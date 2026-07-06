Του Περικλή Χαλάτση και του Γιώργου Παλληκάρη

Τις τελευταίες ημέρες έχουν σημειωθεί αρκετές τροχαίες παραβάσεις και μάλιστα από επαγγελματίες οδηγούς βαρέων οχημάτων. Οι περιπτώσεις αυτές έχουν αναζωπυρώσει τη συζήτηση για την οδική ασφάλεια και τις συνθήκες εργασίας των επαγγελματιών οδηγών.

Να θυμηθούμε τα γεγονότα:

Στην πρώτη περίπτωση, και σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δείτε τη φωτογραφία και θα καταλάβετε:

Tο γερανοφόρο όχημα φαίνεται να κινείται κανονικά στη λωρίδα κυκλοφορίας, χωρίς ωστόσο ο χειριστής να έχει κατεβάσει πλήρως τον βραχίονα. Το αποτέλεσμα ήταν η βίαιη πρόσκρουση στη μεταλλική πινακίδα, η οποία αποκολλήθηκε εν μέρει και κατέληξε στο οδόστρωμα. Πίσω από το γερανοφόρο κινούνταν μια μοτοσικλέτα με δύο επιβάτες. Ο οδηγός μαζί με τον συνεπιβάτη του κατάφεραν να κρατηθούν στο δρόμο χωρίς να πέσουν, όταν πέρασαν πάνω από τη θρυμματισμένη πινακίδα. Το λάθος είναι 100% του οδηγού του γερανοφόρου.

Στη δεύτερη περίπτωση ο οδηγός ενός γερανοφόρου οχήματος προκάλεσε σοβαρό ατύχημα στην εσωτερική περιφερειακή οδό, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία. Τι συνέβη; Πολύ απλά, είχε ξεχάσει να κατεβάσει τη δαγκάνα και προσέκρουσε με σφοδρότητα στα σιδερένια δοκάρια προστασίας του δαπέδου της γέφυρας Πανοράματος. Ο οδηγός συνελήφθη.

Θα αναφέρουμε και ένα τρίτο περιστατικό που προκαλεί πολλά ερωτήματα. Ο οδηγός ενός βυτιοφόρου οδηγούσε γρήγορα και εξαιρετικά επικίνδυνα. Μάλιστα έκανε και προσπεράσεις και σε δρόμο χωρίς διαχωριστική νησίδα μπαίνοντας στην αντίθετη κατεύθυνση. Όλη η διαδρομή του καταγράφηκε σε βίντεο. Οι εξαιρετικά επικίνδυνες προσπεράσεις στο οδικό δίκτυο έγιναν κοντά στο αεροδρόμιο Χανίων. Ο οδηγός συνελήφθη, αλλά με προφορική εντολή εισαγγελικής αρχής, αφέθηκε ελεύθερος, χωρίς να πραγματοποιηθεί η μεταγωγή του στα Χανιά. Περίεργο! Πολύ περίεργο! Με αφορμή αυτά τα περιστατικά που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας -και σίγουρα υπάρχουν δεκάδες άλλα που αγνοούμε- θα προτείναμε μια νέα δέσμη μέτρων που δεν θα είναι μόνο κατασταλτική, αλλά κυρίως προληπτική. Τα συγκεκριμένα περιστατικά δείχνουν ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο η παραβίαση του ΚΟΚ, αλλά και η μη τήρηση βασικών διαδικασιών ασφαλείας.

Μήπως θα έπρεπε να υπάρχει μια Ειδική Ομάδα Ελέγχου Βαρέων Οχημάτων της Τροχαίας, στα πρότυπα αντίστοιχων μονάδων που λειτουργούν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έτσι ώστε να σφίξουν λίγο τα λουριά; Η ομάδα αυτή θα πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένη, αλλά και να διαθέτει τον αντίστοιχο εξοπλισμό για τον έλεγχο φορτηγών, λεωφορείων και γερανοφόρων. Μόνο με τους προληπτικούς αλλά και έκτακτους ελέγχους σε όλο το οδικό δίκτυο, θα μπει μια τάξη στον ωχαδερφισμό.

Δεν προτείνουμε χρηματικές κυρώσεις. Προτείνουμε καλύτερη εκπαίδευση. Ουσιαστικούς, τεχνικούς ελέγχους και αξιοποίηση της τεχνολογίας, ώστε να μην υπάρχουν λάθη, όπως τα παραπάνω. Θα πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι με τα πρόστιμα και τις κυρώσεις, δεν λύνονται τα λάθη. Τα λάθη λύνονται με την εκπαίδευση και την υπόδειξη. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη πρέπει να θεσμοθετήσει στοχευμένους ελέγχους. Όχι μόνο τον τυπικό έλεγχο αδειών και ταχογράφων. Να υπάρξει υποχρεωτική λίστα ελέγχου (Pre-Trip Checklist). Να υποχρεώνονται οι οδηγοί να περνούν από σεμινάρια, αλλά και οι Αστυνομικοί της Ειδικής Μονάδας να έχουν ειδικές γνώσεις σε θέματα ασφαλείας. Θα πρέπει να έχουν ευθύνη και οι Εταιρείες που διαθέτουν τα οχήματα σε επαγγελματίες οδηγούς. Πρώτον, για τη σωστή συντήρηση και δεύτερον για την τήρηση των ωραρίων. Οι οδηγοί είναι άνθρωποι και ειδικά όταν δουλεύουν σε υψηλές θερμοκρασίες, κουράζονται και κάνουν λάθη.

Ας πάμε να δούμε και τα δικά μας που αφορούν τον κόσμο του αυτοκινήτου.

Η MG Motor, Εταιρεία του Ομίλου Συγγελίδη, ανακοίνωσε διοικητικές αλλαγές που σκοπό έχουν τη βελτίωση των παροχών, αλλά και την αναπτυξιακή πορεία της ΜG στην ελληνική αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Ιωάννης Καραβάς, με την πολυετή εμπειρία του στον κλάδο του αυτοκινήτου, ο οποίος μέχρι πρότινος κατείχε τη θέση του Head of Marketing & Public Relations για τη μάρκα, ανέλαβε νέα καθήκοντα ως επικεφαλής της Μάρκας, Brand Head / Commercial Director της MG. Ο Ιωάννης Καραβάς έχει συμβάλει σημαντικά στην επιτυχημένη ανάπτυξη της μάρκας MG στην ελληνική αγορά. Παράλληλα, ο κ. Ιωάννης Μεθενίτης, έμπειρο στέλεχος Μarketing με εκτεταμένη γνώση του κλάδου και ήδη μέλος του Ομίλου Συγγελίδη, ανέλαβε τη θέση του Head of Marketing & Public Relations της MG. Τέλος ο κ. Σταμάτης Μπογέας εντάσσεται στο δυναμικό της MG, αναλαμβάνοντας το Τμήμα των Εταιρικών Πωλήσεων, ως Β2Β Sales Manager. Με την πολυετή εμπειρία του στο χώρο, θα ενισχύσει περαιτέρω την εμπορική δυναμική της Μάρκας και τη στρατηγική ανάπτυξή της στο B2B κανάλι, το οποίο αποτελεί σημαντικό πυλώνα για την επόμενη φάση ανάπτυξης της MG στην ελληνική αγορά.

Από σήμερα, Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026, η κα Μαρία Θεοχαράκη αναλαμβάνει τη θέση της Marketing Manager της Νικ. Ι. Θεοχαράκης ΑΕ, συνεχίζοντας την πορεία της στην Εταιρεία όπου βρίσκεται από το 2021, έχοντας διατελέσει Digital Marketing Specialist. Η κα Θεοχαράκη διαθέτει πολυετή εμπειρία στον χώρο του digital marketing και της διαφήμισης, έχοντας εργαστεί για σειρά ετών στο εξωτερικό, όπου απέκτησε ουσιαστική τεχνογνωσία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση στρατηγικών επικοινωνίας και marketing. Από τη νέα της θέση, θα έχει την ευθύνη του στρατηγικού σχεδιασμού και της υλοποίησης των ενεργειών Marketing και Επικοινωνίας της Εταιρείας, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας των μαρκών που εκπροσωπεί η Νικ. Ι. Θεοχαράκης ΑΕ στην ελληνική αγορά.

Το Qashqai θα είναι για τη Nissan ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα της. Θα είναι ο πυλώνας στην πορεία της μάρκας προς το μέλλον της κινητικότητας. Από την πρώτη του εμφάνιση το 2007, όταν δημιούργησε την κατηγορία των compact crossovers, μέχρι και σήμερα, το Qashqai συνεχίζει να ηγείται της κατηγορίας των C-SUV, διαχρονικά ανταποκρινόμενο στις ανάγκες των πελατών. Ας μην ξεχνάμε ότι είναι ένα από τα παγκόσμια best-seller της Nissan. Και με αυτό το μοντέλο η γιαπωνέζικη φίρμα, συνεχίζει την επιτυχημένη του πορεία στα υβριδικά συστήματα κίνησης. To νέο Qashqai, που αναμένεται να παρουσιαστεί μέσα στα επόμενα χρόνια, θα προσφέρεται με υβριδικά κινητήρια σύνολα νέας γενιάς, συμπεριλαμβανομένης της μοναδικής τεχνολογίας e-POWER της Nissan.

Το ισχυρό χαρτί της πλατφόρμας Intelligent LEX είναι η συμβατότητα με πολλές επιλογές κινητήρων που προσφέρουν κορυφαίο βαθμό απόδοσης και μέγιστη οικονομία καυσίμου. Στη σύγχρονη αυτοκίνηση τα νέα μοντέλα δεν αποτελούν μόνο μέσα μετακίνησης, αλλά και προέκταση του τρόπου ζωής του κατόχου τους. Σχεδιάζονται για να υπηρετήσουν στο έπακρο αυτή τη συνθήκη. Τα μοντέλα της Lepas έχουν την κορυφαία θέση μέσα στο Chery Group, αναφορικά με την χωροταξική εκμετάλλευση και την αίσθηση premium κινητικότητας. Με την αρωγή της κορυφαίας τεχνολογίας της, η πλατφόρμα Intelligent LEX είναι ο στυλοβάτης του οράματος της LEPAS για καινοτόμα και premium εμπειρία τόσο για τον οδηγό, όσο και τους επιβάτες, μέσα από χαρακτηριστικά όπως η πληθώρα κινητήρων, η κορυφαία ποιότητα και ασφάλεια, αλλά και η ευρύχωρη, πρακτική καμπίνα. Η ιδιαίτερα εξελιγμένη Intelligent LEX Platform ενσωματώνει τη «χωροταξική νοημοσύνη» στο DNA της, επιτυγχάνοντας το συνδυασμό κορυφαίας ευρυχωρίας με μοναδικά ραφιναρισμένη οδηγική εμπειρία. Το μυστικό της βρίσκεται στην ιδανική αναλογία μεταξύ συνολικού μήκους αμαξώματος και μεταξονίου, κάτι που οδηγεί στη βέλτιστη χωροταξική εκμετάλλευση. Είναι σημαντικό ότι το πάτωμα δεν έχει κεντρικό τούνελ μετάδοσης. Έτσι η αξιοποίηση του διαθέσιμου χώρου είναι μέγιστη, όπως και η συνολική άνεση κατά τις μετακινήσεις.

Παρουσιάσθηκε πρόσφατα από την FMS Group ένα ολοκαίνουργιο διθέσιο μικρό ηλεκτρικό microcar. Είναι το Linktour Alumi που θα δώσει μια νέα πρόταση στις αστικές μετακινήσεις. Την εισαγωγή των μοντέλων έχει αναλάβει η FMS, αλλά η διάθεση του αυτοκινήτου θα γίνεται σε συνεργασία με τον όμιλο Συγγελίδη, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ θα ακολουθήσουν αρκετά νέα σημεία πώλησης ακόμα και σε νησιά. Η τιμή του ξεκινάει από 8.700 ευρώ με την μικρή αυτονομία και την ανώτατη ταχύτητα των 45 χλμ. Θα μπορεί να οδηγηθεί από 16 ετών. Το νέο microcar έχει μήκος 2.685χλστ., πλάτος 1.500χλστ., ύψος 1.555χλστ., μεταξόνιο 1.800χλστ. και ένα πορτπαγκάζ 320 λτ. Είναι αποκλειστικά για δύο άτομα.

Ο Αλέξης Γαλανόπουλος μετά από 2.5 χρόνια συνεργασίας αποχώρησε από το Group Spanos. Ξεκίνησε από το μηδέν τη συνεργασία του με τη νέα Εταιρεία Chery, ανταποκρίθηκε στα δύσκολα, και σήμερα το πρωί μας ανακοίνωσε ότι αποχωρεί. Λεπτομέρειες για το νέο «διαζύγιο» στο χώρο του αυτοκινήτου δεν έγιναν γνωστά ούτε από τον ίδιο, αλλά ούτε και από την Εταιρεία που εργαζόταν.

Η Star Automotive Ελλάς στηρίζει με τη Mercedes-Benz ως Χορηγό και επίσημο συνεργάτη μετακινήσεων τη διεθνή ιστιοπλοϊκή διοργάνωση “AEGEAN 600”, έναν από τους σημαντικότερους ιστιοπλοϊκούς αγώνες που συνδυάζει το πάθος για τη θάλασσα με την αγωνιστική υπεροχή. Το AEGEAN 600 αποτελεί έναν από τους πιο απαιτητικούς και θεαματικούς αγώνες ιστιοπλοΐας παγκοσμίως, με διαδρομή άνω των 600 ναυτικών μιλίων στο Αιγαίο Πέλαγος. Η διοργάνωση προσελκύει κάθε χρόνο κορυφαία πληρώματα και σκάφη από όλο τον κόσμο, αναδεικνύοντας την Ελλάδα ως σημείο αναφοράς στον διεθνή ιστιοπλοϊκό χάρτη.