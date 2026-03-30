Επιμέλεια: Π. Χαλάτσης- Γ. Παλληκάρης

Αν υπολογίσουμε ότι ένας οδηγός κάνει 100 χιλιόμετρα το μήνα, με την αύξηση στα καύσιμα από 0.30 έως 0.50 λεπτά το λίτρο, ο μηνιαίος προϋπολογισμός του για τις ίδιες μετακινήσεις του, αυξάνεται από 20-40 ευρώ. Προσθέστε στη συνέχεια πόσο επηρεάστηκαν τα βασικά προϊόντα, κυρίως στα τρόφιμα, στα κρέατα, στα φρούτα και τα λαχανικά ή ακόμη και τα γαλακτοκομικά, και θα καταλάβετε γιατί οι οικογενειάρχες είναι σε απόγνωση.

Με το να βγαίνουν οι υπουργοί στα κανάλια και να σκορπάνε υποσχέσεις, δεν αλλάζει τίποτα στην τσέπη του καταναλωτή. Το ρεύμα και το φυσικό αέριο που ήρθε αυξημένο πριν την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, γονάτισε τα νοικοκυριά. Τι άραγε μπορούμε να περιμένουμε στους επόμενους λογαριασμούς; Πάσχα έρχεται. Αν τα βάλετε κάτω, οι μηνιαίες αυξήσεις στα βασικά αγαθά ξεπέρασαν το 80 ευρώ το μήνα. Και αν σε κάποιους που κάθονται στις μεγάλες καρέκλες, τα 80 ευρώ φαίνονται ασήμαντα, σε κάποιους άλλους μισθοσυντήρητους τα 80 ευρώ είναι τεράστιο νούμερο.

Να αλλάξουμε θέμα και να δούμε τον αυτοκινητόδρομο της Κεντρικής Ελλάδας, τον Ε 65 δηλαδή, που σύμφωνα με το αρμόδιο Υπουργείο, θα παραδοθεί τον Ιούνιο του 2026. Ο Ε 65 λειτουργεί σήμερα από την Ανθήλη έως την Καλαμπάκα. Λειτουργούν 136 χιλιόμετρα. Υπολείπονται άλλα 45 χιλιόμετρα από την Καλαμπάκα μέχρι την Εγνατία οδό. Μόλις ολοκληρωθεί ο αυτοκινητόδρομος, θα έχει συνολικό μήκος 181,5 χιλιομέτρων, με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση και Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης σε όλο το μήκος του. Στο σύνολο θα κατασκευαστούν 23 γέφυρες, δύο σήραγγες (στο 137ο χλμ. και στο 176ο χλμ.) και έξι ανισόπεδοι κόμβοι.

Όλα καλά μέχρι τώρα. Μαθαίνουμε ότι ο αρμόδιος Υφυπουργός είπε ότι όλα βρίσκονται στην τελική φάση και ότι το έργο θα παραδοθεί στην ώρα του. Έστειλαν μάλιστα και εντυπωσιακές φωτογραφίες. Πριν από δύο εβδομάδες φτάσαμε στην Εγνατία οδό από την Καλαμπάκα, μέσω της επαρχιακής οδού. Και καταγράψαμε σε αρκετά σημεία τα έργα. Διαπιστώσαμε ότι σε πολλά σημεία δεν έχει πέσει ακόμη η άσφαλτος. Μόνο αμμοχάλικο υπάρχει. Δεν υπάρχουν υποστυλώματα, κιγκλιδώματα και πολλά άλλα.

To 2017 παραδόθηκε το έργο στην Ξυνιάδα. Ο δρόμος έφθασε μέχρι την Καλαμπάκα. Απο τότε μέχρι σήμερα πέρασαν κάποια χρόνια. Διερωτόμαστε πως είναι δυνατόν να τελειώσουν μέσα σε δύο μήνες (Απρίλιος και Μάιος) τόσες ατέλειες.

Ο άθλος της Skoda. Πριν από δύο δεκαετίες οι καταναλωτές ούτε που ήθελαν να ακούσουν για τα τσέχικα αυτοκίνητα. Οι Τσέχοι όμως δούλεψαν σκληρά και έφτιαξαν ανταγωνιστικά αυτοκίνητα. Το 2025 η Skoda κατετάγη στην τρίτη θέση των ευρωπαϊκών πωλήσεων. Φέτος, τους δύο πρώτους μήνες του χρόνου, η Skoda έφτασε τις 130.437 ταξινομήσεις, ενίσχυσε το μερίδιο αγοράς στο 6.7% και είναι η 2η μάρκα σε πωλήσεις στην Ευρώπη. Συγχαρητήρια!!!

Η κινέζικη εταιρεία CHERY ετοιμάζεται να λανσάρει φέτος ένα νέο μέλος. Το TIGGO 7 HEV. Το νέο μοντέλο είναι εξοπλισμένο με τον κορυφαίο υβριδικό κινητήρα ACTECO 1.5 TGDI 5ης γενιάς, ο οποίος επιτυγχάνει την κορυφαία θερμική απόδοση 44,5%. Το νέο CHERY TIGGO 7 HEV αναμένεται στην ελληνική αγορά πριν το καλοκαίρι, σε άκρως ανταγωνιστική τιμή, έτσι ώστε να αποτελέσει μια ακαταμάχητη επιλογή στα οικογενειακά C-SUV. Και μια επισήμανση. Οι Κινέζοι που αρχικά ξεκίνησαν μόνο με ηλεκτρικά αυτοκίνητα, είδαν ότι σε πολλές χώρες της Ευρώπης η ηλεκτροκίνηση δεν «τραβάει» όπως είχαν υπολογίσει, και αμέσως έκαναν διορθωτικές κινήσεις. Οι νέοι κινητήρες είναι με HEV που φυσικά προτιμούν οι καταναλωτές στην Ευρώπη. Για το TIGGO 7 HEV με τους 224 ίππους, η συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου είναι χαμηλή (5,7 lt/100 km) και η συνολική αυτονομία αγγίζει τα 880 km.

Η ιδέα που είχαν οι κατασκευαστές της Ford να δημιουργήσουν μια νέα Mustang Mach-E 100% ηλεκτρική, βασιζόταν στην Ford Mustang California Special του 1968. Το σχέδιό τους υλοποιήθηκε με επιτυχία, το νέο αυτοκίνητο που ήδη είναι διαθέσιμο στην Ευρώπη ονομάζεται Mustang Mach-E GT California Special, και διαθέτει ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί στην τεχνολογία. Με το GT California Special η Ford αποτυπώνει το ελεύθερο πνεύμα της αμερικανικής Δυτικής Ακτής. Σημειώστε ότι με μια μόνο φόρτιση η αυτονομία φτάνει έως 615 km.

Το Volkswagen Group δοκίμασε την επόμενη γενιά ηλεκτρικών αυτοκινήτων με λογισμικό SDV σε περιοχές όπου επικρατούν ακραίες καιρικές συνθήκες. Το πρόγραμμα εξελίχθηκε σε δύο φάσεις. Στην Arizona, οι ομάδες ολοκλήρωσαν βασικές λειτουργίες λογισμικού και προετοίμασαν τα οχήματα για τις δοκιμές στην Ευρώπη. Στη Σουηδία, τα συστήματα δοκιμάστηκαν σε ακραίες συνθήκες, με χιόνι και πάγο, επιβεβαιώνοντας την αντοχή και την αξιοπιστία τους. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συνεργασία μεταξύ hardware και software σε κρίσιμες λειτουργίες, όπως η τετρακίνηση, ο έλεγχος πρόσφυσης και η συνολική οδηγική συμπεριφορά. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε η αποτελεσματικότητα των over-the-air (OTA) αναβαθμίσεων, που επιτρέπουν τη συνεχή εξέλιξη του οχήματος μετά την αγορά.

Η Citroën επεκτείνει τη δέσμευσή της στη Formula E για τα 4ης γενιάς μονοθέσια. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ABB FIA Formula E, μπαίνει στην εποχή GEN4 και η Citroën ανέπτυξε όλη την τεχνογνωσία που έχει σε ένα άθλημα με πάρα πολλές απαιτήσεις.

Το Σάββατο 4 Απριλίου 2026, θα διεξαχθεί ο κορυφαίος ποδηλατικός αγώνας L’Étape Greece by Tour de France presented by Skoda. Με τη σφραγίδα του θρυλικού Tour de France, η διοργάνωση πραγματοποιείται με συνδιοργάνωση της ευΖΗΝ feelosophy, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Σπάρτης, ενισχύοντας τον αθλητικό τουρισμό και προβάλλοντας διεθνώς τη Λακωνία ως προορισμό εμπειρίας. Ο θεσμός για πρώτη φορά θα ταξιδέψει στην Σπάρτη.

Στη Βουλγαρία εγκαινιάστηκε η πρώτη πίστα στα Βαλκάνια με πιστοποίηση FIA. Βρίσκεται μία ώρα έξω από την Σόφια και είναι υψηλών προδιαγραφών. Μέχρι σήμερα οι Βούλγαροι αγωνιζόμενοι ταξίδευαν έως τις Σέρρες και έκαναν δοκιμές στην πίστα Σερρών. Από ό,τι καταλαβαίνετε πλέον, θα πηγαίνουν για δοκιμές αλλά και για αγώνες στην νέα πίστα, A1 Motor Park, που είναι υψηλών προδιαγραφών. Η επένδυση αυτή αλλάζει τις ισορροπίες στην περιοχή της γειτονικής χώρας. Εμείς, στην Ελλάδα, πρόκειται να κάνουμε κάτι; Να μην ανατρέξουμε στο παρελθόν και σας υπενθυμίσουμε τις βαρύγδουπες εξαγγελίες. Εκεί μείναμε. Στις εξαγγελίες…