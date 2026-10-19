Επιμέλεια: Π. Χαλάτσης – Γ. Παλληκάρης

Το κεντρικό συμπέρασμα από τις φετινές διοργανώσεις είναι ξεκάθαρο. Τα ευρωπαϊκά μοντέλα έχουν πλέον απέναντί τους έναν εξαιρετικά σοβαρό αντίπαλο. Τα κινεζικά αυτοκίνητα κλέβουν τις εντυπώσεις, διαθέτοντας όχι μόνο εντυπωσιακή και προηγμένη τεχνολογία, αλλά κυρίως άκρως δελεαστικές τιμές που προσελκύουν μαζικά το καταναλωτικό κοινό.

Απέναντι σε αυτή τη δυναμική επίθεση, οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές πιέζονται ασφυκτικά.

Προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικοί και να μη χάσουν τελείως τη μάχη των πωλήσεων, αντιμετωπίζουν ως μονόδρομο τη συμπίεση των τιμών, υποχρεούμενοι πρακτικά να μειώσουν τα παραδοσιακά υψηλά ποσοστά κέρδους τους.

Και μια που αναφερόμαστε στα καινούργια μοντέλα να δούμε τι έγινε στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου με τις ταξινομήσεις τον Σεπτέμβριο του 2026. Το θετικό είναι ότι οι ταξινομήσεις συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία. Αξιοσημείωτο όμως είναι ότι οι καταναλωτές άλλαξαν σε ένα μεγάλο ποσοστό τις προτιμήσεις τους. Αυξήθηκαν – παρά την έλλειψη φορτιστών κυρίως στην επαρχία- οι ταξινομήσεις στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ενώ βενζίνη και πετρέλαιο βρίσκονται σε ελεύθερη πτώση.

Η άνοδος στις νέες ταξινομήσεις μπορεί να μην είναι εντυπωσιακή, ωστόσο το πρόθεμα είναι θετικό. Σύμφωνα με τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ, οι παραδοσιακοί κινητήρες εσωτερικής καύσης υποχωρούν ραγδαία, τα υβριδικά συστήματα μονοπωλούν τις πωλήσεις, και τα SUV αποτελούν πλέον το απόλυτο πρότυπο για τον Έλληνα οδηγό. Η αγορά έδειξε ισχυρά αντανακλαστικά τον Σεπτέμβριο, καταγράφοντας 12.804 ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών οχημάτων, σημειώνοντας αύξηση 4,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Η Volvo Cars ανακοίνωσε ότι επεκτείνει τη συνεργασία της με την NVIDIA, προκειμένου να ξεκλειδώσει νέα επίπεδα ασφαλείας στην αυτοματοποιημένη τεχνολογία οδήγησης για τα μελλοντικά μοντέλα Volvo. Είναι ένα καθοριστικό βήμα που κάνει με τον τεχνολογικό κολοσσό της NVIDIA, για το μέλλον της αυτοκίνησης πραγματοποιεί η Volvo Cars., ανακοινώνοντας την επέκταση της επιτυχημένης δεκαετούς συνεργασίας της. Στόχος της σουηδικής αυτοκινητοβιομηχανίας είναι να «ξεκλειδώσει» πρωτόγνωρα επίπεδα ασφάλειας στα μελλοντικά της μοντέλα, καθιστώντας την πλήρως αυτοματοποιημένη οδήγηση μια ασφαλή καθημερινή πραγματικότητα. Η Volvo Cars θα συνδυάσει τα κορυφαία στον κλάδο συστήματα ασφαλείας αυτοκινήτων και την τεχνογνωσία της στην έρευνα και εξέλιξη με τις τεχνολογίες AI και επιταχυνόμενης υπολογιστικής της NVIDIA. Αυτές περιλαμβάνουν την αρχιτεκτονική υπολογιστών και τον αισθητήρα Hyperion, το λειτουργικό σύστημα Halos και το λογισμικό οδήγησης Alpamayo Stack.

Η Kosmocar μετά την αποχώρηση του Ανδρέα Χαλμπέ που για χρόνια κρατούσε τα ηνία τόσο στην Audi, όσο και στην Skoda, ανακοίνωσε ότι ο κ. Ιωάννης Ρούσσης ανέλαβε καθήκοντα Head of Audi & Bentley, με ευθύνη για τη στρατηγική ανάπτυξη, την εμπορική πορεία και την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας των δύο μαρκών στην ελληνική αγορά. Ο κ. Ρούσσης διαθέτει πολυετή εμπειρία στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, με σημαντική επαγγελματική πορεία σε ανώτερες διοικητικές θέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η διαδρομή του συνδυάζει τη στρατηγική προσέγγιση με την επιχειρηματική ανάπτυξη και τη διαχείριση προϊόντων, μαρκών και αγορών. Η ανάληψη των νέων του καθηκόντων εντάσσεται στη στρατηγική της Kosmocar για την περαιτέρω ενίσχυση της δυναμικής των Audi και Bentley στην Ελλάδα, με επίκεντρο τη στενή συνεργασία με το Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο, την αναβάθμιση της εμπειρίας πελάτη και την αξιοποίηση των ευκαιριών που διαμορφώνονται στην αγορά.

Το BYD SHARK ότι στον πιο πρόσφατο κύκλο δοκιμών, απέσπασε τη μέγιστη αξιολόγηση ασφάλειας των πέντε αστεριών του ανεξάρτητου οργανισμού Euro NCAP. Σύμφωνα με τον οργανισμό Euro NCAP, τα πέντε αστέρια αντιστοιχούν σε «συνολικά εξαιρετική προστασία σε περίπτωση σύγκρουσης και πλούσιο εξοπλισμό με τεχνολογίες αιχμής για την αποφυγή ατυχημάτων. Το Euro NCAP αναφέρει άριστα αποτελέσματα στην προστασία των ανδρεικέλων παιδιών ηλικίας 6 και 10 ετών στη δοκιμή πλευρικής σύγκρουσης, καθώς και το σύστημα ανίχνευσης παρουσίας παιδιού (CPD), που προειδοποιεί αν ένα παιδί έχει παραμείνει στο όχημα.

Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η 20η «Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς Ατυχήματα». Η φετινή διοργάνωση έδωσε δυναμικό «παρών» ταυτόχρονα σε περισσότερα από 40 σημεία νυχτερινής διασκέδασης σε ολόκληρη την Ελλάδα, χάρη στην κινητοποίηση του Δικτύου Εθελοντών του Ι.Ο.ΑΣ. και την έμπρακτη υποστήριξη πλήθους φορέων, εταιρειών και συλλόγων. Για ποιο λόγο γίνονται αυτές οι εξορμήσεις; Μα για να ευαισθητοποιηθούν οι νέοι και να καταλάβουν ότι η κατανάλωση αλκοόλ παραμένει μία από τις κύριες αιτίες θανατηφόρων τροχαίων και σοβαρών τραυματισμών στη χώρα μας.

Οδηγώντας μετά τη νυχτερινή διασκέδαση υπό την επήρεια αλκοόλ, αυξάνονται οι πιθανότητες ατυχήματος. Η σοβαρότητα του προβλήματος σε πανευρωπαϊκό επίπεδο αποτυπώνεται στα πλέον πρόσφατα δεδομένα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC). Σύμφωνα με την έκθεση, τουλάχιστον 6.500 θάνατοι θα μπορούσαν να αποφευχθούν ετησίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν όλοι οι οδηγοί συμμορφώνονταν πλήρως με τη νομοθεσία για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.