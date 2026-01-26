Μετά τη μείωση των παραγγελιών στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και μετά τις πιέσεις από τον ΣΕΑΑ, τελικά η Κυβέρνηση άναψε το πράσινο φως για συνέχιση του «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ». Ο προϋπολογισμός αφορά 57 εκατ. ευρώ. Η παράταση που δόθηκε είναι για παραγγελίες έως τις 31 Μαρτίου 2026. Αν τα χρήματα αυτά εξαντληθούν νωρίτερα, το πιθανότερο είναι να διακοπεί η «βοήθεια» νωρίτερα. Όμως μην ξεχνάμε ότι χρειάζονται και έργα.

Να αναφέρουμε ότι σε αρκετές πόλεις της Ευρώπης έχουν κατασκευαστεί πολυκατοικίες-γκαράζ αποκλειστικά για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Εμείς σκεφτόμαστε κάτι αντίστοιχο ή θα μείνουμε στις υποσχέσεις; Μπορεί κάποιοι να πιστεύουν ότι η Ελλάδα μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της ηλεκτροκίνησης. Μπορεί κάποιοι να πιστεύουν ότι τα έχουν κάνει όλα. Ότι είμαστε έτοιμοι από πλευράς υποδομών. Ας μην βαυκαλιζόμαστε. Για να πεισθεί ο Έλληνας και να καταλήξει στην ηλεκτροκίνηση πρέπει να αισθανθεί τη σιγουριά για να μην ταλαιπωρείται.

Ο Όμιλος Volkswagen μέσα σε τρία χρόνια, δημιούργησε μια νέα εταιρεία, την PowerCo και ξεκίνησε στο gigafactory του Salzgitter την ευρωπαϊκή παραγωγή κυψελών μπαταριών. Είναι η πρώτη φορά που ο Όμιλος Volkswagen σχεδιάζει, αναπτύσσει και παράγει εξ ολοκλήρου, κυψέλες μπαταριών στην Ευρώπη. Έτσι ενισχύει ουσιαστικά την τεχνολογική του ανεξαρτησία και την ευρωπαϊκή κυριαρχία σε μια κρίσιμη τεχνολογία του μέλλοντος. Οι πρώτες κυψέλες θα παραδοθούν άμεσα στις μάρκες του Ομίλου για τελικές δοκιμές στον δρόμο, με την αρχική τους εφαρμογή να προγραμματίζεται για το επόμενο έτος στην οικογένεια των Electric Urban Car (ID.Polo, ID.Every1, ID.Cross, Skoda Epiq κλπ) των Volkswagen, Skoda κλπ. Μια ερώτηση προς τους αρμόδιους φορείς: Η Ελλάδα γιατί έχει βγει από το χάρτη των επενδύσεων από τους ξένους κολοσσούς; Γιατί οι ξένοι ακούν Ελλάδα και στρίβουν το κεφάλι….

Μπορεί η Chery να παρουσίασε 2.8 εκατομμύρια πωλήσεις αυτοκινήτων παγκοσμίως το 2025 και να έχει ένα καλό ποσοστό αγοράς, όμως ο κύριος στόχος της είναι η χρονιά που μόλις ξεκίνησε. Ετοιμάζει νέα μοντέλα υβριδικής τεχνολογίας αιχμής και περιμένει αύξηση στις πωλήσεις. Η κινέζικη αυτοκινητοβιομηχανία αναδείχθηκε πρωταθλήτρια σε εξαγωγές για 23η χρονιά. Πολύ καλά πήγαν και οι ταξινομήσεις της στην Ελλάδα. Η Chery Greece ξεπέρασε τις προσδοκίες σημειώνοντας 1.027 ταξινομήσεις, παρά το μικρό διάστημα παρουσίας της στην αγορά. Με έξι μήνες παρουσία στην Ελλάδα, οι ταξινομήσεις της είναι ικανοποιητικές.

Το Renault Group παρουσίασε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά αύξηση στις πωλήσεις. Τόσο η Renault, όσο και η Dacia, ανέβασαν το ‘25 το ποσοστό των πωλήσεων, ενώ το 2026 εκτιμούν ότι με την εξηλεκτρισμένη γκάμα τα ποσοστά θα ανέβουν ακόμη περισσότερο. Τo Renault Group το 2025 εξασφάλισε μια θέση στο podium των κατασκευαστών στην Ευρώπη επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της στρατηγικής του, χάρη στη θετική πορεία των διεθνών αγορών και την ισχυρή του παρουσία στον τομέα του εξηλεκτρισμού. Το 2025, το Group πούλησε 2.336.807 οχήματα παγκοσμίως. Σημείωσε αύξηση +3,2%, σε μια αγορά που κινήθηκε στο +1,6%. Και οι τρεις μάρκες του Group κατέγραψαν ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους από την αγορά. Τα Renault παρουσίασαν πωλήσεις 1.628.030 οχήματα (+3,2% σε σχέση με το 2024), τα Dacia παρουσίασαν πωλήσεις 697.408 οχήματα (+3,1% σε σχέση με το 2024) και η Alpine για πρώτη φορά ξεπέρασε τις 10.000 ταξινομήσεις (10.970 οχήματα), υπερδιπλασιάζοντας τις πωλήσεις της (+139,2%)

Ο Όμιλος Emil Frey και ο όμιλος P.J. Condellis S.A προχώρησαν σε μια σημαντική επιχειρηματική συμφωνία που θα ολοκληρωθεί και θα επισημοποιηθεί τον Απρίλιο του 2026, με την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Ο Όμιλος Emil Frey έγινε ιδιαίτερα γνωστός στην Ελλάδα όταν ανέλαβε τη διαχείριση των αυτοκινήτων της Mercedes στη χώρα μας. Γρήγορα αναπτύχθηκε και με άλλες δραστηριότητες μέσα από το χώρο του αυτοκινήτου. Η επένδυση αυτή σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο ανάπτυξης για την P.J. Condellis S.A., διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνέχεια της ιστορικής της ταυτότητας, τη διατήρηση της τεχνογνωσίας και του ανθρώπινου δυναμικού της, καθώς και τη σταθερότητα των μακροχρόνιων συνεργασιών της στην ελληνική αγορά.

To smart #5 διακρίθηκε ως «Best in Class» και ανακηρύχτηκε από τον Οργανισμό Euro NCAP ως «Best in Class» , ως το ασφαλέστερο μεγάλο SUV για το 2025 πριν ακόμη βγει στους δρόμους. Αρίστευσε σε αυτήν την απαιτητική διαδικασία, σημειώνοντας 93% στην Προστασία Παιδιών-επιβατών, 92% στα Συστήματα Υποβοήθησης Ασφαλείας, 84% στην Προστασία Ευάλωτων Χρηστών του Δρόμου και 88% στην Προστασία Ενηλίκων Επιβατών. Η συνέπεια αυτή αποδεικνύει ότι η ασφάλεια δεν αποτελεί προνόμιο ενός μόνο μοντέλου, αλλά βασικό χαρακτηριστικό της μάρκας.

Το Νέο Hyundai STARIA Electric εγκαινιάζει ένα νέο, πλήρως ηλεκτρικό κεφάλαιο για τα MPV της Hyundai και βάζει νέα πρότυπα στο σύγχρονο τρόπο ζωής. Το STARIA Electric έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών, θέτοντας νέα πρότυπα στον σύγχρονο τρόπο ζωής. Κατασκευασμένο για να καλύψει τις ανάγκες οικογενειών, εταιρειών μεταφοράς επιβατών και ατόμων με δραστήριο τρόπο ζωής, το νέο STARIA Electric εισάγει τη μηδενικών εκπομπών μετακίνηση σε μια κατηγορία όπου ο εσωτερικός χώρος, η άνεση και η πρακτική χρήση είναι καθοριστικοί παράγοντες επιλογής. Διαθέτει μπαταρία 84 kWh σε συνδυασμό με ηλεκτροκινητήρα 160 kW και κίνηση στους εμπρός τροχούς. Το προηγμένο ηλεκτρικό σύστημα 800V υποστηρίζει υψηλή ροή ενέργειας με περιορισμένη παραγωγή θερμότητας και επιτρέπει επαναλαμβανόμενη ταχυφόρτιση, καθιστώντας το ιδανικό για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων.

O Γιώργος Αλεβιζόπουλος επανεξελέγη στη θέση του Προέδρου της ΦΙΛΠΑ. Η συμμετοχή των μελών υπήρξε ιδιαίτερα υψηλή αφού συμμετείχαν 151 μέλη. Για την εκλογή Προέδρου ψήφισαν 148 μέλη (1 άκυρο, 3 λευκά), ενώ για την εκλογή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ψήφισαν 151 μέλη (1 άκυρο). Η νέα σύνθεση είναι: Πρόεδρος Αλεβιζόπουλος Γεώργιος,και μέλη του ΔΣ είναι οι: Ματσούκης Πέτρος, Καγκάδη Ελένη, Γρηγοράτος Σπύρος, Φίλης Στάθης , Γεωργιάκος Μιχάλης, Παλυβός Νίκος, Νομικός Βαγγέλης, Χατζηκωνσταντίνου Χρίστος.

Το 1970 οι μετακινήσεις στα χωριά που πολλές φορές αποκλείονταν από την κακοκαιρία, γίνονταν με λεωφορεία που βλέπετε παραπάνω. Πέρασαν σχεδόν έξι δεκαετίες. Φυσικά τα λεωφορεία αυτά δεν υπάρχουν, και έχουν αντικατασταθεί.

Το μόνο που παραμένει ίδιο είναι οι χωματόδρομοι που όταν βρέχει μετατρέπονται σε δρόμους παγίδες από τη λάσπη, και όταν χιονίζει, απλά οι εναπομείναντες κάτοικοι στα χωριά, αποκλείονται από τα χιόνια.

Και το κακό είναι ότι εκατοντάδες χωριά στη χώρα μας δεν έχουν γιατρούς. Για ποια κοινωνική μέριμνα μιλάμε;