Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης – Γιώργος Παλληκάρης

Ο θάνατος του 13χρονου με το πατίνι πρέπει να μας προβληματίσει σοβαρά. Η Πολιτεία έχει υποχρέωση να προστατέψει την ασφάλεια των παιδιών στους δρόμους. Πρέπει να θεσπίσει νόμους, αλλά και να ξεκινήσει το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής στα σχολεία. Λείπε το «knowledge». Και αυτό ακριβώς προσπαθούμε να δώσουμε στους καρεκλοκένταυρους να καταλάβουν. Λείπει η γνώση από τα παιδιά. Αλλά όταν ενδιαφέρονται μόνο για τα σταυρουλάκια στις εκλογές, για ποια ασφάλεια μιλάμε;

Η ανθρώπινη απώλεια μπορεί να προκαλεί στεναχώρια και προβληματισμό στους ανθρώπους, αλλά μόνο η οικογένεια του νεκρού ζει πραγματικά τον πόνο και τη θλίψη. Όλα τα άλλα που ακούμε από αυτούς που βγαίνουν στις τηλεοράσεις και λένε «θερμά συλλυπητήρια», είναι λέξεις του αέρα.

Στα πατίνια, κυρίως στα ηλεκτρικά, πρέπει να μπουν όρια. Όπως γίνεται στα δίκυκλα. Μπορεί να λέει η νομοθεσία για κατηγορίες και όρια ταχύτητας, αλλά ποιος τα ξέρει αυτά; Κάθε ανθρώπινη απώλεια δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ένα ακόμη περιστατικό της επικαιρότητας.

Τα ηλεκτρικά πατίνια έχουν γίνει μέρος της καθημερινότητας των παιδιών και των εφήβων. Είναι πρακτικά, γρήγορα και συχνά αντιμετωπίζονται ως παιχνίδι ή ως ένα απλό μέσο μικρών μετακινήσεων. Στην πραγματικότητα όμως, η χρήση τους μέσα σε συνθήκες κυκλοφορίας απαιτεί ωριμότητα, αντίληψη κινδύνου, γνώση κανόνων και συνεχή προσοχή.

Ευθύνη έχουν και οι γονείς των ανηλίκων. Γιατί, όπως φαίνεται, και αυτοί αγνοούν τους πραγματικούς κινδύνους. Το κράνος δεν είναι λεπτομέρεια. Η ορατότητα, η αποφυγή ακουστικών ή κινητού κατά την κίνηση, η τήρηση χαμηλής ταχύτητας και η αποφυγή δρόμων με αυξημένη κυκλοφορία, αποτελούν στοιχειώδεις προϋποθέσεις ασφάλειας.

Τα σχολεία και οι τοπικές κοινότητες μπορούν επίσης να συμβάλουν ουσιαστικά. Η καλλιέργεια κυκλοφοριακής αγωγής από μικρή ηλικία, μέσα από οργανωμένες δράσεις ενημέρωσης και πρακτικής εξοικείωσης, μπορεί να ενισχύσει την υπεύθυνη συμπεριφορά των παιδιών στον δρόμο.

Περιμένουμε να αντιδράσει η Πολιτεία. Να τα βρουν οι υπουργοί μεταξύ τους (γιατί εκεί είναι όλο το μυστικό) και να αξιολογήσουν σωστά μια απόφαση ώστε να ξεκινήσουν στα σχολεία Μαθήματα Κυκλοφοριακής Αγωγής. Πρέπει να καταλάβουν ότι οι νέες μορφές μετακίνησης μπαίνουν τόσο γρήγορα στην καθημερινότητα χωρίς να υπάρχει εκπαίδευση, χωρίς να τηρείται η νομοθεσία και χωρίς να υπάρχει η αντίστοιχη προσαρμογή. Χρειαζόμαστε ένα σαφές πλαίσιο κανόνων, μια σωστή ενημέρωση και φυσικά ασφαλέστερες υποδομές.

Να επιστρέψουμε όμως στα δικά μας και να ξεκινήσουμε από τη μεγάλη έκθεση αυτοκινήτων και όχι μόνο στην Κίνα. Οι Κινέζοι -είτε αρέσει στους Ευρωπαίους είτε όχι- ξέφυγαν στο χώρο της αυτοκίνησης. Ό,τι φτιάχνουν είναι άριστο. Από κινητήρες που έχουν υψηλές αποδόσεις με χαμηλές καταναλώσεις, μέχρι και αυτοκίνητα που παρκάρουν μόνα τους, χωρίς οι οδηγοί να κάθονται πίσω από το τιμόνι.

Στο Beijing Auto Show, το μήνυμα που μας έστειλαν δεν είναι το «ποιος έχει το καλύτερο αυτοκίνητο», αλλά στο «ποιος ελέγχει το καλύτερο οικοσύστημα τεχνολογίας». Από τις σύγχρονες μπαταρίες, τα software και την υπολογιστική αξία.

Το μεγάλο τους πλεονέκτημα δεν είναι μόνο ότι φτιάχνουν EV. Είναι ότι σχεδιάζουν, δοκιμάζουν, βγάζουν στην αγορά και ανανεώνουν μοντέλα πολύ γρηγορότερα από πολλούς παραδοσιακούς κατασκευαστές. Αυτό πιέζει ευρωπαϊκές, ιαπωνικές και αμερικανικές εταιρείες να μικρύνουν τους κύκλους εξέλιξης.

Στο Πεκίνο, το μεγάλο θέμα δεν ήταν μόνο η αυτονομία, αλλά ο χρόνος φόρτισης των μπαταριών. Σύντομα περιμένουμε από την BYD να κάνει μια μεγάλη αποκάλυψη για τις μπαταρίες του αύριο. Για την ταχεία φόρτιση, τη θερμική διαχείριση, την απόδοση σε ακραίες συνθήκες.

Το μήνυμα η Ευρώπη το πήρε, και τώρα πια οι παραδοσιακές δυτικές μάρκες δεν υποτιμούν πλέον την Κίνα, αλλά προσαρμόζονται σε αυτήν. Γιατί οι Κινέζοι προηγούνται τόσο στην καινοτομία, όσο και στην αξιοπιστία.

Στην έδρα της Chery, στην Wuhu, έγινε στο τέλος Απριλίου, το Παγκόσμιο Συνέδριο Chery International Business Summit 2026. Το συνέδριο έγινε το ίδιο διάστημα με την Έκθεση Αυτοκινήτου του Πεκίνου Auto China 2026. Η Wuhu που είχε «ντυθεί» στα χρώματα της Chery, υποδέχθηκε περισσότερους από 3.500 συνεργάτες, δημοσιογράφους και influencers κ.λπ., που όχι μόνο παρακολούθησαν αλλά και συμμετείχαν στις πολυάριθμες βιωματικές εκδηλώσεις, στα συνέδρια και στα test drives που διοργάνωσαν οι επικεφαλής της Chery. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, η Chery International βράβευσε τους κορυφαίους εισαγωγείς και διανομείς των αυτοκινήτων της σε όλο τον κόσμο, και ανάμεσα σε αυτούς, δεν θα μπορούσε να μην περιλαμβάνεται η Chery Greece, μέλος του Spanos Group. Τα βραβεία παρέλαβαν ο κ. Γιώργος Σπανός, Διευθύνων Σύμβουλος του Spanos Group, και ο κ. Αλέξης Γαλανόπουλος, υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων της εταιρείας. Τα τέσσερα βραβεία που απέσπασε η Chery Greece είναι: Best Rising Star Award, Oustanding Channel Development Award, CSH Sales Pioneer Award, New Star Award

Η Geely Auto Group στη φετινή Έκθεση του Πεκίνου, παρουσίασε το πρώτο Robotaxi της Κίνας. Ονομάζεται EVA Cab και έχει σύστημα LiDAR 2.160 γραμμών. Το πρωτότυπο EVA Cab, το πρώτο robotaxi που εξελίχθηκε εξ ολοκλήρου στην Κίνα είναι μια ολοκληρωμένη πρόταση αυτόνομης μετακίνησης, η οποία δεν περιορίζεται σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά βασίζεται σε τεχνολογίες που βρίσκονται ήδη κοντά στην παραγωγή. Το EVA Cab ενσωματώνει τη φιλοσοφία “Full-Domain AI 2.0” της Geely, μια προσέγγιση που μετατρέπει το αυτοκίνητο σε ένα πλήρως «AI-defined» σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι λειτουργίες (από την οδήγηση μέχρι τη διασύνδεση με τον χρήστη) ελέγχονται και εξελίσσονται μέσω λογισμικού και τεχνητής νοημοσύνης, προσφέροντας πιο φυσική αλληλεπίδραση και υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας. Το σημαντικό είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη και η ηλεκτροκίνηση λειτουργούν ως ενιαίο σύνολο.

Με σχεδόν 50.000 ταξινομήσεις στο πρώτο τρίμηνο, το Nissan Qashqai έφθασε στην κορυφή της Ευρώπης και έγινε το Νο1 στα C-SUV το 2026. Η εντυπωσιακή πορεία της Nissan συνεχίζεται. Αφού πρώτο το Juke κατάφερε να “μαγέψει” τους Έλληνες και να ανακηρυχθεί best seller Μαρτίου, τώρα έρχεται και το Qashqai να λάβει μία μεγάλη πρωτιά και να αποδείξει γιατί θεωρείται σημείο αναφοράς στην κατηγορία των C-SUV. Το Qashqai λοιπόν κατέκτησε την πρώτη θέση στην Ευρώπη για το πρώτο τρίμηνο του 2026 στη C-SUV κατηγορία. Με 49.748 ταξινομήσεις μέσα σε μόλις τρεις μήνες, το δημοφιλές μοντέλο της Nissan αφήνει πίσω τον ανταγωνισμό και επιβεβαιώνει τη σταθερή δυναμική του στην αγορά.

Στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, η Inchcape Hellas, αποκλειστικός διανομέας των μαρκών Toyota, Lexus και GAC Aion στην ελληνική αγορά, ανέδειξε τη σημασία που έχει η ευθυγράμμιση της εκπαίδευσης με τις νέες απαιτήσεις της αγοράς κινητικότητας. Στο πλαίσιο του Φόρουμ, ο κ. Hermann Riedl, President & Managing Director της Inchcape Hellas, συμμετείχε σε πάνελ με τίτλο «The Role of Leadership in Skills Transformation and Attracting Talent», μαζί με την κα. Θεώνη Στυλιανού, Partner, People Advisory Services, RSM Greece, τον κ. Γιάννο Ζαφείρη, Marketing & Communications Director της Ayvens, την κα. Εμμανουέλα Μαρκόγλου, Senior Communications Executive, της World Bank Group, Middle East and Central Asia, την κα. Αίγλη Ζαφειράκου, Senior Advisor Education Policies, Learning της The World Bank και τον κ. Ludovic Voet, Confederal Secretary της ETUC – με τη συζήτηση να συντονίζει ο κ. Πάκης Παπαδημητρίου, Chair, Corporate Responsibility Committee του American-Hellenic Chamber of Commerce. Σε ένα περιβάλλον ραγδαίου τεχνολογικού μετασχηματισμού, ο ρόλος του μηχανικού μετασχηματίζεται ουσιαστικά. Η κινητικότητα της νέας εποχής, μέσα από την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, την ηλεκτροκίνηση και τα προηγμένα διαγνωστικά εργαλεία, συνδυάζει πλέον μηχανολογία, ηλεκτρονικά και λογισμικό, διαμορφώνοντας ένα νέο προφίλ δεξιοτήτων για τα τεχνικά επαγγέλματα.

Η Hyundai φέρνει τη ρομποτική στο FIFA World Cup, αξιοποιώντας τα ρομπότ Atlas και Spot της Boston Dynamics για την υποστήριξη της διοργάνωσης και την αναβάθμιση της εμπειρίας των φιλάθλων. Με την επίσημη ανακοίνωση της νέας παγκόσμιας καμπάνιας «Next Starts Now» στα πλαίσια του FIFA World Cup 2026, η Hyundai Motor Company ενδυναμώνει τη συνεργασία της με τη FIFA που επεκτείνεται στις τοπικές κοινότητες μέσω ποδοσφαιρικών ακαδημιών για παιδιά σε τέσσερις πόλεις των ΗΠΑ. Εμπνευσμένη από το όραμα της Hyundai Motor «Progress for Humanity», η καμπάνια «Next Starts Now» αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της εταιρείας στην προώθηση της καινοτομίας στην κινητικότητα και τη ρομποτική. Η Hyundai Motor ανακοίνωσε τον Son Heung min, αρχηγό της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Νότιας Κορέας, ως παγκόσμιο πρεσβευτή της μάρκας, ενόψει του FIFA World Cup 2026.

Το «ταξίδι» του MAXUS Roadshow 2026 ξεκίνησε την 1η Μαΐου και αφού καλύψει ένα εκτεταμένο δίκτυο περιοχών σε όλη την Ελλάδα θα ολοκληρωθεί στις 26 Ιουνίου. Με αυτό το event, όσοι ενδιαφέρονται να ανακαλύψουν τις δυνατότητες ενός από τα επαγγελματικά αυτοκίνητα της MAXUS, θα έχουν την ευκαιρία να το κάνουν εύκολα και άνετα. Θα ενημερωθούν για τα μοντέλα, τις εκδόσεις και τις δυνατότητες που έχει κάθε ένα από αυτά δοκιμάζοντάς τα, σε πραγματικές συνθήκες. Στο επίκεντρο της ενέργειας βρίσκονται τα μοντέλα T60, Deliver 7 και Deliver 9, τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών αναγκών, συνδυάζοντας αντοχή, πρακτικότητα και σύγχρονη τεχνολογία. Κατά τη διάρκεια του Roadshow, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν αναλυτικά για τα χαρακτηριστικά, τις εκδόσεις και τις δυνατότητες των μοντέλων καθώς και να πραγματοποιήσουν test drive.

Το Caravelle είναι το νέο αυτοκίνητο της VW που απευθύνεται στους επαγγελματίες. Είναι άμεσα διαθέσιμο και έτοιμο για κάθε αποστολή. Το Caravelle επανακαθορίζει τη μεταφορά επιβατών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως mini bus ή να μετατραπεί σε ένα VIP-Shuttle. Συνδυάζει χώρους έως 9 ατόμων, ποιότητα Volkswagen, άνεση, τεχνολογία και άμεση διαθεσιμότητα σε μία ιδιαίτερα ελκυστική value for money πρόταση. Προσφέρει μία πραγματική «ζώνη άνεσης σε τέσσερις τροχούς». Το προσεγμένο εσωτερικό του ενισχύει την αίσθηση άνεσης, ακόμη και σε μεγάλες διαδρομές, ενώ η εργονομική θέση οδήγησης, οι έξυπνοι χώροι αποθήκευσης και οι πρακτικές λύσεις καθημερινής χρήσης διευκολύνουν την εργασία του οδηγού. Έτσι, δεν περιορίζεται στη μεταφορά επιβατών, αλλά λειτουργεί ως αξιόπιστος συνεργάτης για κάθε επιχείρηση που χρειάζεται συνέπεια, άνεση και λειτουργικότητα. Η ευρύχωρη καμπίνα, η πρακτική διαμόρφωση των καθισμάτων και η εύκολη πρόσβαση δημιουργούν ένα λειτουργικό περιβάλλον που εξυπηρετεί τόσο τον οδηγό, όσο και τους επιβάτες.

Θα θέλαμε να κλείσουμε χωρίς γκρίνια. Αλλά θα μεταφέρουμε τις εντυπώσεις των συναδέλφων που προσκλήθηκαν στο Beijing Auto Show. Λέει ο καλός συνάδελφος Μανώλης Σαλούρος:

« Τον τελευταίο χρόνο έχουν γίνει πολλές αποστολές στη μακρινή Κίνα 🇨🇳, έχουμε πάει πολλοί συνάδελφοι και θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε. Μάθαμε αρκετά από την τεράστια ιστορία αυτής της χώρας – κολοσσού, επισκεφθήκαμε σημαντικά μέρη, γνωρίσαμε ήθη, έθιμα και κουλτούρα αλλά… και είδαμε τι σημαίνει ταξίδι – χασομέρι. Χωρίς να υπερβάλω καθόλου -δυστυχώς- μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού τα ταξίδια με ουσιαστικό δημοσιογραφικό ενδιαφέρον που να δικαιολογεί τις πολυήμερες αποστολές, χιλιάδες μίλια μακριά. Παράκληση σε PR και εταιρείες λοιπόν για έναν χώρο που πραγματικά λατρεύω: αγαπητές και αγαπητοί διεκδικείστε όσο μπορείτε ουσία, δοκιμή σε πραγματικές συνθήκες (δρόμος και όχι πάρκινγκ) και συνεντεύξεις με σημαντικά στελέχη που έχουν να πουν πράγματα. Εξυπακούονται οι ανθρώπινες συνθήκες -επαγγελματικού- υπερπόντιου ταξιδιού και η άριστη φιλοξενία εκεί».

Διερωτάται ο συνάδελφος Γιάννης Σταυρόπουλος αν τα Κύπελλα για το ράλι Στερεάς Ελλάδας είναι πολλά. Οι συμμετοχές ήταν 73. Τα μετρήσαμε –όσο μπορούσαμε από τη φωτογραφία. Μάλλον πολλά είναι. Ωστόσο, όλοι όσοι διακρίνονται θέλουν και αυτοί το «κυπελάκι» τους.

Να κλείσουμε κουνώντας το καμπανάκι του κινδύνου σε έναν καλό φίλο που πρόσφατα ανέλαβε PR σε μία από τις πολλές κινέζικες αντιπροσωπείες. Ολοένα και πληθαίνουν τα παράπονα σε βάρος του. Οι ομαδούλες και τα φιλαράκια μάλλον θα του κάνουν κακό στο τέλος. Ας προσέξει. Ο πρόεδρος δεν αστειεύεται.