Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης- Γιώργος Παλληκάρης

Περιμέναμε την παρέμβαση της Κυβέρνησης για να συγκρατηθούν οι τιμές των αγαθών σε λογικά επίπεδα. Και ευτυχώς έγινε σήμερα.

Το πετρέλαιο, που πάντα είχε μια διαφορά των 30 και 35 λεπτών, σε σχέση με τη βενζίνη, σήμερα είναι ακριβότερο. Ξέφυγε η κατάσταση. Μέσα σε λίγες εβδομάδες είδαμε αυξήσεις στην αγορά από 15-40%. Δεν υπερβάλουμε. Κάντε μια βόλτα στις λαϊκές αγορές και θα καταλάβετε. Όλες οι αυξήσεις έγιναν γιατί αυξήθηκαν τα μεταφορικά. Αναζητήσαμε σε τέσσερις διαφορετικές χώρες τις τιμές της βενζίνης.

Στην Ιταλία 1.60-1.83

Στην Τσεχία 1.60-1.73

Στην Κύπρο 1.60-1.70

Στη Γαλλία 1.65- 1.87

Στη Γερμανία 1.75-2.03

Στην Ελλάδα από 2.00- 2.50 (νησιά)

Μόνο η Δανία, η Ολλανδία και η Νορβηγία έχουν τιμές ίδιες με την Ελλάδα.

Θα αναρωτηθείτε γιατί κάνουμε αυτή την σύγκριση στα «Νέα της Πιάτσας». Μας το ζήτησαν πολλοί αναγνώστες μας και μας επεσήμαναν να αναφέρουμε ποιοι είναι οι μισθοί στην Ελλάδα και ποιοι στη Γερμανία, τη Δανία ή την Νορβηγία. Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε αριθμούς. Είναι ένας προς τρία. Κατά μέσο όρο να σας πούμε ότι ένας εργαζόμενος στην Ελλάδα παίρνει 1000 ευρώ ενώ για την ίδια θέση στο αντίστοιχο πόστο παίρνει 3.000 ευρώ. Και αν πάμε λίγο πιο βόρεια, π.χ Δανία ο αντίστοιχος μισθός είναι από 5.000- 6.000 ευρώ. Αν συγκρίνετε μισθούς, τιμές και αυξήσεις στα αγαθά, θα διαπιστώσετε ότι η Ελλάδα είναι από τις ακριβότερες χώρες στην Ευρώπη.

Ευτυχώς σήμερα το πρωί η Κυβέρνηση ανακοίνωσε τα μέτρα στήριξης που είναι:

Επιδότηση στο diesel κίνησης στο δίκτυο διανομής με 16 λεπτά/λίτρο – όφελος στην τελική τιμή (με ΦΠΑ) σε 20 λεπτά/λίτρο. Χορήγηση ψηφιακής Κάρτας Καυσίμων για στήριξη απέναντι στην αύξηση των τιμών της βενζίνης. Θα χρησιμοποιείται σε πρατήρια, ΜΜΜ και ταξί. Η μεσοσταθμική στήριξη είναι στα 36 λεπτά/λίτρο – σε μέση μηνιαία κατανάλωση 70 λίτρων, 50 ευρώ το δίμηνο στην ηπειρωτική χώρα και 60 ευρώ στα νησιά. Για την ανακούφιση των αγροτών από απότομες αυξήσεις στα λιπάσματα, επιχορηγείται το 15% του ύψους των παραστατικών αγοράς τους. Θεσπίζεται αποζημίωση προς τις ακτοπλοϊκές εταιρείες που θα συνδέεται με υποχρεωτικές εκπτώσεις στα εισιτήρια, ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές στα περσινά επίπεδα.

Μπορεί κάποιοι κλάδοι να μην ικανοποιήθηκαν από τα μέτρα που εξήγγειλε ο Μητσοτάκης, όμως κάτι είναι και αυτό. Το κόστος των τεσσάρων μέτρων θα καλυφθεί από τα δημόσια ταμεία, και από φορολόγηση των κερδών στους παίκτες διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών «τύπου καζίνο», ώστε να εξασφαλιστούν 100 εκατ. ευρώ.

Να επιστρέψουμε τώρα στα δικά μας. Μια από τις μεγαλύτερες ειδήσεις είναι η προληπτική ανάκληση των αερόσακων Takata. Σύμφωνα με τεχνικές έρευνες, το προωθητικό υλικό της γεννήτριας αερίου σε συγκεκριμένες μονάδες, ενδέχεται, υπό συνθήκες υψηλής υγρασίας και θερμοκρασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, να αλλοιωθεί με την πάροδο του χρόνου. Σε περίπτωση ενεργοποίησης του αερόσακου σε ατύχημα, αυτό ενδέχεται να αυξήσει τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού. Αφορά 19 διαφορετικές μάρκες που τοποθέτησαν τους αερόσακους του προμηθευτή Takata, στα αυτοκίνητα που κατασκευάστηκαν μεταξύ των ετών 1997 και 2018. Μιλάμε δηλαδή για πολλά εκατομμύρια αυτοκίνητα. Μεγάλη ζημιά για την γιαπωνέζικη φίρμα Takata. Φυσικά η αντικατάσταση της γεννήτριας αερίου ή, όπου απαιτείται, ολόκληρης της μονάδας αερόσακου πραγματοποιείται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τους πελάτες.

Κάποιοι επιχειρηματίες νυκτερινών κέντρων διαμαρτύρονται ότι με τα αλκοτέστ της Τροχαίας έχει μειωθεί ο τζίρος τους. Δηλαδή τι; προτιμούν να σκοτώνεται κόσμος στην άσφαλτο; Καλά κάνει η Τροχαία και στήνει μπλόκα. Ας το καταλάβουν όσοι οδηγούν ότι το αλκοόλ απαγορεύεται. Ας πίνουν όσο θέλουν οι συνεπιβάτες τους. Αν ωστόσο θέλουν και οι οδηγοί να τα τσούξουν, υπάρχουν και τα ταξί. Είδατε προχθές τι έγινε με μια ομογενή οδηγό από τη Νέα Ζηλανδία, στους Αμπελοκήπους. Στην προσπάθειά της να παρκάρει το αυτοκίνητό της προξένησε ζημιές σε 14 αυτοκίνητα. Κάποιοι περαστικοί που είδαν τις προσπάθειες της οδηγού να βολέψει το αυτοκίνητό της τηλεφώνησαν στην αστυνομία. Ξέρετε γιατί δεν μπορούσε να παρκάρει; Γιατί ήταν «λιώμα». Το αλκοτέστ έδειξε 0,78 mg/l . Πως να παρκάρεις, όταν δεν βλέπεις ούτε τη μύτη σου.

Οι συγκριτικές δοκιμές που έκαναν εξειδικευμένα περιοδικά και ανεξάρτητοι ευρωπαϊκοί οργανισμοί, ανέδειξαν κορυφαίο το νέο Pirelli Cinturato. Το νέο ελαστικό της Cinturato που κυκλοφόρησε τους τελευταίους μήνες του 2025 δοκιμάστηκε και βαθμολογήθηκε από τους ειδικούς των Tyre Reviews, Automobilclub von Deutschland (AvD), ADAC, Auto Zeitung και Vi Bilägare. Το Cinturato το οποίο είχε ήδη συγκεντρώσει δύο νίκες πέρυσι, εξασφάλισε ακόμη 2 συνολικές νίκες και 3 βάθρα στους πρώτους δύο μήνες του 2026, σε 6 συγκριτικές δοκιμές.

Με τέσσερεις επιλογές κινητήρων ξεκίνησαν οι παραγγελίες για το PEUGEOT 308 και το PEUGEOT 308 SW. Τα αυτοκίνητα που σχεδιάζονται στη Γαλλία και κατασκευάζονται στο εργοστάσιο της Μιλούζ, ενσωματώνουν τη φιλοσοφία “Serious About Driving”, προσφέροντας δυναμισμό, αποδοτικότητα και απόλαυση σε κάθε διαδρομή. Προσφέρουν χώρους, ασφάλεια, τεχνολογία, συνδεσιμότητα και φυσικά οδηγική ασφάλεια. Υπάρχουν τέσσερις προηγμένοι και αποδοτικοί κινητήρες. Τρεις από αυτούς είναι εξηλεκτρισμένοι (Hybrid, Plug-in Hybrid, Electric) και ένας Diesel 130hp με αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων και αυτονομία πάνω από 1.000km. Προσθέστε στα παραπάνω και τις τέσσερεις εκδόσεις εξοπλισμού, Style, Style Plus, Allure, GT. Δελεαστικά είναι τα έξυπνα χρηματοδοτικά προγράμματα του Ομίλου Συγγελίδης, αλλά και η τιμή εκκίνησης, από 24.900 ευρώ.

Η DENZA είναι το premium brand κινητικότητας του Ομίλου BYD που δίνει έμφαση στον σχεδιασμό και την τεχνολογία. Είναι η ναυαρχίδα του ομίλου και η παρουσίασή της στην Ευρώπη, θα γίνει στο Παρίσι. Εκεί οι κινέζοι κατασκευαστές, εκτός των άλλων, θα αποκαλύψουν το εντυπωσιακό Z9GT και την νέα τεχνολογία FLASH Charging. Λένε ότι θα χρειάζεται ο ίδιος χρόνος όσος είναι για το γέμισμα ενός ρεζερβουάρ. Που σημαίνει: Έτοιμο σε 5, Γεμάτο σε 9, Στο Κρύο Προσθέστε 3 ( Οι αριθμοί που αναγράφονται είναι σε λεπτά).

Ο Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ διατήρησε και το 2025 τη σταθερή αναπτυξιακή του τροχιά, επιτυγχάνοντας αύξηση πωλήσεων 9,5%. Χωρίς τις νέες δραστηριότητες και τις πωλήσεις στόλου, η οργανική ανάπτυξη έφτασε το 5,8%, ενώ το μεικτό κέρδος ανέβηκε στα €43,7 εκατ., επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της χρονιάς. Tα κέρδη προ φόρων τόκων & αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση κατά 6,4% και ανήλθαν σε €31 εκατ. ενώ τα λειτουργικά κέρδη είναι ελαφρώς μειωμένα (-2,2%) στα €16 εκατ. έχοντας απορροφήσει το σύνολο των λειτουργικών επενδύσεων στις καινούργιες δραστηριότητες (Toyota Autodirect και ΝΙΟ). Ο κλάδος του αυτοκινήτου συνέχισε την ανοδική του πορεία ενισχυμένος από την ένταξη του Ομίλου στο δίκτυο συνεργατών της Toyota με τη νεοσύστατη θυγατρική εταιρεία Autodirect, με τις συνολικές πωλήσεις του κλάδου να ανέρχονται σε €66,2 και το premium segment (Porsche) να συνεισφέρει με οργανική ανάπτυξη της τάξης του 8,8%. Οι πωλήσεις δίκυκλων και προϊόντων θαλάσσης (Yamaha) διαμορφώθηκαν στα €87,2 εκατ., (+1.8%). Ο κλάδος Sixt κατέγραψε έσοδα €61,3 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 2.2%.

Το εργοστάσιο της Skoda γίνεται η πρώτη μονάδα του Ομίλου Volkswagen στην Ευρώπη που παράγει συστήματα μπαταριών cell-to-pack, τα οποία προορίζονται για ηλεκτρικά μοντέλα ευρείας παραγωγής του Brand Group Core. Η Skoda επενδύει 205 εκατομμύρια στο εργοστάσιο παραγωγής μπαταριών στη Mladá Boleslav και γίνεται ο μεγαλύτερος παραγωγός συστημάτων μπαταριών BEV στον Όμιλο Volkswagen.Η επένδυση εντάσσεται στη συνολική στρατηγική μπαταριών του Ομίλου, η οποία συνδυάζει εσωτερική παραγωγή και συνεργασίες με τρίτους, διασφαλίζοντας ευελιξία, πρόσβαση σε τεχνολογικές καινοτομίες και σταθερό εφοδιασμό. Με ημερήσια δυναμικότητα άνω των 1.100 συστημάτων και ετήσια έως 335.000 μονάδες, η νέα εγκατάσταση επιταχύνει την ενσωμάτωση της τεχνολογίας σε μεγάλη βιομηχανική κλίμακα, σε στενή συνεργασία με το Volkswagen Group Technology Center of Excellence Battery.

H ολοκαίνουργια ηλεκτρική VLE σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για τη Mercedes-Benz. Ως το πρώτο όχημα που βασίζεται στη νέα, αρθρωτή και ευέλικτη αρχιτεκτονική VAN.EA της μάρκας, η VLE δημιουργεί μια εντελώς νέα κατηγορία πολυτελών οχημάτων.

Η αγωνιστική ομάδα της Audi στην F1, έκανε διορθωτικές αλλαγές στη δομή του αγωνιστικού τμήματος. Στη θέση του Jonathan Wheatley που αποχώρησε για προσωπικούς λόγους από την Audi Revolut F1 Team τοποθετήθηκε ο Mattia Binotto, ο οποίος ανέλαβε Head of Audi F1 και επικεφαλής του Team Principal, ηγούμενος της Audi Revolut F1 Team.