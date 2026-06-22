Του Περικλή Χαλάτση και του Γιώργου Παλληκάρη

Η επιτυχία του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 δεν εξαρτάται μόνο από την οργάνωση του αγώνα ή τα πληρώματα που συμμετέχουν. Εξαρτάται και από το αν οι φίλαθλοι δείξουν την ίδια ωριμότητα που βλέπουμε σε κορυφαίους αγώνες του WRC. Θα ασχοληθούμε φυσικά εκτενέστερα με το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 και την ασφάλεια των θεατών. Σήμερα μέσα από αυτή την στήλη στέλνουμε ένα μικρό μήνυμα σε όλους αυτούς που αγαπούν τους αγώνες και ειδικότερα τα ράλλυ.

Για να πετύχουμε στο στόχο μας και ο αγώνας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος WRC που γίνεται στα ελληνικά χώματα, να συνεχίσει να γίνεται στη χώρα μας, θα πρέπει όλα να γίνουν άψογα. Να μη γίνει κάποιο ατύχημα και οι αγωνιζόμενοι να μην παραπονεθούν για προβλήματα που μπορούν να δημιουργήσουν απείθαρχοι θεατές. Έχει συμβεί στο παρελθόν, σε άλλους αγώνες, θεατές να «μπαίνουν» ακόμη και μέσα στο δρόμο μιας ειδικής για να τραβήξουν μια σέλφι φωτογραφία εμποδίζοντας ταυτόχρονα τα πληρώματα να κινηθούν στους ρυθμούς που θέλουν. Αυτό δεν είναι καλό γιατί ακολουθούν τα παράπονα και οι παρατηρήσεις.

Δεν είναι καλό να ακυρωθεί μια ειδική διαδρομή επειδή οι θεατές δεν πειθαρχούσαν στις υποδείξεις των κριτών. Για σκεφθείτε την απογοήτευση χιλιάδων άλλων πειθαρχημένων θεατών που είχαν φθάσει στην ειδική αρκετές πριν ξεκινήσει να ενημερωθούν ότι εξ αιτίας κάποιων ανεγκέφαλων η ειδική αναβάλλεται. Αυτοί που αγαπούν το σπορ πειθαρχούν. Αυτοί που αδιαφορούν στις υποδείξεις των κριτών που έχουν αναλάβει την ασφάλεια των θεατών, μάλλον δεν έχουν θέση σε αυτούς τους αγώνες. Όλη την εβδομάδα θα ασχοληθούμε αποκλειστικά με το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 μέσα από την ενότητα του Auto Moto. Θα δίνουμε καθημερινά λεπτομέρειες τόσο για τις ειδικές διαδρομές, όσο και για τα παραλειπόμενα.

Ας δούμε όμως τα άλλα θέματα που αφορούν το αυτοκίνητο και ας ξεκινήσουμε με τις ταξινομήσεις. Σύμφωνα με τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ ο Μάιος έκλεισε με άνοδο 3.7% . Η αύξηση που παρουσίασαν οι ταξινομήσεις τον 5ο μήνα του χρόνου μπορεί να είναι μικρή, αλλά δεν είναι αμελητέα. Τον Μάιο φέτος ταξινομήθηκαν 16.244 νέα Ι.Χ, ενώ τον Μάιο 2025 είχαν ταξινομηθεί 16.670 νέα αυτοκίνητα. Από αυτή τη διαφορά προκύπτει και η αύξηση του 3.7%. Αν δούμε τώρα τις ταξινομήσεις από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και το τέλος Μαΐου, ταξινομήθηκαν 65.299 νέα Ι.Χ ενώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα είχαν ταξινομηθεί 63.515 νέα Ι.Χ. Από αυτό προκύπτει το η αύξηση φέτος στους πέντε πρώτους μήνες έφθασε το +2.8%.

Στις 23 Ιουνίου 2026 στο Monnetier-Mornex της Γαλλίας θα γίνει η παγκόσμια πρεμιέρα του Skoda Peaq. Η νέα ηλεκτρική ναυαρχίδα της Skoda, βασισμένη στην πλατφόρμα MEB+ του Volkswagen Group, δοκιμάστηκε σε ειδικά εργαστήρια και πραγματικές συνθήκες μεγάλης κλίμακας. Τα πρωτότυπα οχήματα κάλυψαν συνολικά περισσότερα από 1,5 εκατομμύρια χιλιόμετρα σε τρεις ηπείρους. Το Peaq εξελίχθηκε σε διαφορετικές καιρικές συνθήκες. Στόχος των μηχανικών της Skoda ήταν να επιβεβαιώσουν ότι η νέα ηλεκτρική ναυαρχίδα της μάρκας μπορεί να ανταποκριθεί με αξιοπιστία, σταθερότητα και άνεση, ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες χρήσης.

Η MG επιστρέφει δυναμικά στο Goodwood Festival of Speed 2026 παρουσιάζοντας ένα εντυπωσιακό περίπτερο που συνδυάζει την τεχνολογική καινοτομία με το όραμα της μάρκας για το μέλλον της. Την Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2026, στις 11:00 π.μ. η MG θα παρουσιάσει στο Goodwood Festival of Speed την πλήρη εξηλεκτρισμένη γκάμα της με Plug-in Hybrid, Hybrid+ και αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα. Τα αποκαλυπτήρια θα πραγματοποιηθούν από τον Αντιπρόεδρο Παγκόσμιου Σχεδιασμού της MG, Jozef Kaban. Στο επίκεντρο βρίσκεται η παγκόσμια πρεμιέρα δύο νέων ηλεκτρικών πρωτοτύπων, που αποτυπώνουν ξεκάθαρα τη φιλοσοφία και τη μελλοντική κατεύθυνση της MG. Ένα νέο ηλεκτρικό hatchback κατηγορίας B – που αναμένεται να ενταχθεί στην παραγωγή το 2027 – και ένα προηγμένο concept car έρχονται να δώσουν μια δυναμική πρώτη γεύση της επόμενης ημέρας της μάρκας.

Η Hyundai Motor Company ανακοίνωσε τη διάθεση του μεγαλύτερου μέχρι σήμερα στόλου κινητικότητας και ρομποτικής για το FIFA World Cup 2026, επεκτείνοντας την 27χρονη συνεργασία της με τη FIFA. Ως μακροχρόνιος συνεργάτης της FIFA, η Hyundai Motor συνεχίζει να χτίζει πάνω σε σχεδόν τρεις (3) δεκαετίες συνεργασίας, επεκτείνοντας τον ρόλο της πέρα από την κινητικότητα, ώστε να περιλαμβάνει τη ρομποτική και τις τεχνολογίες επόμενης γενιάς, υποστηρίζοντας τη διοργάνωση σε 16 πόλεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό. Το Μουντιάλ του 2026 σηματοδοτεί επίσης την πρώτη μεγάλη ενεργοποίηση στο πλαίσιο του ανανεωμένου ρόλου της Hyundai Motor ως Επίσημος Συνεργάτης Ρομποτικής της FIFA, ενισχύοντας το όραμα της εταιρείας για έξυπνη κινητικότητα και καινοτομία σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το πρόγραμμα Pro Blue Days της Ford με τα μοντέλα που ξεχωρίζουν στην Ευρωπαϊκή αγορά είναι αποκλειστικά για επαγγελματίες που θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα προγράμματα ΕΣΠΑ και τα προνόμια αγοράς που θα ισχύσουν αποκλειστικά για την εβδομάδα με το πρόγραμμα Pro Blue Days. Η εκδήλωση Ford Pro Blue Days έρχεται να αναδείξει το μεγάλο εύρος επιλογών που διαχρονικά προσφέρει η Ford Pro, με λύσεις που καλύπτουν τις ανάγκες των επαγγελματιών κάθε είδους, μέσα από μια ολοκληρωμένη γκάμα οχημάτων που τροφοδοτούνται είτε από κινητήρες βενζίνης και diesel, είτε από αμιγώς ηλεκτρικά (BEV) και plug-in hybrid (PHEV) συστήματα κίνησης.

Ταυτόχρονα στις 19 Ιουνίου η Ford Bελμάρ ξεκίνησε να διοργανώνει τα Ford Pro Blue Days δίνοντας την ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους να κλείσουν test drive με όλα τα επαγγελματικά μοντέλα Ford. Πρόκειται για μια εκδήλωση που είναι αφιερωμένη στους επαγγελματίες που επιθυμούν να εξερευνήσουν τις επιλογές επαγγελματικών οχημάτων της Ford. Η εταιρεία μέσω των ευέλικτων προγραμμάτων Ford Finance, δίνει τη δυνατότητα απόκτησης νέου οχήματος με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και σταθερό ετήσιο επιτόκιο 2,99% (πλέον εισφοράς 0,6%). Στην έκθεση της Ford Βελμάρ στη Νέα Ερυθραία, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να κλείσουν test drive με όλα τα επαγγελματικά μοντέλα Ford. Τα Ford Pro Blue Days θα τελειώσουν στις 26 Ιουνίου.

H FMS, σε συνεργασία με τον Όμιλο Συγγελίδη, θα παρουσιάσει τη Δευτέρα 29 Ιουνίου το νέο LinkTour Alumi, ενός μοντέλου που έρχεται να εισάγει μια φρέσκια πρόταση στην κατηγορία του, συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό, καινοτόμα χαρακτηριστικά και υψηλή λειτουργικότητα. Το νέο LinkTour Alumi σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς τη βιώσιμη κινητικότητα στην ελληνική αγορά, αναδεικνύοντας την εξέλιξη της μικροκινητικότητας με όρους τεχνολογίας και πρακτικότητας. Η φιλοσοφία του νέου LinkTour Alumi βασίζεται στη σύζευξη σύγχρονης σχεδίασης, καινοτομίας και πρακτικής χρηστικότητας, με ξεκάθαρη στόχευση στις ανάγκες της σύγχρονης μικροκινητικότητας. Το μοντέλο έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει αποδοτικές, βιώσιμες και ευέλικτες λύσεις μετακίνησης στην καθημερινότητα, δίνοντας έμφαση τόσο στην τεχνολογία, όσο και στην ευκολία χρήσης. Παράλληλα, εκφράζει τη μετάβαση σε μια νέα εποχή πιο «πράσινων» μετακινήσεων, ενισχύοντας την παρουσία σύγχρονων, λειτουργικών και περιβαλλοντικά φιλικών προτάσεων στην ελληνική αγορά.

Το DACIA YOUR WAY είναι μια νέα πρόταση της Dacia με καινούργιο δελεαστικό πρόγραμμα διάθεσης των αυτοκινήτων της. Η ρουμάνικη αυτοκινητοβιομηχανία που βρίσκεται κάτω από την ομπρέλα της Renault είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία στην ευρωπαϊκή αγορά λιανικής. Βασικός πυλώνας της επιτυχίας της είναι τα εμβληματικά και σύγχρονα μοντέλα της. To νέο Sandero & Sandero Stepway, πολλούς μήνες φιγουράρει στην 1η θέση των πωλήσεων της ευρωπαϊκής αγοράς, ενώ το 2025 τερμάτισε πρώτο συνολικά. Το εμβληματικό SUV Dacia Duster, εκτός από τη μυώδη του σχεδίαση, τη μεγάλη απόσταση από το έδαφος και την άνεση που προσφέρει, έχει και μία ασυναγώνιστη γκάμα bi-fuel (Eco-G 120) και υβριδικών κινητήρων. Το κορυφαίο Dacia Bigster, προσφέρει στο μέγιστο τα πλεονεκτήματα της Dacia. Τέλος το Jogger, αποτελεί το πιο προσιτό 7θέσιο της αγοράς, ενώ επωφελείται και αυτό από την τεχνολογία κίνησης bi-fuel, για μέγιστη αυτονομία και οικονομία χρήσης. Με το «Dacia Your Way δίνεται η δυνατότητα απόκτησης του αυτοκινήτου με έκπτωση στην τιμή λιανικής που φτάνει έως τα €2.000, ή το προνομιακό χρηματοδοτικό πρόγραμμα με επιτόκιο από 1,9%. Η προωθητική ενέργεια ισχύει έως 31/7.

Τον ειδικό ρόλο του «Ειδικού Συμβούλου» ανέθεσε η Citroën στον Omar Sy και έτσι ξεκίνησε μια συνεργασία που βασίζεται στον διάλογο και την ανταλλαγή ιδεών. Για όσους δεν γνωρίζουν ο Omar Sy, είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς και επιτυχημένους Γάλλους ηθοποιούς και παραγωγούς. Για να σηματοδοτήσει αυτή τη συνεργασία, η Citroën επέλεξε να παίξει με ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στοιχεία της ταυτότητάς της: το ίδιο της το όνομα. Ο Omar Sy θα προβάλει τα πιο σημαντικά σημεία των αυτοκινήτων της Citroën και για τη διάρκεια της καμπάνιας, η Citroën γίνεται «Sytroen».

Η Grand Automotive Hellas A.E., ( αποκλειστικός εισαγωγέας των μαρκών Renault και Dacia στην Ελλάδα) ανακοίνωσε ότι την Τετάρτη 3/6/2026 ήταν η τελευταία ημέρα συνεργασίας με την ΤΕΟΡΕΝ ΜΟΤΟΡΣ Α.Ε., μέλος του δικτύου εξουσιοδοτημένων διανομέων και επισκευαστών.