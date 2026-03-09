Μπήκαμε σε μια περιπέτεια που δυστυχώς έχει άσχημες προεκτάσεις. Ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και στο Ιράν, εκτός από τον ανθρώπινο πόνο που φέρνει, κλυδωνίζει την παγκόσμια οικονομία. Σήμερα το πρωί σημειώθηκε ιστορική άνοδος στις τιμές των καυσίμων.

Στο WTI το βαρέλι αυξήθηκε κατά 30%. Η τιμή του ήταν 116 δολάρια και οι προβλέψεις ανέφεραν ότι θα ξεπεράσει τα 120 δολάρια. Ο Τράμπ είπε ότι και 200 δολάρια να φθάσει το βαρέλι, δεν πρόκειται να κάνει πίσω. Μετά το de facto κλείσιμο του Στενού του Χορμούζ, μόνο καλά δεν φαίνονται τα πράγματα. Οι τιμές σε όλα τα εμπορεύματα αυξήθηκαν. Στις λαϊκές αγορές όλα τα είδη πρώτης ανάγκης είναι +30-40%. Η παγκόσμια οικονομία κλυδωνίζεται. Περιμένουμε δυσάρεστες εξελίξεις.

Οι γυναίκες δημοσιογράφοι μέλη του WWCOTY ανακήρυξαν το Nissan Leaf «Supreme Winner» 2026. Η γυναικεία κριτική επιτροπή του Women’s Worldwide Car of the Year έδωσαν τους περισσότερους ψήφους στο Nissan Leaf. Μετά από μήνες δοκιμών, αναλύσεων και συζητήσεων, οι 86 γυναίκες δημοσιογράφοι αυτοκινήτου από 55 χώρες και πέντε ηπείρους, μεταξύ τους και η Χριστίνα Μυρτώ Σταθάκη, έδωσαν την ψήφο τους για να αναδείξουν τον μεγάλο νικητή ανάμεσα στα μοντέλα που κέρδισαν τις 6 κατηγορίες: Compact Car: Nissan Leaf, Compact SUV: Škoda Elroq, Large Car: Mercedes-Benz CLA, Large SUV: Hyundai Ioniq 9 και 4×4: Toyota 4Runner.

Θα μας τρελάνουν κάποιοι με τις ανακοινώσεις τους και τα βραβεία που κατακτούν! Μετά από πρόσφατο διαγωνισμό που έγινε στη χώρα μας πληροφορηθήκαμε ότι το επαγγελματικό Tunland V9 αναδείχθηκε Pick-Up of the Year 2026. Πώς είναι δυνατόν κάποιοι αναγνώστες ενός περιοδικού να ψηφίζουν πρώτο ένα αυτοκίνητο, που όχι μόνο δεν το έχουν οδηγήσει, αλλά ούτε καν το έχουν δει; Η εισαγωγική εταιρεία δεν έχει κάνει ούτε την καθιερωμένη δημοσιογραφική παρουσίαση γνωριμίας. Οι δημοσιογράφοι του ειδικού τύπου ενημερώθηκαν για την ύπαρξη του FOTON Tunland G7 από τη δωρεά που έκανε η εταιρεία στο Λιμενικό της Καρύστου. Μέχρι πριν από λίγες ημέρες το αγνοούσαν οι ειδικοί δημοσιογράφοι του αυτοκινήτου, ωστόσο οι αναγνώστες του περιοδικού (σύμφωνα με την ανακοίνωση, το ψήφισαν περισσότεροι από 755.000 αναγνώστες) το έβγαλαν πρώτο. Αυτό θα πει «εγκυρότητα». Συγχαρητήρια! Σας πιστεύουμε !!!

Μάλλον τρελαθήκαμε… Η BMW παρουσίασε στους φίλους, γνωστούς και συγγενείς που κάνουν κριτική την νέα iX3. Ένα ηλεκτρικό μοντέλο αξίας 69.950 ευρώ. Παρά πενήντα ευρώ θα κόστιζε 70.000 ευρώ. Έλεος με τις τιμές! Και να το άξιζε, θα λέγαμε καλά κάνει! Έλα όμως που ο πρώην σχεδιαστής της BMW, Frank Stephenson, δεν μάσησε τα λόγια του και άσκησε έντονη κριτική στο νέο ηλεκτρικό SUV της BMW. Είπε απλά ο άνθρωπος που ξέρει όσο καλύτερα από τον καθένα μας την BMW: « Η νέα iX3 είναι βαρετή. Δεν με πείθει».

Η BMW Hellas έκανε την παρουσίαση του νέου μοντέλου στο Φενεό Κορινθίας. Η iX3, είναι το πρώτο σύνολο της νέας γενιάς μοντέλων BMW, που η βαυαρική εταιρεία αποκαλεί Neue Klasse. Αποδίδει 469 άλογα και η εκτιμώμενη αυτονομία της είναι 800 χλμ..

Από την παρουσίαση έλειπαν γνωστά περιοδικά αυτοκινήτου, διακεκριμένοι δημοσιογράφοι του ειδικού τύπου με άποψη. Όπως φαίνεται, η ελληνική εταιρεία δεν θέλει την κριτική. Αρέσκεται μόνο στα καλά λόγια. Αυτοί που είναι φίλοι φυσικά και προσκλήθηκαν! Οι άλλοι όχι! Το προτιμούμε και είμαστε υπερήφανοι όλοι αυτοί που δεν προσκληθήκαμε! Προτιμούμε να λέμε δυνατά τη γνώμη μας, όταν κάτι δεν μας αρέσει. Αλήθεια όταν η «μαμά» εταιρεία στη Γερμανία ενημερωθεί για τη μεθοδολογία της εταιρείας που αντιπροσωπεύει τα αυτοκίνητά της στην Ελλάδα, είμαστε περίεργοι πώς θα αντιδράσει.

Αύριο Τρίτη, 10 Μαρτίου, θα γίνει η Παγκόσμια Πρεμιέρα της νέας ηλεκτρικής Mercedes-Benz VLE. Η νέα VLE συνδυάζει ιδανικά δύο κόσμους: την άνεση και την οδική συμπεριφορά ενός πολυτελούς sedan με την ευελιξία και την πρακτικότητα ενός MPV. Με έως και οκτώ θέσεις και καινοτόμα στοιχεία στο εσωτερικό, επαναπροσδιορίζει την έννοια του χώρου, της πολυτέλειας και της ηλεκτρικής μετακίνησης. Πρόκειται για ένα μοντέλο που προσαρμόζεται σε κάθε ανάγκη και τρόπο ζωής: είτε ως ευέλικτος οικογενειακός σύντροφος, είτε ως κομψό όχημα για δραστηριότητες αναψυχής, είτε ως όχημα κορυφαίων προδιαγραφών για τη μεταφορά προσώπων. Η παρουσίαση θα γίνει διαδικτυακά.

Και θα κλείσουμε με κάτι που έχει σχέση με την ΟΜΑΕ και τους δημοσιογράφους του ειδικού τύπου. Με ανακοίνωσή της ΟΜΑΕ, σχετικά με τη διαδικασία διαπίστευσης δημοσιογράφων για τους αγώνες της αγωνιστικής περιόδου 2026, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στο εκάστοτε Σωματείο για την έκδοση δημοσιογραφικής διαπίστευσης που ισχύει για τον συγκεκριμένο αγώνα. Τα μέλη του ΠΑΣΥΔΑΜ αφού είναι διαπιστευμένα για την κάλυψη των αγώνων και όχι μόνο, γιατί πρέπει να υποβάλλονται σε αυτή τη διαδικασία; Το λόγο για τη διευθέτηση του προβλήματος τον έχει ο Νίκος Τσάδαρης. Ας ελπίσουμε ότι θα βρει λύση με τον Πρόεδρο της ΟΜΑΕ.

Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης- Γιώργος Παλληκάρης