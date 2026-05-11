Του Περικλή Χαλάτση και Γιώργου Παλληκάρη

Τα ηλεκτρικά πατίνια, όπως τα δίκυκλα ή τα Ι.Χ, δεν είναι επικίνδυνα. Επικίνδυνοι είναι αυτοί που τα οδηγούν. Αυτοί που αγνοούν τους κανόνες ασφαλείας. Όμως δεν φταίνε μόνο αυτοί. Φταίει το κράτος. Πρώτον που δεν φρόντισε να εφαρμόζονται οι αυστηροί κανόνες ασφαλείας. Και δεύτερον που δεν έχει δρόμους αποκλειστικά για ποδήλατα και πατίνια. Όπως έχουν με ειδικούς ασφαλτοτάπητες όλες οι πρωτεύουσες της Ευρώπης.

Τα σχόλια στον τύπο, ταρακούνησαν τα θεμέλια στο Μαξίμου. Μέσα σε μία εβδομάδα είχαμε τόσα περιστατικά με θανάτους και τραυματισμούς από κακή χρήση των ηλεκτρικών πατινιών, που ο Πρωθυπουργός ζήτησε άμεσα μέτρα. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανέλαβαν να κάνουν ριζικές αλλαγές. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο βρίσκεται στην τελική φάση επεξεργασίας και αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση ώστε να ψηφιστεί στη Βουλή.

Να σας επισημάνουμε και εμείς τα κάτωθι:

Πρώτον, συμφωνούμε να μπει τέλος στην ανεξέλεγκτη χρήση τους στους δρόμους των πόλεων.

Δεύτερον, να υπάρχει ρύθμιση για πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους σε δημόσιους δρόμους.

Τρίτον, οι εταιρείες που νοικιάζουν τα πατίνια να δίνουν υποχρεωτικά κράνη. Αυτό έχει μια δυσκολία, γιατί τα εκατοντάδες ηλεκτρικά πατίνια που βρίσκονται στους δρόμους νοικιάζονται με εφαρμογή στο τηλέφωνο. Ξεκλειδώνεις μέσω της εφαρμογής, κάνεις τη διαδρομή που θέλεις, χρεώνεσαι τη χρήση, κλειδώνεις και το αφήνεις όπου θέλεις. Αυτοί οι χρήστες πού θα βρίσκουν κράνη;

Τέταρτο, πρέπει να υπάρχουν όρια στην ανώτατη ταχύτητα και

Πέμπτον, αν η Κυβέρνηση θέλει να είναι σωστή, θα πρέπει να κατασκευάσει ειδικούς δρόμους αποκλειστικά για τα ποδήλατα και τα πατίνια. Γιατί αν δεν γίνει αυτό, τότε επιστρέφουμε στην λύση του «άρπα κόλλα».

Η σωστή αυστηροποίηση της νομοθεσίας δεν πρέπει να είναι μονόπλευρη. Οι πολίτες θα πρέπει να εφαρμόζουν τη νομοθεσία (κράνος, ηλικία, πεζοδρόμιο, πρόστιμα), αλλά και το κράτος θα πρέπει να τους παρέχει τις προϋποθέσεις ασφαλείας (ειδικούς δρόμους). Ελπίζουμε να το κατάλαβαν οι άρχοντες του «ΘΑ».

Να δούμε τώρα και μερικά ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο του αυτοκινήτου.

Το πρόγραμμα της Citroën, για την απόσυρση του γερασμένου στόλου ενίσχυσε σημαντικά την ηλεκτροκίνηση. Η ιδέα που είχαν οι επικεφαλής της Citroën Ελλάς για το πρόγραμμα «ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΑΠΟ ΤΗ CITROËN» ήταν εξαιρετική. Πρώτον, γιατί σε αρκετούς ιδιοκτήτες παλαιών αυτοκινήτων δόθηκε το κίνητρο να αποσύρουν με δελεαστικούς όρους τα ρυπογόνα αυτοκίνητά τους και δεύτερον γιατί τονώθηκε η αγορά στα ηλεκτρικά Ι.Χ. Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν μεγάλη, αφού οι τιμές για τα ηλεκτρικά οχήματα ήταν δελεαστικές. Το Πρόγραμμα Απόσυρσης της Citroën που προσφέρει εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές, πήρε παράταση μέχρι το τέλος Μαΐου ώστε να εκμεταλλευτούν όσοι επιθυμούν τη συγκεκριμένη εμπορική πολιτική. Η ελληνική εταιρεία προσφέρει 5ετή εργοστασιακή εγγύηση και οδική βοήθεια σε όλη τη γκάμα των επιβατικών της μοντέλων.

Για ακόμη μία χρονιά η Kumho Tire Greece βρίσκεται δίπλα στον Αθλητικό Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία «Ελπίδα» Θεσσαλονίκης, και στηρίζει ενεργά τις δράσεις και την παρουσία των αθλητών του σε σημαντικές διοργανώσεις. Η εταιρεία ελαστικών στήριξε δύο κορυφαία αθλητικά γεγονότα που πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη. Το ένα ήταν στο Διεθνή Μαραθώνιο Θεσσαλονίκης «Μέγας Αλέξανδρος» (26 Απριλίου 2026) και το άλλο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παρα-κολύμβησης Νέων/Νεανίδων & Παίδων/Κορασίδων, στο Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο (25–26 Απριλίου 2026). Ο Σύλλογος «Ελπίδα», μέλος της ΕΑΟΜ-ΑμεΑ, με πολυετή παρουσία και σημαντικές διακρίσεις, αποτελεί σημείο αναφοράς για τον αθλητισμό των ΑμεΑ στη Βόρεια Ελλάδα, με δεκάδες ενεργούς αθλητές και σημαντική συμβολή στη διάδοση του Παραολυμπιακού ιδεώδους.

Η συνεργασία της Kumho Tire Greece με τον Σύλλογο, που μετρά πλέον τρία συνεχόμενα έτη, εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας, με στόχο την ενίσχυση της συμπερίληψης, της αποδοχής και της κοινωνικής ευαισθητοποίησης.

553 Χιλιόμετρα Προσφοράς: Η Inchcape Hellas Running team έδωσε νόημα σε κάθε χιλιόμετρο, στηρίζοντας τον Οργανισμό «Μαζί για το Παιδί». Στηρίζοντας έμπρακτα το έργο του Οργανισμού «Μαζί για το Παιδί», η Inchcape Hellas, επίσημος διανομέας των Toyota, Lexus και GAC AION στην Ελλάδα, κατέγραψε 553 χιλιόμετρα προσφοράς στο No Finish Line Athens 2026, συμμετέχοντας ως Μεγάλος Υποστηρικτής. Περισσότεροι από 110 εργαζόμενοι, μέλη των οικογενειών τους και φίλοι, συγκρότησαν την Inchcape Hellas Running Team, μετατρέποντας κάθε χιλιόμετρο σε ουσιαστική ενίσχυση για παιδιά που έχουν ανάγκη. Το 10ο επετειακό No Finish Line Athens πραγματοποιήθηκε στο Πεδίον του Άρεως από τις 22 έως τις 26 Απριλίου 2026, αποτελώντας τη μεγαλύτερη φιλανθρωπική δράση σε μορφή αγώνα δρόμου στην Ελλάδα. Η Inchcape Hellas συμμετείχε ενεργά στον θεσμό των 100 συνεχόμενων ωρών, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της στην υπεύθυνη κινητικότητα και την κοινωνική προσφορά.

Opel: «Σάρωσε» το Corsa στο πρώτο τετράμηνο του 2026. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία ταξινομήσεων έως και τον Απρίλιο, το Corsa, το δημοφιλές supermini της Opel, σημείωσε 1.912 ταξινομήσεις, καταγράφοντας εντυπωσιακό μερίδιο αγοράς. Το ποσοστό στις ταξινομήσεις έφθασε το 19%. Οι νέοι αγοραστές το επέλεξαν γιατί είναι αξιόπιστο, ασφαλές, έχει καλή ποιότητα υλικών και προσφέρεται σε δελεαστική τιμή. Η Opel με το Corsa επιβεβαιώνει τη διαχρονική του δυναμική στην Ελληνική αγορά. Το Corsa, τους τέσσερις πρώτους μήνες του χρόνου, κατέκτησε την 1η θέση στις ταξινομήσεις στην κατηγορία του, κατακτώντας την 1η θέση στην κατηγορία του για το πρώτο τετράμηνο του 2026. Η έκδοση Corsa Edition Plus, συνδυάζει πλούσιο εξοπλισμό με εξαιρετικά ανταγωνιστική τιμή €18.600 (με προωθητικό πρόγραμμα).

Το νέο πρόγραμμα Volkswagen JOY ενισχύει ακόμη περισσότερο την πρόταση αξίας της μάρκας. Ανεβάζοντας την εγγύηση στα δέκα χρόνια, βάζει την υπογραφή της σε μια μακροχρόνια εγγύηση. Το Volkswagen JOY αφορά όλα τα νέα επιβατικά Volkswagen και Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα, χωρίς εξαιρέσεις μοντέλων, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος. Παράλληλα, ισχύει αναδρομικά και για όσα οχήματα έχουν ταξινομηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2026, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το όφελος για τους πελάτες που έχουν ήδη επιλέξει πρόσφατα ένα νέο Volkswagen. Η κάλυψη είναι για 10 έτη ή 150.000 χλμ. για νέα επιβατικά Volkswagen και Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα. Επίσης προσφέρει ανανέωση κάλυψης ανά δύο έτη, έως τη συμπλήρωση των 10 ετών ή των 150.000 χλμ. και συντήρηση στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Volkswagen, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μάρκας.

Στον αγώνα Run Greece Καβάλα, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 3 Μαΐου 2026, χορηγός ήταν η Dacia που πάντα δίνει το «παρών» της σε εκδηλώσεις που έχουν έντονο αγωνιστικό χαρακτήρα. Η εταιρεία, που ανήκει στον όμιλο της Renault, συνεχίζει δυναμικά ως Επίσημος Χορηγός του ΣΕΓΑΣ και της σειράς αγώνων “Run Greece”, στηρίζοντας έμπρακτα τη συμμετοχή δρομέων κάθε ηλικίας σε όλη τη χώρα. Τη Dacia εκπροσώπησε η εταιρεία «Γ. Καραλευθέρης – Α. Καφετζής και Σία Ο.Ε», μέλος του εξουσιοδοτημένου δικτύου διανομέων και επισκευαστών της Grand Automotive Hellas.

Το πρωί της Τετάρτης, 13 Μαΐου, ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού κ. Γιάννης Βρούτσης, θα ανακοινώσει στο Ελληνικό Experience Park το σημείο όπου θα διεξαχθεί φέτος η υπερειδική του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026. Ε… ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας! Κάπου εκεί γύρω θα γίνει…