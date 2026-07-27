Επιμέλεια: Π. Χαλάτσης – Γ. Παλληκάρης

Έστω και με καθυστέρηση πολλών ετών, παραδόθηκε ο Ε 65 που συνδέει τη Λαμία με την Εγνατία Οδό. Τέλος η ταλαιπωρία μετά την Καλαμπάκα. Για πολλά χρόνια, χιλιάδες οδηγοί που χρησιμοποιούσαν τον Ε 65, υποχρεούνταν να διασχίσουν ένα βουνό όπου κυκλοφορούσαν από αγριογούρουνα μέχρι και αδέσποτα σκυλιά, και να κάνουν 60 χιλιόμετρα με συνεχόμενες στροφές και λωρίδες μπαριέρες για να φτάσουν στην Εγνατία Οδό και να κατευθυνθούν είτε προς τη Θεσσαλονίκη, είτε προς τα Ιωάννινα.

Δεν θα πάμε πίσω και δεν θα αναφερθούμε στην απαράδεκτη καθυστέρηση της παράδοσης του έργου. Ο δρόμος τέλειωσε. Το όνειρο που ξεκίνησε πριν από 20 χρόνια, επιτέλους ολοκληρώθηκε! Από την οικονομική κρίση και το πάγωμα των εργοταξίων έως τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και την ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου, που περιορίζει τη διαδρομή από τη Λαμία έως την Εγνατία σε μόλις 1 ώρα και 45 λεπτά, παραδόθηκε πλήρως στην κυκλοφορία συνδέοντας με ασφάλεια, τη Λαμία με την Εγνατία Οδό, μέσω ενός οδικού άξονα συνολικού μήκους 182,1 χιλιομέτρων. Η διαδρομή Λαμία – Εγνατία γίνεται σε περίπου μία ώρα και σαράντα πέντε λεπτά. Το συνολικό κόστος διοδίων για ένα επιβατικό όχημα στη διαδρομή Λαμία – Εγνατία διαμορφώνεται στα 13,50 ευρώ, μέσω τεσσάρων μετωπικών σταθμών.

Το δεύτερο θέμα που αφορά στην ασφάλεια είναι η σημαντική πρόοδος που έχει καταγράψει η Ελλάδα στην οδική ασφάλεια. Την αναφορά έκανε ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών, Στέλιος Σακαρέτσιος, στη Διεθνή Σύνοδο υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ για την οδική ασφάλεια, που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το 2025 η χώρα μας κατέγραψε 517 θανάτους από τροχαία δυστυχήματα, έναντι 665 το 2024, σημειώνοντας μείωση περίπου 22%. Πρόκειται για τον χαμηλότερο αριθμό νεκρών από τροχαία στην Ελλάδα από το 1963 και για μία από τις μεγαλύτερες μειώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια χρονιά κατά την οποία ο ευρωπαϊκός μέσος όρος μείωσης κινήθηκε περίπου στο 3%. Η ελληνική παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του High-level Meeting on Improving Global Road Safety, με τη χώρα μας να επιβεβαιώνει τη στήριξή της στον διεθνή στόχο για μείωση των θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών από τροχαία κατά τουλάχιστον 50% έως το 2030.

Στο επίκεντρο βρίσκονται ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, οι στοχευμένοι έλεγχοι για παραβάσεις που συνδέονται άμεσα με θανατηφόρα τροχαία, όπως η υπερβολική ταχύτητα, η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, η μη χρήση κράνους και ζώνης, η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και η επικίνδυνη οδήγηση, καθώς και η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, όπως οι κάμερες οδικής επιτήρησης με τεχνητή νοημοσύνη.

Να πάμε και στα θέματα που αφορούν το χώρο του αυτοκινήτου. Στο Σαλόνι Αυτοκινήτου στο Παρίσι θα παρουσιασθεί τον προσεχή Οκτώβριο η νέα γενιά του εμβληματικού διθέσιου μοντέλου της smart. Το αμιγώς ηλεκτρικό smart #2 βρίσκεται στο τελικό στάδιο ενός εκτεταμένου παγκόσμιου προγράμματος δοκιμών με τα πιο απαιτητικά χιλιόμετρα του παγκόσμιου προγράμματος δοκιμών του. Από χώρες με υψηλές θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου μέχρι χώρες που η θερμοκρασία τους είναι -20 βαθμούς. Η συνεχής εξέλιξη της γεωμετρίας του πλαισίου, της σχέσης μετάδοσης του συστήματος διεύθυνσης, της διαδρομής της κρεμαγιέρας και της λειτουργίας της ανάρτησης, εξασφαλίζει ότι το μοντέλο παραμένει σταθερό, άμεσο και ιδιαίτερα ευέλικτο, εκεί όπου το χρειάζεται περισσότερο: στην καθημερινή μετακίνηση μέσα στην πόλη.

Ένα δεξιοτίμονο M8 PHEV ήταν το 30 εκατομμυριοστό όχημα. Η GAC διαθέτει περισσότερα από 746 σημεία πωλήσεων και εξυπηρέτησης, 7 παραγωγικές μονάδες εκτός Κίνας και 9 διεθνείς αποθήκες ανταλλακτικών. Η συμπλήρωση 30 εκατομμυρίων οχημάτων σε 29 χρόνια σηματοδοτεί τη μετάβαση της GAC σε μια νέα εποχή παγκόσμιας και ευρωπαϊκής ανάπτυξης με την AION και τα ηλεκτρικά AION V και AION UT στο επίκεντρο. Το 30 εκατομμυριοστό όχημα ήταν ένα GAC M8 PHEV (δεξιοτίμονο), γνωστό στις διεθνείς αγορές ως GN8. Η επιλογή ενός εξαγωγικού μοντέλου για το συγκεκριμένο ορόσημο ήταν απόλυτα συμβολική. Αντανακλά τη μετατόπιση του κέντρου βάρους της GAC προς τη διεθνή αγορά, την ηλεκτροκίνηση και την ανάπτυξη οχημάτων που προσαρμόζονται στις ανάγκες διαφορετικών χωρών και περιοχών.

Η Mercedes-Benz υποστήριξε το τουρνουά γυναικείου τένις Athens Open 2026, μεταφέροντας την παγκόσμια συνεργασία της με τη Women’s Tennis Association (WTA) στην Αθήνα. Η εταιρεία διατηρεί διαχρονικά μια στενή σχέση με το διεθνές τένις, στηρίζοντας μερικές από τις σημαντικότερες διοργανώσεις του αθλήματος παγκοσμίως. Το τουρνουά WTA 250 Athens (13 έως τις 19 Ιουλίου) πραγματοποιήθηκε στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρισης Αθηνών (ΟΑΚΑ) και προσέφερε στο ελληνικό κοινό μία εβδομάδα γεμάτη μοναδικές αθλητικές στιγμές. Στη φωτογραφία ο Γενικός Διευθυντής της Star Automotive Ελλάς Παναγιώτης Ριτσώνης με τις αθλήτριες του τελικού, Μαρία Σάκκαρη και Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα

Η PEUGEOT γιορτάζει τα 30 χρόνια του Partner και τα 10 χρόνια του Traveller, δύο εμβληματικών μοντέλων, με αποδοτικότητα, αξιοπιστία και ανθεκτικότητα. Η γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία έχει δύο πολύ καλά μοντέλα με μεγάλη ιστορία που απευθύνονται στον επαγγελματία. Το πρώτο είναι το συμπαγές επαγγελματικό van PARTNER που συμπληρώνει 30 χρόνια παρουσίας, έχοντας ξεπεράσει τις 2,6 εκατομμύρια πωλήσεις σε τρεις γενιές (συμπεριλαμβανομένου του Rifter). Το δεύτερο μοντέλο είναι το TRAVELLER, ο αξιόπιστος συνεργάτης μεταφοράς επιβατών, που φέτος γιορτάζει μία δεκαετία επιτυχημένης πορείας στην αγορά.

To funky και urban νέο Renault Twingo E-Tech electric μόλις έφτασε στην ελληνική αγορά βρήκε την κατάλληλη θέση σε κεντρικό σημείο πολυκαταστήματος στο Μαρούσι. Για την καλοκαιρινή περίοδο το νέο Twingo E-Τech electric θα βρίσκεται στο stand της Renault στο Golden Hall. Το Twingo E-Τech είναι φωτισμένο στα χρώματα λανσαρίσματος του νέου μοντέλου. Πλήρως ηλεκτρικό, με μήκος κάτω από 3,8 μ., μικρό κύκλο στροφής και χώρους για 4 επιβάτες με τις αποσκευές τους, το νέο Twingo E-Tech electric είναι το ιδανικότερο αυτοκίνητο για την πόλη.

Με σκοπό τη βελτίωση της σχέσης εταιρείας-πελάτη, η Italian Motion μέλος των δύο ισχυρών μετόχων των Ομίλων Autohellas & Samelet προχώρησε σε διοικητικές αλλαγές. Η Italian Motion, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία όλων των δραστηριοτήτων με το μέγιστο βαθμό απόδοσης, από την 1η Ιουνίου 2026 έχει προχωρήσει στον διαχωρισμό των Διευθύνσεων Marketing & Πωλήσεων σε δύο Clusters. Ύστερα από την ανάληψη της αποκλειστικής εισαγωγής και διανομής των μοντέλων της Κινεζικής Lepas (του Ομίλου Chery) στην Ελλάδα, το χαρτοφυλάκιο της Italian Motion (Alfa Romeo, FIAT, Jeep, Leapmotor και FIAT Professional) αθροίζει αισίως τις 6 μάρκες. Το Mainstream περιλαμβάνει τις FIAT, Jeep, Leapmotor και FIAT Professional, ενώ το Premium τις Alfa Romeo και Lepas, με την ακόλουθη στελέχωση: Το τμήμα PR της Italian Motion ενισχύθηκε με τον κύριο Σπύρο Ντόκο, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του PR Assistant, ο Άγγελος Καμηλιέρης, Διευθυντής Marketing, ο Δημήτρης Ράπτης, Διευθυντής Πωλήσεων, η κα Στέλλα Μάνεση, Media & Communication Expert και ο Αλέξης Γαλανόπουλος, Product Manager.

Η GALLO S.A. εγκαινιάζει τις νέες εγκαταστάσεις της στην Αγία Παρασκευή, δημιουργώντας ένα νέο σημείο αναφοράς για τις μάρκες Peugeot και Opel στα Βόρεια Προάστια. Η σημαντική αυτή επένδυση σηματοδοτεί τη μεταφορά της Peugeot σε έναν νέο, μεγαλύτερο χώρο, αλλά και την επιστροφή της Opel στην Αγία Παρασκευή, προσφέροντας στους πελάτες ολοκληρωμένες υπηρεσίες πώλησης και υποστήριξης σε έναν ενιαίο, σύγχρονο χώρο. Παράλληλα, οι νέες εγκαταστάσεις αποτελούν το πρώτο κατάστημα στην Ελλάδα που σχεδιάστηκε εξ ολοκλήρου σύμφωνα με τα νέα εταιρικά πρότυπα του Ομίλου Stellantis, εισάγοντας μια νέα φιλοσοφία στην εμπειρία του πελάτη.

Όσοι δεν έχετε φύγει ακόμη για διακοπές, κάντε έναν έλεγχο στο αυτοκίνητό σας και ειδικά στο σύστημα του κλιματισμού. Οι οδηγοί αμελούν το σύστημα κλιματισμού και στο τέλος -όταν μείνει από φρέον, το ειδικό ψυκτικό υγρό ή αέριο που κυκλοφορεί μέσα στα κλιματιστικά- τότε καταλαβαίνουν το λάθος τους. Προβλέψτε λοιπόν για να μην βασανισθείτε.

Σας ευχόμαστε καλές διακοπές. Θα τα ξαναπούμε την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου.