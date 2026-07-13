Επιμέλεια: Π. Χαλάτσης- Γ. Παλληκάρης

Η ακρίβεια στα αγαθά φέρνει σε αδιέξοδο τους ‘Έλληνες πολίτες που βλέπουν να ξοδεύουν περισσότερα χρήματα και να εφοδιάζονται με λιγότερα προϊόντα. Και έρχεται ο πρωθυπουργός και ανακοινώνει μειώσεις 10 λεπτά στην τιμή της βενζίνης και 5 λεπτά στην τιμή του πετρελαίου.

Δέκα λεπτά στα χαρτιά, μηδέν στην τσέπη. Και το λέμε αυτό γιατί τα 10 λεπτά ή τα 5 λεπτά εξανεμίζονται με τις αυξήσεις που κάνουν οι πρατηριούχοι μετά από κάθε χτύπημα της Αμερικής. Σίγουρα είναι μια θετική κίνηση υπέρ των οδηγών. Όμως οι οδηγοί δεν αξιολογούν τις κυβερνητικές εξαγγελίες. Αξιολογούν την απόδειξη που παίρνουν και οφείλουν να πληρώσουν για να γεμίσουν το ρεζερβουάρ. Αν το κόστος παραμένει το ίδιο ή αυξάνεται, τότε η ανακούφιση υπάρχει μόνο στις ανακοινώσεις και όχι στην καθημερινότητα.

Είναι και το άλλο που ακόμη δεν έχουμε καταλάβει πως γίνεται. Αν υπάρξει στις 10 το πρωί χτύπημα από την Αμερική προς το Ιράν, όλοι οι ιδιοκτήτες πρατηρίων υγρών καυσίμων, ακόμη και αν γέμισαν τις δεξαμενές τους πριν από μία ώρα αυξάνουν τις τιμές τους. Και από 2.20 οι πίνακες αναγράφουν 2.35 στη βενζίνη. Ας αφήσουμε το πετρέλαιο που πλησίασε τις τιμές της βενζίνης. Όταν αντίθετα υπάρχει μια θετική εξέλιξη και η τιμή στο βαρέλι πέφτει κατακόρυφα, οι τιμές στα πρατήρια δεν πέφτουν αμέσως όπως γίνεται όταν ανεβαίνουν. Όλοι λένε ότι θα μειωθούν οι τιμές μόλις εφοδιαστούν καύσιμα με τις νέες τιμές. Ελληνικό κόλπο.

Κύριε πρωθυπουργέ κάθε νέα γεωπολιτική ένταση, κάθε πολεμικό επεισόδιο στη Μέση Ανατολή, κάθε αναταραχή στις διεθνείς αγορές πετρελαίου μεταφέρεται σχεδόν άμεσα στις λιανικές τιμές. Έτσι, η διαφημιζόμενη μείωση εξαφανίζεται παντελώς. Η κυβέρνηση οφείλει να διασφαλίσει ότι η μείωση θα φτάσει πραγματικά στον καταναλωτή και δεν θα εξανεμιστεί από τις διακυμάνσεις της αγοράς. Οι πολίτες δεν χρειάζονται επικοινωνιακές νίκες. Χρειάζονται σταθερές και ουσιαστικές μειώσεις στο κόστος μετακίνησης.

Ας πάμε και σε ένα ακόμη φλέγον θέμα. Μας έχουν πρήξει με τη μόλυνση του περιβάλλοντος αλλά η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα ούτε για να λύσει τα ατέλειωτα μποτιλιαρίσματα στις εθνικές οδούς η ακόμη και στην Αττική οδό που καλούμαστε να πληρώσουμε αλλά μόλις περνάμε τα γκισέ ενημερωνόμαστε για καθυστερήσεις των 15 και 20 λεπτών. Γιατί αν μας ενημέρωναν ότι θα έχουμε καθυστερήσεις 20 λεπτών, θα επιλέγαμε τις δωρεάν καθυστερήσεις.

Στα πλαίσια της παρουσίασης του πρώτου αμιγώς ηλεκτρικού επαγγελματικού μοντέλου της Kia (PV5) ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων είπε ότι:

«Για να αυξηθεί η χρήση και η χρησιμότητα των EV επαγγελματικών, η κυβέρνηση θα πρέπει να δώσει κίνητρα και να τα στηρίξει. Θα μπορούσαν (εάν υπήρχαν οι πολιτικές πρωτοβουλίες), να καθοριστούν πράσινες ζώνες εντός των πόλεων, στις οποίες θα επιτρέπεται μόνο η χρήση αμιγώς ηλεκτρικών επαγγελματικών οχημάτων».

Να και μια καλή είδηση που θα μας μειώσει το άγχος και τον εκνευρισμό. Ο Δήμος της Αθήνας με τη νέα δωρεάν εφαρμογή Parkout που συνδέει σε πραγματικό χρόνο οδηγούς που αφήνουν μία θέση με εκείνους που την αναζητούν, θα διευκολύνει τους οδηγούς που ψάχνουν απεγνωσμένα για μια νόμιμη θέση στάθμευσης. Το Parkout εισάγει ένα μοντέλο Peer-to-Peer (P2P) matching, υλοποιείται από τη ΔΑΕΜ Α.Ε. σε συνεργασία με την ParkEasy Ι.Κ.Ε. και βασίζεται στη συνεργασία των ίδιων των οδηγών, χωρίς να απαιτούνται πρόσθετες υποδομές ή αισθητήρες.

Η νέα καλοκαιρινή προσφορά της ΔΕΗ blue – Visa επιβραβεύει έως 18€ τον μήνα για τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. H ΔΕΗ blue, σε συνεργασία με τη Visa, παγκόσμιο ηγέτη στις ψηφιακές πληρωμές, συνεχίζουν να προωθούν ενεργά τη βιώσιμη κινητικότητα, προσφέροντας σημαντικά προνόμια και κίνητρα στους οδηγούς ηλεκτρικών οχημάτων για τις καλοκαιρινές τους διαδρομές. Στο πλαίσιο του επιτυχημένου προγράμματος Re charge | Re ward, οι οδηγοί που επιλέγουν το δημόσιο δίκτυο της ΔΕΗ blue για τη φόρτιση του οχήματός τους και πληρώνουν αποκλειστικά με κάρτα Visa, λαμβάνουν επιστροφή έως και 18€ κάθε μήνα στο ψηφιακό τους πορτοφόλι (PPC blue wallet), μέσω της εφαρμογής PPC blue. Από 1η Ιουλίου έως 31 Αυγούστου, οι οδηγοί που φορτίζουν το όχημά τους στο δημόσια προσβάσιμο δίκτυο ΔΕΗ blue και συγκεντρώνουν 50kWh φόρτισης λαμβάνουν πίστωση 3€, ενώ για 80kWh φόρτισης η πίστωση ανέρχεται στα 6€. Αντίστοιχα, για 140kWh φόρτισης οι οδηγοί λαμβάνουν πίστωση 12€, ενώ συγκεντρώνοντας 200kWh φόρτισης, οι οδηγοί κερδίζουν τη μέγιστη επιβράβευση που ανέρχεται στα 18€.

Τα νέα Citroen C3 και C3 Aircross Collection ενσωματώνουν όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που έχουν ήδη καθιερώσει τα δύο μοντέλα στις αντίστοιχες κατηγορίες τους και γίνονται ακόμη πιο ανταγωνιστικά. Η Citroen έκανε τη τελευταία αναβάθμιση στα μοντέλα C3, C3 Aircross και C4. Τώρα με την νέα ειδική σειρά «COLLECTION», τα μοντέλα αυτά έχουν προηγμένη συνδεσιμότητα και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των Ευρωπαίων αγοραστών. Η εξοπλιστική έκδοση COLLECTION παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Citroën C4 το 2025, αποκλειστικά στην υβριδική έκδοση των 145 ίππων. Βασισμένη στο επίπεδο εξοπλισμού PLUS, η νέα έκδοση προσφέρει περισσότερη φινέτσα και πλουσιότερο εξοπλισμό, διατηρώντας παράλληλα μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή.

Μέσα από ουσιαστικές δράσεις όπως αυτές στο φετινό ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις η Toyota Hellas επαναπροσδιορίζει ουσιαστικά τους τεχνικούς ρόλους και τις απαιτούμενες δεξιότητες, την κινητικότητα της νέας εποχής και τη ραγδαία ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών. Στο Service Park στο Λουτράκι, η Toyota Hellas, ως Proud Mobility Sponsor του EKO Ράλλυ Ακρόπολις 2026, υλοποίησε στοχευμένο πρόγραμμα εκπαιδευτικών επισκέψεων. Βασικός στόχος ήταν η σύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με την πραγματική καινοτομία. Για αυτό φιλοξένησε τους σπουδαστές Μηχανοτρονικής του ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, φοιτητές και νέους επιστήμονες, προσφέροντάς τους ουσιαστική βιωματική εμπειρία από τον κόσμο του motorsport και της σύγχρονης κινητικότητας. Οι σπουδαστές εστίασαν στις τεχνολογικές καινοτομίες της εταιρείας, εξετάζοντας από κοντά τα οχήματα που υλοποιούν τη στρατηγική Multi-Path. Ειδικότερα, γνώρισαν τις τεχνολογίες πίσω από το αμιγώς ηλεκτρικό Hilux All Electric, το Toyota C-HR+ All Electric και το πρωτότυπο GR Yaris H2 Concept.

Στο νέο πρόγραμμα ανταλλαγής Trade-Up συμμετέχουν όλα τα δημοφιλή μοντέλα της Opel που καλύπτουν κάθε ανάγκη μετακίνησης. Στο πλαίσιο του προγράμματος, όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία του αυτοκινήτου που ανταλλάσσεται, τόσο μεγαλύτερο είναι το όφελος που εξασφαλίζει ο πελάτης για την αγορά ενός νέου Opel. Με αυτόν τον τρόπο, η Opel επιβραβεύει όσους επιθυμούν να ανανεώσουν το όχημά τους, κάνοντας την απόκτηση ενός νέου μοντέλου ακόμη πιο προσιτή. Στο πρόγραμμα Ανταλλαγής Trade-Up συμμετέχουν δημοφιλή μοντέλα της Opel, που καλύπτουν κάθε ανάγκη μετακίνησης όπως τα Opel Corsa (όφελος έως €3.300), Οpel Mokka (όφελος έως €2.700) , Opel Frontera (όφελος έως €2.500) και Opel Grandland (όφελος έως €4.100).

Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του Pick-up της BYD – του Shark- έγινε στο φετινό Goodwood Festival of Speed και προορίζεται για την ευρωπαϊκή αγορά. Θα ξεκινήσει την εμπορική του πορεία από το Ηνωμένο Βασίλειο και στη συνέχεια θα διατεθεί σταδιακά και σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2026. Φέρνει την τεχνολογία Super Hybrid DMO, συνδυάζοντας επιδόσεις σπορ μοντέλου με δυνατότητες εργασίας και εκτός δρόμου οδήγησης. Διαθέτει 436 ίππους, 90 χλμ. ηλεκτρικής κίνησης και συνολική αυτονομία 675 χιλιομέτρων.

Ο Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ διευρύνει με την 15χρονη πρωταθλήτρια ξιφασκίας Αγγελική Γλυκή το αποτύπωμά του στην υποστήριξη της νέας γενιάς αθλητών . Η συνεργασία αυτή αποτελεί ακόμη μία έκφραση της σταθερής επένδυσης του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ στον ελληνικό αθλητισμό. Μέσα από τη στήριξη καταξιωμένων και ανερχόμενων αθλητών, καθώς και αθλητικών σωματείων και ομάδων, ο Όμιλος ενισχύει διαχρονικά την προσπάθεια ανθρώπων που εμπνέουν με την επιμονή, τη συνέπεια και την προσήλωσή τους στους στόχους τους. Η Αγγελική αγωνίζεται στη σπάθη και, παρά τη νεαρή της ηλικία, έχει ήδη διαγράψει μια ιδιαίτερα δυναμική πορεία. Είναι Πρωταθλήτρια Ελλάδος Νεανίδων 2026, βρίσκεται στην κορυφή της πανελλήνιας κατάταξης της κατηγορίας της και συγκαταλέγεται στην προεπιλογή της Εθνικής Ομάδας.

Στις 2 Ιουλίου, η Suzuki Motor Corporation έκανε τα εγκαίνια της νέας μονάδας παραγωγής αυτοκινήτων που κατασκευάστηκε από τη θυγατρική της εταιρεία στην Ινδία. Η εταιρεία είναι η Maruti Suzuki India Limited και βρίσκεται στην πόλη Kharkhoda, στην επαρχία Haryana. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του India–Japan Joint Economic Forum, που φιλοξενήθηκε στο Δελχί. Η εκδήλωση συνέπεσε με την επίσκεψη της Πρωθυπουργού της Ιαπωνίας, Sanae Takaichi, στην Ινδία και πραγματοποιήθηκε παρουσία της ίδιας, του Πρωθυπουργού της Ινδίας Shri Narendra Modi, καθώς και κυβερνητικών αξιωματούχων των δύο χωρών. Τη Suzuki εκπροσώπησε ο Πρόεδρος της εταιρείας Toshihiro Suzuki, ενώ τη Maruti Suzuki εκπροσώπησε ο Managing Director & CEO, Hisashi Takeuchi.

Το νέο Chery Tiggo 7 Hybrid έκανε την πανελλαδική εμφάνιση του στο Chery Park. Εκατοντάδες οικογένειες που βρέθηκαν στον όμορφο χώρο του Glasshouse, στο Anassa City Events, απόλαυσαν ένα διήμερο στη φύση, με ενδιαφέρουσες δραστηριότητες για όλους ενώ έγιναν περισσότερα από 200 test drives μοντέλων της Chery.

Η IVECO παρουσίασε τη νέα σειρά οχημάτων και τη νέα πρόταση υπηρεσιών της στο IVECO Experience 2026, που πραγματοποιήθηκε στο Τορίνο από την 1η έως τις 4 Ιουλίου. Η εκδήλωση αυτή δεν ήταν απλά ένα λανσάρισμα προϊόντων. Σηματοδότησε ένα νέο βήμα στην πορεία της μάρκας, καθώς η IVECO τοποθετείται πλέον όχι μόνο ως κατασκευαστής οχημάτων, αλλά ως ένας πραγματικός συνεργάτης υψηλής αξίας για τους ανθρώπους που φροντίζουν να κινούνται καθημερινά αγαθά και επιχειρήσεις δίνοντας ζωή στις κοινότητες. Αυτό το όραμα έχει όνομα: Spirito in Movimento.

Η Mercedes-Benz μεταφέρει την παγκόσμια συνεργασία της με τη Women’s Tennis Association (WTA) στην Ελλάδα και υποστηρίζει το τουρνουά γυναικείου τένις Athens Open 2026. Το Athens Open 2026, διοργάνωση της κατηγορίας WTA 250, σηματοδοτεί την επιστροφή του κορυφαίου γυναικείου επαγγελματικού τένις στην Αθήνα έπειτα από περισσότερες από τρεις δεκαετίες, αναδεικνύοντας τη χώρα μας στον διεθνή αθλητικό χάρτη. Θα διεξαχθεί σε υπαίθρια σκληρά γήπεδα (hard courts) στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρισης Αθηνών στο ΟΑΚΑ από τις 13 έως τις 19 Ιουλίου.

Η Volvo Cars για να βοηθήσει νέους ακροατές να ξεκινήσουν να χρησιμοποιούν το Apple Music, προσφέρει σε πελάτες τον απαραίτητο χρόνο για να ανακαλύψουν νέους καλλιτέχνες και να βρουν soundtrack για τα ταξίδια τους. Τι κάνει λοιπόν; Παρέχει δωρεάν για τρείς μήνες την ενσωμάτωση του Apple Music σε περισσότερα από 2 εκατομμύρια αυτοκίνητα Volvo μέσω μίας ασύρματης (over-the-air) ενημέρωσης λογισμικού. Μάλιστα το νέο Volvo EX60 θα έχει εξαρχής ενσωματωμένο Apple Music. Οι οδηγοί Volvo EX60, EX90 και ES90 μπορούν επίσης να απολαύσουν Apple Music με Spatial Audio, που υποστηρίζεται από τεχνολογία Dolby Atmos και ζωντανεύει μέσω του προαιρετικού premium ηχοσυστήματος Bowers & Wilkins, το οποίο παρέχει μία καθηλωτική εμπειρία, τοποθετώντας τους ακροατές στην καρδιά του ήχου, με τη μουσική και τα φωνητικά να γεμίζουν όλη την καμπίνα.

H Peugeot συμμετείχε από τις 10 έως τις 12 Ιουλίου, ως Gold Sponsor στο Paros Beach Hoops powered by FlexCar, στηρίζοντας μια σημαντική πρωτοβουλία με στόχο τη δημιουργία Μονάδας Αιμοκάθαρσης στο Κέντρο Υγείας Πάρου. Η παραλία της Παροικιάς μεταμορφώθηκε σε ένα εντυπωσιακό γήπεδο beach basketball, φιλοξενώντας ένα ξεχωριστό τριήμερο που συνδυάζει αθλητισμό, ψυχαγωγία και κοινωνική προσφορά.