαιό τους όχημα με ένα νέο, σύγχρονο και πιο φιλικό προς το περιβάλλον μοντέλο της μάρκας. Η ελληνική αντιπροσωπεία έκανε μια ολοκληρωμένη εμπορική πρόταση σε μια περίοδο όπου η ανανέωση του γερασμένου στόλου οχημάτων, η μείωση των ρύπων και η προσιτή πρόσβαση στη βιώσιμη κινητικότητα αποτελούν βασικές προτεραιότητες για τους Έλληνες οδηγούς.

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για το νέο ID. Polo. Το όχημα που βλέπετε προς το παρόν είναι ένα πρωτότυπο και βρίσκεται στη φάση προ παραγωγής. Μπορεί να μην είναι ακόμη έτοιμο για να κυκλοφορήσει στους δρόμους όμως κοντός ψαλμός αλληλούια. Το ID. Polo …έρχεται. Λίγους μήνες πριν από την παγκόσμια πρεμιέρα του, οι δοκιμαστές μηχανικοί ολοκληρώνουν τα τελευταία χιλιόμετρα εντατικών δοκιμών σε διαφορετικές περιοχές του κόσμου, δε διαφορετικές συνθήκες δρόμων και φυσικά σε διαφορετικές θερμοκρασίες. Το ID. Polo είναι το πρώτο από τα τέσσερα νέα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα της Volkswagen στην κατηγορία των μικρών και compact αυτοκινήτων, τα οποία αναμένεται να λανσαριστούν από το 2026 και μετά. Με το ID. Polo, η Volkswagen φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς στην κατηγορία των μικρών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ανοίγοντας τον δρόμο για τη μαζική μετάβαση στην ηλεκτρική κινητικότητα.

Την παραγωγή 15 εκατομμυρίων NEV γιόρτασε η BYD. Οι Κινέζοι κατασκευαστές όμως είχαν και μια άλλη επιτυχία. Μέσα σε 13 μήνες αύξησαν την παραγωγή από 10 σε 15 εκατομμύρια οχήματα νέας ενέργειας. Τα νούμερα αυτά είναι τρομακτικά και μάλλον θα πρέπει να ανησυχούν τους ευρωπαίους κατασκευαστές που έμειναν λίγο πίσω όχι μόνο στην παραγωγή αλλά και σε ιδέες όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες. Η BYD διαθέτει τα προϊόντα της σε 33 χώρες της Ευρώπης, μέσω 1.000 σημείων πώλησης. Υπάρχουν ήδη σχέδια να διπλασιαστεί ο αριθμός των αντιπροσωπειών μέχρι το τέλος του 2026. Το όχημα Νέας Ενέργειας με τον αριθμό 15.000.000 που βγήκε από γραμμή παραγωγής της BYD ήταν παράλληλα το 15.000ό αντίτυπο του N8L, ενός μεγάλου 6θέσιου SUV από την premium μάρκα της BYD, DENZA. Το μοντέλο βασίζεται στην ίδια τεχνολογία Super Hybrid και στην πλατφόρμα e3 («e-cube») με το Z9GT, το εντυπωσιακό shooting brake που θα ηγηθεί της εισόδου της DENZA στην ευρωπαϊκή αγορά το 2026.

Η Stellantis, σε συνεργασία με την SPH3, παρουσίασε το Citroën Berlingo, το εμβληματικό όχημα του προγράμματος HVO Aurora Trial, στο εργοστάσιο παραγωγής της στο Vigo. Η πρωτότυπη αυτή ιδέα που υλοποιήθηκε πειραματικά ταξιδεύει σε όλη την Ευρώπη με ένα Citroën Berlingo και ένα Fiat Ducato, προκειμένου να αναδείξει τα οφέλη του HVO, ενός ανανεώσιμου καυσίμου που παράγεται από χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια και ζωικά λίπη. Στόχος του είναι να προσφέρει σε επιχειρήσεις και ιδιώτες μια άμεση και αποτελεσματική εναλλακτική λύση για τη σημαντική μείωση των συνολικών εκπομπών CO₂, χωρίς την ανάγκη αλλαγής οχημάτων, καθώς όλα τα πετρελαιοκίνητα οχήματα της Stellantis είναι πλήρως συμβατά με το συγκεκριμένο καύσιμο. Το πρόγραμμα HVO Aurora υλοποιείται σε συνεργασία με την SPH3, μια γαλλική εταιρεία που ειδικεύεται στους έξυπνους αισθητήρες για «έξυπνα» καύσιμα, και παρακολουθεί και τεκμηριώνει τη χρήση του HVO, υπολογίζοντας τις εκπομπές CO₂ σε πραγματικό χρόνο.

Το Geely Safety Centre εξελίσσεται σε παγκόσμια πλατφόρμα συνεργασίας για τεχνολογίες και πρότυπα ασφάλειας και βάζει νέα θεμέλια στην ασφάλεια. Πρόσφατα εγκαινίασε το μεγαλύτερο Κέντρο Δοκιμών Οχημάτων στον κόσμο. Το νέο «εργαστήριο αυτοκινητικής ασφάλειας» έχει τη μεγαλύτερη εσωτερική πίστα δοκιμών σύγκρουσης, τη μεγαλύτερη αεροσήραγγα μεταβλητών υψομετρικών και κλιματικών συνθηκών και τη μεγαλύτερη εσωτερική πίστα δοκιμών σύγκρουσης. Το Κέντρο εκτείνεται σε συνολική επιφάνεια 45.000 τ.μ., με αρχική επένδυση άνω των 2 δισ. RMB, επιτρέποντας στη Geely να επιταχύνει την καινοτομία στις τεχνολογίες ασφάλειας και να ανεβάσει τα παγκόσμια πρότυπα. Το Geely Safety Centre καλύπτει όλο το φάσμα των διεθνών δοκιμών ασφάλειας: από δοκιμές σύγκρουσης υψηλής ταχύτητας και προστασίας πεζών, έως προσομοιώσεις ενεργητικής ασφάλειας, δοκιμές ασφάλειας μπαταριών και συστημάτων νέας ενέργειας, κυβερνοασφάλεια και αξιολογήσεις που σχετίζονται με την υγεία. Πέρα από τις καθιερωμένες δοκιμές ασφάλειας οχημάτων και επιβατών, το νέο Κέντρο έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει τη φιλοσοφία της Geely περί «ολοκληρωμένης ασφάλειας» στην εποχή των ευφυών οχημάτων.

Η νέα γενιά του LEAF ζωντανεύει το όραμα EV36Zero στο εργοστάσιο του Sunderland. Πρόκειται για την τρίτη γενιά του Nissan LEAF που ξεκινά δυναμικά την παραγωγή της στο πλήρως αναβαθμισμένο εργοστάσιο του Sunderland, ζωντανεύοντας το παγκοσμίως πρωτοποριακό σχέδιο EV36Zero. Με επενδύσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο που ξεπερνούν 500 εκατομμύρια ευρώ η Nissan ξεκινάει την παραγωγή της 3ης γενιάς LEAF. Εισάγει τη δυναμική νέα γενιά του αυτοκινήτου που το 2010 ξεχώρισε ως το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο ευρείας παραγωγής και αναπτύσσει την εφοδιαστική της αλυσίδα. Για να υποδεχτεί το εξαιρετικά προηγμένο LEAF, η Nissan αναβάθμισε το εργοστάσιο στο Sunderland. Η αναβάθμιση του εργοστασίου περιλάμβανε μία σειρά προηγμένων τεχνολογικών καινοτομιών. Το σημαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις είναι οι νέες θέσεις εργασίας. Υπολογίζεται σήμερα ότι στην ευρύτερη εφοδιαστική αλυσίδα του Ηνωμένου Βασιλείου απασχολούνται περίπου 30.000 εργαζόμενοι.

Να σας πούμε τώρα δύο καλές ειδήσεις που προέρχονται από τον Δήμο της Αθήνας. Η πρώτη αφορά την επιστροφή των πινακίδων λόγω Χριστουγέννων. Ήδη η επιστροφή των πινακίδων ξεκίνησε από σήμερα το πρωί. Οι πινακίδες των Ι.Χ η δικύκλων επιστρέφονται αφού προηγουμένως οι παραβάτες πληρώσουν το πρόστιμο. Η παραλαβή θα γίνεται με την προσκόμιση των απαραίτητων για την παραλαβή τους δικαιολογητικών (άδεια κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο συμβόλαιο, αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο ή θεωρημένη εξουσιοδότηση στην περίπτωση που θα τις παραλάβει τρίτος), από τα γραφεία της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22), από τις 09.00 έως τις 14.30. Δεν θα παραλάβουν πινακίδες όσοι είχαν σταθμεύσει σε ράμπες ΑμεΑ, Ρ-71, Ρ-72 η σε περιπτώσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί σχετικές αποφάσεις από Δικαστικές Αρχές.

Η δεύτερη καλή είδηση είναι ότι ξεκίνησε να λειτουργεί στο κέντρο της Αθήνας το δημοτικό πάρκινγκ στην πλατεία Κοτζιά που μπορεί να φιλοξενήσει 500 αυτοκίνητα. Μάλιστα ο Δήμος αποφάσισε ότι μέχρι το τέλος του μήνα οι δύο πρώτες ώρες στάθμευσης είναι δωρεάν. Ο σταθμός της πλατείας Κοτζιά βρίσκεται στην ομώνυμη ιστορική πλατεία της Αθήνας. Με είσοδο από τις οδούς Λυκούργου & Απέλλου ή Σοφοκλέους & Στρέιτ, εκτείνεται σε τρία υπόγεια επίπεδα. Με το νέο πάρκινγκ αναμένεται να μειωθεί σημαντικά η πίεση στο κέντρο της Αθήνας. Σκεφθείτε πόσοι οδηγοί έκαναν κύκλους μέχρι να βρουν μια θέση παρκινγκ. Με αυτό το πάρκινγκ αναμένεται να τονωθεί η τοπική αγορά.

Ο δημοσιογράφος Γιώργος Τριανταφύλλης, μέλος του θεσμού Αυτοκίνητο της χρονιάς, συμπλήρωσε το 67ο έτος της ηλικίας του και γίνεται πλέον ομότιμο μέλος του θεσμού. Φέτος συμμετείχε για τελευταία φορά στην ψηφοφορία. Την τιμητική πλακέτα του έδωσε ο Θωμάς Ευθυμίου.

Η Jeep Βελμάρ συμμετείχε ως χορηγός στο 5ο Dirfys Trail Run, που πραγματοποιήθηκε στη Στενή Ευβοίας. Με άξονα τις αξίες της περιπέτειας, της αντοχής και της αυθεντικής επαφής με τη φύση, η Jeep Βελμάρ ενίσχυσε ενεργά τη διοργάνωση, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας μοναδικής εμπειρίας για αθλητές και επισκέπτες. Συμμετείχαν περισσότεροι από 2.000 αθλητές στις διαδρομές των 5, 15 και 30 χιλιομέτρων. Το Dirfys Trail Run, είναι ένας από τους πιο απαιτητικούς αλλά και μαγευτικούς αγώνες ορεινού τρεξίματος.

Φτάσαμε και στις καθιερωμένες συμβουλές. Λόγω της εξόδου που ήδη άρχισε να σας θυμίσουμε τρία βασικά πράγματα. Όταν οδηγούμε φοράμε πάντα ζώνη ασφαλείας, δεν πίνουμε και έχουμε απαραίτητα στο πορτμπαγκάζ η χιονοκουβέρτες η αλυσίδες. Δεν ξέρετε πως αλλάζει ο καιρός και ποιες είναι οι απρόβλεπτες συνθήκες που θα κληθείτε να αντιμετωπίσετε. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε. Δεν ξεπερνάμε τα όρια ταχύτητας γιατί ποτέ δεν ξέρετε που υπάρχουν κάμερες και τα πρόστιμα είναι ακριβά.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα σε τέσσερις ημέρες οι έξυπνες κάμερες κατέγραψαν 1000 παραβάσεις για παραβίαση κόκκινου σηματοδότη, μη χρήση ζώνης, χρήση κινητού και παραβίαση του ορίου ταχύτητας. Η μεγάλη παγίδα είναι η λεωφόρος Συγγρού όταν δεν έχει κίνηση. Τα 90 χιλιόμετρα ξεπερνούνται εύκολα και φυσικά οι έξυπνες κάμερες καταγράφουν τα πάντα. Παραβάσεις κατέγραψαν οι κάμερες στη Λ. Μεσογείων-Χαλανδρίου και στη Λ. Βουλιαγμένης-Τήνου. Σοβαρευτείτε γιατί τα πρόστιμα είναι αυστηρά.

Σας ευχόμαστε Καλές Γιορτές. Να περάσετε όμορφα τα Χριστούγεννα και να έχουμε μια καλή χρονιά με λιγότερα δυστυχήματα στους δρόμους. Θα τα ξαναπούμε το 2026.