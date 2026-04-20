Επιμέλεια : Περικλής Χαλάτσης-Γιώργος Παλληκάρης

Οι ταξινομήσεις του Ιανουαρίου έκλεισαν με πτώση -5.3%. Ο Φεβρουάριος ευτυχώς δεν είχε την χαρακτηριστική κόκκινη γραμμή. Έκλεισε οριακά με +2%. Ο Μάρτιος παρά την αβεβαιότητα που επικρατεί με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, δεν επηρέασε τους υποψήφιους αγοραστές. Μεσολάβησαν και οι εταιρικές πωλήσεις και η αγορά στο χώρο του αυτοκινήτου κινήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα.

Οι ταξινομήσεις του Μαρτίου έκλεισαν με +15.7%. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτου, τον Μάρτιο του 2026, ταξινομήθηκαν 14.713 καινούργια Ι.Χ έναντι των 12.719 που είχαν ταξινομηθεί το 2025.

Οι προσφορές πάντα για καλό των καταναλωτών είναι. Η προσφορά της Peugeot που ξεκίνησε στις 17 Απριλίου και θα διαρκέσει έως τις 25 Απριλίου δείχνει να έχει μεγάλη ανταπόκριση. Τα PEUGEOT Open Days αποτελούν μια ευκαιρία για το κοινό να ανακαλύψει από κοντά τη φιλοσοφία της μάρκας, να εξερευνήσει τις διαθέσιμες επιλογές και να αξιοποιήσει τα μοναδικά προνόμια που δίνει η ελληνική αντιπροσωπεία. Στις εκπληκτικές προτάσεις της PEUGEOT, οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών από Ηatchback και Fastback, έως Crossover, SUV και επαγγελματικά VAN, με επιλογές που περιλαμβάνουν βενζίνη, Diesel, Hybrid, Plug-in Hybrid και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις, ανταποκρινόμενη σε κάθε σύγχρονη ανάγκη μετακίνησης.

Η Παγκόσμια Πρεμιέρα του αμιγώς ηλεκτρικού IONIQ 3 θα γίνει αύριο (21 Απριλίου), στη Milano Design Week 2026. Αντί να παρουσιάσει ένα αυτόνομο προϊόν, η Hyundai θα αποκαλύψει πώς τα μελλοντικά της οχήματα προκύπτουν απευθείας από τη φιλοσοφία του σχεδιασμού της. Το «Unfold Story» αναδεικνύει πώς η Hyundai ζωντανεύει το design – ξεκινώντας από ένα φύλλο χαρτιού και τελειώνοντας με ένα έργο τέχνης κατασκευασμένο από χάλυβα. Έτσι οι Κορεάτες «μεταφράζουν» τη μετατροπή των ιδεών σε κινητικότητα μέσω υλικών, χειροτεχνίας και τεχνολογίας.

Με έναν έξυπνο τρόπο η Volvo Car Hellas προβάλει τα σκανδιναβικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Οι Σκανδιναβοί έχουν μια διαφορετική κουλτούρα και έναν ποιοτικό τρόπο ζωής. Αν μη τι άλλο, εκμεταλλεύονται σωστά τον ελεύθερο χρόνο τους. Μέσα από ταξιδιωτικές εμπειρίες που βασίζονται στη σκανδιναβική κουλτούρα, η Volvo Car Hellas για να προλάβει τα αυτοκίνητά της, επέλεξε με μεγάλη προσοχή αξιόλογες περιοχές στη χώρα μας που πολλές από αυτές οι περισσότεροι Έλληνες δεν έχουν γνωρίσει ποτέ. Η σειρά των Volvo EXclusive Retreats ξεκίνησε ήδη με δύο εκδηλώσεις στο αρχαίο ελατοδάσος του Μαινάλου και το εμβληματικό Manna Arcadia resort, το οποίο αποτέλεσε ταξιδιωτικό προορισμό, αλλά και αφετηρία για μία σειρά από αναζωογονητικές δραστηριότητες που εμπεριέχουν στον πυρήνα τους τη σουηδική φιλοσοφία της Volvo για την ευζωία και την επαφή με τη φύση.

Η νέα θεματική έκθεση “Design Legends”, που φιλοξενείται στο Audi museum mobile, αναδεικνύει με ξεχωριστό τρόπο αυτή τη διαδρομή, παρουσιάζοντας μια εντυπωσιακή επιλογή από concept cars και σχεδιαστικές μελέτες που σημάδεψαν τις τελευταίες πέντε δεκαετίες. Η εφαρμογή Audi Tradition μετατρέπει την έκθεση σε μια ολοκληρωμένη ψηφιακή εμπειρία. Οι “Design Legends” θα φωτίζουν την εμβληματική σχεδιαστική κληρονομιά της μάρκας έως τις 12 Ιουλίου 2026. Για την Audi, το design δεν αποτελεί απλώς μέρος της ταυτότητάς της. Είναι μία από τις πιο αυθεντικές εκφράσεις της φιλοσοφίας της μάρκας: προοδευτικό, συναισθηματικό, καθαρό και διαχρονικά αναγνωρίσιμο.

Η Continental με τα ελαστικά της που είναι σχεδιασμένα για τις απαιτήσεις των EV έγινε ο επίσημος προμηθευτής σε 10 από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική. Τα ελαστικά για τα ηλεκτρικά οχήματα πρέπει να είναι σχεδιασμένα για τις απαιτήσεις των EV. Σε αυτό ανταποκρίθηκε πλήρως η Continental. Το 2025, η Continental ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη θέση της στην ηλεκτροκίνηση, καθώς στην περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (EMEA) προμήθευσε με ελαστικά πρώτης τοποθέτησης (OE) και τους 10 κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων με τον πιο υψηλό όγκο παραγωγής. Σε παγκόσμιο επίπεδο, 17 από τους 20 μεγαλύτερους κατασκευαστές EV εμπιστεύονται τα ελαστικά της Continental, μεταξύ των οποίων οι BYD, Volkswagen, Stellantis, BMW, NIO, Hyundai και Renault. Η νέα γενιά EcoContact 7, ενσωματώνει βελτιωμένη αεροδυναμική μέσω της τεχνολογίας “aerodimple”, μειώνοντας τις αναταράξεις του αέρα και συμβάλλοντας σε καλύτερη ενεργειακή απόδοση.

Η OMODA & JAECOO ενισχύει την παρουσία της στην ελληνική αγορά, συνδέοντας την καινοτομία της αυτοκίνησης με κορυφαία αθλητικά γεγονότα και προσφέροντας στο κοινό μοναδικές εμπειρίες και ευκαιρίες. Με αφορμή τη φετινή EuroLeague, η OMODA & JAECOO Ελλάδας μαζί με τo Novasports.gr κάνουν ένα διαγωνισμό. Ο σούπερ τυχερός θα κερδίσει ένα πλήρως υβριδικό SUV OMODA 5 SHS-H. Ο διαγωνισμός γίνεται μέσω Instagram και θα διαρκέσει έως το Final Four της EuroLeague, που θα διεξαχθεί στην Αθήνα από τις 22 έως τις 24 Μαΐου. Οι δύο ξεχωριστοί όμιλοι προκήρυξαν το διαγωνισμό με αφορμή τη φετινή EuroLeague, προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να διεκδικήσει ένα σύγχρονο, πλήρως υβριδικό SUV OMODA 5 SHS-H.

Το Musso EV της KGM που αναμένεται να κυκλοφορήσει στην Ελλάδα μέσα στο καλοκαίρι του 2026, ξεχώρισε για τη σχεδιαστική του προσέγγιση, που συνδυάζει την πρακτικότητα με την ανθεκτικότητα, καθώς και για τη μοναδική εμπειρία οδήγησης που προσφέρει. Στα βραβεία Red Dot Design Awards 2026 – έναν από τους τρεις σημαντικότερους θεσμούς design παγκοσμίως- το νέο KGM Musso EV απέσπασε το βραβείο Red Dot Winner στην κατηγορία Product Design. Το Musso EV, είναι ένα ηλεκτρικό pick-up κορεατικής προέλευσης. Βασίζεται στη σχεδιαστική φιλοσοφία της KGM “Powered by Toughness” και εξελίσσεται μέσα από τη σχεδιαστική προσέγγιση “Handy & Tough”, που συνδυάζει αντοχή και ευκολία στην καθημερινή οδήγηση.