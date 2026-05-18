Των Περικλή Χαλάτση και Γιώργου Παλληκάρη

Μετά τα αλλεπάλληλα τροχαία δυστυχήματα με θύματα ανήλικους και όχι μόνο, χρήστες ηλεκτρικών πατινιών, ο αρμόδιος Υπουργός κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ανακοίνωσε κάποια μέτρα που κινούνται σε μια σωστή λογική, χωρίς όμως να είναι απόλυτα σωστή. Ο υπουργός είπε ότι οι ανήλικοι απαγορεύεται να οδηγούν ηλεκτρικά πατίνια, θα υπάρχουν κόφτες ταχύτητας, περιορισμοί κυκλοφορίας, υποχρεωτική ασφάλιση και αυστηρότεροι έλεγχοι. Τι έκανε λοιπόν ο υπουργός; Από την ανεξέλεγκτη χρήση προχώρησε στην υπερβολική απαγόρευση. Ωστόσο, κατά την άποψή μας, ανακοίνωσε πρόστιμα, αλλά ο κίνδυνος παραμένει. Γιατί με τα πρόστιμα δεν λύνεται το πρόβλημα.

Πρώτον: Γιατί λείπει η εκπαίδευση. Το Υπουργείο Παιδείας αρνείται να μπει Μάθημα Κυκλοφοριακής Αγωγής στα σχολεία.

Δεύτερον: Γιατί το κράτος δεν έχει φροντίσει να κάνει δρόμους αποκλειστικά για ποδήλατα και πατίνια. Με ειδική σήμανση και ειδικό ασφαλτοτάπητα. Όπως έχουν όλες οι πόλεις στην Ευρώπη. Κύριοι αρμόδιοι που αποφασίζετε από τα γραφεία σας, να σας υπενθυμίσουμε ότι υποχρεώσεις δεν έχουν μόνο οι πολίτες. Έχει και το κράτος!

Τρίτον: Μιλάτε για ασφάλεια και για ποινές. Δεν αναφερθήκατε καθόλου στο θέμα των ηλεκτρικών πατινιών που ανήκουν σε γραφεία και λειτουργούν με το σύστημα sharing. Αυτοί οι τουρίστες που θα βρουν και θα νοικιάσουν για δέκα λεπτά το ηλεκτρικό πατίνι δεν θα φορούν κράνη; Εκεί τι θα γίνει με την ασφάλεια. Αυτοί δεν κινδυνεύουν;

Ο πρωθυπουργός που είναι μοντέρνος και έχει ανοιχτό μυαλό, θα πρέπει να επισημάνει στους υπουργούς να είναι πιο προσεχτικοί και να μην αφήνουν κενά στις αποφάσεις τους. Δεν μπορεί να ανακοινώνεις ποινές και πρόστιμα και να αφήνεις τις εταιρίες με τα πατίνια shared χωρίς έλεγχο. Γιατί οι ενοικιαστές δεν θα φορούν κράνη αφού δεν υπάρχουν κράνη πάνω στα πατίνια. Δημιουργείται αντίφαση στις εξαγγελίες. Και μας δίνετε το δικαίωμα να λέμε ότι οι αποφάσεις σας είναι «άρπα κόλλα». Θα επανέλθουμε…

Να πάμε σε ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα που ανέδειξε ο ΣΕΑΑ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι το 30-50% των αυτοκινήτων (ένα στα δύο), που πωλούνται μεταχειρισμένα από μια χώρα στην άλλη, έχουν «γυρισμένα χιλιόμετρα». Μάλιστα σε χώρες των Βαλκανίων, το ποσοστό με τα μεταχειρισμένα που έχουν παραποιημένα χιλιόμετρα είναι ακόμη μεγαλύτερο. Ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων το επεσήμανε με σκοπό να προστατέψει αυτούς που αγνοούν τις κομπίνες των επιτήδειων στο εξωτερικό που «πειράζουν» τα χιλιόμετρα για να πουλήσουν ευκολότερα. Βέβαια ο Σύνδεσμος Εμπόρων Εισαγωγέων Αυτοκινήτων Ελλάδος (ΣΕΕΑΕ) που θίγεται άμεσα, απάντησε ότι ο ΣΕΑΑ χρησιμοποιεί ως «κράχτη» ποσοστά 30%-50% περί «γυρισμένων χιλιομέτρων», τα οποία προέρχονται από παλαιότερη ευρωπαϊκή έρευνα ηλικίας… δεκαετίας και παρουσιάζονται αποκομμένα από τη σημερινή πραγματικότητα της ελληνικής αγοράς. Και επισημαίνει ότι σήμερα γίνονται επιμελείς έλεγχοι με ασφαλιστικές δικλείδες. Υπάρχει υποχρεωτικός έλεγχος ( ΚΤΕΟ αλλοδαπής) κατά την εισαγωγή, οπότε η παραποίηση χιλιομέτρων είναι πρακτικά αδύνατη, υπάρχει λειτουργία του ΜΕΜΟ (Μητρώου Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων), ενώ γίνονται ηλεκτρονικές διασταυρώσεις στοιχείων και αυστηρότεροι τελωνειακοί και φορολογικοί έλεγχοι. Αυτό που έχει σημασία είναι οι Έλληνες αγοραστές που δεν έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν καινούργιο αυτοκίνητο και προσφεύγουν στη λύση του μεταχειρισμένου, να είναι ασφαλείς και να μην πέφτουν θύματα των επιτήδειων.

Ο Απρίλιος είχε μικρή πτώση της τάξεως το 2.8% στις ταξινομήσεις καινούργιων αυτοκινήτων. Όμως στο σύνολο του πρώτου τετράμηνου για το 2026, η αγορά εξακολουθεί να είναι ανοδική. Σύμφωνα με τον ΣΕΑΑ τον Απρίλιο ταξινομήθηκαν 14.246 νέα επιβατικά αυτοκίνητα, έναντι 14.649 τον Απρίλιο του 2025. Όμως από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Απρίλιο φέτος, το σύνολο των ταξινομήσεων είναι 49.058 Ι.Χ, ενώ το αντίστοιχο διάστημα το 2025, είχαν γίνει 47.845 ταξινομήσεις. Σε ποσοστά φέτος βρισκόμαστε στο +2.5%. Τον Απρίλιο τα υβριδικά (HEV) είχαν αύξηση +9,5.

Ο τέταρτος μήνας του χρόνου ολοκληρώθηκε με θετικό πρόσημο για την PEUGEOT, η οποία διατήρησε τη θέση της στο βάθρο της ελληνικής αγοράς επιβατικών και επαγγελματικών οχημάτων. Τον Απρίλιο, το PEUGEOT 2008 – που συνεχίζει να κερδίζει την προτίμηση του ελληνικού κοινού- αναδείχθηκε το μοντέλο με τις περισσότερες ταξινομήσεις στο σύνολο της αγοράς, ενώ παράλληλα ηγήθηκε της κατηγορίας B-SUV με 1.095 ταξινομήσεις. Στο σύνολο του πρώτου τετραμήνου, η PEUGEOT εδραιώνει περαιτέρω την παρουσία της στις κορυφαίες θέσεις της ελληνικής αγοράς, με 4.468 ταξινομήσεις και μερίδιο 8,4% — ένα αποτέλεσμα που αντικατοπτρίζει τη συνέπεια, τη δυναμική και την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει η μάρκα στο ελληνικό αγοραστικό κοινό. Το PEUGEOT 2008 καταγράφει 2.516 ταξινομήσεις, αποτελώντας το δημοφιλέστερο μοντέλο της ελληνικής αγοράς.

Αύριο, Τρίτη 19 Μαΐου 2026, στις 15:00 ώρα Ελλάδος, η Skoda θα πραγματοποιήσει την παγκόσμια πρεμιέρα του Epiq, του πιο προσιτού αμιγώς ηλεκτρικού compact SUV της μάρκας. Λίγες ημέρες πριν την παγκόσμια παρουσίαση, η Skoda μας έδωσε μια μικρή γεύση για το πως θα είναι το εσωτερικό του νέου μοντέλου. Είναι το πρώτο αυτοκίνητο παραγωγής της Skoda που ενσωματώνει πλήρως τη σχεδιαστική φιλοσοφία Modern Solid στο εσωτερικό του, με έμφαση στην καθαρή αισθητική, την πρακτικότητα και την ευκολία στην καθημερινή χρήση. Περισσότερα μετά την παρουσίαση.

Το αμιγώς ηλεκτρικό Puma Gen-E αναβαθμίζεται έχοντας μεγαλύτερη ηλεκτρική αυτονομία και διαθέσιμη την λειτουργία hands-free οδήγησης BlueCruise. Οι νέες εκδόσεις βασίζονται σε όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που κατέστησαν το Puma Gen-E το πιο δημοφιλές EV στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσα στο 2026. Με τον βελτιωμένο σχεδιασμό της μπαταρίας υψηλής τάσης, η αυτονομία αυξήθηκε στα 572 km μέσα στην πόλη, και στα 417 km σε μικτό κύκλο. Με το Puma Gen-E οι αστικές μετακινήσεις γίνονται χωρίς ανάγκη φόρτισης για αρκετές ημέρες, ενώ τα μεγάλα γίνονται πιο άνετα και για μεγαλύτερες αποστάσεις. Τα πρώτα ανανεωμένα Puma Gen-E αναμένονται στη χώρα μας τον Ιούνιο, ωστόσο η Ford στην Ελλάδα δέχεται ήδη παραγγελίες.

Μέσα από μια αυθεντική καλλιτεχνική δημιουργία, ο σύγχρονος Αμερικανός εικαστικός Joshua Vides συστήνει εκ νέου το Twingo E Tech Electric. Το έργο θα εκτίθεται στο Renault Carwalk στο Παρίσι έως τις 9 Ιουνίου. Ο Αμερικανός καλλιτέχνης από τις 8 έως τις 13 Απριλίου, εργάστηκε μπροστά στο κοινό, μεταμορφώνοντας το όχημα και εστιάζοντας αποκλειστικά στο εξωτερικό του. Μπροστά στα μάτια των επισκεπτών, το αυτοκίνητο μεταμορφώθηκε σταδιακά από ένα βιομηχανικό αντικείμενο, σε ένα καθηλωτικό έργο τέχνης. Η δημιουργική αυτή διαδικασία σε πραγματικό χρόνο έφερε κοντά τη σύγχρονη τέχνη, τη σχεδίαση του αυτοκινήτου και τη μαζική κουλτούρα, αποτυπώνοντας τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της Renault.

Ο Όμιλος Συγγελίδη κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, όπου υπήρχε πανελλαδική συμμετοχή των Δικτύων Sales & After Sales των μαρκών Peugeot, Citroën, Opel και DS Automobiles ανακοίνωσε τις νέες οργανωτικές αλλαγές στη διοικητική δομή. Ο κ. Γιώργος Ρέτζιος αναλαμβάνει τα καθήκοντα του General Manager και ο κ. Γιώργος Παππάς αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Commercial Director της Aiglon Group. Στο Συνέδριο παραβρέθηκε και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου κ. Πολυχρόνης Συγγελίδης που έδωσε έμφαση στη διαχρονική δέσμευση του Ομίλου να συνεχίσει να επενδύει σε καινοτόμες και προσιτές λύσεις κινητικότητας, στηρίζοντας δυναμικά το δίκτυο συνεργατών του και διαμορφώνοντας από κοινού το μέλλον της αυτοκίνησης στην Ελλάδα.

Η Kosmocar ανακοίνωσε ότι ο Ζακ Χαζάν ολοκληρώνει τη συνεργασία του με την εταιρεία στο τέλος Μαΐου 2026. Ο Ζακ Χαζάν εντάχθηκε στην Kosmocar το 2023 ως Head of Sales & Marketing Volkswagen, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε και καθήκοντα Head of After Sales Group για τις μάρκες του Ομίλου. Η διαδοχή του στη συγκεκριμένη θέση θα ανακοινωθεί σύντομα.

Το σύγχρονο πρόσωπο του ελληνικού αθλητισμού ανέδειξε μια ομάδα φίλων που συγκροτούν την πρώτη ελληνική επαγγελματική ποδηλατική ομάδα που συμμετείχε στο «ΔΕΗ Tour of Hellas 2026». Στο πλευρό των αθλητών που συμμετείχαν στο «ΔΕΗ Tour of Hellas 2026» (ξεκίνησε στις 6 Μαΐου και τελείωσε στις 10 Μαΐου) ήταν η Γκαρτζονίκας Α.Ε.B.Ε, εξουσιοδοτημένος Διανομέας και Επισκευαστής OMODA & JAECOO.

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α., όπως προέκυψε από τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 11 Μαΐου 2026. Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής: Μιχαήλ Γεωργιάκος ( Πρόεδρος), Ιωάννης Λάνδρου (Αντιπρόεδρος) , Ματθαίος Μανσόλας ( Γενικός Γραμματέας), Χαράλαμπος Φίλης ( Ταμίας) και μέλη είναι οι Παύλος Ντάβος, Νικόλαος Παπαδόπουλος και Νικόλαος Τζελέπης.