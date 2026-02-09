Οι αυστηροποιημένες ποινές του ΚΟΚ, τα τσουχτερά πρόστιμα στους παραβάτες, οι κάμερες στους δρόμους, αλλά και τα αυξημένα αλκοτέστ, έφεραν θετικά αποτελέσματα. Μπορεί κάποιοι μοτοσικλετιστές να ακούν τη λέξη κράνος και να παθαίνουν αναφυλαξία, όμως τα 350 ευρώ φαίνεται ότι «τσούζουν». Επιτυχία θα ήταν όλοι οι μοτοσικλετιστές να φορούσαν το κράνος, όχι από το φόβο του προστίμου, αλλά γιατί έχουν πειστεί ότι έτσι προστατεύουν τον εαυτό τους.

Επιτυχία είναι ο οδηγός να μην πίνει οινοπνευματώδη ποτά, γιατί ο ίδιος έχει πεισθεί ότι έτσι προστατεύει τον εαυτό του, την οικογένειά του, αλλά και τους άλλους οδηγούς.

Επιτυχία είναι να ξέρουν όλοι οι οδηγοί, πριν ακόμη πάρουν το δίπλωμά τους ότι στο STOP και στον ερυθρό σηματοδότη οφείλουν να ακινητοποιήσουν το όχημά τους.

Στα στοιχεία που έδωσε η Ελληνική Αστυνομία φαίνεται ότι οι οδηγοί πειθάρχησαν. Στο μόνο που έχουμε αύξηση είναι στους οδηγούς που συνελήφθησαν να έχουν κάνει χρήση αλκοόλ. Για παράδειγμα, τον Ιανουάριο του 2025 είχαμε 215 παραβάσεις, και τον Ιανουάριο του 2026 οδηγούσαν υπό την επήρεια αλκοόλ 1.055 οδηγοί. Σίγουρα η διαφορά είναι μεγάλη, αλλά αν το δούμε στατιστικά, διαπιστώνουμε το 2026 έγιναν σε ποσοστό +80% περισσότερα αλκοτέστ από το 2025. Που σημαίνει ότι επί του ποσοστού των ελέγχων οι παραβάτες ήταν λιγότεροι.

Άλλωστε αυτό το επιβεβαιώνουν και οι καταστηματάρχες στα νυχτερινά κέντρα που λένε ότι η κατανάλωση του αλκοόλ έπεσε από 40%-70%. Όμως, κανένας δεν απαγορεύει την κατανάλωση αλκοόλ. Ο καθένας μπορεί να πίνει, αρκεί να μην οδηγεί. Υπάρχουν και τα ταξί, αλλά και τα μέσα μαζικής μεταφοράς που τις Παρασκευές και τα Σάββατα λειτουργούν όλο το 24ωρο.

Τους Κινέζους πάντως πρέπει να τους παραδεχθούμε. Φοβεροί έμποροι. Για να «προφυλάξουν» από το πρόστιμο τους οδηγούς που έχουν πιει ένα δύο ποτηράκια, κυκλοφόρησαν ατομικές συσκευές για αλκοτέστ. Όποιος έχει πιεί έστω λίγο, αλλά δεν ξέρει σε τι ποσοστό επικινδυνότητας βρίσκεται, φυσάει στη δική του συσκευή. Αν αυτή δείξει… κόκκινο, τότε ο οδηγός δεν ξεκινάει να οδηγεί, αλλά περιμένει λίγες ώρες μέχρι να πέσει το ποσοστό οινοπνεύματος και να μπορεί να οδηγήσει, χωρίς να του πάρει ο τροχονόμος το δίπλωμα.

Για την τσέχικη αυτοκινητοβιομηχανία Skoda Auto, το 2026 είναι μια πολύ σημαντική χρονιά γιατί γιορτάζει τρεις επετείους. Τα τρία ιστορικά ορόσημα είναι:

125 χρόνια Skoda Motorsport (1901–2026)

35 χρόνια Skoda Auto στον Όμιλο Volkswagen (1991–2026)

30 χρόνια από την παρουσίαση της σύγχρονης Skoda Octavia (1996–2026)

Το καινούργιο μοντέλο της Jaguar, το νέο τετράθυρο GT βρίσκεται στην τελική φάση των χειμερινών δοκιμών. Το πολυτελές GT δοκιμάζεται αυτό το διάστημα σε παγωμένες λίμνες στον Αρκτικό Κύκλο. Με τις σκληρές χειμερινές δοκιμές οι μηχανικοί βελτιστοποιούν τα συστήματα ελέγχου της ηλεκτροκίνησης και τις τεχνολογίες πλαισίου, ώστε να προσφέρουν την αυθεντική δυναμική, την απόδοση και την άνεση της Jaguar σε όλες τις καιρικές συνθήκες και σε όλα τα εδάφη. Η Jaguar μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος εξέλιξης θα παρουσιάσει το GT το καλοκαίρι του 2026.

Η Opel τον Ιανουάριο έκανε ένα δυναμικό ξεκίνημα στις πωλήσεις και κατέκτησε την 2η θέση στις ταξινομήσεις επιβατικών οχημάτων καταγράφοντας μερίδιο αγοράς 8,8%. Εντυπωσιακή ήταν η επίδοση της μάρκας στη λιανική αγορά, όπου συγκριτικά με τον Ιανουάριο του 2025, υπερδιπλασίασε το μερίδιό της. Σημείωσε αύξηση ταξινομήσεων κατά 140%. Παράλληλα, η Opel κατέλαβε τη 2η θέση και στην αγορά των αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών οχημάτων με μερίδιο 11,7%. Καθοριστική συμβολή σε αυτή την εμπορική επιτυχία είχε τόσο το Corsa όσο και το Mokka που ξεχώρισαν με τις επιδόσεις τους. Το compact SUV της Opel υπερδιπλασίασε τις ταξινομήσεις του συγκριτικά με τον Ιανουάριο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 116%. Σημαντική ήταν και η συμβολή του Opel Frontera στα αποτελέσματα της Μάρκας.

Το MG ZS Max Hybrid+, είναι το μοντέλο που ξεχώρισε και κυριάρχησε. Με 1.454 ταξινομήσεις μέσα στο 2025, το MG ZS Max Hybrid+ κατέκτησε την 1η θέση στις πωλήσεις της κατηγορίας των C-SUV με υβριδικό σύνολο στο κανάλι των λιανικών πωλήσεων, αφήνοντας πίσω του τον ανταγωνισμό και θέτοντας νέα εμπορικά δεδομένα. Πρόκειται για μια ξεκάθαρη ψήφο εμπιστοσύνης του αγοραστικού κοινού σε ένα μοντέλο που συνδυάζει τεχνολογία, αποδοτικότητα και κορυφαία σχέση αξίας-τιμής. Σε μια από τις πιο ανταγωνιστικές κατηγορίες της αγοράς, το MG ZS Max Hybrid+ κατάφερε να μετατραπεί σε best seller, προσελκύοντας τόσο ιδιώτες, όσο και εταιρικούς πελάτες. Το 2025 έκλεισε με 4.502 ταξινομήσεις και μερίδιο αγοράς 3,1% (12η θέση), έναντι 3.163 και μερίδιο αγοράς 2,3% (18η θέση) το 2024, σημειώνοντας ποσοστιαία αύξηση 43%!. Οι 2.709 ταξινομήσεις αφορούσαν στην αγορά της λιανικής, δίνοντας έτσι στην MG τη δυνατότητα να καταλάβει την 6η θέση με μερίδιο αγοράς 4,6%!

Ο Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ προχώρησε στην αναδιοργάνωση διοικητικών ρόλων επενδύοντας στο ανθρώπινο δυναμικό του. Διαμόρφωσε ηγετικές ομάδες ικανές να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της αγοράς και να δημιουργήσουν αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Σήμερα, 9 Φεβρουαρίου 2026, ο κ. Γιώργος Λειβαδίτης ανέλαβε τη θέση του Γενικού Διευθυντή Κλάδου Porsche, ενώ ο κ. Νίκος Σινογιάννης ανέλαβε τη θέση του Γενικού Διευθυντή Κλάδου SIXT.

Η Subaru ξεκίνησε την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων στο εργοστάσιο της Yajima στη Gunma με στόχο τη δημιουργία μιας νέας γραμμής μικτής παραγωγής μοντέλων. Το εντυπωσιακό είναι ότι οι εργασίες τροποποίησης της γραμμής παραγωγής ξεκίνησαν τον Αύγουστο του 2025 και στις αρχές Φεβρουαρίου ξεκίνησε η υλοποίηση του σχεδίου. Κύριος στόχος της Subaru είναι η δημιουργία μιας νέας γραμμής μικτής παραγωγής μοντέλων που θα επιτρέπει την κατασκευή αμιγώς ηλεκτρικών (BEV), βενζινοκίνητων (ICE) καθώς και υβριδικών (MHEV) οχημάτων σε μία μόνο γραμμή. Στο εργοστάσιο της Yajima παράγεται ακόμη το ολοκαίνουργιο, πλήρως ηλεκτρικό Subaru Trailseeker. Στην Ευρώπη το μοντέλο αυτό το γνωρίζουμε με το όνομα Ε-Outback.

Ολοκληρώθηκε το ετήσιο συνέδριο του επίσημου δικτύου των εξουσιοδοτημένων διανομέων και επισκευαστών Renault και Dacia στην Ελλάδα που διοργάνωσε στα Ιωάννινα η Grand Automotive Hellas. Περισσότεροι από 80 συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων εκπρόσωποι του δικτύου, αλλά και εργαζόμενοι της GA Hellas, συγκεντρώθηκαν στα Ιωάννινα, στους χώρους του ξενοδοχείου Du Lac. Στο συνέδριο που ακολούθησε τα στελέχη της εταιρείας έκαναν απολογισμό της χρονιάς που μόλις ολοκληρώθηκε, αλλά και ανέλυσαν τη στρατηγική που έχει σχεδιαστεί για την τρέχουσα χρονιά.

Η Kosmocar εντάσσοντας στο εξουσιοδοτημένο δίκτυο της την PapakaliatisGo, ξεκίνησε ένα νέο κεφάλαιο στην Κρήτη για τις μάρκες Volkswagen, Audi, Skoda και Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα ξεκίνησε η Kosmocar. Η εταιρεία ΠΑΠΑΚΑΛΙΑΤΗΣ διαθέτει μακρόχρονη και πολυεπίπεδη παρουσία στον χώρο του αυτοκινήτου, με περισσότερα από 22 χρόνια επιτυχημένης δραστηριότητας, καθώς και ευρύτερη επιχειρηματική εμπειρία σε συμπληρωματικούς τομείς. Η σταθερά αναπτυξιακή της πορεία χαρακτηρίζεται από οργανωμένη λειτουργία, συνέπεια και έμφαση στην ποιότητα εξυπηρέτησης, στοιχεία που την έχουν καθιερώσει ως σημείο αναφοράς στην τοπική αγορά.