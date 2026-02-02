Δεν είχαν προλάβει να φθάσουν τα σωστικά συνεργεία στον αυτοκινητόδρομο DN6 όπου σημειώθηκε το πολύνεκρο δυστύχημα, δεν είχαν προλάβει να πάρουν καταθέσεις οι Ρουμάνοι αστυνομικοί και εδώ στην Ελλάδα, είχαν βγει στα κανάλια οι παντογνώστες και έλεγαν του κόσμου τις βλακείες. Από το ότι «μπλοκάρισε» το Lane Assist, ότι «έσκασε» το λάστιχο μέχρι που έπαθε και καρδιακή προσβολή ο οδηγός.

Η απόλυτη ξεφτίλα με τους «ειδικούς» που αν τους ρωτούσες τι ακριβώς είναι το Lane Assist και πώς λειτουργεί θα άλλαζαν κουβέντα. Κάποιοι δεν ήξεραν ότι το σύστημα αυτό όταν λειτουργεί το φλας απενεργοποιείται. Αλλά το σπουδαιότερο ήταν ότι το συγκεκριμένο μοντέλο δεν είχε Lane Assist. Έλεος με τους ξερόλες και τους ειδικούς.

Για τα αίτια της πρώτης τραγωδίας στα Τρίκαλα έχει ήδη ξεκινήσει με εισαγγελική εντολή η εξονυχιστική έρευνα όπου θα αποδοθούν ευθύνες σε αυτούς που αδιαφόρησαν στις καταγγελίες για τη διαρροή προπανίου.

Ας δούμε τώρα τα δικά μας νέα. Τη βδομάδα που πέρασε έγιναν δύο παρουσιάσεις νέων μοντέλων. Πρώτα έγινε η παρουσίαση του Renault Clio που προσφέρεται τόσο ως αμιγώς βενζινοκίνητο με τον 1.200άρη Tce 115 ίππων, όσο και ως full hybrid με 1.800άρη κινητήρα 160 ίππων. Η τιμή εκκίνησης είναι από 20.900 ευρώ.

Ακολούθησε και η παρουσίαση του Chery Tiggo 9 PHEV. Είναι η νέα ναυαρχίδα των 428 ίππων πού ήδη ξεκίνησε η διάθεσή της και στη χώρα μας. Πρόκειται για ένα θηριώδες SUV με επτά θέσεις το οποίο προσφέρει VIP μετακινήσεις αλλά και αυτονομία 1.000+ χιλιομέτρων. Η τιμή εκκίνησης είναι 52.490 ευρώ.

Αύριο Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, θα παρουσιαστεί επί ελληνικού εδάφους, σε ειδική εκδήλωση εκτός Αθηνών, το νέο μοντέλο της Geely με την ονομασία Starray EM-i. Πρόκειται για ένα Plug-in υβριδικό σύνολο, κοντά στη σχεδιαστική φιλοσοφία και το μέγεθος του αμιγώς ηλεκτρικού αδερφού του EX5, το οποίο θα προσφέρει πάνω από 900 χλμ. συνδυαστικής αυτονομίας.

Η BYD συνεχίζει να μεγαλώνει την γκάμα της. Αυτή τη φορά, πρωταγωνιστής είναι το νέο Sealion 5 DM-i. Ένα SUV με μήκος 4.7μ. το οποίο εξοπλίζεται με την υβριδική τεχνολογία Super Hybrid DM-i, προσφέροντας ηλεκτρική κίνηση, ακόμα και με τη χρήση του βενζινοκινητήρα ως πηγή ενέργειας. Θα παρουσιασθεί στην Ελλάδα στις 9 Φεβρουαρίου στις εγκαταστάσεις της φίρμας, στον Άλιμο.

Σε τιμή έκπληξη προσφέρεται η νέα ηλεκτρική έκδοση ë-C3 Urban της Citroen. Είναι ένα αυτοκίνητο σχεδιασμένο για να κάνει ακόμη πιο εύκολες τις μετακινήσεις στην πόλη. Το σημαντικό είναι ότι η τιμή των 17.990 € (με κρατική επιδότηση και ισχύουσα εμπορική πολιτική της εισαγωγικής), είναι χαμηλότερη από την αντίστοιχη θερμική έκδοση (Citroen C3 Turbo 100hp manual Plus). Το ë-C3 Urban έχει άνετους χώρους, με τις αναρτήσεις Citroën Advanced Comfort, καθώς και απλότητα στη φόρτιση. Στη τιμή αυτή περιλαμβάνεται το καλώδιο φόρτισης για οικιακή χρήση σε ενισχυμένη πρίζα Green Up (14A) καθώς και το καλώδιο φόρτισης Μode 3 για φόρτιση σε Wallbox. Παράλληλα, η εισαγωγική εταιρεία προσφέρει προνομιακή τιμή για την απόκτηση φορτιστή (Wallbox).

Η Geely παρουσίασε νέα πρόταση χρηματοδότησης για το νέο EX5 με το ευέλικτο πρόγραμμα FREEDOM. Με το πρόγραμμα απόκτησης FREEDOM το νέο EX5 έχει τιμή εκκίνησης από 26.990 ευρώ, άμεσο οικονομικό όφελος έως 5.000 ευρώ και επιδότηση του προγράμματος κρατικής επιδότησης «Κινούμαι Ηλεκτρικά». Επίσης υπάρχει δυνατότητα προνομιακής χρηματοδότησης με 0% επιτόκιο και δόση €239/μήνα.

Μετά τη βενζίνη, το πετρέλαιο και το υγραέριο οι αυτοκινητοβιομηχανίες έκαναν στροφή και επικεντρώθηκαν στα υβριδικά η στα 100% ηλεκτρικά μοντέλα. Τώρα οι γιαπωνέζοι της Nissan ανακοίνωσαν ότι εξειδικευμένες ομάδες μηχανικών της αυτοκινητοβιομηχανίας δείχνουν πώς η ηλιακή ενέργεια μπορεί να κινήσει τα μελλοντικά αυτοκίνητα. Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Καθαρής Ενέργειας, η Nissan παρουσίασε ένα πρωτότυπο Ariya τροφοδοτούμενο από ηλιακή ενέργεια. Οι μηχανικοί αξιοποιώντας τον ήλιο μπορούν -όπως είπαν- να κινούνται τα μελλοντικά ηλεκτρικά οχήματα. Φυσικά αποκλείονται οι χώρες που τον ήλιο τον «βλέπουν» για λίγες μόνο ώρες.

Τα αυτοκίνητα στην πόλη αυξήθηκαν, αλλά όχι και οι θέσεις στάθμευσης. Το αποτέλεσμα είναι να βλέπουμε πλέον αυτοκίνητα παρκαρισμένα στα πιο απίθανα, επικίνδυνα και λάθος σημεία. Οι περισσότεροι τα προσπερνάνε απλά, ίσως και να βρίζουν λίγο από μέσα τους. Υπάρχουν όμως και μερικοί που προσπαθούν να… συνετίσουν με έξυπνο τρόπο τον ιδιοκτήτη. Να ένα παράδειγμα. Βρήκαμε στο παρμπρίζ ενός λάθος παρκαρισμένου αυτοκινήτου στο κέντρο της Αθήνας. Η μία πλευρά… Επιβεβαιώνει ότι δεν ξέρεις να παρκάρεις, ενώ στην άλλη πλευρά επιλέγεται ο λόγος που το παρκάρισμα είναι λάθος. Λέτε να έβαλε μυαλό ο συγκεκριμένος παραβάτης; Ή δεν υπάρχει σωτηρία;

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» τίμησε την ΕΜΑ ΑΕ με το Βραβείο «Ανδρέας Γιαννόπουλος» για την προσφορά της στον οργανισμό. Μια προσφορά που ξεκινά από το 2012 έως σήμερα. Η ΕΜΑ είναι μία από τις εταιρίες που βρίσκεται στο πλευρό του Οργανισμού Το «Χαμόγελο του Παιδιού». Προσφέρει δωρεάν ελαστικά του Group Continental για τα 150 αυτοκίνητα του Οργανισμού. Παράλληλα, από το 2019, υλοποιεί δράσεις κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας για παιδιά και εφήβους του Οργανισμού σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ το 2020 προσέφερε tablets στα παιδιά του Οργανισμού, ενισχύοντας την πρόσβασή τους στην εκπαίδευση. Το βραβείο παρέλαβε ο κ. Γιώργος Μπουλούκος, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΜΑ ΑΕ, από τον Πρόεδρο του Οργανισμού, κ. Κώστα Γιαννόπουλο.

Η OMODA & JAECOO – έχει παρουσία σε 64 αγορές παγκοσμίως- θα λανσάρει στην Ελλάδα το 2026 οκτώ νέα μοντέλα, ενσωματώνοντας τεχνολογίες αιχμής, πλήρως προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις προτιμήσεις των απαιτητικών αγοραστών. Σήμερα, με τη νέα ενεργειακή τεχνολογία στον πυρήνα της στρατηγικής της, τα μοντέλα νέας ενεργειακής τεχνολογίας αντιστοιχούν πλέον σε πάνω από το 50% των παγκόσμιων πωλήσεων. Παράλληλα, στην ελληνική αγορά, μόλις λίγους μήνες από την είσοδό της, η OMODA & JAECOO παρουσιάζει ήδη εμπορική δυναμική, ακολουθώντας σταθερή αναπτυξιακή πορεία σε μία αγορά που βρίσκεται ακόμη σε φάση ωρίμανσης για τις τεχνολογίες νέας ενέργειας.

Η τελετή απονομής του Πρωταθλήματος της Ε.Ο.ΦΙΛ.Π.Α. για το 2025, καθώς και η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας για το 2026 έγινε στην έδρα της Ε.Ο.ΦΙΛ.Π.Α, στο Γέρακα Αττικής. Στη μεγάλη γιορτή του κλασικού αυτοκινήτου πέραν των νικητών και των διακριθέντων του Πρωταθλήματος της περασμένης χρονιάς, παρέστησαν επιπλέον, Πρόεδροι και μέλη των Δ.Σ. λεσχών της απ’ όλη την Ελλάδα, καθώς και δημοσιογράφοι του Ελληνικού Ειδικού Τύπου.

Η εταιρεία «ΕΚΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ» εμπλουτίζει το δίκτυο εξουσιοδοτημένων διανομέων και επισκευαστών της Grand Automotive Hellas, αποκλειστικού εισαγωγέα των μαρκών Renault και Dacia στην ελληνική αγορά, ενδυναμώνοντας την παρουσία τους στα βόρεια προάστια της Αττικής. Από τις αρχές Ιανουαρίου 2026, η εταιρεία «ΕΚΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ» με την υπερσύγχρονη κάθετη μονάδα επί της Λεωφ. Μαραθώνος 169, στην περιοχή του Γέρακα, ανήκει στο δυναμικό του δικτύου εξουσιοδοτημένων διανομέων και επισκευαστών των μαρκών Renault και Dacia στην ελληνική αγορά. Το showroom της εταιρείας στο Γέρακα, απλώνεται σε περισσότερα από 350 τμ2, ανάλογο χώρο καταλαμβάνει και το συνεργείο, ενώ μαζί με το φανοβαφείο οι εγκαταστάσεις της εταιρείας αναπτύσσονται σε οικόπεδο 5 στρεμμάτων. Στο δυναμικό της ΕΚΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ έως τον Απρίλιο του 2026, για ακόμα πληρέστερη εκπροσώπηση του Renault Group στην ελληνική αγορά, θα προσαρτηθεί ακόμα ένα showroom για τη Renault στο Μαρούσι, επί της Λεωφ. Κηφισίας 6-8 (εμπορικό κέντρο Caracas).

Η υπεύθυνη των Δημοσίων Σχέσεων και επικοινωνίας της O&J Automotive Ελλάς (Omoda & Jaecoo), Στέλλα Μάνεση αποχώρησε από την εταιρία αφού αποφάσισε -σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρίας- να προχωρήσει στο επόμενο επαγγελματικό της βήμα.

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Δημοσιογράφων Μοτοσυκλέτας (ΠΑ.ΣΥ.Δ.Α.Μ.) απέκτησε από την Τρίτη, 27 Ιανουαρίου δική του επίσημη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο. Το site είναι δημιουργία του Παναγιώτη Καραγιάννη.