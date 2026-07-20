Επιμέλεια: Π. Χαλάτσης- Γ. Παλληκάρης

Αν πάρουμε τα στατιστικά στοιχεία μήνα μήνα και τα αναλύσουμε θα διαπιστώσουμε ότι με τα αυστηρά μέτρα της τροχαίας τα τροχαία ατυχήματα/ δυστυχήματα μειώθηκαν αισθητά. Και αυτό είναι το μεγάλο κέρδος. Λιγότεροι θάνατοι σημαίνει επιτυχία. Από τον Ιανουάριο μέχρι τον Απρίλιο 2026 σημειώθηκαν 2.980 τροχαία ατυχήματα. Αν και η ΕΛΣΤΑΤ για το πρώτο τετράμηνο δεν έχει ανακοινώσει επίσημα νούμερα, μπορούμε να σας πούμε ότι είχαμε μείωση στους νεκρούς από τροχαία δυστυχήματα.

Η μείωση στα τροχαία οφείλονται στα μέτρα και στους ελέγχους της τροχαίας. Οι οδηγοί προκειμένου να αποφύγουν το πρόστιμο και με το φόβο να χάσουν το δίπλωμά τους πειθαρχούν και δεν παρανομούν. Δεν οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ, φορούν τις ζώνες ασφαλείας και οι δικυκλιστές φορούν όλοι κράνος. Μεγάλη επιτυχία. Φαντασθείτε πόσο λιγότερα τροχαία ατυχήματα θα είχαμε αν τα παιδιά μάθαιναν από το σχολεία τον ΚΟΚ.

Μεγάλη άνοδο είχαμε στις ταξινομήσεις Ιουνίου. Ο 6ος μήνας του χρόνου κατέγραψε μία από τις καλύτερες επιδόσεις της ελληνικής αγοράς στα τελευταία 16 χρόνια. Ταξινομήθηκαν 4.025 καινούργια αυτοκίνητα σε σχέση με τις ταξινομήσεις του Ιουνίου 2025 και η άνοδος στα νέα αυτοκίνητα σε ποσοστά έφτασε το +27.5%. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο ΣΕΑΑ τον Ιούνιο ταξινομήθηκαν 18.672 καινούργια ΙΧ ενώ τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι είχαν ταξινομηθεί 14.647. Δηλαδή φέτος ταξινομήθηκαν 4.025 περισσότερα καινούργια αυτοκίνητα σε σχέση με το 2025 και η αύξηση έφτασε στο +27.5%. Από τον Ιανουάριο του 2026 έως τον Ιούνιο ταξινομήθηκαν 83.969 καινούργια αυτοκίνητα έναντι 78.162 που είχαν ταξινομηθεί πέρυσι. Η αύξηση που αντιστοιχεί είναι +7.4% δηλαδή 5.807 περισσότερα Ι.Χ. Στην κατηγορία BEV – PHEV τον Ιούνιο που πέρασε ταξινομήθηκαν 2.415 ενώ το 2025 είχαν ταξινομηθεί 1.877. Υπάρχει μια σημαντική άνοδος του +28. Δηλαδή 538 αυτοκίνητα στις κατηγορίες BEV – PHEV. Αν δούμε και το εξάμηνο και εδώ η αύξηση είναι +14.2%. Το πρώτο εξάμηνο φέτος ταξινομήθηκαν 10.496 έναντι 9.192 αυτοκίνητων την περυσινή χρονιά

Το FIAT Pandina με το πρόγραμμα FIAT Summer Deals που προτείνει η εταιρία, δεν περνάει απαρατήρητο. Το πρόγραμμα προσφέρει έκπτωση €3.200 και εξοπλισμό χωρίς καμία έλλειψη. Η τελική του τιμή είναι 15.290 ευρώ. Αποδίδει 65 HP και σε συνδυασμό με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων εξασφαλίζει πολύ χαμηλή κατανάλωση καυσίμου. Είναι σχεδιασμένο με στιλ και κάνει πανεύκολη τόσο την οδήγηση όσο και το παρκάρισμα. Το Pandina ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των αγοραστών που ψάχνουν ένα καινούργιο αυτοκίνητο πόλης.

Ο Όμιλος Volkswagen ανακοίνωσε αυξήσεις 8,4% στις παραγγελίες των ηλεκτρικών μοντέλων στην Ευρώπη. Οι παραγγελίες για τη νέα Electric Urban Car Family του Ομίλου Volkswagen έφθασαν τις 54.000. Στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2026, οι εκκρεμείς παραγγελίες για αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα ήταν αυξημένες κατά περισσότερο από 50% σε σύγκριση με το τέλος του 2025. Παράλληλα, τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα αντιπροσωπεύουν πλέον περισσότερο από το 30% του συνόλου των εκκρεμών παραγγελιών του Ομίλου στην Ευρώπη, δηλαδή πάνω από τρεις στις δέκα παραγγελίες. Σημαντική ώθηση στη ζήτηση δίνει η νέα Electric Urban Car Family (ID.Polo, ID.Cross, Skoda Epiq), του Ομίλου Volkswagen, η οποία παρουσιάστηκε μόλις πριν από λίγες εβδομάδες. Για τη Volkswagen, κεντρικό ρόλο στη νέα αυτή γενιά έχει το ID. Polo, το οποίο φέρνει την ηλεκτροκίνηση σε μία από τις πιο δημοφιλείς κατηγορίες της ευρωπαϊκής αγοράς. Με το νέο μοντέλο, η Volkswagen διευρύνει την ηλεκτρική της γκάμα και κάνει τη σύγχρονη τεχνολογία ηλεκτροκίνησης προσιτή σε ακόμη περισσότερους οδηγούς.

Η πόλη των Σερρών ετοιμάζεται για να υποδεχθεί το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του χώρου του drift. Από τις 13 έως τις 15 Νοεμβρίου το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών θα φιλοξενήσει το Intercontinental Drifting Cup, τη μοναδική παγκοσμίου βεληνεκούς διοργάνωση drift της FIA. Οι κορυφαίοι οδηγοί drift του πλανήτη θα λάβουν μέρος σε αυτή τη σπουδαία διοργάνωση, την οποία διοργανώνει η Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (ΟΜΑΕ). Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αγώνα που έχει διεξαχθεί ποτέ στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών, καθώς αναμένονται οδηγοί και ομάδες από χώρες της Ευρώπης, της Ασίας, της Αφρικής αλλά και της αμερικανικής ηπείρου.

Tον Ιούνιο του 2026 ξεκίνησε στην Ελλάδα η διάθεση της κορυφαίας έκδοσης του Inster. Η ηλεκτρική πρόταση της μάρκας στην κατηγορία Α, είναι το Inster Lounge που κάνει θραύση στα μικρά SUV. Σχεδιασμένο για να επαναπροσδιορίσει τις προσδοκίες στη μικρότερη κατηγορία ηλεκτρικών οχημάτων, το INSTER Lounge προσφέρει νέο επίπεδο άνεσης, ποιότητας υλικών και ευελιξίας εσωτερικού χώρου στη συμπαγή ηλεκτρική κινητικότητα. Με πολυτελή και ξεχωριστά σχεδιαστικά στοιχεία, αναβαθμισμένα υλικά και ιδιαίτερα ευέλικτη διαρρύθμιση καμπίνας, προσφέρει μια πιο εκλεπτυσμένη και προσωπική εκδοχή του INSTER. Το INSTER Lounge συνδυάζει άνεση και ευελιξία χάρη σε μια ιδιαίτερα προσαρμόσιμη διάταξη καθισμάτων. Τα εμπρός καθίσματα αναδιπλώνονται πλήρως, ενώ τα πίσω καθίσματα είναι συρόμενα και διαθέτουν ρυθμιζόμενη κλίση πλάτης. Επιπλέον, το δάπεδο χώρου αποσκευών επιτρέπει την ακόμη πιο αποτελεσματική αξιοποίηση του διαθέσιμου χώρου.

Οι ειδικοί της Kumho Tire προτείνουν ελέγχους στα ελαστικά πριν ξεκινήσετε για τις καλοκαιρινές διακοπές. Υπάρχουν οδηγοί που από άγνοια αδιαφορούν για την ασφάλεια τους. Το καλοκαίρι μπορεί να μη βρέχει αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι πρέπει να κυκλοφορούν αυτοκίνητα με φθαρμένα ελαστικά. Οι υψηλές θερμοκρασίες, οι μεγάλες αποστάσεις, η αυξημένη κυκλοφορία και η επιπλέον φόρτωση δοκιμάζουν κάθε αυτοκίνητο και ιδιαίτερα τα ελαστικά, τα οποία αποτελούν το μοναδικό σημείο επαφής του οχήματος με τον δρόμο. Η εταιρία ελαστικών προτείνει να γίνουν δέκα έλεγχοι πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Τα βασικότερα είναι έλεγχος στην πίεση των ελαστικών, έλεγχος στο βάθος του πέλματος και μεγάλη προσοχή στα κοψίματα, στα εξογκώματα και στα πλαϊνά χτυπήματα στα ελαστικά. Μεγάλη προσοχή χρειάζεται και στο φόρτωση των αυτοκινήτων. Θυμηθείτε ότι το υπερβολικό βάρος επηρεάζει σημαντικά τη συμπεριφορά του αυτοκινήτου. Η Kumho προτείνει τα ελαστικά Ecsta Sport PS72 , Ecsta PS71 και Solus HS52.

Θα κλείσουμε με μια είδηση που αφορά τις μεταγραφές στελεχών. Σύντομα θα ανακοινωθεί από μεγάλο Όμιλο στην Ελλάδα η τοποθέτηση ενός αξιόλογου στελέχους με μεγάλη πείρα στο χώρο του αυτοκινήτου. Προς το παρόν δεσμευόμαστε και δεν μπορούμε να ανακοινώσουμε τον Όμιλο αλλά ούτε και το όνομα του στελέχους. Λίγη υπομονή.