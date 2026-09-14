Επιμέλεια: Π. Χαλάτσης – Γ. Παλληκάρης

Η ελληνική αγορά αυτοκινήτου υπέστη ένα ισχυρό σοκ τον Αύγουστο. Κατέγραψε μια πρωτοφανή μείωση στις ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων. Το -37% είναι καταστροφικό. Και δεν οφείλεται ούτε στην κακή τιμολογιακή πολιτική των διευθυντών μάρκετινγκ αλλά ούτε και στην έλλειψη ενδιαφέροντος από πλευράς καταναλωτών.

Οφείλεται στην ανυπαρξία των καρεκλοκένταυρων που το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι να έχουν ύφος και να μας απειλούν, όταν ζητάμε να δούμε ποιος ευθύνεται για αυτή την καταστροφή στο κλάδο του αυτοκινήτου, ότι θα μας μηνύσουν.

Αν και η αγορά έδειχνε σταθερά σημάδια ανάκαμψης κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και η επεξεργασία τους από τον Σύνδεσμο Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ) αποκάλυψαν την αδικαιολόγητη πτώση στις ταξινομήσεις νέων οχημάτων τον Αύγουστο.

Είναι φοβερό να περιμένεις δύο και τρείς μήνες το αυτοκίνητό σου και να μην το παίρνεις γιατί δεν μπορείς να βγάλεις αριθμό κυκλοφορίας. Και γιατί δεν μπορείς;

Απλά γιατί η συγκεκριμένη υπηρεσία του κράτους κοιμάται. Δεν πρόβλεψαν σωστά και ξέμειναν από τσίγκο. Γι αυτό οι ταξινομήσεις μειώθηκαν 37% . Χωρίς τσίγκο δεν βγαίνουν πινακίδες.

Μια ερώτηση κάνουμε μόνο. Για αυτούς τους ανίκανους γραφειοκράτες τιμωρία δεν πρέπει να υπάρξει;

Αν ένας εισαγγελέας είχε παραγγείλει και είχε πληρώσει το ποσόν που αντιστοιχεί στο μοντέλο του αυτοκινήτου δεν θα προχωρούσε σε μια έρευνα;

Αν δεν υπάρχει τιμωρία δεν πρόκειται να πάμε μπροστά.

Σε ένα πρόσφατο ταξίδι στο εξωτερικό, στην παρουσίαση ενός καινούργιου μοντέλου, οι υπεύθυνοι της εταιρίας μας ενημέρωσαν για τα όρια ταχύτητας. Ξέρετε τι μας είπαν;

Στην Αυστρία όταν το όριο είναι 30 και το ραντάρ σε πιάσει να πηγαίνει 33 σου βεβαιώνει παράβαση. Κυριολεκτούμε για αυτό. Οι Αυστριακοί είναι πιο αυστηροί ακόμη και από τους Γερμανούς στα όρια ταχύτητας.

Μόνο στο εξωτερικό τα όρια ταχύτητας είναι μελετημένα από επιστήμονες, από συγκοινωνιολόγους από ειδικούς σε θέματα ασφαλείας. Γιατί εκεί που δεν είναι σχολεία η νοσοκομεία, εκεί που οι δρόμοι είναι ανοικτοί (ακόμη και οι επαρχιακοί) το όριο είναι 100 χλμ

Εδώ υπάρχουν πινακίδες με 50 χιλιόμετρα ( λάθος κατά την άποψή μας γιατί υπάρχουν δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση με διαχωριστικές νησίδες και μπάρες ασφαλείας δεξιά και αριστερά) και οι οδηγοί πηγαίνουν με 100 χιλιόμετρα. Δυστυχώς εδώ οι πινακίδες δεν μπαίνουν μετά από μελέτη. Αν θέλετε ( σε εσάς τους «αρμόδιους» αναφερόμαστε) επικοινωνήστε μαζί μας να σας κάνουμε μια βόλτα. Θα σας πάμε σε σημεία όπου υπάρχουν πινακίδες με όριο 70, στα 100 μέτρα το όριο και γίνεται 50 και μετά από λίγα μέτρα πέφτει στα 60. ‘Όλα αυτά σε μια απόσταση 200 μέτρων.

Σε ένα περιβάλλον όπου η ιαπωνική κουλτούρα, η τεχνολογία και η επιχειρηματική σκέψη συναντούν το παγκόσμιο γίγνεσθαι, η Mazda παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη μία σύγχρονη έκφραση της Ιαπωνικής Τελειότητας. Φέτος σε μία διοργάνωση με ιδιαίτερο συμβολισμό η 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είχε την τιμητική της αφού η Ιαπωνία είναι η Τιμώμενη Χώρα. Στη Θεσσαλονίκη είδαμε το ολοκαίνουργιο, αμιγώς ηλεκτρικό Mazda CX-6e ( πρώτη εμφάνιση στην Ελλάδα) και το νέο Mazda CX-5. Στο πλαίσιο της παρουσίας της Ιαπωνίας ως Τιμώμενης Χώρας, το περίπτερο της Mazda επισκέφθηκε ο Υπουργός Στρατηγικής Ανάπτυξης, Οικονομικής και Δημοσιονομικής Πολιτικής της Ιαπωνίας, κ. Minoru Kiuchi, υπογραμμίζοντας τον ιδιαίτερο συμβολισμό της φετινής διοργάνωσης και τη δυναμική παρουσία της ιαπωνικής επιχειρηματικότητας στη Θεσσαλονίκη.

Nissan: Η αντίστροφη μέτρηση για το νέο PIXO ξεκίνησε! Στις 23 Σεπτεμβρίου 2026 θα πραγματοποιηθεί η αποκάλυψη του 100% ηλεκτρικού αυτοκίνητου πόλης της Nissan. Το νέο μικρό, έρχεται στην Ευρώπη, φέρνοντας την πιο φρέσκια πρόταση στην σύγχρονη αστική μετακίνηση. Σχεδιασμένο και κατασκευασμένο στην Ευρώπη, για τους Ευρωπαίους οδηγούς, το PIXO έρχεται να ξεχωρίσει με τον παιχνιδιάρικο χαρακτήρα του, δίνοντας νέα πνοή στην κατηγορία των compact ηλεκτρικών μοντέλων.

Ισχυρή μεταγραφή για την Emil Frey στην Ελλάδα. Αν και επίσημα δεν έχει ανακοινωθεί ωστόσο ο κ. Ανδρέας Χαλμπές, που μέχρι πρότινος ήταν σε υψηλή θέση στον Όμιλο της Kosmocar και είχε υπό την εποπτεία του την Audi και την Skoda, υπέγραψε με τον όμιλο Emil Frey Group. Πρόκειται για μια κίνηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο Ανδρέας διαθέτει πολυετή εμπειρία σε ανώτατες διοικητικές θέσεις στην αγορά αυτοκινήτου και ισχυρό background στη διαχείριση premium brands. Τα τελευταία σχεδόν έξι χρόνια είχε συνδέσει την παρουσία του κυρίως με την Audi στην Ελλάδα, ενώ συνολικά η πορεία του στην Kosmocar ξεπέρασε τη δεκαετία. Σύμφωνα με πληροφορίες το νέο του αντικείμενο δεν έχει σχέση με την παραδοσιακή εμπορική θέση. Θα έχει συγκεκριμένο ρόλο με επίκεντρο την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών ευκαιριών για τον Emil Frey Group στην ελληνική αγορά. Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία ο ελβετικός όμιλος φαίνεται να εξετάζει ενεργά νέες επενδύσεις, συνεργασίες και automotive projects στην Ελλάδα. Κάτι μας λέει ότι η Emil Frey στην Ελλάδα ετοιμάζει νέες σημαντικές κινήσεις. Θα δούμε άμεσα.

Έχουμε ακόμη μια υποχώρηση από τον όμιλο της Kosmocar. Η Μαρίζα Πετράκου δεν πρόλαβε να κάνει λίγες ημέρες διακοπές και ανέλαβε τη θέση Γενικής Διευθύντριας BYD στον Όμιλο Σφακιανάκη.

Η Μαρίζα Πετράκου από τον Απρίλιο του 2024 κατείχε τη θέση της Head of Marketing, Communications & PR (Διευθύντρια Μάρκετινγκ, Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων) στην Kosmocar, έχοντας υπό την ευθύνη της την επικοινωνιακή στρατηγική των μαρκών του ομίλου (VW, Audi, Skoda κ.ά.). Πριν την Kosmocar, η ίδια βρισκόταν από το 2018 στη θέση της Marketing Manager του BMW Group Hellas. Από εκείνη τη θέση συνεργαζόταν στενά με τη “BMW Σφακιανάκης”, που αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εμπόρους της μάρκας στην Ελλάδα.