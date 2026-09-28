Η αντίστροφη μέτρηση για την μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου ξεκίνησε. Η Auto Athina 2026 powered by Ατλαντική Ένωση ετοιμάζεται να ανοίξει τις πύλες της και να προσφέρει μία μοναδική εμπειρία στους φίλους της αυτοκίνησης. Από το Σάββατο 3 έως και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026, το Metropolitan Expo θα φιλοξενήσει τη μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου της χώρας, συγκεντρώνοντας τις σημαντικότερες εταιρείες του κλάδου και παρουσιάζοντας στο ελληνικό κοινό όλες τις σύγχρονες εξελίξεις της αυτοκίνησης.

Στην έκθεση έχουν δηλώσει συμμετοχή σχεδόν όλες οι εισαγωγικές εταιρίες και θα συμμετάσχουν περισσότερες από 52 μάρκες αυτοκινήτων, ενώ αρκετές από αυτές θα πραγματοποιήσουν και πανελλαδικές πρεμιέρες σημαντικών μοντέλων τους.

Μέχρι σήμερα αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η Citroën θα παρουσιάσει σε πανευρωπαϊκή πρεμιέρα τη νέα ειδική έκδοση OUTDOOR για τα C3, C3 Aircross και Ami.

Και η MINI ετοιμάζεται να δώσει δυναμικό «παρών» στην Έκθεση Αυτοκινήτου AUTO ATHINA 2026. Στο περίπτερο της βρετανικής μάρκας, στο Hall 3, περίπτερο Α2, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη σύγχρονη γκάμα MINI (Countryman, Cabrio, John Cooper Works, Aceman, 5θυρο Paul Smith Edition). Παράλληλα, την Τρίτη 6 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί και η ευρωπαϊκή πρεμιέρα μιας ολοκαίνουργιας έκδοσης, τα στοιχεία της οποίας δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί.

Η Opel ετοιμάζεται να παρουσιάσει για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό Corsa GSE, στο πλαίσιο της έκθεσης AUTO ATHINA 2026. Το νέο Corsa GSE αποδίδει 281 ίππους και 345 Nm ροπής, ενώ επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 5,5 δευτερόλεπτα. Πρόκειται για το ταχύτερο Corsa παραγωγής μέχρι σήμερα, με τεχνολογία που αντλεί στοιχεία από την αγωνιστική εμπειρία της Opel Motorsport. Μαζί του, στο περίπτερο της γερμανικής μάρκας, θα βρίσκονται τα SUV Mokka και Frontera, εκπροσωπώντας διαφορετικές προσεγγίσεις στη σύγχρονη γκάμα της Opel, από τον δυναμικό σχεδιασμό έως την πρακτικότητα και την καθημερινή ευελιξία. Οι επισκέπτες θα μπορούν να δουν από κοντά τα τρία μοντέλα στο Hall 3, περίπτερο C2.

Πανελλήνια πρεμιέρα και για τα μάτια του νέου DS N°7 στην έκθεση AUTO ATHINA 2026. Η νέα γενιά του εντυπωσιακού μοντέλου, παρουσιάζει μια ριζικά ανανεωμένη σχεδιαστική και τεχνολογική προσέγγιση για το γαλλικό premium SUV. Το μοντέλο ξεχωρίζει για την κορυφαία πολυτέλεια, την γαλλική φινέτσα και τις προηγμένες εκδόσεις του, που προσφέρουν ηλεκτρική αυτονομία έως 740 χιλιόμετρα.

Φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει και η Peugeot, η οποία θα φέρει το 208 GTi για να καθηλώσει τους λάτρεις της σπορ οδήγησης. Η γαλλική μάρκα αναβιώνει τον θρυλικό λογότυπο, παρουσιάζοντας σε πανελλαδική πρεμιέρα το νέο Peugeot E-208 GTi. Το εμβληματικό hot hatch επιστρέφει προσαρμοσμένο στη νέα εποχή, καθώς είναι αμιγώς ηλεκτρικό. Σχεδιασμένο από το αγωνιστικό τμήμα Peugeot Sport, αποδίδει 281 ίππους και 345 Nm ροπής, με τα 0-100 χλμ./ώρα να ολοκληρώνονται σε 5,5 δευτερόλεπτα. Η μπαταρία του εξασφαλίζει 375 χλμ. αυτονομίας, ενώ η σπορ χαμηλωμένη ανάρτηση και το μπλοκέ διαφορικό υπόσχονται κορυφαία οδική συμπεριφορά. Δίπλα του, η Peugeot θα εκθέσει τα νέα E-3008 Long Range και E-408, επιβεβαιώνοντας την ηγετική της θέση στην ηλεκτροκίνηση.

Στις εκθέσεις αυτοκινήτων γενικότερα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σε έναν χώρο για όποιο μοντέλο επιθυμούν, ή να μάθουν από τους ειδικούς για την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, να μυηθούν στα διαφορετικά συστήματα κίνησης, και φυσικά να εξερευνήσουν από κοντά το επόμενο αυτοκίνητό τους.

Φυσικά θα υπάρχει δυνατότητα για test drives, αλλά και δεκάδες δράσεις και events για όλους τους παρευρισκομένους.

Η έκθεση για τους δημοσιογράφους, φωτογράφους και οπερατέρ θα ανοίξει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου όπου το απόγευμα, παρουσία του αρμόδιου υπουργού, θα γίνουν και τα επίσημα εγκαίνια.

Οι ώρες λειτουργίας το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026, θα είναι από τις 10:00 – 21:00.

Τις υπόλοιπες ημέρες:

Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026: 14:00 – 21:00

Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026: 14:00 – 21:00

Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026: 14:00 – 21:00

Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026: 14:00 – 21:00

Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026: 14:00 – 21:00

Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026: 10:00 – 21:00

Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026: 10:00 – 21:00

Τοποθεσία: Metropolitan Expo | Hall 3 & Hall 4

Γενική Είσοδος: 12€ (διαδικτυακά) και 13 ευρώ αν προμηθευτείτε το εισιτήριό σας στην έκθεση.

Παιδιά έως 12 ετών: Δωρεάν

ΑμεΑ: Δωρεάν

Parking: Δωρεάν

Ποιες εταιρείες συμμετέχουν

Οι μάρκες αυτοκινήτων που θα συμμετάσχουν στην AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ είναι οι: ALFA ROMEO, ALPINE, AUDI, BMW, BUGGY MOTORS, BYD, CHANGAN DEEPAL, CHERY, CITROËN, CUPRA, DACIA, DS AUTOMOBILES, EVEASY, FARIZON, FIAT, FOTON, GAC AION, GEELY, HYUNDAI, ICAUR, INEOS, JAECOO, JEEP, KGM, KIA, LEAPMOTOR, LEPAS, LEXUS, LINKTOUR, LYNK & CO, MAXUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MG MOTOR, MINI, NIO, NISSAN, OMODA, OPEL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, SEAT, ŠKODA, SMART, SUBARU, SUZUKI, TESLA, TOYOTA, VOLKSWAGEN, XPENG και ZEEKR.

Τι θα κοστίσει η επίσκεψη στην έκθεση για έναν οικογενειάρχη

Κατά την άποψή μας τα 12 ή τα 13 ευρώ για ένα άτομο, δεν είναι πολλά. Πολλά όμως είναι για έναν οικογενειάρχη. Τέσσερα εισιτήρια Χ 12 είναι 48 ευρώ. Υπολογίστε δύο φορές τα διόδια της Αττικής οδού και τα καύσιμα που έχουν φθάσει στα ύψη. Ακόμη μέσα στην έκθεση θα χρειασθεί τουλάχιστον τέσσερα σάντουιτς και τέσσερα νερά. Κατά μέσον όρο η επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο θα κοστίσει από 70-80 ευρώ. Τον υπολογισμό μάς τον έστειλε ένας αναγνώστης, ο οποίος διευκρίνισε ότι τα παιδιά του είναι 13 και 15 ετών, που σημαίνει ότι πληρώνουν κανονικό εισιτήριο. Η πρόταση που μας κάνει είναι οι υπεύθυνοι να έχουν πιο φθηνά οικογενειακά εισιτήρια.

Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Την περασμένη εβδομάδα ανακοινώσαμε ότι έρχεται στην Ελλάδα μία ακόμη κινέζικη φίρμα. Η νέα εταιρεία είναι η EVEASY η οποία ανακοίνωσε ότι μέσω της Micronomy, αποκλειστικού εισαγωγέα και διανομέα της EVEASY στην Ελλάδα, ξεκινάει δυναμικά την παρουσία της στη χώρα μας με τα μοντέλα της EVEASY EV3, EVEASY GSE, EVEASY EWIND. Για πρώτη φορά θα τα δούμε στην έκθεση αυτοκινήτου. Την εταιρεία ανέλαβε ένας αρκετά γνώριμος από τα παλιά στο χώρο του αυτοκινήτου, ο Νάσος Κραββαρίτης.

Με τέσσερις σημαντικές πανελλαδικές πρεμιέρες δίνει το παρών της στο Metropolitan Expo η BYD. Στο περίπτερό της (Hall 3, Stand Β1), η μάρκα αποκαλύπτει για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό το νέο DOLPHIN G DM-i –το μοναδικό plug-in υβριδικό της κατηγορίας του με τεχνολογία Super Hybrid DM–, το επιβλητικό SHARK, το ανανεωμένο SEAL MY2026, καθώς και το πολυτελές DENZA Z9GT.

Το γαλλικό best-seller της Peugeot, το 208 Turbo 100 supermini, έρχεται ακόμη πιο δυναμικό με έναν ολοκαίνουργιο κινητήρα βενζίνης 101 ίππων και ροπή 205 Nm από τις μόλις 1.750 σ.α.λ., συνδυαζόμενος με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων. Οι επιδόσεις είναι άκρως ικανοποιητικές για τις αστικές (και όχι μόνο) μετακινήσεις, με τα 100 χλμ./ώρα να έρχονται από στάση σε 10,1 δευτερόλεπτα και την τελική να αγγίζει τα 195 χλμ./ώρα. Με κατανάλωση 5,1 λτ./100 χλμ. και εκπομπές ρύπων στα 116 γρ./χλμ. (κατά WLTP), ο οδηγός απαλλάσσεται πλήρως από τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας και κινείται ελεύθερα στον Δακτύλιο καθημερινά.

Στην κορυφή της premium ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα τον Αύγουστο βρέθηκε η Zeekr. Η πρώτη θέση επιβεβαιώνει τη δυναμική της μάρκας στην ελληνική αγορά, με τη GEO Mobility Hellas να επενδύει σταθερά στην ανάπτυξή της. Το πρόσφατο λανσάρισμα του Zeekr 7GT προσθέτει μια νέα διάσταση στην ελληνική γκάμα ενώ αναμένεται τον Ιανουάριο του 2027και το Zeekr 9X. Το εντυπωσιακό SUV αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της μάρκας στην κατηγορία της πολυτέλειας, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ανάπτυξή της.

Η Chery, εκπροσωπούμενη από το Spanos Group, αλλάζει τα δεδομένα του After Sales στην Ελλάδα με το πρόγραμμα «Chery-Family Care», απαντώντας στο άγχος των αγοραστών για την τεχνική υποστήριξη. Η εταιρεία εγγυάται κορυφαία διαθεσιμότητα γνήσιων ανταλλακτικών που ξεπερνά το 95%, εξασφαλίζοντας ταχύτατες επισκευές και ελάχιστο χρόνο παραμονής στο συνεργείο. Επιπλέον, εάν η επισκευή απαιτεί πάνω από δύο ημέρες, προσφέρεται δωρεάν αυτοκίνητο αντικατάστασης. Χρησιμοποιώντας αποκλειστικά εργοστασιακά ανταλλακτικά, η Chery διασφαλίζει την απόλυτη ασφάλεια, την αξιόπιστη λειτουργία και τη διατήρηση της υψηλής μεταπωλητικής αξίας των οχημάτων της.

Στο πλαίσιο της χορηγίας της ως Silver Sponsor στο “Synastry Art Project”, η Renault παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό art installation στο boutique κατάστημά της, rnlt©, στο Κολωνάκι. Το έργο φέρει την υπογραφή του εικαστικού Γιώργου Τζινούδη και σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της συνεργασίας της αυτοκινητοβιομηχανίας με τον καταξιωμένο καλλιτέχνη. Τη νέα της συνεργασία με τον εικαστικό Γιώργο Τζινούδη εγκαινιάζει η Renault, μέσα από ένα πρωτότυπο installation στο boutique κατάστημα rnlt© στο Κολωνάκι. Η καλλιτεχνική αυτή σύμπραξη υλοποιείται με αφορμή τη συμμετοχή της εταιρείας ως Silver Sponsor στο φετινό “Synastry Art Project”.

Στις 30 Σεπτεμβρίου ο Ανδρέας Χριστοφορίδης, Γενικός Διευθυντής των Εισαγωγικών Εταιρειών (Hyundai, Kia, Seat, Cupra, καθώς και των Velmar και Autotechnica) του Ομίλου Βασιλάκη (Autohellas) , έπειτα από μια μακροχρόνια θητεία και συμβολή στην ανάπτυξη των συγκεκριμένων μαρκών στην Ελλάδα, αποχωρεί από τη θέση αυτή.

Δεν φεύγει από τον Όμιλο, αλλά στο εγγύς μέλλον θα βρεθεί σε ένα άλλο πόστο που, προς το παρόν, δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε.

Τη θέση του ανέλαβε ο Δημήτρης Ψυλλάκης με μακρόχρονη πείρα από τη θέση του Γενικού Διευθυντή στο εξωτερικό για την Mercedes. O Ανδρέας Χριστοφορίδης αποχαιρέτησε την παλιά δημοσιογραφική φουρνιά του ειδικού τύπου με ένα γεύμα όπου ταυτόχρονα έγινε και η παρουσία του Δημήτρη Ψυλλάκη.