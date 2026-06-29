Του Περικλή Χαλάτση και του Γιώργου Παλληκάρη

Ενδεχομένως κάποια από τα στελέχη της διοργάνωσης θα δυσαρεστηθούν με αυτά που θα διαβάσουν, αλλά αν σκεφθούν έξυπνα και σωστά, θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τους τις παρατηρήσεις μας, που σκοπό έχουν να βελτιωθούν. Γιατί η παροιμία λέει ότι ο «εχθρός του καλού είναι το καλύτερο».

Η μεγαλύτερη πρόκληση στα σύγχρονα ράλι δεν είναι η ταχύτητα των αυτοκινήτων, αλλά η διαχείριση των θεατών. Όταν οι θεατές βρίσκονται στα σωστά σημεία και ενημερώνονται σωστά, αυξάνεται η ασφάλεια, αποφεύγονται διακοπές των ειδικών και βελτιώνεται η εμπειρία όλων.

Φέτος η πλειοψηφία των θεατών σεβάστηκε τις οδηγίες των κριτών. Σε μια περίπτωση που κάποιοι θεατές δεν πειθάρχησαν, ήταν και η αιτία που οι διοργανωτές αναγκάσθηκαν να ακυρώσουν την ειδική διαδρομή.

Ευτυχώς οι περισσότεροι θεατές ήταν πειθαρχημένοι. Κάποιοι μάλιστα ανέβηκαν στις καρότσες των pick up και χάρηκαν το θέαμα.

Οι εθελοντές και οι οργανωτές οφείλουν σε περίπτωση κινδύνου να ζητούν μετακίνηση των θεατών σε πιο ασφαλή σημεία. Κρίμα που κάποιοι θεατές επιβεβαίωσαν ότι κακώς βρίσκονταν σε αγώνα του παγκοσμίου πρωταθλήματος. Αυτοί όμως που έφθασαν στην ειδική, τρείς και τέσσερις ώρες πριν από την εκκίνηση, και τελικά εξ αιτίας κάποιων ανεγκέφαλων δεν είδαν αγώνα, δεν έπρεπε να τους τιμωρήσουν;

Οι κριτές ζητούσαν να απομακρυνθούν οι θεατές από τα επικίνδυνα σημεία. Μην ξεχνάμε ότι τα αγωνιστικά έχουν κάμερες και οι υπεύθυνοι ασφαλείας βλέπουν μέσα από αυτά, αν υπάρχει κίνδυνος ή όχι.

Πόσες φορές θα πρέπει να πούμε ότι εξωτερικά των στροφών ή στο «σκάσιμο» μετά από άλματα ( ειδικές με άλμα) δεν καθόμαστε. Είναι επικίνδυνα.

Όσοι είχαν αυτοκίνητα με κίνηση 4Χ4 ή ψηλά SUV, μπορούσαν να φθάσουν έστω και λίγο πριν την εκκίνηση μιας ειδικής σε κάποιο πέρασμα χωρίς να εμποδίσουν ούτε τον αγώνα, αλλά ούτε και την ασφάλεια του αγώνα. Κάποιοι άλλοι με χαμηλά Ι.Χ άφησαν τα αυτοκίνητά τους στην άσφαλτο και περπάτησαν αρκετά για να φθάσουν στο σημείο που ήθελαν αρκετές ώρες πριν ξεκινήσει ο αγώνας. Υπήρχαν όμως και περιπτώσεις κυρίως ξένων θεατών που νοίκιασαν Ι.Χ αυτοκίνητα και τα ταλαιπώρησαν άσχημα από περάσματα σε βουνά που απαγορευόταν η κυκλοφορία τους. Και ενώ γνώριζαν ότι μόνο με 4Χ4 θα μπορούσαν να περάσουν, αυτοί τα κακομεταχειρίστηκαν. Κρίμα.

Ένα μεγάλο κεφάλαιο ήταν η καθαριότητα. Το Ακρόπολις περνά από δάση και προστατευόμενες περιοχές. Οι περισσότεροι θεατές και μπράβο τους μάζευαν φεύγοντας τα σκουπίδια που κάποιοι ασυνείδητοι βρωμιάρηδες και απολίτιστοι άφησαν στο βουνό.

Είδαμε πάρα πολλά drones. Να επισημάνουμε ότι πτήσεις χωρίς άδεια μπορεί να οδηγούσαν ακόμη και σε διακοπή της ειδικής. Σε αρκετές περιπτώσεις, και ενώ είχε ξεκινήσει ο αγώνας, κάποιοι ιδιοκτήτες drones έτρεχαν να τα μαζέψουν μέσα από το δρόμο.

Οι πιο οργανωμένοι θεατές εκτός από νερό, καπέλο, αντηλιακό, κατάλληλα παπούτσια και βασικό φαρμακείο, είχαν φροντίσει και για το μεσημεριανό υπνάκο, όταν η ειδική που παρακολουθούσαν δεν άνοιγε για τους θεατές. Ήταν στις ειδικές που επαναλαμβάνονταν, και δεν υπήρχε χρόνος για να ανοίξει ο δρόμος.

Θα πρέπει να βελτιωθούν οι παροχές του διαδικτύου. Να μπορούν οι θεατές να έχουν σήμα, ακόμη και στα βουνά. Διαφορετικά η καλή δουλειά που έκανε η οργάνωση με τους χάρτες και τα viewing points αχρηστεύονται. Όταν χάνεται το σήμα, χάνεται και η επικοινωνία. Σε αρκετές ειδικές, οι θεατές δυσκολεύτηκαν να βρουν τα σωστά και ασφαλή σημεία θέασης. Επίσης, χωρίς ίντερνετ, δεν υπήρχε η δυνατότητα ενημέρωσης ούτε για τον αγώνα, αλλά ούτε για τα αποτελέσματα.

Οι θεατές έμεναν χωρίς διαδίκτυο, άρα και χωρίς ενημέρωση. Μια εφαρμογή ή κανάλι ενημέρωσης με πληροφορίες για καθυστερήσεις, αλλαγές προγράμματος και πληρότητα χώρων στάθμευσης, θα βοηθούσε σημαντικά.

Η φωνή των συναδέλφων Γιάννη Σταυρόπουλου και Νίκου Τσάδαρη που έκαναν ενημέρωση για τις εξελίξεις του αγώνα, δεν έφτανε στα βουνά.

Θα προτείναμε στους διοργανωτές στις ειδικές διαδρομές που έχουν καλό θέαμα και συγκεντρώνεται κόσμος, να κάνουν φυσικές ή τεχνητές εξέδρες. Θα υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια.

Θα ζητούσαμε καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας. Χρειάζονται περισσότεροι χώροι στάθμευσης και καλύτερη ροή κατά την αποχώρηση, που συχνά είναι το πιο δύσκολο μέρος της ημέρας.

Θα προτείναμε στην οργάνωση να είχε επιτρέψει σε κάποιους ιδιώτες με καντίνες εκτός από νερό και φαγητό, να είχαν υποχρεωτικά και χημικές τουαλέτες.

Με τα λόγια δεν βοηθάμε τη διατήρηση του δάσους καθαρό. Χρειάζονται σε όλες τις ειδικές διαδρομές, περισσότεροι κάδοι για τα σκουπίδια και περισσότερες οργανωμένες ομάδες καθαρισμού, αμέσως μετά τη λήξη κάθε ειδικής. Στο πέρασμα μιας ειδικής βρήκαμε μόνο δύο κάδους.

Επίσης στις ειδικές που δεν άνοιγε ο δρόμος, οι κριτές και οι αστυνομικοί δεν είχαν ούτε νερό αλλά ούτε ένα σάντουιτς. Τους ξεχάσατε….

Όταν ο δρόμος μιας ειδικής που επαναλαμβανόταν δεν άνοιγε, οι πιο σωστοί θεατές το εκμεταλλεύονταν.

Θα μου πείτε ότι η εταιρεία που έχει αναλάβει τη συνολική ανάπλαση του παλιού αεροδρομίου στο Ελληνικό, η LAMDA Development, που φιλοξένησε την υπερειδική του εθνικού μας αγώνα, σε όλη τη διαδρομή που έκαναν οι θεατές με τα πόδια, δεν είχε ούτε ένα κάδο για τα χρησιμοποιημένα μπουκαλάκια νερού.

Οι θεατές κουβαλούσαν για περισσότερο από ένα χιλιόμετρο σακουλάκια με απορρίμματα, μέχρι να βρουν κάδο. Που φυσικά σε όλη τη διαδρομή (προς την Λεωφόρο Αλίμου), δεν είχε ούτε μία σακούλα. Αντίθετα για τους προσκεκλημένους της, είχε φροντίσει να έχουν οι υψηλοί καλεσμένοι χώρο στάθμευσης των αυτοκινήτων τους στο μεγάλο σούπερ μάρκετ στη Λεωφόρο Αλίμου, αλλά και πουλμανάκια για να τους μεταφέρουν στο χώρο της υπερειδικής. Όλα τα άλλα ήταν λεπτομέρειες.

Οι εταιρείες που βρέθηκαν δίπλα στο διεθνή μας αγώνα ξέχασαν τους δημοσιογράφους του ειδικού τύπου. Προτίμησαν στις εξέδρες τους και στα προσκαλέσματα να καλέσουν επιχειρηματίες, πολιτικούς, Δημάρχους αλλά και πολλούς “παράγοντες” που έφταναν στα βουνά για πρώτη φορά στη ζωή τους. Έτσι είναι τα πράγματα. Τη δουλειά μας να κάνουμε.

Το EKO Rally Acropolis 2026 αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις του FIA World Rally Championship και κάθε χρόνο υπάρχουν μικρές λεπτομέρειες που μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στην ασφάλεια και στην εξυπηρέτηση των χιλιάδων θεατών. Οι ξένοι θεατές που συναντήσαμε στις ειδικές διαδρομές ζητούσαν περισσότερες πληροφορίες σήμανσης και περισσότερες πινακίδες και ανακοινώσεις στα αγγλικά, καθώς το Ακρόπολις προσελκύει μεγάλο διεθνές κοινό.