Να ξεκινήσουμε πρώτα με τις ταξινομήσεις της χρονιάς που πέρασε. Η αγορά αυτοκινήτου το 2025 είχε συνολικά θετική πορεία σε σύγκριση με το 2024. Οι ταξινομήσεις νέων Ι.Χ παρά την εντυπωσιακή αύξηση του Δεκεμβρίου, έκλεισε με ένα ποσοστό +5.2%. Σε αυτό βοήθησαν και οι ταξινομήσεις του Δεκεμβρίου που ήταν 10.747 καινούργια Ι.Χ. Το αντίστοιχο διάστημα του 2024 ήταν 8.704 νέα αυτοκίνητα. Το ποσοστό αύξησης έφθασε το +23.5%.

Από την 1 Ιανουαρίου 2025 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2025 ταξινομήθηκαν 144.200 νέα Ι.Χ ενώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024 είχαν ταξινομηθεί 137.075 αυτοκίνητα. Φέτος η αύξηση ήταν +5.2%. Για κάποιους η αύξηση ήταν σημαντική, γιατί η αγορά ήταν δύσκολη τη χρονιά που πέρασε, ενώ για κάποιους άλλους χαρακτηρίστηκε ως «ανεκτή».

Η Ρώμη ήταν η τελευταία σε σειρά ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που μείωσε δραστικά τα όρια ταχύτητας στους δρόμους της, σε μια προσπάθεια να ελαττώσει τόσο τον αριθμό των τροχαίων ατυχημάτων, όσο και τη ρύπανση. Τώρα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες το όριο ταχύτητας στις πόλεις είναι τα 30 χιλιόμετρα. Μπορεί να δείτε και πινακίδες με 20 χιλιόμετρα. Αυτές είναι είτε κοντά σε Σχολεία είτε κοντά σε Νοσοκομεία. Η πρώτη μεγάλη πόλη της Ιταλίας η οποία επέβαλε όριο ταχύτητας στα 30 χλμ./ώρα, τον Ιανουάριο του 2024 ήταν η Μπολόνια ( βόρεια Ιταλία). Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έδωσε ο Δήμαρχος στην Μπολόνια από τη μείωση της ταχύτητας στους δρόμους της πόλης, τα τροχαία ατυχήματα μειώθηκαν κατά 13% ενώ οι θάνατοι μειώθηκαν κατά περίπου 50% τη χρονιά που έγινε.

Φυσικά συμφωνούμε να κινούνται τα αυτοκίνητα με 30 χιλιόμετρα γιατί έτσι – εκτός των άλλων- θα μειωθούν και τα τροχαία ατυχήματα. Αλλά θα πρέπει στη χώρα μας να γίνει κάποια αναθεώρηση στα όρια ταχύτητας εκτός πόλεων. Για να είναι δίκαια τα πρόστιμα που θα επιβάλλονται στους παραβάτες. Εάν θέλουν μπορούν οι αρμόδιοι να επικοινωνήσουν μαζί μας να τους υποδείξουμε τα σημεία που βρήκαμε με λάθη.

Δεν μπορεί σε έναν δρόμο (προς Μαρκόπουλο) με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση, χωρίς διαχωριστική νησίδα, το όριο να είναι 70 ή 90 χιλιόμετρα και σε μια άλλη λεωφόρο (προς αεροδρόμιο) όπου υπάρχουν δύο λωρίδες ανά κατεύθυνσης με νησίδες ( διαχωριστικές σιδερένιες μπάρες) το όριο να είναι 50. Το κράτος σε αυτήν την περίπτωση κάνει παράνομους τους οδηγούς. Αυτοί που υπογράφουν τα όρια ας βγουν από τα γραφεία τους, ας βγουν και λίγο έξω. Να κάνουν κανέναν έλεγχο στα όρια. Θα βρουν πινακίδες με 70 χιλιόμετρα, σε δέκα μέτρα πινακίδες με 50 και στα 30 μέτρα πινακίδες με 60. Ρωτήσαμε και μάθαμε. Δύο διαφορετικοί εργολάβοι έβαλαν πινακίδες σύμφωνα με τις υποδείξεις του αρμόδιου Υπουργείου που τους ανέθεσε το έργο. Ο υπεύθυνος που υπέγραψε, ξέχασε ότι στον έναν εργολάβο είχε δώσει εντολή να τοποθετήσει όριο 70 και στον άλλον 60. Η τρίτη πινακίδα που είχε όριο 50 μάθαμε ότι περίσσεψε και οι εργάτες την έβαλαν ενδιάμεσα. Να μην τους πει κανένας ότι δεν έκαναν τη δουλειά τους.

Οι γυναίκες δημοσιογράφοι που εκπροσωπούν το θεσμό «Women’s Worldwide Car of the Year» επέλεξαν ως αυτοκίνητα της χρονιάς – το καθένα ξεχωριστά στην κατηγορία του- τα Nissan Leaf, Škoda Elroq, Mercedes-Benz CLA, Hyundai Ioniq 9, Toyota 4Runner και Lamborghini Temerario. Στην 15η έκδοση του WWCOTY συμμετείχαν συνολικά 55 υποψήφια αυτοκίνητα. Για να είναι επιλέξιμα, τα οχήματα έπρεπε να είναι νέα μοντέλα που λανσαρίστηκαν σε τουλάχιστον δύο ηπείρους ή σε 40 χώρες μεταξύ Ιανουαρίου και Δεκεμβρίου 2025. Τα 6 αυτοκίνητα που διακρίθηκαν, αρίστευσαν στην ασφάλεια, την οδική συμπεριφορά, την τεχνολογία, την άνεση, τη συνολική απόδοση και τη σχέση αξίας-τιμής. Το Women’s Worldwide Car of the Year αποτελείται από 84 γυναίκες από 54 διαφορετικές χώρες στον κόσμο.

«Best Performer» στο Euro NCAP: Την ανώτατη βαθμολογία των πέντε αστέρων στις πρόσφατες δοκιμές του Euro NCAP πέτυχε η ολοκαίνουργια ηλεκτρική Mercedes-Benz CLA . Χάρη στις εξαιρετικές επιμέρους επιδόσεις της κατέλαβε την πρώτη θέση ανάμεσα σε όλα τα μοντέλα όλων των κατασκευαστών που αξιολογήθηκαν από τον Οργανισμό Ασφάλειας το 2025. Και στους τέσσερις τομείς ασφάλειας που εξετάζονται, η ηλεκτρική CLA σημείωσε κορυφαίες επιδόσεις. Α. Στην προστασία ενηλίκων επιβατών, Β. Στην προστασία παιδιών επιβατών, Γ. Στην προστασία των ευάλωτων χρηστών του δρόμου και Δ. Στα συστήματα υποβοήθησης ασφάλειας.

Πριν ακόμη λανσαριστεί το smart #5 ξεχώρισε για την κορυφαία του επίδοση στην ασφάλεια στην κατηγορία του και ανακηρύχθηκε από τον Οργανισμό Euro NCAP ως «Best in Class».Το smart #5 διακρίθηκε ως «Best in Class» και ανακηρύχτηκε το ασφαλέστερο μεγάλο SUV για το 2025 γιατί σημείωσε 93% στην Προστασία Παιδιών-επιβατών, 92% στα Συστήματα Υποβοήθησης Ασφαλείας, 84% στην Προστασία Ευάλωτων Χρηστών του Δρόμου και 88% στην Προστασία Ενηλίκων Επιβατών.

Η GAC AION μπαίνει δυναμικά στην ελληνική αγορά. Το AION V, το αμιγώς ηλεκτρικό SUV V που σύμφωνα με τις εργοστασιακές μετρήσεις έχει αυτονομία έως 510 km, διατίθεται με πολλαπλές και ευέλικτες επιλογές απόκτησης. Με το πρόγραμμα Level Up!, το AION V κάνει τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση πιο εύκολη και πιο προσιτή, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προνομίων που συνδυάζει οικονομικό όφελος και ευελιξία. Προσφέρει e-bonus 1.000 € από την Inchcape Hellas, μειώνοντας το τελικό κόστος απόκτησης για τον πελάτη, Κάρτα φόρτισης αξίας 300 €, με την οποία ο νέος κάτοχος μπορεί να καλύψει τα πρώτα χιλιόμετρα, καθιστώντας την εμπειρία της ηλεκτροκίνησης ακόμη πιο άνετη, προνομιακή χρηματοδότηση με σταθερό χαμηλό επιτόκιο 4,9% (πλέον εισφοράς 0,6% Ν.128/75) και από 399 € / μήνα, μέσω της Inchcape Financing, που κάνει τη χρηματοδότηση του αυτοκινήτου πιο προσιτή σε σχέση με τα τυπικά επιτόκια αγοράς. Το ευέλικτο πρόγραμμα Leasing έχει μηνιαίο μίσθωμα από 347 € / μήνα (χωρίς ΦΠΑ).

Η αυλαία των εκδηλώσεων της Λέσχης Φίλων Παλαιού Αυτοκινήτου με φιλανθρωπικό χαρακτήρα άνοιξε με 103 ιστορικά αυτοκίνητα και 35 σπάνιες μοτοσυκλέτες. Την Κυριακή 11 Ιανουαρίου, το Καλλιμάρμαρο Στάδιο φιλοξένησε και πάλι την Συνάντηση Αθήνας της ΦΙΛΠΑ. Ήταν μια στατική εκδήλωση – θεσμός, η οποία εδώ και χρόνια ως είθισται, ανοίγει την αυλαία των ετήσιων εκδηλώσεων της Λέσχης Φίλων Παλαιού Αυτοκινήτου. Η εκδήλωσε έχει και φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία «Μέριμνα».

Η Ομάδα Marketing της Mazda AutoOne απέκτησε νέο μέλος. O Κωνσταντίνος Λουκόπουλος, αναλαμβάνει τη θέση της κα Αλεξάνδρας Μαρούλη. Ο Κωνσταντίνος που διαθέτει εμπειρία στο χώρο της διαφήμισης και του Marketing ανέλαβε Marketing Coordinator at Mazda AutoOne

H Αλεξάνδρα Μαρούλη που αποχώρησε από την Mazda AutoOne εντάχθηκε στον Όμιλο Συγγελίδης και ανέλαβε νέα καθήκοντα στο ιδιαίτερα απαιτητικό Τμήμα Marketing της MG! Πιο απλά έγινε εσωτερική μετάθεση στον Όμιλο (αφού και η Mazda ανήκει στον Όμιλο Συγγελίδη).