Θα ξεκινήσουμε όμως από την ανακοίνωση των δημοσιογράφων του ειδικού τύπου που ψηφίζουν στα «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2027». Φέτος στη χώρα μας και μέχρι αυτή την ώρα που έγινε η ανακοίνωση εισήχθησαν αρκετά αυτοκίνητα. Κάποια που μετριούνται στα δάκτυλα του ενός χεριού δεν δόθηκαν για δοκιμή αφού είναι ζήτημα να πουλιούνται τέσσερα η πέντε τη χρονιά.

Βασική προϋπόθεση είναι τα νέα αυτοκίνητα να έχουν οδηγηθεί από το σύνολο των εκλεκτόρων του θεσμού, ώστε να μπορούν να αξιολογηθούν. Αυτοκίνητα που έχουν λανσαριστεί στη χώρα μας έως το τέλος Οκτωβρίου 2026 αλλά δεν έχουν οδηγηθεί, μεταφέρονται στη διαδικασία αξιολόγησης της επόμενης χρονιάς.

Τα 44 ολοκαίνουρια μοντέλα που έχουν ήδη λανσαριστεί ή αναμένεται να ξεκινήσουν την εμπορική τους πορεία στην Ελλάδα έως το τέλος Οκτωβρίου 2026, δοκιμάσθηκαν από όλα τα μέλη του θεσμού. Από αυτά θα επιλεγούν δέκα. Στο τέλος αυτό το μοντέλο που θα υγκεντρώσει τους περισσότερους ψήφους θα είναι ο νικητής δηλαδή το «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2027».

Ο θεσμός «Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα», που ξεκίνησε τη δράση του το 2006, συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας. Συνεχίζοντας με συνέπεια το έργο του, αναδεικνύει κάθε χρόνο το νέο μοντέλο που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς.

Η έλευση ολοένα και περισσότερων νέων κατασκευαστών κυρίως από την Ασία και συγκεκριμένα από την Κίνα, μπορεί να κάνει τη διαδικασία επιλογής των εκλεκτόρων πολύ πιο δύσκολη και επίπονη, αλλά για τους δυνητικούς αγοραστές συνθέτει έναν «παράδεισο» ευρύτητας διαθέσιμων λύσεων μετακίνησης.

Για την ιστορία να σας πούμε ότι το 2023 εισήχθησαν μόλις 21 αυτοκίνητα. Το 2024 ήταν 36, το 2025 τα μοντέλα προς αξιολόγηση ήταν 50 και φέτος 44.

Για τους φίλους της F1 έχουμε τρεις ειδήσεις. Οι αγώνες θα ξεκινήσουν τον Μάρτιο 2027. Η πρώτη είδηση είναι ότι επιστρέφουν στους αγώνες της F1 για το 2027 τα Grand Prix της Τουρκίας και της Πορτογαλία. Η δεύτερη είναι ότι αυξήθηκαν σε 10 οι αγώνες Sprint και η τρίτη αφορά το Grand Prix στο Μονακό. Θα γίνει για πρώτη φορά στην ιστορία της F1 αγώνας sprint.

Δυο είναι οι ερωτήσεις που κάνουν όλοι. Η πρώτη είναι για το sprint στο Μονακό. Που μπορεί να γίνει άραγε προσπέραση όταν τα μονοθέσια κινούνται στο όριο. Πουθενά.

Η δεύτερη ερώτηση είναι γιατί αυξήθηκαν οι αγώνες Sprint. Η απάντηση είναι μία. Για τα έσοδα που αποδίδουν οι αγώνες Sprint.

Ο Πολωνός επιθετικός Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι αναλαμβάνει επίσημα ρόλο Παγκόσμιου Πρεσβευτή της αυτοκινητοβιομηχανίας Chery, προωθώντας τη νέα ναυαρχίδα της εταιρείας, το plug-in υβριδικό Tiggo 9 CSH. Η συνεργασία βασίζεται στον κοινό παρονομαστή του αριθμού «9», συνδέοντας το νούμερο της φανέλας του ποδοσφαιριστή με το νέο μοντέλο.

Η CHANGAN και η Βελμάρ (Όμιλος Autohellas) ανακοίνωσαν τη νέα χορηγική τους συνεργασία με την ΚΑΕ Περιστέρι Betsson για τη σεζόν 2026-2027. Ως «Μεγάλος Χορηγός», το λογότυπο της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας θα κοσμεί το πίσω μέρος της επίσημης φανέλας της ομάδας. Η σύμπραξη εγκαινιάστηκε στις 16 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις της Βελμάρ στο Περιστέρι, παρουσία του προπονητή Βασίλη Ξανθόπουλου, αθλητών και στελεχών. Το νέο 7θέσιο SUV ενσωματώνει την τεχνολογία Chery Super Hybrid, αποδίδοντας συνολική ισχύ 428 ίππων. Επιταχύνει στα 100 χλμ./ώρα σε 5,4 δευτερόλεπτα, ενώ η μπαταρία των 34,46 kWh εξασφαλίζει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία 148 χιλιομέτρων. Παράλληλα, διαθέτει μεταξόνιο 2.800 χιλιοστών, χώρο αποσκευών 889 λίτρων και προηγμένα συστήματα ασφαλείας για άνετες οικογενειακές μετακινήσεις.

Η Volkswagen στην Ελλάδα ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ολυμπιακό Σ.Φ.Π., αναλαμβάνοντας τον ρόλο του Επίσημου Συνεργάτη Αυτοκίνησης. Μέσα από αυτή τη σύμπραξη, η κορυφαία αυτοκινητοβιομηχανία θα καλύπτει τις καθημερινές ανάγκες μετακίνησης των αθλητών και αθλητριών του συλλόγου, προσφέροντας ουσιαστική στήριξη στην προετοιμασία και τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις. Με αυτή την κίνηση, η Volkswagen ενισχύει έμπρακτα την παρουσία της στον ελληνικό αθλητισμό, συνδέοντας την τεχνολογία και την ασφάλεια των οχημάτων της με το πάθος του Ολυμπιακού για νέες διακρίσεις.

Η Ford καλεί και φέτος όλους τους πελάτες και τους φίλους της μάρκας να συνεισφέρουν στο πρόγραμμα Building Together. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία αφιερωμένη στην έμπρακτη στήριξη και προσφορά προς το κοινωνικό σύνολο. Με το πρόγραμμα αυτό στηρίζει οικογένειες και τοπικές κοινότητες σε όλη την Ελλάδα. Με βάση την ανταπόκριση και τα αποτελέσματα της περσινής χρονιάς, η φιλοδοξία είναι φέτος να ενισχυθούν ακόμα περισσότερες οικογένειες και φορείς υποστήριξης. Σκοπός της δράσης φέτος είναι να γεμίσουν με τρόφιμα οι χώροι αποσκευών όσο το δυνατόν περισσότερων μοντέλων Ford στις εκθέσεις των Επίσημων Εμπόρων της μάρκας στην Ελλάδα. Τα τρόφιμα που θα συγκεντρωθούν θα ενισχύσουν φορείς και οργανώσεις στις περιοχές όπου δραστηριοποιούνται οι Επίσημοι Έμποροι Ford.

Η Avis εγκαινιάζει μία νέα εποχή στην εμπειρία μετακίνησης, παρουσιάζοντας το MyAvis App, τη νέα εφαρμογή που συγκεντρώνει για πρώτη φορά όλες τις υπηρεσίες της εταιρείας σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον, καθώς και το Avis More Loyalty Program, το πρώτο ολοκληρωμένο πρόγραμμα επιβράβευσης στην ελληνική αγορά αυτοκίνησης που ανταμείβει τους χρήστες από την πρώτη στιγμή της εγγραφής τους. Με το νέο MyAvis App, η Avis συνδέει σε μία μόνο εφαρμογή όλες τις υπηρεσίες που αφορούν την ενοικίαση αυτοκινήτου, το leasing και τη συνολική εμπειρία χρήσης του οχήματος

Η CUPRA με το νέο RAVAL, μεταφέρει τη χαρακτηριστική σχεδιαστική και οδηγική της φιλοσοφία στην κατηγορία των μικρών ηλεκτρικών μοντέλων, προτείνοντας ένα αυτοκίνητο που συνδυάζει ηλεκτροκίνηση, επιδόσεις, πρακτικότητα και συναίσθημα, με ξεκάθαρα αντισυμβατικό χαρακτήρα. Στην Ελληνική αγορά το αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της CUPRA διατίθεται με προωθητικό πρόγραμμα λανσαρίσματος €2.000 για όλες τις εκδόσεις.

Ο κ. Κωνσταντίνος Ρουσσόπουλος, με περισσότερα από 20 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στον κλάδο των επαγγελματικών οχημάτων, ανέλαβε καθήκοντα Διευθυντή Τμήματος Επαγγελματικών Οχημάτων στην PJ CONDELLIS S.A. Διαθέτει εκτενή γνώση της Ελληνικής αγοράς, έχοντας δραστηριοποιηθεί στους τομείς των πωλήσεων, του product management, των μεγάλων εταιρικών πελατών και της ανάπτυξης εμπορικών λύσεων για τον κλάδο των μεταφορών.

Η Continental Tyres πραγματοποιεί ένα καθοριστικό βήμα προς τη βιώσιμη κινητικότητα, παρουσιάζοντας ένα νέο, καινοτόμο πρωτότυπο ελαστικό, το οποίο κατασκευάζεται κατά 43% από ανακυκλωμένα υλικά. Το νέο αυτό οικολογικό ελαστικό ξεχωρίζει για την κορυφαία ενεργειακή του απόδοση και τη χαμηλή αντίσταση κύλισης, χωρίς ωστόσο να κάνει κανέναν απολύτως συμβιβασμό στην ασφάλεια και τις υψηλές επιδόσεις. Η συγκεκριμένη τεχνολογία αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του διετούς ευρωπαϊκού προγράμματος ZEvRA για τα ηλεκτρικά οχήματα, το οποίο ολοκληρώνεται το 2026. Μέσα από αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία, η εταιρεία φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει πλήρως την κυκλική οικονομία στον κλάδο, οδηγώντας την αυτοκίνηση σε ένα πιο “πράσινο” μέλλον.