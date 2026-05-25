Του Περικλή Χαλάτση και του Γιώργου Παλληκάρη

Πριν αναφερθούμε στα νέα που αφορούν τα αυτοκίνητα, να σας ενημερώσουμε για κάτι που μέχρι σήμερα δεν γνωρίζαμε. Μεγάλο στέλεχος πολυεθνικής εταιρείας, μας αποκάλυψε ότι οι ξένοι στα δημοσιογραφικά ταξίδια ζητάνε ολοένα και περισσότερο να καλούν influencers.

Κάποτε, πριν προσληφθεί ένας δημοσιογράφος σε μια εφημερίδα ή σε ένα τηλεοπτικό σταθμό, οι ερωτήσεις ήταν τρείς. Αγαπάς τη δουλειά σου; Τι πτυχία έχεις; Και πόσες ξένες γλώσσες μιλάς; Τώρα, πριν γίνει η παρουσίαση ενός καινούργιου μοντέλου στην Ευρώπη ή σε κάποια άλλη χώρα του κόσμου, η ερώτηση είναι μία: Πόσους followers έχει;

Κρίμα τα πτυχία πολλών συναδέλφων που είναι μηχανολόγοι, πολιτικοί μηχανικοί ή δικηγόροι. Κρίμα σε αυτούς που από αγάπη προς το αυτοκίνητο επέλεξαν τη δημοσιογραφία. Οι νέοι μάνατζερς έχουν επαναπροσδιορίσει την έννοια της ενημέρωσης.

Δεν έχουμε τίποτα με τους infuerncers. Προς Θεού! Άλλωστε πλέον οι ίδιοι αυτοαποκαλούνται «opinion leaders». Είναι αυτοί που τα ξέρουν όλα, και θεωρούνται αξιόπιστοι και αυθεντίες…

Όχι, δεν κάνουν κάποια ανάλυση αν ένα μοντέλο είναι καλό ή όχι. Μια φωτογραφία είναι αρκετή, αρκεί να υπάρχουν χιλιάδες followers. Η εξειδίκευση ή η αξιοπιστία έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Αυτά !!!

Το ιστορικό Ράλι Ακρόπολις που μετράει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ιστορικών Ράλι Χώματος και κουβαλά δεκαετίες ιστορίας και κύρους, τελείωσε και η απονομή έγινε στη Θήβα. Ο τερματισμός και η απονομή ήταν προγραμματισμένα να γίνουν κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Εκεί γίνονται οι καλύτερες φωτογραφίσεις. Και αυτές οι φωτογραφίες με φόντο τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης κάνουν πάντα το γύρο του κόσμου. Αυτή τη φορά όμως, ο τερματισμός έγινε στη Θήβα, λόγω Final Four. Μπράβο στον υπουργό που το αποφάσισε! Πάντα η εύκολη λύση παιδιά! Δεν μας νοιάζει η προβολή αλλά η ευκολία! Έτσι είδαμε τους νικητές, τον Latvala και τον Maekawa να ανεβαίνουν στο πρώτο σκαλί του βάθρου κάπου στη Θήβα. Λες και ήταν ένα τοπικό ραλάκι. Αυτό σημαίνει «Διεθνής Αναγνώριση».

Και μια που αναφερόμαστε στις ευθύνες και τις ευκολίες, να σας επισημάνουμε κάτι ακόμη. Επιχειρήσαμε να κάνουμε μια φωτογράφιση στη δασική περιοχή του Διονύσου. Δεν τα καταφέραμε γιατί οι δρόμοι ήταν κατεστραμμένοι από τις πλημμύρες. Ρωτήσαμε έναν δασοπυροσβέστη αν τα οχήματά τους περνάνε. Η απάντηση ήταν αρνητική. Όταν πιάσουν οι φωτιές και καούν τα δένδρα ή τα σπίτια, τότε οι καρεκλοκένταυροι θα υποσχεθούν ότι θα τιμωρηθούν για την καταστροφή οι υπεύθυνοι. Τους εαυτούς τους να τιμωρήσουν γιατί ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου, δεν έχουν φροντίσει να φτιάξουν τους δρόμους για να περνούν έστω τα πυροσβεστικά οχήματα!

Η BYD και η Mediawan ενώνουν τις δυνάμεις τους για να προωθήσουν νέα κινηματογραφικά ταλέντα στο «Build Your Dream Award», που είναι αποκλειστικά για νέους δημιουργούς στο Φεστιβάλ Καννών. Η Mediawan είναι ένα κορυφαίο ευρωπαϊκό στούντιο που ιδρύθηκε στη Γαλλία στα τέλη του 2015, από τους Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel και Matthieu Pigasse. Μέσα σε μια δεκαετία, καθιερώθηκε ως ένας από τους σημαντικότερους ανεξάρτητους παραγωγούς. Η Mediawan έχει δημιουργήσει ένα ξεχωριστό δημιουργικό οικοσύστημα που υποστηρίζει και αναδεικνύει κορυφαία ταλέντα παγκοσμίως. Στο πλευρό της Mediawan βρίσκεται η BYD που θα βοηθήσει τα νέα παιδιά με τις φρέσκιες ιδέες να υλοποιήσουν τα όνειρά τους.

Η Kosmocar ανακοίνωσε ότι ο κ. Θωμάς Παπάζογλου από την 1η Ιουνίου 2026, αναλαμβάνει καθήκοντα Head of After Sales, διατηρώντας παράλληλα τη θέση του ως Head of Service για τις μάρκες Volkswagen, Skoda και Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται η συνέχεια στη λειτουργία του Service, ενώ ενισχύεται περαιτέρω ο συντονισμός και η στρατηγική ανάπτυξη του συνολικού τομέα After Sales.

Μέχρι τις 31 Μαΐου θα ισχύει το πρόγραμμα OPEL DEALS στη Βελμάρ. Εκεί θα βρείτε σε ειδική τιμή το μοντέλο Opel της επιλογής σας. Το συνολικό όφελος φτάνει έως και €4.300! Στο πρόγραμμα συμμετέχουν τα αυτοκίνητα Corsa, Mokka, Frontera και Grandland.

Με το νέο της πρόγραμμα η Skoda, απευθύνεται σε ιδιώτες και εταιρικούς πελάτες αποκλειστικά για τα μοντέλα Fabia, Kamiq και Elroq. Το νέο προνομιακό επιτόκιο είναι 3,9% και βάση αυτού, η εταιρεία διαμορφώνει τη νέα χρηματοδοτική δυνατότητα ώστε να διευκολύνει τους υποψήφιους αγοραστές να προσχωρήσουν στην αγορά. Το compact Fabia, το αστικό SUV Kamiq και το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Elroq θα είναι διαθέσιμα με το καινούργιο πακέτο προσφοράς έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Ο Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ έδωσε δυναμικό «παρών» για 5η συνεχή χρονιά στο Messinia Challenge 2026. Ξεχωριστό ρόλο στους αγώνες είχε το ηλεκτρικό NIO Firefly, το οποίο αποτέλεσε το lead car του αγώνα δρόμου 10 χλμ. Είναι αξιέπαινη η προσπάθεια που ο κάνει ο Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ γιατί στις εκπαιδευτικές και αθλητικές δραστηριότητες του Ομίλου συμμετέχουν εκτός 1.200 παιδιά της Μεσσηνίας και 5.500 άτομα από 34 χώρες σε 70 παράλληλες δράσεις. Ο Όμιλος ανέδειξε για ακόμη μία φορά τους στρατηγικούς του άξονες: τον αθλητισμό, την εκπαίδευση, την οδική ασφάλεια, τη βιωσιμότητα και τη στήριξη των συνανθρώπων μας που αντιμετωπίζουν κινητικές δυσκολίες.

Η φετινή Υπερειδική του EKΟ Rally Acropolis 2026, θα γίνει στο Ελληνικό. Το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη θα φιλοξενήσει φέτος στο The Ellinikon Sports Park, τους παγκόσμιους πρωταθλητές του WRC. Η είσοδος για τον κόσμο θα είναι ελεύθερη. Όσοι σκέφτεστε να παρακολουθήσετε την υπερειδική, θα πρέπει να φτάσετε ως εκεί είτε με το μετρό, είτε με το τραμ. Μην επιχειρήσετε να πλησιάσετε με το αυτοκίνητό σας. Το πιθανότερο είναι να μην τα καταφέρετε. Στις 25 Ιουνίου, το πρώτο αυτοκίνητο που θα περάσει στην Υπερειδική θα είναι το GR Yaris H2. Θα είναι το όχημα-πλοηγός και θα το δούμε λίγα λεπτά πριν την εκκίνηση του πρώτου αγωνιστικού. Στη φωτογραφία είναι ο κ. Hermann Riedl, Πρόεδρος & CEO της Inchcape Hellas. Επίσημος διανομέας της Toyota Hellas είπε ότι το μέλλον των κινητήρων εσωτερικής καύσης θα είναι με καύσιμο υδρογόνο.

Η Pirelli αξιοποίησε την τεχνολογία Cyber Tyre για να συλλέξει χρήσιμες πληροφορίες που θα ενισχύσουν την ασφάλεια οδήγησης. Οι μηχανικοί επέλεξαν την Pagani Utopia Roadster, ένα πανάκριβο hypercar περιορισμένης παραγωγής ( σε όλο τον κόσμο κατασκευάστηκαν 130 αυτοκίνητα) με κινητήρα V12 twin-turbo 6.0-λίτρων που αποδίδει 864 ίππους για να συλλέξουν πληροφορίες για την έρευνά τους. Στο «ταξίδι» των 1500 χιλιομέτρων συμμετείχαν η Pirelli, η Pagani Automobili και η Bosch Engineering. Και οι τρείς εταιρείες ήταν απόλυτα συντονισμένες έτσι ώστε να παίρνουν τις απαραίτητες πληροφορίες από το ελαστικό που από παθητικό στοιχείο εξελίχθηκε σε ενεργό αισθητήρα, ικανό να παράγει δεδομένα και όχι απλώς να μεταδίδει δυνάμεις.

Τέσσερα νέα μοντέλα ελαστικών Grabber με υψηλή αντοχή, σύγχρονη τεχνολογία και πραγματικές δυνατότητες κίνησης τόσο στην άσφαλτο, όσο και εκτός δρόμου, προτείνει η εταιρεία General Tire. Η General Tire έχει μια ιστορία 110 ετών στην κατασκευή ελαστικών για διαδρομές με υψηλές απαιτήσεις. Για τους οδηγούς που θέλουν να ξεπερνούν τα όριά τους η αμερικάνικη εταιρεία με την off-road κληρονομιά προτείνει τέσσερα εξαιρετικά μοντέλα της ολοκληρωμένης σειράς, Grabber, για SUV και 4×4 . Για τους οδηγούς που χρησιμοποιούν το SUV τους κυρίως στην άσφαλτο, και στα καλοκαιρινά ταξίδια, το Grabber GT Plus προσφέρει υψηλά επίπεδα άνεσης, αθόρυβης κύλισης και ασφάλειας. Το General Tire Grabber AT3 συνεχίζει να αποτελεί μία από τις πιο ολοκληρωμένες 50-50 επιλογές για οδηγούς SUV, pick-up και off-road οχημάτων που αναζητούν ένα πραγματικά πολυχρηστικό all terrain ελαστικό. Για τους πιο απαιτητικούς φίλους του αυθεντικού off-roading, το mud terrain Grabber X3 παραμένει το 80-20 σημείο αναφοράς στις σκληρές, εκτός δρόμου, διαδρομές.