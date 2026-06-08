Του Περικλή Χαλάτση και του Γιώργου Παλληκάρη

Μετά την τραγωδία οι υπεύθυνοι ζητούν να υπάρξει παραδειγματική τιμωρία. Δεν λέμε οι άνθρωποι έχουν ευαισθησίες. Ζητούν ελέγχους, ΕΔΕ, να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι και στέλνουν συλλυπητήρια μηνύματα στους συγγενείς των θυμάτων.

Έτσι γίνεται πάντα. Το απαιτεί το πρωτόκολλο. Μετά το θέμα ξεχνιέται και τα πνεύματα ηρεμούν. Όμως αυτοί που πρέπει να τιμωρούνται γιατί δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους, είναι οι ίδιοι που κουνούν το δάκτυλο.

Πριν από μερικές ημέρες ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων δημοσιοποίησε ένα γεγονός με ένα μικρό φορτηγό αυτοκίνητο που «έχασε» τον μπροστινό τροχό του εν κινήσει. Και μάλιστα ενώ βρισκόταν στη λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή απώλειες ανθρώπινων ζωών και έτσι δεν εμφανίσθηκαν οι καρεκλοκένταυροι και δεν χρειάσθηκε να κουνήσουν το δάκτυλο.

Με αφορμή αυτό το περιστατικό ο ΣΕΑΑ επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των τεχνικών ελέγχων και της κατάστασης του στόλου οχημάτων στην Ελλάδα.

Ο ΣΕΑΑ επισημαίνει ότι το συμβάν εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των ελέγχων ΚΤΕΟ, αλλά και την εφαρμογή της νομοθεσίας για τον εντοπισμό οχημάτων που δεν περνούν από υποχρεωτικό τεχνικό έλεγχο.

Το συγκεκριμένο όχημα είχε περάσει από τακτικό έλεγχο ΚΤΕΟ; Και αν ναι, γιατί δεν εντοπίστηκε μια βλάβη που, σύμφωνα με τον ΣΕΑΑ, πιθανότατα προϋπήρχε εδώ και καιρό;

Αν το όχημα ανήκε στην κατηγορία όσων δεν προσέρχονται για τεχνικό έλεγχο, γιατί δεν λειτούργησαν οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις που έχουν νομοθετηθεί εδώ και σχεδόν δύο χρόνια;

Η είδηση όμως είναι ότι 1 στα 4 ελαφρά φορτηγά δεν περνά από ΚΤΕΟ. Εδώ σημαντικό ρόλο θα πρέπει να έχει η Τροχαία. Όταν οι τροχονόμοι εντοπίζουν επικίνδυνα αυτοκίνητα ή φορτηγά με φθαρμένα ελαστικά θα πρέπει να τα ακινητοποιούν.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση του ΣΕΑΑ ο Κωνσταντίνος Βήκας, Πρόεδρος Πανελλήνιου Συνδέσμου Ιδιωτικών ΚΤΕΟ (Π.Σ.ΙΚΤΕΟ), απάντησε:

Η αποκόλληση του τροχού από το ελαφρύ φορτηγό επαναφέρει στο προσκήνιο κρίσιμα ζητήματα που σχετίζονται με την τεχνική κατάσταση του κυκλοφορούντος στόλου στη χώρα μας, την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών εποπτείας και τις πολιτικές πρόληψης που εφαρμόζονται για την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Ο Π.Σ.ΙΚΤΕΟ υποστηρίζει διαχρονικά δύο βασικές προτεραιότητες: τον αποτελεσματικό εντοπισμό των οχημάτων που δεν προσκομίζονται στο ΚΤΕΟ, και την ενίσχυση της εποπτείας του συστήματος τεχνικού ελέγχου. Η αξιοπιστία του θεσμού ενισχύεται όταν υπάρχουν ισχυροί μηχανισμοί ελέγχου και διαφάνειας, οι οποίοι εντοπίζουν και αντιμετωπίζουν άμεσα τυχόν αποκλίσεις από το θεσμικό πλαίσιο.

Ο Π.Σ.ΙΚΤΕΟ θεωρεί ότι πρέπει να αλλάξει η νομοθεσία και προτείνει στο Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών να αλλάξει η υπάρχουσα νομοθεσία. Θα πρέπει επίσης να εξεταστεί σοβαρά από την Πολιτεία η μετάβαση από τον διετή στον ετήσιο περιοδικό τεχνικό έλεγχο των οχημάτων, με γνώμονα την ηλικία, την κατηγορία οχήματος και την πραγματική κατάστασή τους, όπως εφαρμόζεται εδώ και δεκαετίες στα περισσότερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προβλέπεται από το ισχύον ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο. Ο τεχνικός έλεγχος αποτελεί βασικό εργαλείο στην προσπάθεια ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας της χώρας μας.

Θεωρούμε ότι οι ιδιοκτήτες φορτηγών που σέβονται το επάγγελμά τους είναι απόλυτα νόμιμοι. Δεν είναι νόμιμοι αυτοί που δουλεύουν παράνομα. Και αυτοί ακριβώς είναι που δεν ξέρουν ούτε καν που πέφτει το ΚΤΕΟ στην περιοχή τους.

Πριν πάμε στα καθαρά θέματα με τα καινούργια αυτοκίνητα έχουμε να θέσουμε ένα ερώτημα προς το αρμόδιο Υπουργείο που μας βομβαρδίζει με καταπληκτικά βίντεο για τον Ε 65 που θα ενώσει την Καλαμπάκα με την Εγνατία οδό. Αρχικά έλεγαν ότι μέσα στο Μάιο του 2026 θα παραδοθεί στην κυκλοφορία. Μετά το έκαναν τέλος Ιουνίου και πρόσφατα ανακοίνωσαν ότι στα μέσα Ιουλίου θα γίνουν τα εγκαίνια και επιτέλους οι οδηγοί δεν θα αναγκάζονται να κάνουν 60 χιλιόμετρα μέσα από τα βουνά για να βγουν έξω από τα Γρεβενά. Γιατί αυτός ο δρόμος εκτός των άλλων εγκυμονεί και κινδύνους από τα αγριογούρουνα που πετάγονται στο δρόμο με φοβερές ταχύτητες.

Περάσαμε από τον επαρχιακό δρόμο την Κυριακή (6/6/26) το μεσημέρι. Τραβήξαμε μερικές φωτογραφίες από πέντε διαφορετικά σημεία. Οι μπουλντόζες ακόμη ανοίγουν το δρόμο. Δεν έχει πέσει ούτε άσφαλτος, δεν έχουν μπει τα διαχωριστικά κιγκλιδώματα και δεν έχουν τοποθετηθεί τα συρματοπλέγματα για να μην εισέρχονται τα ζώα από το δάσος.

Δεν ξέρουμε. Εσείς τι λέτε; Θα προλάβουν να κάνουν εγκαίνια τον Ιούλιο;

Από το τέταρτο τρίμηνο του 2026 , οι οδηγοί Volvo θα μπορούν να χρησιμοποιούν την εφαρμογή της εταιρείας για να φορτίζουν στην Ευρώπη, τα αμιγώς ηλεκτρικά Volvo τους σε περισσότερους από 20.000 σταθμούς Tesla Supercharger. Η Volvo Cars ανακοίνωσε ότι επεκτείνει τη δημόσια φόρτιση μετά τη συμφωνία για πρόσβαση στο δίκτυο Tesla Supercharging τόσο στην Ευρώπη όσο και στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. Αυτό εξυπηρετεί απόλυτα όλους όσοι είναι κάτοχοι των μοντέλων Volvo EX30, EX40, EC40, EX60, EX90 και ES90. H δημόσια φόρτιση θα είναι πιο ενιαία, πιο αξιόπιστη και το βασικότερο πιο γρήγορη. Η πρόσβαση σε σταθμούς Tesla Supercharger θα είναι πλέον εύκολη, και αφορά 29 ευρωπαϊκές χώρες.

Στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, τον Οκτώβριο του 2026, η Citroën θα αποκαλύψει ανάμεσα στα καινούργια μοντέλα και ένα ακόμη που θα είναι εμπνευσμένο από το πνεύμα του θρυλικού 2 CV — ενός από τα πιο εμβληματικά αυτοκίνητα στην ιστορία της αυτοκίνησης. Η επιστροφή του 2 CV δεν είναι απλώς η επιστροφή ενός θρυλικού ονόματος. Είναι η επιστροφή μιας τολμηρής και αισιόδοξης ιδέας προόδου. Στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού Stellantis FaSTLAne 2030, η Citroën ανακοίνωσε την απόφασή της να λανσάρει ένα νέο μοντέλο, ηλεκτρικό, απλό, πολυχρηστικό και ιδιαίτερα επιθυμητό. Αυτή η αναβίωση ταιριάζει απόλυτα με τη θέση της μάρκας ως ηγέτιδας στην προσιτή ηλεκτρική κινητικότητα, προσφέροντας μεγαλύτερη ελευθερία μετακίνησης και περισσότερη αξία σε προσιτή τιμή, διατηρώντας παράλληλα μια ισχυρή ταυτότητα και ξεχωριστή προσωπικότητα.

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Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη και η Enser συμμετείχαν ως Χορηγοί του ΣΠΑΥ Forum 2026 «Υμηττός 2030: Πρόληψη, Ανθεκτικότητα & Διακυβέρνηση» που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Divani Caravel, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους της κυβέρνησης, της αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών. Το Forum, που διοργανώνεται για 5η συνεχή χρονιά, αποτελεί μια ουσιαστική πλατφόρμα διαλόγου για την προστασία του ορεινού όγκου του Υμηττού, αλλά και συνολικά για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των πόλεων της Αττικής απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Η μεγάλη γιορτή της Mercedes-Benz για τα 140 χρόνια καινοτομίας είναι γεγονός. Η εταιρεία που αντιπροσωπεύει στη χώρα μας τα γερμανικά αυτοκίνητα με αφορμή τα 140 χρόνιας ιστορίας, προσφέρει 140 GLA 200 Progressive σε μια επετειακή και ειδικά διαμορφωμένη τιμή. Η τιμή έκπληξη του αυτοκινήτου με τον υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα των 1.3 λίτρων που αποδίδει 163 ίππους είναι 42.990 ευρώ. Για την GLA 200 Progressive το όφελος είναι 5.500 ευρώ. Για την GLA 200 Iconic, τη δυναμική έκδοση της GLA με χαρακτηριστικά που τονίζουν τον σπορ χαρακτήρα της, όπως το πακέτο AMG που αναδεικνύει τη σπορ σχεδίαση, τη μεταλλική βαφή και το πακέτο NIGHT, προσφέρεται με συνολικό όφελος άνω των 10.000 ευρώ, στα 45.990€.

Ο Παναγιώτης Τορνάρος αναλαμβάνει Head of Volkswagen και Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα στην Kosmocar. Η Kosmocar ανακοίνωσε ότι ο κ. Παναγιώτης Τορνάρος αναλαμβάνει από τις 15/06/2026, καθήκοντα Head of Volkswagen και Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα. Ο κ. Τορνάρος διαθέτει πολυετή εμπειρία στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, με σημαντική επαγγελματική πορεία σε θέσεις υψηλής ευθύνης και έμφαση στην εμπορική ανάπτυξη, τη διαχείριση μαρκών, την οργάνωση δικτύων και την ενίσχυση της παρουσίας automotive brands στην ελληνική αγορά. Η ανάληψη των νέων του καθηκόντων εντάσσεται στη στρατηγική της Kosmocar για την περαιτέρω ενίσχυση της εμπορικής δυναμικής των Volkswagen και Volkswagen Επαγγελματικών Οχημάτων στην Ελλάδα, με επίκεντρο τη στενή συνεργασία με το Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο, την αναβάθμιση της εμπειρίας πελάτη και την αξιοποίηση των ευκαιριών που διαμορφώνονται στην αγορά.