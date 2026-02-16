Πριν αναφερθούμε στις ταξινομήσεις και τα νέα μοντέλα που ξεκινούν να εισάγονται στη χώρα μας, θα σταθούμε σε μια ακόμη τραγωδία. Σ αυτή που έγινε στη Λούτσα με τρία 15χρονα παιδιά. Δυστυχώς μετά από μια τρελή πορεία, ένας 15χρονος που δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας, βρήκε τραγικό θάνατο όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο φίλος του καρφώθηκε σε ένα δένδρο. Ο φίλος του πήρε κρυφά τα κλειδιά από τον πατέρα του για τη βόλτα του θανάτου. Στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται, κλαίει τώρα, γιατί με τη βλακεία του σκότωσε τον καλύτερό του φίλο.

Ας μη γελιόμαστε. Λείπει η παιδεία. Η γνώση. Αν στα Σχολεία μάθαιναν στα παιδιά για τον ΚΟΚ, για τους κινδύνους που κρύβει η οδήγηση όταν αγνοείς βασικούς κανόνες, τότε θα είχαμε λιγότερα τροχαία. Φυσικά, μεγάλη ευθύνη σε παρόμοιες τραγωδίες έχουν και οι γονείς. Που δεν έμαθαν τα παιδιά τους τι θα πει κίνδυνος. Τα υπόλοιπα είναι περιττά.

Ας δούμε τώρα τις ταξινομήσεις του Ιανουαρίου που δεν ήταν θετικές. Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, ο Ιανουάριος, σε σύγκριση με τον περυσινό αντίστοιχο μήνα, είχε πτώση (-5,3%). Οι εισαγωγείς φυσικά δεν ξαφνιάστηκαν. Μετά από έναν πολύ καλό Δεκέμβριο με αύξηση +23.5%, λογικό ήταν να υπάρχει μειωμένο ενδιαφέρον.

Όμως ξεκινούν να έρχονται στην ελληνική αγορά νέα μοντέλα. Την Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου παρουσιάζεται το νέο VW T-Roc. Το best seller SUV της Ευρώπης περνάει στη 2η γενιά του και έρχεται πιο ολοκληρωμένο από ποτέ να συνεχίσει την χρυσή του πορεία. Θα έχει νέο hi-tech αλλά και υβριδικό χαρακτήρα του (1.5eTSI), προσφέροντας μία ολοκληρωμένη λύση στην κατηγορία των SUV. Η διάθεσή του θα ξεκινήσει στα τέλη του Φεβρουαρίου. Η τιμή εκκίνησης είναι 28.590 ευρώ για την έκδοση με τα 116 άλογα, και 31.390 ευρώ, για την έκδοση με τα 150 PS.

Μετά την παρουσίαση του νέου 7GT της Zeekr , τον Ιανουάριο, στην Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου στις Βρυξέλλες, η εταιρεία που αντιπροσωπεύει την Zeekr στη χώρα μας, ανακοίνωσε ότι το αυτοκίνητο είναι άμεσα διαθέσιμο για παραγγελία με τιμή από 46.990 ευρώ, με πλούσιο βασικό εξοπλισμό και όφελος 50% σε πακέτα extra εξοπλισμού. Το ηλεκτρικό GT είναι σχεδιασμένο στην Ευρώπη και εξελιγμένο για τους ευρωπαϊκούς δρόμους. Έχει premium sport DNA, τεχνολογία 800V και αυτονομία 655 χλμ. Η φόρτιση έως 480 kW είναι ταχύτατη, έχει αυτονομία έως 655 χλμ. και οι επιδόσεις από 0–100 km/h επιτυγχάνεται σε 3,3’’.

Στις 12 Μαρτίου θα παρουσιασθεί η ολοκαίνουργια γενιά του Jeep Compass που σχεδιάστηκε από ευρωπαίους και κατασκευάζεται στην Ευρώπη. Το νέο Compass είναι το μέτρο σύγκρισης στα C-SUV. Ευρύχωρο, ποιοτικό και ψηφιακά προηγμένο στην καμπίνα, προσφέρει την τέλεια ισορροπία πρακτικότητας και στιλ. Στο λανσάρισμα θα είναι διαθέσιμο ως e-Hybrid με 145 HP και αμιγώς ηλεκτρικό με 213 HP, ενώ σύντομα η γκάμα θα ενισχυθεί με το PHEV των 195 HP, μια ισχυρότερη ηλεκτρική έκδοση με 231 HP και την κορυφαία -επίσης ηλεκτρική- τετρακίνητη των 375 HP.

Η Ford με τις νέες μπαταρίες της στα αμιγώς ηλεκτρικά Explorer και Capri, καθησυχάζει τους οδηγούς που ανησυχούν για την αυτονομία. Τα δύο μοντέλα Explorer και Capri, με τις κατάλληλες αναβαθμίσεις που έκανε η Ford, δίνει νέες αυτονομίες. Μέσα από ένα πλήθος επιλογών μπαταρίας και συστημάτων κίνησης, προσφέρει τη δυνατότητα στους πελάτες να επιλέξουν αυτό που ζητούν, ανάλογα με τις απαιτήσεις και ανάγκες τους. Με τις μεγαλύτερες μπαταρίες, με μία μόνο φόρτιση, μπορούν να καλύψουν έως και 627 km. Οι εκδόσεις Εκτεταμένης Χωρητικότητας (Extended Range) τροφοδοτούνται με μπαταρίες υψηλής τάσης με χημεία νικελίου, κοβαλτίου, μαγγανίου (NMC), με χωρητικότητα 77 ή 79 kWh, οι οποίες εξασφαλίζουν κορυφαία αυτονομία έως 602 km για το Explorer, και έως 627 km για το Capri.

Ένα πολύ καλό τηλεοπτικό σποτ παρουσίασε η Suzuki για το ολοκαίνουργιο Vitara με κεντρικό μήνυμα «Στο VITARA σου – και τίποτα δεν σε σταματά». Η καμπάνια βασίζεται σε ένα ενιαίο concept με τρεις διαφορετικές ταινίες, τοποθετημένες σε διαφορετικές εποχές του χρόνου. Κάθε ταινία δείχνει μια «άλλη» πτυχή του χαρακτήρα του VITARA, συνθέτοντας μια συνολική εικόνα της διαχρονικότητας, της ευελιξίας και της αξιοπιστίας του μοντέλου. Η επιλογή της τριλογίας ως μορφή αφήγησης επιτρέπει στην καμπάνια να παρουσιάσει το Suzuki VITARA ως ένα SUV με σταθερό χαρακτήρα, και δυνατότητες που παραμένουν αναλλοίωτες, ανεξαρτήτως εποχής ή περιβάλλοντος.

H O&J Automotive Ελλάς στο πλαίσιο της στρατηγικής της για συνεχή ανάπτυξη, ανακοίνωσε νέες οργανωτικές αλλαγές. Τοποθέτησε τρεις γυναίκες σε τρεις στρατηγικούς ρόλους. Κάθε μία αναλαμβάνει στην O&J Automotive Ελλάς έναν νευραλγικό τομέα. Κύριος στόχος όλων είναι η ανάπτυξη και ενίσχυση της παρουσίας των brands Omoda & Jaecoo στην ελληνική αγορά. Η Κατερίνα Σταυροπούλου αναλαμβάνει καθήκοντα Head of Product & Marketing, έχοντας την ευθύνη για τη στρατηγική κατεύθυνση των προϊόντων και του marketing. Η Μαρία Γιατρά αναλαμβάνει τη θέση της Product Manager, εστιάζοντας στη διαχείριση και ανάπτυξη της γκάμας των μοντέλων της μάρκας και η Χαρά Γιαννάτου αναλαμβάνει την θέση Marketing Lead, με κύριο άξονα ευθύνης τον στρατηγικό σχεδιασμό της επικοινωνίας των δύο νέων brands στην ελληνική αγορά.

Η Grand Automotive Hellas που αντιπροσωπεύει στη χώρα μας τα αυτοκίνητα της Renault και της Dacia ανακοίνωσε άλμα στις πωλήσεις. Από το Μάρτιο του 2025, που η Grand Automotive Hellas ανέλαβε την αποκλειστική αντιπροσώπευση των μαρκών Renault και Dacia στην ελληνική αγορά, τα αποτελέσματα στις ταξινομήσεις ξεπέρασαν τις προβλέψεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η Grand Automotive Hellas, η συνολική αγορά επιβατικών το 2025 παρουσίασε αύξηση +5,2%.

Το Hyundai Motor Group και η Michelin θα συνεργαστούν για την ανάπτυξη ελαστικών υψηλών επιδόσεων με εξαιρετικά χαμηλή αντίσταση στην κύλιση και χρήση προηγμένων λύσεων. Είναι το τρίτο μνημόνιο συνεργασίας που υπογράφει το Hyundai Motor Group με τη Michelin. Στόχος είναι η επιτάχυνση των καινοτομιών στην τεχνολογία των ελαστικών, οι οποίες θα καθορίσουν την αγορά της μελλοντικής κινητικότητας. Οι δύο εταιρείες θα εργαστούν από κοινού για την Κοινή Έρευνα & Ανάπτυξη ελαστικών εξαιρετικά χαμηλής αντίστασης στην κύλιση, τη βελτίωση της απόδοσης ελαστικών premium ηλεκτρικών οχημάτων (EVs), τη δημιουργία συστήματος εικονικής ανάπτυξης ελαστικών για χρήση εκτός δρόμου και την προώθηση της τεχνολογίας SmartGrip για βελτίωση της απόδοσης πέδησης και της αποδοτικότητας.

Η Kumho Tire που είναι ένας από τους κορυφαίους παγκοσμίως κατασκευαστές ελαστικών, με έντονη διεθνή παρουσία και στρατηγική στην καινοτομία, ανακοίνωσε τη δημιουργία της πρώτης παραγωγικής της μονάδας στην Ευρώπη. Επέλεξε την Πολωνία για να στήσει εκεί το νέο της εργοστάσιο. Η επένδυση είναι ύψους περίπου 587 εκατ. δολάρια. Το εργοστάσιο αναμένεται να ξεκινήσει λειτουργία το 2028, και με αυτό θα υποστηρίξει κυρίως την εφοδιαστική υποδομή στην ευρωπαϊκή αγορά. Η ναυαρχίδα της εταιρείας σήμερα είναι το Kumho Ecsta Sport PS72 και η διάθεσή του στην ελληνική αγορά, γίνεται μέσω της ΕΜΑ Α.Ε.

Να κλείσουμε τη σημερινή μας ενότητα με ένα θέμα που απασχολεί όλους τους κατοίκους της πρωτεύουσας. Εδώ υπάρχουν δύο σκέλη. Το ένα είναι τα σταθμευμένα Ι.Χ και τα μηχανάκια. Δυστυχώς δεν υπάρχουν πάρκινγκ και οι άνθρωποι παρκάρουν όπου βρουν, ακόμη και πάνω στα πεζοδρόμια. ‘Όμως -και πάμε στο 2ο σκέλος- όπου με κλεισμένα τα πεζοδρόμια δεν μπορούν να περπατήσουν οι πεζοί. Στη φωτογραφία που βλέπετε έχουν παρκάρει πάνω στο πεζοδρόμιο, κάθετα, διαγώνια, πλάγια, κλείνοντας κάθε πρόσβαση. Στην απέναντι μεριά δεν υπάρχει καν πεζοδρόμιο. Δείτε την γυναίκα που έχει εγκλωβιστεί και ψάχνει τρόπο να περάσει (φανταστείτε να ήταν με ένα μωρό και ένα καρότσι). Η μοναδική επιλογή που έχει, είναι να βγει στον δρόμο, ο οποίος είναι η Λεωφόρος Ιωνίας, μια λεωφόρος ταχείας κυκλοφορίας. Απλά πράγματα. Όπως λέει και ο Δήμαρχος, η Αθήνα είναι μια πόλη φτιαγμένη για τους ανθρώπους της…