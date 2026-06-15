Του Περικλή Χαλάτση και του Γιώργου Παλληκάρη

Πριν από λίγες ημέρες σταματήσαμε σε ένα σχολείο, λίγα χιλιόμετρα έξω από την Φρανκφούρτη. Μας έκανε εντύπωση πως τα παιδιά ηλικίας 6-11 ετών βγαίνοντας στο δρόμο, πριν ανέβουν στα ποδήλατά τους ή στα πατίνια τους φορούσαν πρώτα το κράνος τους, μετά τακτοποιούσαν την τσάντα τους και στη συνέχεια ξεκίναγαν για τα σπίτια τους. Μην νομίσετε ότι έβγαιναν στο δρόμο. Όχι φυσικά. Στη Γερμανία ακόμη και στα χωριά έχουν ποδηλατόδρομους. Έτσι οι ξένοι Ευρωπαίοι προστατεύουν τα παιδιά από τα τροχαία. Τα μαθαίνουν στα σχολεία τι θα πει ασφάλεια, για ποιο λόγο θα πρέπει να φορούν το κράνος τους και γιατί δεν πρέπει να βγαίνουν στους δρόμους. Τα μαθαίνουν να περιμένουν στο φανάρι μέχρι να ανάψει ο «διαβάτης» και να χρησιμοποιούν πάντα τις διαγραμμίσεις των πεζών που βρίσκονται στις διασταυρώσεις. Πιο απλά, τα παιδιά μαθαίνουν από μικρά τι σημαίνει ασφάλεια και για ποιο λόγο πρέπει να σέβονται τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Στην Ελλάδα έχουμε πνιγεί στα «ΘΑ» και στην «παραδειγματική τιμωρία». Ωστόσο σε σχετική ερώτηση σε υπουργό της Κυβέρνησης αν συμφωνεί ότι πρέπει να γίνει υποχρεωτικό το μάθημα του ΚΟΚ στα σχολεία μας απάντησε ότι το θεωρεί και αυτός σωστό. Απλά δεν θέλει να έρθει σε κόντρα με την αρμόδιο υπουργό. Το περίεργο είναι ότι η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, είναι ένας νέος και μορφωμένος άνθρωπος. Μήπως είναι ευκαιρία να τεθεί και πάλι το θέμα επί τάπητος;

Πριν από λίγα 24ωρα συνέβη το εξής απίθανο. Ο οδηγός ενός γερανοφόρου οχήματος, που μάλιστα συνοδευόταν και από ένα άλλο κρατικό αυτοκίνητο, ξεκίνησε από το ένα σημείο όπου βρισκόταν, για να κατευθυνθεί σε ένα άλλο με σηκωμένο το γερανό. Σίγουρα την κύρια ευθύνη την έχει ο οδηγός, αλλά κανένας άλλος δεν τον ενημέρωσε ότι έχει ξεκινήσει με σηκωμένο τον βραχίονα; Από τη μία έχουμε την επιπολαιότητα του οδηγού του γερανοφόρου, και από την άλλη, την πλήρη αδιαφορία των άλλων οδηγών. Αποτέλεσμα ήταν ο βραχίονας να χτυπήσει σε μία από τις πινακίδες της Εθνικής οδού και να προξενήσει ζημιά, αλλά και παραλίγο να προκαλέσει τροχαίο ατύχημα. Το πώς σώθηκαν οι δύο αναβάτες του δίκυκλου… ένας Θεός ξέρει! Το περιστατικό ευτυχώς καταγράφηκε από κάμερα οδηγού και αφού έκανε το γύρο του διαδικτύου, παραδόθηκε στην Τροχαία.

Να δούμε όμως και ένα άλλο θέμα που προέκυψε κατά τη διάρκεια του αγώνα (Ράλλυ Δωδώνης) και έχει δύο όψεις. Κάποιοι καλοί συνάδελφοι έσπευσαν να σχολιάσουν και να χλευάσουν τους δημοσιογράφους που χθες Κυριακή ανέφεραν για το ατύχημα που σημειώθηκε στην 1η ειδική διαδρομή. Δημοσιογραφικά έπρεπε να αναφερθεί το γεγονός. Φυσικά κακώς μεταφέρθηκε η είδηση για τραυματισμό θεατών απο αγωνιστικό που έπεσε πάνω σε θεατές. Γιατί ήταν κάπως διαφορετική. Λίγες ώρες μετά ο Σ.Ο.Α.Α (Σύνδεσμος Οδηγών Αγώνων Αυτοκινήτου) με ανακοίνωσή του σχολίασε ότι παρακολουθεί με προβληματισμό την έκταση που έλαβαν δημοσιεύματα και αναρτήσεις σχετικά με το περιστατικό. Ανέφερε ότι «για μια ακόμη φορά, πριν εξακριβωθούν τα πραγματικά γεγονότα, αναπαράχθηκαν πληροφορίες που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, δημιουργώντας λανθασμένες εντυπώσεις στο κοινό και αδικαιολόγητη δυσφήμιση του αθλήματος, των διοργανωτών και των αγωνιζομένων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά από τους άμεσα εμπλεκόμενους, δεν προέκυψε τραυματισμός από επαφή αγωνιστικού οχήματος με θεατή, παρά τα όσα παρουσιάστηκαν σε μερίδα δημοσιευμάτων και αναρτήσεων».

Εδώ έχουμε από την πλευρά μας μια ένσταση: Οι δημοσιογράφοι που χθες (Κυριακή) είχαν βάρδια και δούλευαν στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο ή στον ηλεκτρονικό τύπο, επικοινώνησαν αρχικά με το ΕΚΑΒ όπου σωστά οι τραυματιοφορείς ανέφεραν ότι πρόκειται για έναν μικρό τραυματισμό. Στη συνέχεια επικοινώνησαν με τη λέσχη που διοργάνωσε τον αγώνα, αλλά το μόνο που εισέπραξαν ήταν… επίθεση. Αν αγαπητοί συνάδελφοι του Σ.Ο.Α.Α. η λέσχη που είχε την ευθύνη του Ράλλυ Δωδώνης, είχε βγάλει αμέσως μια επίσημη ανακοίνωση για ποιο λόγο διέκοψε για λίγο τον αγώνα, να είστε σίγουροι ότι κανένας δημοσιογράφος που δεν είναι σχετικός με το σπορ, δεν θα διαστρέβλωνε την αλήθεια. Θα ανέφερε το περιστατικό ως είχε, και δεν θα μετέφερε λόγια τρίτων που δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα. Κάποιοι οδηγοί που είναι μέλη του Σ.Ο.Α.Α και ταυτόχρονα δημοσιογράφοι, ελπίζουμε να συμφωνήσουν μαζί μας. Γιατί αν η λέσχη ΕΛ.ΕΤ.Α που διοργάνωσε το «29ο Autotest Ηπειρωτικό Ράλλυ» που αποτελεί τον τρίτο γύρο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Ασφάλτου, είχε ενημερώσει αμέσως για το περιστατικό, δεν θα έδινε τροφή για εικασίες και παραπληροφόρηση.

Η Ελλάδα ετοιμάζεται να βρεθεί ξανά στο επίκεντρο του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού με το «EKO Acropolis Rally» που για 6η φορά μεγάλος Χορηγός είναι η ΕΚΟ. Από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου, οι κορυφαίοι οδηγοί του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ (WRC) θα αγωνιστούν στις απαιτητικές χωμάτινες διαδρομές της χώρας, σε μια διοργάνωση που προβάλλει διεθνώς την Ελλάδα και συγκεντρώνει το ενδιαφέρον εκατομμυρίων φίλων του μηχανοκίνητου αθλητισμού σε όλο τον κόσμο.

Η φετινή διοργάνωση έρχεται με σημαντικές αλλαγές και νέες εμπειρίες για το κοινό. H «καρδιά» του Αγώνα μεταφέρεται στο νέο EKO Service Park στο Λουτράκι, ενώ η εμβληματική “EKO Super Special Stage” θα πραγματοποιηθεί στο “The Ellinikon Sports Park”.

Η ΕΚΟ θα δώσει τη δυνατότητα σε τυχερούς καταναλωτές να παρακολουθήσουν από κοντά την “EKO Super Special Stage”, μέσα από διαγωνισμούς με διπλές EKO VIP προσκλήσεις. Το κοινό θα έχει επίσης τη δυνατότητα να συμμετέχει σε διαγωνισμούς και διαδραστικές ενέργειες στα Experience Booths της ΕΚΟ, τόσο στο Ελληνικό, όσο και στο Λουτράκι, διεκδικώντας συλλεκτικά δώρα! Η ΕΚΟ προσφέρει στους καταναλωτές και το “EKO Charge&Go”, το ταχύτερα αναπτυσσόμενο δίκτυο φόρτισης στην Ελλάδα, που είναι Χορηγός Ηλεκτροκίνησης του EKO Acropolis Rally.

Πέρα από τη στήριξη του κορυφαίου διεθνούς αθλητικού θεσμού, η ΕΚΟ αξιοποιεί και φέτος το “EKO Acropolis Rally” για να αναδείξει τη σημασία της Οδικής Ασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιεί καμπάνια ευαισθητοποίησης με κεντρικό μήνυμα «Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή», μέσα από θεματικές ταινίες που προωθούν τη χρήση κράνους, ζώνης ασφαλείας και την τήρηση των ορίων ταχύτητας. Παράλληλα, σε συνεργασία με τη Motorsport Greece, διοργανώνει ημερίδες Οδικής Ασφάλειας σε διάφορα σημεία της Ελλάδας.

Επιπλέον, για δεύτερη χρονιά, σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Ελληνική Αστυνομία, θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του EKO Service Park στο Λουτράκι, το ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο “EKO Road Safety”, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τη σωστή οδηγική συμπεριφορά. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε διαδραστικά παιχνίδια και σε quiz γνώσεων, ενώ θα μπορούν να δουν από κοντά τα τεχνικά μέσα που χρησιμοποιεί η Τροχαία κατά τη διενέργεια ελέγχων, όπως αλκοολόμετρα, θορυβόμετρα και ραντάρ μέτρησης της ταχύτητας.

Φέτος μάλιστα, ανάμεσα στα πλούσια δώρα που θα κληρώνονται καθημερινά, η ΕΚΟ προσφέρει στους τυχερούς νικητές τη δυνατότητα να λάβουν μέρος σε εξειδικευμένα σεμινάρια ασφαλούς οδήγησης. Με την ολοκλήρωσή τους, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να εκτιμούν σωστά τις συνθήκες του δρόμου, όπως είναι οι ακραίες και ολισθηρές συνθήκες, καθώς και τις δυνατότητες των αυτοκινήτων που οδηγούν, με στόχο την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων.

Η Διευθύντρια Marketing Εμπορίας ΕΚΟ και bp της HELLENiQ ENERGY, Χριστίνα Μηλιαράκη, δήλωσε: «Η διαχρονική μας παρουσία ως Μεγάλος Χορηγός και Χορηγός Ονόματος του EKO Acropolis Rally αποτυπώνει τη σταθερή δέσμευσή μας να στηρίζουμε διοργανώσεις διεθνούς εμβέλειας που προβάλουν την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο. Παράλληλα, αξιοποιούμε αυτή τη μεγάλη γιορτή του μηχανοκίνητου αθλητισμού για να περάσουμε ένα ισχυρό μήνυμα Οδικής Ασφάλειας και υπεύθυνης οδηγικής συμπεριφοράς. Στην ΕΚΟ είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τους φίλους του Αγώνα, τόσο στο εντυπωσιακό EKO Super Special Stage στο Ελληνικό όσο και στις αυθεντικές χωμάτινες Ειδικές Διαδρομές του EKO Acropolis Rally.»

Η Opel επαναφέρει το προωθητικό πρόγραμμα Opel Deals, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους αναζητούν νέο αυτοκίνητο να επωφεληθούν από σημαντικά εμπορικά οφέλη σε επιλεγμένα μοντέλα της γκάμας της. Το πρόγραμμα αφορά τα δημοφιλή Corsa, Mokka, Frontera και Grandland, με τις εκπτώσεις να φτάνουν έως και τα 4.300 ευρώ, ανάλογα με το μοντέλο και την έκδοση. Οι προσφορές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα και για συγκεκριμένο αριθμό διαθέσιμων αυτοκινήτων, δίνοντας στους ενδιαφερόμενους την ευκαιρία να αποκτήσουν ένα νέο Opel με πιο ευνοϊκούς όρους αγοράς. Η ενέργεια καλύπτει τόσο συμβατικές, όσο και εξηλεκτρισμένες εκδόσεις, σε μια περίοδο όπου η ζήτηση για υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα συνεχίζει να αυξάνεται. Οι προσφορές του προγράμματος ισχύουν έως τις 30 Ιουνίου ή μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων αυτοκινήτων.

Ο Όμιλος Συγγελίδη- Νο1 εισαγωγέας της Citroën στην Ελλάδα- υποδέχθηκε τον κ. Xavier Chardon, CEO της Citroën και την ομάδα του, προκειμένου να ενημερωθεί από πρώτο χέρι για τα μελλοντικά σχέδια της εταιρείας, αλλά και να δώσει ο ίδιος χρήσιμες πληροφορίες για το αύριο της γαλλικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Η ελληνική αγορά συγκαταλέγεται στις κορυφαίες αγορές της Citroën στην Ευρώπη. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ένας CEO παίρνει μέλη από την ανώτατη διοικητική ομάδα της μάρκας για να συναντηθεί, σε μια ιδιαίτερα σημαντική χρονική περίοδο, με τους επιτελείς της ελληνικής αντιπροσωπείας. Ο κ. Xavier Chardon παρουσίασε τα μελλοντικά λανσαρίσματα της μάρκας και τον στρατηγικό σχεδιασμό για τα επόμενα χρόνια. Οι συζητήσεις επεκτάθηκαν σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών After Sales, με στόχο τη διατήρηση των υψηλών επιπέδων εξυπηρέτησης και ικανοποίησης των πελατών.

Η Continental κατέκτησε 13 νίκες και 19 θέσεις στο βάθρο σε 24 ανεξάρτητες αξιολογήσεις. Διακρίθηκε στο φρενάρισμα, στην πρόσφυση στο βρεγμένο και στη συνολική ισορροπία. Σε πολλαπλές δοκιμές, τα ελαστικά της Continental συγκαταλέχθηκαν μεταξύ των κορυφαίων επιλογών, ιδιαίτερα σε κρίσιμους τομείς όπως το φρενάρισμα, η πρόσφυση σε βρεγμένο οδόστρωμα και η συνολική ισορροπία στην οδική συμπεριφορά. Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν το υψηλό επίπεδο απόδοσης σε διαφορετικές κατηγορίες οχημάτων, με έμφαση στη βιωσιμότητα και στο ultra-high-performance. Παράλληλα, επιβεβαιώνουν τη φιλοδοξία της Continental να παραμείνει σημείο αναφοράς στην κατηγορία των κατασκευαστών premium ελαστικών. Τα ελαστικά που ξεχώρισαν είναι το PremiumContact 7, το SportContact 7 και το UltraContact NXT.

Η Changan Hellas εγκαινίασε το νέο της υπερσύγχρονο σημείο εκπροσώπησης στη Λάρισα σε συνεργασία με τη Νασιακόπουλος Α.Ε. Η νέα έκθεση της Changan Hellas σηματοδοτεί την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της Changan στην ελληνική περιφέρεια και αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στην υλοποίηση της στρατηγικής της εταιρείας για τη δημιουργία ενός ισχυρού πανελλαδικού δικτύου, με στόχο την παροχή κορυφαίας εμπειρίας εξυπηρέτησης στους πελάτες της. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της Νασιακόπουλος Α.Ε.- είναι μία από τις πλέον καταξιωμένες επιχειρήσεις του κλάδου στη Θεσσαλία- οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν από κοντά τη νέα γενιά οχημάτων της Changan, τα οποία ξεχωρίζουν για τον προηγμένο σχεδιασμό, τις έξυπνες τεχνολογίες και την υψηλή ποιότητα κατασκευής. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν τα DEEPAL S07 και DEEPAL S05, καθώς και το ολοκαίνουργιο DEEPAL S05 Plug-in Hybrid, το οποίο συνδυάζει ηλεκτρική αυτονομία για τις καθημερινές μετακινήσεις με την ευελιξία ενός υβριδικού συστήματος τελευταίας γενιάς, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σύγχρονη μετακίνηση.