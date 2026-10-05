Επιμέλεια: Π. Χαλάτσης – Γ. Παλληκάρης

Σήμερα στα Νέα της Πιάτσας θα επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας αποκλειστικά στην έκθεση αυτοκινήτου. Για τα νέα μοντέλα που παρουσιάσθηκαν έχουμε ήδη αφιερώσει αρκετά άρθρα, για αυτό σήμερα θα «φωτίσουμε» μια άλλη πλευρά της έκθεσης που φέτος ήταν η καλύτερη όλων των εποχών. Και σε αυτό βοήθησαν οι εισαγωγείς που έκαναν ένα βήμα μπροστά, ξόδεψαν αρκετά περισσότερα χρήματα από άλλες φορές, αλλά πρόβαλαν μοντέλα που ο περισσότερος κόσμος δεν γνωρίζει. Φυσικά τα κινέζικα αυτοκίνητα είχαν την τιμητική τους.

Εκτός από τις πανελλαδικές πρεμιέρες έχουμε και δύο πανευρωπαϊκές. Του CHANGAN DEEPAL S07 Ultra PHEV και του CITROËN C3 AIRCROSS OUTDOOR.

Στις 6 Οκτωβρίου θα γίνει η παρουσίαση μιας νέας ειδικής έκδοσης MINI, ενώ στις 8 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθεί η ευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse.

Οι εκθέτες εμπιστεύτηκαν τους διοργανωτές και η δουλειά έγινε με τον καλύτερο τρόπο. Μάλιστα χθες, Κυριακή, είχε τόσο κόσμο που η μετακίνηση από περίπτερο σε περίπτερο γινόταν σημειωτόν.

Να επισημάνουμε τα θετικά και αρνητικά σημεία.

Η έκθεση είναι αναβαθμισμένη με την παρουσία των brands. Τα περίπτερα είναι αισθητά πιο πλούσια και προσεγμένα. Οι ελληνικές αντιπροσωπείες επενδύουν ξανά σε “show” και marketing, αποδεικνύοντας ότι εμπιστεύονται τη δυναμική της εγχώριας αγοράς και διεκδικούν μερίδια με ουσιαστικές αξιώσεις.

Η κυριαρχία των ηλεκτρικών (EVs), των plug-in υβριδικών και των νέων παικτών (όπως η δυναμική είσοδος των ασιατικών brands) δείχνει ότι η Ελλάδα ακολουθεί πλέον τον διεθνή βηματισμό.

Οι επισκέπτες έρχονται σε επαφή με όλα τα μοντέλα που είναι συγκεντρωμένα σε μία έκθεση, σε δύο χώρους. Οι επισκέπτες δεν έκαναν τουλάχιστον το σαββατοκύριακο μια απλή βόλτα. Ρωτούσαν τους εκπροσώπους για την ποιότητα, την ασφάλεια, την τιμή μεταπώλησης, ενώ αρκετοί ήταν αυτοί που μπήκαν στη λίστα για test drive.

Ένα από τα αρνητικά είναι η τιμή. Φυσικά η τιμή εισόδου στην Ελλάδα είναι αρκετά μικρότερη από την έκθεση αυτοκινήτου που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα στο Παρίσι. Αλλά δεν πρέπει να παραβλέπουμε ποιος είναι ο μέσος μισθός στον Έλληνα και ποιος στον Γάλλο. Σε έναν οικογενειάρχη αν πάει και βγάλει τέσσερα εισιτήρια είναι 52 ευρώ. Προσθέστε τα διόδια της Αττικής οδού, τα πανάκριβα καύσιμα και από ένα νερό. Φτάσαμε τα 80 ευρώ.

Ακόμη ενώ η μακροοικονομική εικόνα βελτιώνεται, τα ταμπελάκια των τιμών στα περισσότερα νέα, τεχνολογικά προηγμένα μοντέλα υπενθυμίζουν ότι η απόκτησή τους παραμένει δύσκολη για το μέσο ελληνικό πορτοφόλι.

Η λάμψη της έκθεσης συχνά έρχεται σε αντίθεση με τη συμπιεσμένη αγοραστική δύναμη του μέσου καταναλωτή.

Θετικό είναι ότι η πλειοψηφία των εισαγωγέων συμμετέχει στην έκθεση. Το αρνητικό είναι ότι παραδοσιακές εταιρείες, συχνά λόγω budget ή αλλαγής της παγκόσμιας στρατηγικής τους για τις εκθέσεις, απέχουν. Κρίμα.

Στην έκθεση συμμετέχουν τα ALPINE A290 και A390, AUDI A3 Sportback e-hybrid, A6 allroad, Q4, Q7 και RS 5 Avant, BMW i3, Σειρά 7, νέα X5 και BMW Neue Klasse, BYD DOLPHIN G DM-i, SEAL MY2026 και SHARK, CHANGAN DEEPAL S07 Ultra PHEV, CITROËN C3 AIRCROSS OUTDOOR, CUPRA RAVAL, DENZA Z9GT, DS N°7, EVEASY GSE και EWIND, FARIZON V7E, GEELY E2, HYUNDAI IONIQ 3, iCAUR V27, INEOS GRENADIER, JAECOO 8, KIA SELTOS, LEXUS ES 350e και LBX VIBRANT EDITION, MAXUS eTERRON 9, MERCEDES-AMG GT 4-door και ένα μοντέλο-έκπληξη, μία νέα έκδοση MINI, MG4 URBAN, NISSAN PIXO, OPEL CORSA GSE, PEUGEOT E-208 GTi, ŠKODA EPIQ και PEAQ, SUBARU SOLTERRA και E-OUTBACK, TOYOTA YARIS CROSS, VOLKSWAGEN ID. POLO, ID. CROSS και ID.3 NEO και XPENG L03, μεταξύ πολλών ακόμη νέων μοντέλων.

Η έκθεση θα είναι καθημερινά ανοιχτή τις καθημερινές από τις 14.00 έως τις 21.00 και το ΣΚ από τις 10.00 έως τις 21.00.