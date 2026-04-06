Επιμέλεια : Περικλής Χαλάτσης-Γιώργος Παλληκάρης

Τα στατιστικά στοιχεία που έρχονται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είναι ενθαρρυντικά. Τα μπλόκα της Τροχαίας για τα όρια ταχύτητας, αλλά και τα συνεχόμενα αλκοτέστ, έφεραν θετικά αποτελέσματα. Έχουμε σημαντική μείωση στα τροχαία ατυχήματα.

Όμως καθημερινά σημειώνονται τροχαία ατυχήματα είτε από την κακή νοοτροπία κάποιων οδηγών, είτε από την έλλειψη γνώσης των επιπτώσεων που μπορεί να έχουν όσοι παραβιάζουν τους βασικούς κανόνες ασφάλειας. Δυστυχώς υπάρχουν ακόμη αρκετοί, που όταν διαπιστώσουν, κυρίως στις επαρχιακές οδούς, ότι δεν υπάρχει έλεγχος, ξεφεύγουν από τους κανόνες, με αποτέλεσμα να υπάρχουν δυσάρεστες επιπτώσεις. Η φωτογραφία είναι από το ατύχημα που έγινε πριν λίγα 24ωρα στην περιοχή της Αρτέμιδας. Η οδηγός -άγνωστο γιατί- πέρασε πάνω από το διαχωριστικό και κατέληξε «ανάποδα» στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Βέβαια υπάρχουν και τα περίεργα και ανεξήγητα που ευθύνεται σε πάρα πολλές περιπτώσεις το κράτος. Ρωτήσαμε την τροχαία για το παραπάνω ανεξήγητο και δεν πήραμε απάντηση. Πήγαμε σε μάγισσες, πήγαμε σε καφετζούδες, αλλά ούτε κι εκεί απάντηση δεν πήραμε. Ψάξαμε ρωτώντας δεξιά και αριστερά, και τελικά καταλήξαμε στο εξής: Ωχαδερφισμός! Τη δουλειά μας να κάνουμε, και να εισπράττουμε το δημόσιο χρήμα.

Αντίθετα με εμάς, κάποιοι άλλοι βαδίζουν μια δεκαετία μπροστά και βάζουν στόχους για το 2040. Για την κυκλική οικονομία που αποκτά ολοένα αυξανόμενη σημασία στην Ευρωπαϊκή αγορά, σίγουρα θα έχετε ακούσει. Η Toyota δίνει μεγάλη έμφαση στην ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση υλικών. Βλέπει μπροστά στην εξέλιξη για την ανάπτυξη νέων βιομηχανικών μοντέλων, που βελτιώνουν την ιχνηλασιμότητα των υλικών και επιτρέπουν την πρόβλεψη μελλοντικών αναγκών. Στο εργοστάσιο της Toyota στο Deeside, στο TCF-UK, το αλουμίνιο που ανακτάται από ζάντες υποβάλλεται σε κατάλληλη επεξεργασία με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση, και στη συνέχεια αποστέλλεται, όπου ενσωματώνεται στην παραγωγή εξαρτημάτων για κινητήρες. Έτσι επιτυγχάνεται η ουδετερότητα άνθρακα!

Η Kia ανακηρύχθηκε «Καλύτερος Κατασκευαστής» στα TopGear.com EV Awards 2026. Η τελευταία διάκριση ήταν στα BBC TopGear.com Awards, που το PV5 Passenger κέρδισε τον τίτλο «Οικογενειακό Αυτοκίνητο της Χρονιάς». Στην έβδομη χρονιά τους, τα ετήσια αυτά βραβεία αναγνωρίζουν τα καλύτερα ηλεκτρικά οχήματα που διατίθενται σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο και τιμούν τους κατασκευαστές που ηγούνται της μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση. Η KIA αναδείχθηκε «Καλύτερος Κατασκευαστής».

Τα μέλη του «Αυτοκινήτου της Χρονιάς» με τα μέλη του «ΠΑΣΥΔΑΜ» συναντήθηκαν με σκοπό να εξετάσουν το ενδεχόμενο συνεργειών σε τομείς όπως η οδική ασφάλεια και η ενημέρωση του κοινού για γενικότερα ζητήματα που αφορούν στο αυτοκίνητο, συμφώνησαν οι δύο σύλλογοι. Ένα δεύτερο θέμα ήταν η ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την παράλληλη πορεία των δύο συλλόγων, που όπως είναι γνωστόν αποτελούν ανεξάρτητους μεταξύ τους φορείς και με διαφορετικούς, σαφώς καθορισμένους από τα καταστατικά τους, στόχους. Οι δύο σύλλογοι σε καμία περίπτωση δεν λειτουργούν ανταγωνιστικά μεταξύ τους. Επίσης στην προηγούμενη συνάντηση είχε καταψηφιστεί πρόταση για τη διοργάνωση άλλου, ετήσιου θεσμού βράβευσης αυτοκινήτου από τον εν λόγω σύλλογο και αναγνωρίστηκε η μοναδικότητα του ΑΤΧ στον τομέα αυτόν που φέτος συμπληρώνει 20 χρόνια δράσης.

Στα World Car Awards που είναι από τους πλέον σημαντικούς θεσμούς της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας, το compact ηλεκτρικό της NIO κέρδισε τον τίτλο του καλύτερου αστικού αυτοκινήτου στον κόσμο. Το firefly, το έξυπνο ηλεκτρικό compact μοντέλο υψηλής αισθητικής της NIO ανακηρύχθηκε «World Urban Car 2026».

Ένα χρήσιμο δώρο έκανε η Hyundai Motor Company στην πίστα αγώνων του Nürburgring. Δώρισε για τους θεατές όχι μόνο των αυτοκινήτων της Hyundai, αλλά για όλα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που επισκέπτονται την πίστα, δύο N Hyper φορτιστές. Οι φορτιστές N Hyper στο Nürburgring ενσαρκώνουν τη φιλοσοφία «Performance for All» της Hyundai N, καθιστώντας τις εμπειρίες υψηλών επιδόσεων ηλεκτρικών οχημάτων πιο προσιτές στους λάτρεις της οδήγησης. Οι δύο N Hyper, προσφέρουν δωρεάν υπερταχεία φόρτιση για ηλεκτρικά (EV) οχήματα, σε έναν από τους πιο φημισμένους χώρους του μηχανοκίνητου αθλητισμού στον κόσμο.

Αυτές είναι οι πρώτες «καμουφλαρισμένες» φωτογραφίες του ηλεκτρικού Peaq, που θα είναι η νέα ηλεκτρική ναυαρχίδα της Skoda. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό SUV Peaq, το οποίο αντλεί έμπνευση από το πρωτότυπο Vision 7S, η Skoda Auto θα διευρύνει την ηλεκτρική της γκάμα στα μέσα του 2026. Το νέο 7θεσιο δημιούργημα των Τσέχων, βασίζεται στην πλατφόρμα Modular Electrification Toolkit (MEB) και κατασκευάζεται στην Mladá Boleslav.

Το Kuga 2.5L FHEV αποκτά τώρα μία ακόμα πιο μοναδική σχέση αξίας, τιμής, ετήσιου κόστους χρήσης και αποδοτικότητας. Με ευνοϊκότερο φορολογικό πλαίσιο για τους ιδιώτες οδηγούς, όσον αφορά στην ετήσια αντικειμενική δαπάνη και τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης, το νέο Ford έχει τιμή εκκίνησης 31.494 ευρώ. Το νέο Kuga που είναι εφοδιασμένο με το κορυφαίο Full Hybrid SUV είναι ένα οικογενειακό αυτοκίνητο με κινητήρα βενζίνης. Έχει άφθονους χώρους και είναι ξεκούραστο στο ταξίδι. Η εταιρεία προτείνει δύο λύσεις. Η πρώτη είναι μέσω χρηματοδότησης Ford Finance, με επιτόκιο από 0,9% και η δεύτερη μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης Ford Lease, προσφέροντας το Kuga 2.5L FHEV στην πλούσια εξοπλισμένη έκδοση ST-Line, με μηνιαίο μίσθωμα 330€.

Στα διεθνώς αναγνωρισμένα Tire Technology Awards for Innovation and Excellence η Continental που έχει ηγετικό ρόλο στην καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη στον κλάδο των ελαστικών, ανακηρύχθηκε για 5η φορά «Tire Manufacturer of the Year». Η ανεξάρτητη επιτροπή αξιολόγησης βράβευσε την Continental για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στα ελαστικά, καινοτόμων μεθόδων μέτρησης και τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών παραγωγής, οι οποίες θέτουν νέα πρότυπα για την βιομηχανία του κλάδου. Παράλληλα, η εταιρεία τιμήθηκε και με το βραβείο “Environmental Achievement of the Year – Manufacturing”, (Περιβαλλοντική Διάκριση της Χρονιάς στην Παραγωγή Ελαστικών), για τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτύχει στη μείωση της κατανάλωσης νερού στην παραγωγή των προϊόντων της.

Ο Αλέξανδρος Μανιατόπουλος παρουσίασε στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΕΣΗΕΑ το βιβλίο του, « Η ζωή μου, στη λωρίδα προσπεράσματος». Για το βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «24γράμματα», εκτός του Αλέξανδρου Μανιατόπουλου, μίλησαν ο Τάκης Αθανασόπουλος, πρώην Καθηγητής και Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Ανώτατο στέλεχος της TOYOTA κόσμου, η Μαρία Παυλή-Κορρέ, Καθηγήτρια ΑΠΘ και για πολλά χρόνια συνοδηγός του «Λεωνίδα», ο Θεόδωρος Βουκίδης, Ιατρός, Καθηγητής, ο Ιωάννης Γκερζερλής, πρώην Δήμαρχος Σολυγείας, ο Κώστας Σκανδαλίδης, Βουλευτής, ο Στράτης Χατζηπαναγιώτου, Διευθυντής 4Τροχών, ο Νίκος Τσάδαρης, Πρόεδρος ΠΑ.ΣΥ.Δ.Α.Μ. και ο συντονιστής της εκδήλωσης Ηλίας Καφάογλου, Επιμελητής της έκδοσης, συγγραφέας και δημοσιογράφος στο Car and Driver.

To Renault Group επέλεξε την Αθήνα για τη διοργάνωση του ετήσιου Παγκόσμιου Συνεδρίου Εισαγωγέων. Την προετοιμασία του event στην ελληνική πρωτεύουσα, όπου παραβρέθηκαν περισσότεροι από 100 σύνεδροι, από 70 χώρες από όλο τον κόσμο, από τη Λατινική Αμερική μέχρι την Αυστραλία, και από την Αφρική μέχρι την Κορέα, ανέλαβε η Grand Automotive Ελλάδας. Κατά τη διάρκεια του 3ήμερου event, οι κορυφαίοι προσκεκλημένοι του Renault Group από όλο τον κόσμο, είχαν την ευκαιρία να βιώσουν την ελληνική φιλοξενία, αλλά και να γίνουν κοινωνοί του ελληνικού πολιτισμού, έτσι όπως αυτός έχει διαμορφωθεί από το πέρασμα των χρόνων. Στο Συνέδριο, παρουσιάστηκε το αναλυτικό στρατηγικό πλάνο του Renault Group.

