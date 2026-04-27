Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης – Γιώργος Παλληκάρης

Η Κίνα έκανε άλματα στο χώρο της αυτοκίνησης. Δεν είναι ντροπή να πούμε ότι η Ευρώπη «κοιμήθηκε» και έμεινε πίσω κυρίως στα θέματα τεχνολογίας. Άλλωστε το γνωρίζουν και οι ίδιοι οι επικεφαλής των ομίλων. Δεν είναι τυφλοί. Το βλέπουν πεντακάθαρα.

Στο Πεκίνο οι πύλες της έκθεσης άνοιξαν στις 24 Απριλίου και θα κλείσουν στις 3 Μαΐου. Η παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται συγκεντρωμένη στο Πεκίνο, όπου στην τεράστια έκθεση που απλώνεται σε 380.000 τετραγωνικά μέτρα έχουν «στηθεί» 1300 αυτοκίνητα. Γίνονται 180 παγκόσμιες και διεθνείς πρεμιέρες. Σκεφθείτε πόσες καινούργιες ασιατικές αντιπροσωπείες θα γνωρίσει μέσα στο 2026 η Ευρώπη.

Στην έκθεση που γίνεται στο Πεκίνο, μπορείτε να βρείτε ό,τι μπορείτε να φαντασθείτε. Είναι μια βιτρίνα του μέλλοντος. Η ηλεκτροκίνηση βρίσκεται σε άλλα επίπεδα που ακόμη εμείς δεν τα γνωρίζουμε. Η τεχνητή νοημοσύνη και η αυτόνομη οδήγηση είναι αυτά που προβάλλονται στην Κίνα. Ό,τι καλύτερο μπορείτε να φαντασθείτε από πλευράς καινοτομίας και γεωπολιτικής ισχύος της αυτοκινητοβιομηχανίας. Βρισκόμαστε σε μια νέα εποχή, πιο «έξυπνη» και πιο ηλεκτρική!!!

Οι Κινέζοι σήμερα παρουσιάζουν οχήματα με υπερσύγχρονα συστήματα λογισμικού, δυνατότητες αυτόνομης πλοήγησης και εξαιρετικά γρήγορη φόρτιση, αποδεικνύοντας ότι ο ανταγωνισμός μεταφέρεται πλέον από τους κινητήρες στην τεχνολογία. Ας μη γελιόμαστε. Οι Κινέζοι κατασκευαστές ανεβαίνουν δυναμικά τόσο σε ποιότητα, όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο.

Στην έκθεση του Πεκίνου γίνεται και η παγκόσμια πρεμιέρα της τεχνολογίας αυτόματου παρκαρίσματος VPD (Valet Parking Driver). Ειδικά διαμορφωμένοι χώροι παρκαρίσματος επιτρέπουν στους επισκέπτες να δοκιμάσουν αυτήν την προηγμένη λειτουργία υποβοήθησης, που υπόσχεται να κάνει το έξυπνο παρκάρισμα μια καθημερινή ευκολία για οδηγούς σε όλο τον κόσμο.

Στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης το Chery International Business Summit συγκέντρωσε περισσότερους από 3.000 συνεργάτες του κλάδου, διεθνείς αντιπροσώπους και κορυφαία στελέχη της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η OMODA & JAECOO (ανήκουν στον Όμιλο Chery) γιορτάζει τα τρία χρόνια λειτουργίας της και ταυτόχρονα το ένα εκατομμύριο οχήματα σε παγκόσμιες πωλήσεις. Είναι ίσως η ταχύτερα αναπτυσσόμενη παγκόσμια μάρκα αυτοκινήτων. Η OMODA & JAECOO παρουσιάζει τη δυναμική της μέσα από επιδείξεις προηγμένων τεχνολογιών, παρουσιάσεις νέων μοντέλων και βιωματικά test-drive, προσφέροντας καινοτόμες λύσεις κινητικότητας σε συνεργάτες και κοινό από όλο τον κόσμο.

Οι Κινέζοι παρουσιάζουν την υβριδική τεχνολογία Super Hybrid System (SHS) που παρέχει σημαντική οικονομία καυσίμου και υψηλή απόδοση. Πρωταγωνιστές θα είναι τα πλήρως υβριδικά μοντέλα OMODA 5 SHS-H, JAECOO 5 SHS-H και JAECOO 7 SHS-H, τα οποία θα επιβεβαιώσουν τις επιδόσεις τους μέσα από πραγματικά δεδομένα. Έτσι η super ισχυρή απόδοση, η super χαμηλή κατανάλωση και η super μεγάλη συνδυαστική αυτονομία, θα προσφέρουν στο κοινό που θα παρακολουθήσει αυτήν την ενέργεια μία ολοκληρωμένη και απροβλημάτιστη υβριδική εμπειρία.

Πριν κλείσουμε το κεφάλαιο της έκθεσης «Auto China 2026» να δώσουμε μια συμβουλή στις ελληνικές εταιρείες αυτοκινήτων που ταξίδεψαν έως την Κίνα. Ας κουβεντιάζουν μεταξύ τους και ας μοιράζουν πιο σωστά τις προσκλήσεις. Γιατί προσκλήθηκαν τέσσερα διαφορετικά μέσα που έστειλαν από δύο εκπροσώπους αφού είχαν διπλές προσκλήσεις. Θα μπορούσαν να πήγαιναν οκτώ δημοσιογράφοι του ειδικού τύπου από οκτώ διαφορετικά μέσα. Λεπτομέρειες θα μου πείτε…

Ας δούμε και λίγο τι συμβαίνει εκτός Κίνας

Ο Μάρτιος για την Leapmotor στην Ευρώπη ήταν ένας από τους καλύτερους μήνες. Σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2026 σημείωσε αύξηση πωλήσεων 31%, ενώ σε εκείνες των αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών αυτοκινήτων, απέσπασε μερίδιο 3,2%. Ηγετική θέση σε αυτό το αποτέλεσμα έχει το Τ03, το αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης που κοστίζει μόλις €15.900 (συμπεριλαμβανομένης της κρατικής επιδότησης) με εξοπλισμό που περιλαμβάνει τα πάντα. Είναι όχι μόνο το best seller ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης στο σύνολο των Ευρωπαϊκών αγορών, αλλά και μέσα στο Top10 των πωλήσεων ηλεκτρικών μοντέλων ανεξαρτήτως κατηγορίας.

Ένα από τα πιο σύγχρονα ηλεκτρικά SUV που συνδυάζει ευρυχωρία και πρακτικότητα είναι το Opel Frontera Electric. Όταν μάλιστα έχει και ανταγωνιστική τιμή, τότε «μαγνητίζει» τους υποψήφιους αγοραστές. Το ηλεκτρικό Frontera επαναπροσδιορίζει τα δεδομένα της κατηγορίας του. Εξοπλίζεται με ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 113 hp και διατίθεται με δύο επιλογές μπαταρίας: 44 kWh με αυτονομία έως 306 km (συνδυασμένος κύκλος WLTP) και 54 kWh με αυτονομία που ξεπερνά τα 400 km (συνδυασμένος κύκλος WLTP), καλύπτοντας κάθε ανάγκη μετακίνησης. Η τιμή του είναι μόλις 20.900 ευρώ με το προωθητικό πρόγραμμα και την κρατική επιδότηση.

Μόλις λίγες ημέρες μετά την παγκόσμια παρουσίασή του, το CUPRA Raval τιμήθηκε με το βραβείο Red Dot για Σχεδιασμό Προϊόντος 2026. Το Raval κέρδισε αυτή τη σημαντική διάκριση, χάρη στην ισχυρή σχεδιαστική του γραμμή. Και σίγουρα το βραβείο Red Dot είναι μία από τις πιο σημαντικές διακρίσεις παγκοσμίως. Όμως η μάρκα γιορτάζει και άλλη μία διάκριση, καθώς το πρωτότυπο CUPRA Tindaya έλαβε επίσης βραβείο Red Dot για τη μοναδική του σχεδίαση. Σε έναν εξαιρετικά ανταγωνιστικό χώρο με υποψηφιότητες από ηγετικές εταιρείες και στούντιο σχεδιασμού παγκοσμίως, και τα δύο αυτοκίνητα εντυπωσίασαν τα μέλη της Red Dot Επιτροπής με την τολμηρή σχεδιαστική τους γλώσσα, τον συναισθηματικό χαρακτήρα και την εξαιρετική ποιότητα.

Η Aiglon Group Α.Ε., στο πλαίσιο της διαρκούς εξέλιξής της και της ενίσχυσης της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της κατεύθυνσης, ανακοινώνει οργανωτική προσαρμογή στη διοικητική της δομή. Ο Πρόεδρος του Ομίλου, κ. Πολυχρόνης Συγγελίδης ενισχύει τη στρατηγική κατεύθυνση της Aiglon Group Α.Ε. Ο κ. Πέτρος Πιπερίδης, ο οποίος έχει συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη, τη λειτουργική ενοποίηση και την ενίσχυση της εξωστρέφειας της Aiglon Group Α.Ε., αναλαμβάνει διευρυμένο ρόλο Στρατηγικού Συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο. Από την νέα του θέση, ο κ. Πιπερίδης μαζί με τον κ. Π. Συγγελίδη θα συντονίζουν την αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας, καθώς και την επέκτασή της σε άλλες δραστηριότητες.

Αυτό είναι το νέο μονοθέσιο GEN4 της Formula Ε. Με νέα αεροδυναμική γραμμή, με σύστημα τετρακίνησης και αυξημένες δυνατότητες απόδοσης, η γαλλική φίρμα αποκάλυψε το GEN4, προσφέροντας μια πρώτη γεύση από το αυτοκίνητο επόμενης γενιάς της ομάδας ενόψει της σεζόν 2026/27 του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ABB FIA Formula E. Η Citroën Racing αποκάλυψε ενώ το πρωτάθλημα εισέρχεται σε μια νέα εποχή. Το αυτοκίνητό της GEN4 Formula E σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για τη Formula E.

H BYD, θα παρουσιάσει αύριο Τρίτη, 28/4, το νέο ATTO 2 DM-i. Το νέο μοντέλο φέρνει στην κατηγορία των compact SUV την προηγμένη τεχνολογία Super Hybrid DM-i, συνδυάζοντας την εμπειρία ηλεκτρικής οδήγησης με μεγάλη συνολική αυτονομία και εξαιρετικά χαμηλό κόστος χρήσης. Περισσότερα μετά την παρουσίαση.

Την ώρα που κάποιοι συλλέκτες ψάχνουν να βρουν από δίκυκλα, αυτοκίνητα μέχρι λεωφορεία και φορτηγά για να τα αναπαλαιώσουν και να τα ξανακάνουν όπως τότε που μεσουρανούσαν στην εποχή τους, κάποιοι στην Ελλάδα τα παρατούν όπου βρουν. Και το κακό είναι ότι κανένας δεν ευαισθητοποιείται, όχι μόνο να τα αναπαλαιώσει για να μπουν σε κάποιο Μουσείο, αλλά έστω να τα απομακρύνει, για να μη δείχνει η ύπαιθρος σκουπιδότοπος. Ξέρετε τι θα πει γραφειοκρατία. Δεν χρειάζεται να σας πούμε.