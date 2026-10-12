Επιμέλεια: Π. Χαλάτσης – Γ. Παλληκάρης

Στα Hall 3 & Hall 4 του Metropolitan Expo φιλοξενήθηκαν 52 μάρκες αυτοκινήτων, αριθμός-ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα, με δεκάδες νέα μοντέλα και πολλές ενδιαφέρουσες προτάσεις για κάθε ανάγκη. Από ηλεκτρικά και υβριδικά μέχρι SUV, αυτοκίνητα πόλης, μοντέλα υψηλών επιδόσεων και επαγγελματικά οχήματα. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η φετινή διοργάνωση ήταν από τις καλύτερες που έχουν γίνει στην Ελλάδα.

Όμως από σήμερα, οι προβολείς της παγκόσμιας κοινότητας έχουν στραφεί στη Γαλλία και ειδικά στο 15ο διαμέρισμα του Παρισιού. Εκεί όπου το πρωί άνοιξαν οι πύλες του Mondial de l’Auto 2026 αποκλειστικά για τους εκπροσώπους του ειδικού τύπου. Αύριο θα ανοίξουν και για τους επισκέπτες που έχουν φθάσει όχι μόνο από την Ευρώπη, αλλά και από την Ασία. Στη Γαλλία βρίσκονται 20 κινέζικες εταιρείες που με τα πρωτοποριακά μοντέλα τους αλλάζουν τα δεδομένα στο χώρο της αυτοκίνησης.

Η μεγαλύτερη γιορτή της ευρωπαϊκής αυτοκίνησης, στο εκθεσιακό κέντρο Paris Expo Porte de Versailles θα διαρκέσει έως τις 18 Οκτωβρίου. Σήμερα έγιναν περισσότερες από 60 παγκόσμιες πρεμιέρες. Καλά διαβάσατε! 60 παγκόσμιες πρεμιέρες! Φαντασθείτε πόσα αυτοκίνητα που βγήκαν στους δρόμους πριν από λίγες εβδομάδες, πλαισιώνουν τα αυτοκίνητα που παρουσιάσθηκαν για πρώτη φορά. Αυτοκίνητα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα, φουτουριστικά concept cars, εντυπωσιακά SUV και οχήματα υψηλών επιδόσεων. Θα έχουμε την ευκαιρία σε άλλα θέματα να παρουσιάσουμε ξεχωριστά τα σημαντικότερα μοντέλα.

Μία μεγάλη είδηση που αφορά στη χώρα μας είναι η ανακοίνωση της ημερομηνίας που θα γίνει το 2027 το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις. Σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ της FIA (WRC), το οποίο εγκρίθηκε από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού, το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις είναι ο 7ος από τους 15 αγώνες που έχουν προγραμματισθεί και θα διεξαχθεί από τις 24 έως τις 27 Ιουνίου 2027.

Η παρουσία του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις στο πρόγραμμα του 2027 διατηρεί την Ελλάδα ανάμεσα στους καθιερωμένους προορισμούς του WRC, σε μια χρονιά διεύρυνσης της διεθνούς παρουσίας του πρωταθλήματος. Με τον μοναδικό χωμάτινο χαρακτήρα του, το Ακρόπολις θα ανοίξει τη θερινή περίοδο των ευρωπαϊκών χωμάτινων αγώνων, μετά τους τρεις διαδοχικούς ασφάλτινους γύρους σε Κροατία, Κανάρια Νησιά και Ιαπωνία.

Η δεύτερη μεγάλη αγωνιστική είδηση είναι η ότι η Ford μετά από 16 χρόνια απουσίας, επιστρέφει ως εργοστασιακή ομάδα το 2028! Η μεγάλη αποκάλυψη έγινε σε ειδική εκδήλωση στο service park του Alghero, λίγες μόλις ώρες πριν από την εκκίνηση του Ράλι Σαρδηνίας. Το «Μπλε Οβάλ» γυρίζει σελίδα, αφήνοντας πίσω του το μοντέλο της ημι-εργοστασιακής συμμετοχής που διατηρούσε τα τελευταία χρόνια μέσω της M-Sport, για να κατέβει στο πρωτάθλημα του 2028, με αμιγώς δική του, πλήρη εργοστασιακή ομάδα. Το περιμένουμε πως και πως. Θα αλλάξουν πολλά στο WRC.

Ένα πανέμορφο και πολύ προσεγμένο αυτοκίνητο, το DS 7, είναι πλέον διαθέσιμο στην Ελλάδα. Οι παραγγελίες για το “First Class” SUV ξεκίνησαν. Το νέο premium C-SUV της DS Automobiles, το DS 7 θα διατίθεται από τον Νοέμβριο με τρία πλούσια επίπεδα εξοπλισμού, N°7, PALLAS και ÉTOILE. Θα έρθει σε εκδόσεις HYBRID; αλλά και τρεις 100% ηλεκτρικές εκδόσεις E-TENSE:

Με την έναρξη παραγγελιών για το νέο DS N°7, η DS Automobiles ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ελληνική αγορά. Το νέο premium C-SUV συνδυάζει εξωτερικές διαστάσεις που προσεγγίζουν την κατηγορία D-SUV με ιδιαίτερα ανταγωνιστική εμπορική τοποθέτηση. Είναι διαθέσιμο με συστήματα κίνησης HYBRID και 100% ηλεκτρικά E-TENSE, τρία πλούσια επίπεδα εξοπλισμού και τιμή εκκίνησης από 36.900 € για το DS N°7 HYBRID 145.

Η HELLENiQ Renewables, μέλος της HELLENiQ ENERGY, ολοκλήρωσε την κατασκευή του πρώτου έργου αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με μπαταρίες (Battery Energy Storage System – BESS) του Ομίλου, στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις της Θεσσαλονίκης. Με εγκατεστημένη ισχύ 100 MW και χωρητικότητα 200 MWh, πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν υλοποιηθεί στην Ελλάδα και την ΝΑ Ευρώπη. Η ολοκλήρωση της επένδυσης αυτής, συνολικού ύψους περίπου 50 εκατ. ευρώ, αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για τη HELLENiQ ENERGY, καθώς διευρύνει το χαρτοφυλάκιό της πέρα από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, επενδύοντας στις κρίσιμες υποδομές που επιτρέπουν την αποτελεσματικότερη αξιοποίησή της.

Η OMODA & JAECOO, σε συνεργασία με το Novasports.gr, διοργανώνει έναν μεγάλο διαγωνισμό, δίνοντας στους λάτρεις του μπάσκετ την ευκαιρία να διεκδικήσουν ένα JAECOO 5 SHS-H έκδοσης Select. Το έπαθλο είναι ένα σύγχρονο SUV με την υβριδική τεχνολογία νέας γενιάς Super Hybrid System (SHS), χωρίς ανάγκη εξωτερικής φόρτισης.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται μέσα από τα κανάλια των OMODA & JAECOO και novasports.gr στο Instagram και η συμμετοχή σ’ αυτόν είναι απλή. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν τον λογαριασμό του Novasports.gr στο Instagram, να ακολουθήσουν τα προφίλ του Novasports.gr και της OMODA & JAECOO Ελλάδας (@omodajaecoogreece & @novasports.gr) και να απαντήσουν στην ερώτηση του διαγωνισμού. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της ενέργειας, στις 30 Δεκεμβρίου 2026. Περισσότερες λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στο σχετικό post του διαγωνισμού στο Instagram του Novasports.gr.

Και να κλείσουμε με την αξιολόγηση βιωσιμότητας του Green NCAP. Το νέο, 100% ηλεκτρικό Nissan MICRA απέσπασε την ανώτατη βαθμολογία των πέντε αστέρων από τον Green NCAP, τον ανεξάρτητο οργανισμό που αξιολογεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των αυτοκινήτων. Η διάκριση αυτή αναγνωρίζει τις υψηλές περιβαλλοντικές επιδόσεις του MICRA σε βασικούς τομείς, όπως η ποιότητα του αέρα, η ενεργειακή απόδοση και οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Σε αντίθεση με πολλές άλλες αξιολογήσεις, η μεθοδολογία του Green NCAP λαμβάνει υπόψη ολόκληρο τον κύκλο ζωής ενός οχήματος, από την παραγωγή και τη χρήση του έως το τέλος του κύκλου ζωής του, προσφέροντας στους καταναλωτές μια απόλυτα αξιόπιστη μέτρηση του συνολικού περιβαλλοντικού του αποτυπώματος.