Πριν όμως ξεκινήσουμε τη σύντομη ενημέρωση θέλουμε να επισημάνουμε πόσο κάποιοι κερδοσκόποι εκμεταλλεύονται παρόμοιες καταστάσεις για να κερδίσουν μερικές χιλιάδες ευρώ. Με το που έγινε το χτύπημα στο Ιράν είναι αναμενόμενο ότι θα αυξηθούν τα καύσιμα. Αυτό όμως που είναι απαράδεκτο με αυτούς τους κερδοσκόπους είναι ο τρόπος που αντέδρασαν. Ενώ είχαν γεμάτες το Σάββατο το απόγευμα τις δεξαμενές τους με καύσιμα, αύξησαν το πρωί της Κυριακής τις τιμές. Ενώ πουλούσαν το πετρέλαιο 1.499 ευρώ, μέσα σε λίγες ώρες το έφθασαν 1.622 ευρώ. Ντροπή τους.

Σήμερα το μεγαλύτερο ποσοστό νέων αγοραστών Ι.Χ στρέφεται σε αυτοκίνητα με κινητήρες PHEV. Η τεχνολογία eHybrid, δεν μολύνει το περιβάλλον και ταυτόχρονα μειώνει δραστικά την κατανάλωση καυσίμου στην καθημερινή χρήση, ενώ απαλλάσσει τους οδηγούς από το άγχος της αυτονομίας με τα 100% ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Είναι μια καλή λύση. Μια ώριμη και αποδοτική λύση εξηλεκτρισμένης μετακίνησης, σχεδιασμένη για να μειώνει δραστικά την κατανάλωση καυσίμου στην καθημερινή χρήση είναι η πρόταση της Volkswagen με την τεχνολογία eHybrid (Plug-in Hybrid). Δηλαδή συνδυασμός ενός σύγχρονου θερμικού κινητήρα βενζίνης με την eHybrid τεχνολογία. Πιο απλά, ταξίδια χωρίς άγχος.

Τη «βόμβα» του Antonio Filosa (Διευθύνων Σύμβουλος στην Stellantis) δεν μπορεί, θα την ακούσατε. Μέχρι τώρα όλοι έλεγαν το μέλλον είναι η ηλεκτροκίνηση, μόνο τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα κυκλοφορούν κλπ. Και κάποιοι φρόντιζαν να κάνουν καθημερινό κήρυγμα για την ηλεκτροκίνηση, λέγοντας ότι το πετρέλαιο πέθανε. Μετά τη χασούρα των 22 δισ. ευρώ, ο Antonio Filosa, που δεν μασάει τα λόγια του, είπε ότι ο όμιλος Stellantis με την ηλεκτροκίνηση, πέταξε σε έναν κάδο 22 δισεκατομμύρια ευρώ και για να «ρεφάρει» επιστρέφει στην πετρελαιοκίνηση. Ανακοίνωσε ότι η νέα γενιά κινητήρων diesel θα τοποθετηθούν αρχικά σε περισσότερα από 7 νέα μοντέλα του Ομίλου του (Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, DS Automobiles και Alfa Romeo). Κύριος στόχος του είναι να ισορροπήσει με την κίνηση αυτή τη χασούρα και να αμυνθεί στον αυξανόμενο κινεζικό ανταγωνισμό, με τα ηλεκτρικά μοντέλα που καταφθάνουν σε απίστευτο ρυθμό στην Ευρώπη.

Μεγαλύτερη ασφάλεια στις βραδινές εξορμήσεις με την προηγμένη τεχνολογία φωτισμού Matrix LED προσφέρει η Ford που επενδύει σε προηγμένα συστήματα φωτισμού στα οχήματά της βελτιώνοντας την ορατότητα, την άνεση, αλλά και την ασφάλεια κατά την οδήγηση τη νύχτα ή σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Η Ford επενδύει σε καινοτόμα συστήματα φωτισμού, προσφέροντας τις πιο προηγμένες και εύκολες στη χρήση λύσεις στα οχήματά της που βελτιώνουν την ορατότητα, την άνεση και κατ’ επέκταση την ασφάλεια κατά την οδήγηση, μετά το ηλιοβασίλεμα.

Η γκάμα του Volvo EX30 Cross Country με την προσθήκη νέων εισαγωγικών συστημάτων κίνησης και επιπέδου εξοπλισμού θα προσφέρει καλύτερες επιδόσεις και αισθητική στην οδήγηση. Το EX30 θα είναι επίσης διαθέσιμο με λειτουργικότητα Vehicle-to-Load (V2L), που επιτρέπει στο αυτοκίνητο να λειτουργεί ως powerbank και να παρέχει ενέργεια σε άλλες συσκευές και μηχανήματα. Οι προσεχείς ενημερώσεις λογισμικού, θα προσφέρουν μία πιο διαισθητική εμπειρία στους οδηγούς. Πολλές από τις λειτουργίες θα διατεθούν δωρεάν, μέσω ασύρματων (over-the-air) ενημερώσεων λογισμικού, σε όσους ήδη οδηγούν ένα EX30.

Άλλο ένα καινούργιο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο, το «AION V» κάνει… πρεμιέρα στον εμπορικό εκθεσιακό χώρο στο Μαρούσι. Ο καλός διαμορφωμένος χώρος προβολής παίζει σημαντικό ρόλο ακόμη και σε περαστικούς που δεν ενδιαφέρονται προς το παρόν να αποκτήσουν καινούργιο αυτοκίνητο. Φαίνεται τελικά ότι με την τοποθέτηση νέων μοντέλων αυτοκινήτων σε εμπορικά κέντρα που έχουν υψηλή επισκεψιμότητα, δουλεύει θετικά το μάρκετινγκ. Η AION έφερε στην Ελλάδα το νέο AION V και αμέσως το τοποθέτησε σε ένα ειδικό product placement, έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Golden Hall στο Μαρούσι. Το καινούργιο αυτοκίνητο θα βρίσκεται πολύ κοντά στο σημείο του καταστήματος Public, στην κεντρική είσοδο του εμπορικού κέντρου μέχρι τις 19 Απριλίου 2026. Τα στελέχη της εταιρείας θα βρίσκονται στο χώρο από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή, τις ώρες 14:00 έως τις 20:00, και το Σάββατο από τις 11:00 έως τις 19:00.

Νέα επένδυση της Toyota σε Circular Factory στην Πολωνία. Η Toyota Motor Europe (TME) μένοντας πιστή στη στρατηγική της, για ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου μοντέλου κυκλικής οικονομίας στην Ευρώπη, ανακοίνωσε την ίδρυση ενός νέου Circular Factory στο Walbrzych της Πολωνίας. Η νέα εγκατάσταση, συνολικής έκτασης 25.000 τ.μ., θα επεξεργάζεται περίπου 20.000 οχήματα ετησίως, τα οποία θα βρίσκονται στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Η επένδυση αυτή αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη στρατηγική της TME για την ανάπτυξη ενός μοντέλου κυκλικής οικονομίας, βασισμένου στο τρίπτυχο Reduce, Reuse & Recycle (Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση & Ανακύκλωση). Στόχος είναι η μεγιστοποίηση του περιβαλλοντικού οφέλους, μέσω της συστηματικής και ακριβούς επεξεργασίας των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής.

Μετά το ιστορικό ρεκόρ των 4,11 εκατ. πωλήσεων το 2025 η Geely φέρνει την ανατροπή μέσα στην έδρα της και κάνει τον Ιανουάριο τις περισσότερες πωλήσεις. Ο όμιλος Geely ανακοίνωσε πρωτιά στις πωλήσεις τον Ιανουάριο στην Κίνα. Ο κλάδος αυτοκινήτου Geely Auto κατέγραψε τον Ιανουάριο συνολικό ρεκόρ πωλήσεων 270.167 οχημάτων. Η ισχυρή άνοδος οφείλεται κυρίως στην ισχυρή μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, με τα οχήματα νέας ενέργειας να αποτελούν πλέον την πλειοψηφία των συνολικών πωλήσεων του ομίλου.

Και να κλείσουμε με το λογότυπο της BYD που πλέον εμφανίζεται στη στολή προπόνησης των ανδρικών και γυναικείων ομάδων της Manchester City. Η συνεργασία περιλαμβάνει την προμήθεια αυτοκινήτων BYD και DENZA, καθώς και μπαταριών αποθήκευσης ενέργειας. Η BYD ανακοίνωσε τη σύναψη συμφωνίας με τη Manchester City, στο πλαίσιο της οποίας αναλαμβάνει τον ρόλο του επίσημου αυτοκινητιστικού συνεργάτη του ποδοσφαιρικού συλλόγου. Η νέα στρατηγική συνεργασία αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές συμφωνίες μεταξύ μιας παγκόσμιας εταιρείας τεχνολογίας και ενός εμβληματικού ποδοσφαιρικού συλλόγου.