Επιμέλεια: Π. Χαλάτσης – Γ. Παλληκάρης

Από τη μια, οι οδηγοί -ευτυχώς σε μια μικρή μερίδα-συνηθισμένοι σε στεγνά οδοστρώματα, πανικοβάλλονται όταν οι δρόμοι πλημμυρίζουν, είτε λόγω βουλωμένων φρεατίων είτε εξαιτίας του ακραίου όγκου νερού. Το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν -όχι όλοι ευτυχώς- είναι ότι «βουτάνε» σε λιμνάζοντα νερά αγνώστου βάθους, παραβλέποντας τον κίνδυνο εγκλωβισμού, υδρολίσθησης (aquaplaning) η και βραχυκυκλώματος.

Από την άλλη, μεγάλη ευθύνη για τους πλημμυρισμένους δρόμους, έχουν και οι δήμαρχοι που θα πρέπει να κάνουν πιο συχνά καθαρισμούς στους υπονόμους. Έργα χρειαζόμαστε και όχι παχιά λόγια.

Να πάμε σε ένα άλλο θλιβερό θέμα που έγινε χθες, Κυριακή, 25 Οκτωβρίου, στην πύλη Ε2 στο λιμάνι του Πειραιά. ‘Ένα λάθος που έκανε ο οδηγός ενός SUV βγαίνοντας από το πλοίο «Διαγόρας», στοίχισε τη ζωή στον ίδιο, στη σύζυγό του και στον γιό του. ‘Έκανε λάθος ναι. Δεν υπάρχει αμφιβολία και χωρίς να βλέπει καλά έπεσε στη θάλασσα. Δεν ρίχνουμε ευθύνες σε τρίτους. Απλά διερωτόμαστε.

Σε τέτοιες ακραίες καιρικές συνθήκες, χωρίς επαρκή σήμανση, χωρίς επαρκή παρουσία λιμενικών και σε συνδυασμό με την απειρία η την κακή στιγμή έγινε το κακό. Χάθηκαν άδικα τρεις άνθρωποι, στο λιμάνι του Πειραιά, υπενθυμίζοντας με τον πιο σκληρό τρόπο ότι η απερισκεψία δεν συγχωρεί τα λάθη. Κατά την άποψη μας χθες, με τέτοιες καιρικές συνθήκες θα έπρεπε να υπάρχουν πρόσθετες δυνάμεις λιμενικών για να καθοδηγούν τους οδηγούς με ειδικές σημάνσεις για το δρομολόγιο που έπρεπε να ακολουθήσουν. Οι ναύτες στα πλοία μόλις τα αυτοκίνητα φύγουν από τον καταπέλτη και πατήσουν στη στεριά δεν έχουν καμιά ευθύνη. Το Λιμενικό όμως;;;

H Alpine στην έκθεση αυτοκινήτου στο Παρίσι δεν παρουσίασε μόνο νέα μοντέλα αλλά και το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της. Με το πρωτότυπο Alpine A310 VISION έκλεψε την παράσταση και κέρδισε τις εντυπώσεις. Ταυτόχρονα με το μοντέλο αυτό γιόρτασε τα 55 χρόνια της αρχικής τετρακύλινδρης έκδοσης και τα 50 χρόνια της V6. Το concept δεν προαναγγέλλει ένα άμεσο μοντέλο παραγωγής, αλλά επιδεικνύει την ευελιξία της νέας, υπό εξέλιξη αρθρωτής πλατφόρμας Alpine Performance Platform (APP) που επιτρέπει στους σχεδιαστές της Alpine να πειραματιστούν με νέες αναλογίες και όγκους

Οι πρόσφατες ανεξάρτητες έρευνες ικανοποίησης και αξιοπιστίας στο Ηνωμένο Βασίλειο ανέφεραν ότι το MG5 EV βρίσκεται στην κορυφή της κατηγορίας του και είναι για τους Βρετανούς οικογενειάρχες η πιο έξυπνη επιλογή. To Ηνωμένο Βασίλειο, μια από τις πιο απαιτητικές και ανταγωνιστικές αγορές ηλεκτροκίνησης στην Ευρώπη, έδειξε ότι το 5 EV, είναι το ηλεκτρικό μοντέλο της MG που κέρδισε την απόλυτη εμπιστοσύνη των βρετανικών νοικοκυριών. Το νέο MGS5 EV απέσπασε μία ιδιαίτερα σημαντική διάκριση, καθώς αναδείχθηκε ως το πιο αξιόπιστο οικογενειακό ηλεκτρικό SUV στην έρευνα αξιοπιστίας What Car? Reliability Survey 2026, μία από τις πλέον αναγνωρισμένες και έγκυρες έρευνες της βρετανικής αγοράς αυτοκινήτου. Η διάκριση αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει τη στρατηγική της MG για την ανάπτυξη οχημάτων που συνδυάζουν σύγχρονη τεχνολογία, υψηλή ποιότητα κατασκευής και αξιοπιστία στην καθημερινή χρήση. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η άνοδος της Μάρκας στην έρευνα, καθώς σημείωσε τη μεγαλύτερη βελτίωση μεταξύ των κατασκευαστών και εισήλθε για πρώτη φορά στο Top 10, με συνολική βαθμολογία 92%.

Κορυφαία διάκριση απέσπασε ο Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ στα φετινά Video Master Awards, κατακτώντας το Χρυσό Βραβείο Δημιουργικότητας στην κατηγορία Lifestyle. Το βραβευμένο βίντεο με τίτλο «Performance is Freedom», το οποίο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Ribco Marine και με πρωταγωνίστρια τη Μαρία Σάκκαρη, ξεχώρισε κατά την τελετή απονομής της 15ης Οκτωβρίου για την υψηλή αισθητική και το ισχυρό του μήνυμα. Η παραγωγή μεταφέρει τον θεατή από τη στεριά στη θάλασσα, γεφυρώνοντας δύο διαφορετικούς κόσμους. Η οδηγική υπεροχή της Porsche συναντά την τεχνολογική καινοτομία της Yamaha και την κατασκευαστική αρτιότητα των σκαφών της Ribco Marine.

O 20χρονος πιλότος της Mercedes έγραψε την 9η νίκη του στο φετινό πρωτάθλημα της F1 και ετοιμάζεται στον επόμενο αγώνα που θα γίνει την επόμενη Κυριακή ( 1 Νοεμβρίου) στο Μεξικό να πανηγυρίσει τον πρώτο του παγκόσμιο τίτλο στην F1. Ταυτόχρονα θα είναι και ο νεότερος πιλότος στην ιστορία της F1 που θα κατακτήσει παγκόσμιο τίτλο. Περιμένουμε τις σαμπάνιες…

Η Continental διευρύνει τις επιλογές των οδηγών SUV, 4×4 και pick-up με το νέο all-season ελαστικό CrossContact A/T², σχεδιασμένο για να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στην καθημερινή μετακίνηση και τις σκληρές εκτός δρόμου αναζητήσεις. Το νέο μοντέλο υπόσχεται αξιόπιστη απόδοση σε χώμα, λάσπη και άμμο, χωρίς να θυσιάζει την ασφάλεια και τον έλεγχο στο ασφάλτινο οδόστρωμα. Για να αντέξει τις σκληρές μηχανικές καταπονήσεις της εκτός δρόμου οδήγησης, το ελαστικό φέρει ενισχυμένα πλευρικά τοιχώματα και στιβαρούς εξωτερικούς ώμους. Αυτή η άκαμπτη δομή προστατεύει από κοψίματα, εκδορές και ζημιές που προκαλούνται από πέτρες ή ρίζες.

Η ειδική έκδοση Canvas Roof του ολοκαίνουργιου Renault 4 E-Τech electric μετά την εντυπωσιακή του πρεμιέρα στην έκθεση Auto Athina 2026, μετακόμισε στο Golden Hall στο Μαρούσι. Στη σύγχρονή του μορφή το Renault 4 επιστρέφει ως αμιγώς ηλεκτρικό E-Tech electric, για να δώσει το δικό του στίγμα σε μία από τις πιο δημοφιλείς κατηγορίες της αγοράς, αυτή των B-SUV. Στο Golden Hall, το Renault 4 E-Tech electric Canvas Roof,στην πιο ξεχωριστή έκδοση της γκάμας, θα παραμένει μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου.

Ο 15χρονος Βασίλης Ηλιόπουλος έγραψε ιστορία για τον ελληνικό μηχανοκίνητο αθλητισμό. Στέφθηκε Πρωταθλητής Ευρώπης στην κατηγορία XC Junior του Autocross, μόλις στην πρώτη του αγωνιστική χρονιά στον θεσμό. Σε οκτώ απαιτητικούς αγώνες σε όλη την Ευρώπη (Λετονία, Λιθουανία, Γερμανία, Γαλλία, Ουγγαρία, Τσεχία, Ισπανία και Πορτογαλία) είχε δύο νίκες και συνολικά πέντε παρουσίες στο βάθρο. Καλή του επιτυχία με μια συμβουλή. Επειδή είναι μικρός χρειάζεται μεγάλη προσοχή για τα επόμενα βήματά του. Φυσικά έχει τη στήριξη της οικογένειας του αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό.

Δύο ειδήσεις που αφορούν τους δημοσιογράφους του ειδικού τύπου.

Η πρώτη αφορά τον παλαίμαχο δημοσιογράφο Γιώργο Λιβέρη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Συνδέσμου Συντακτών Αυτοκινήτου & Μοτοσικλέτας (ΕΣΣΑΜ) και, αργότερα, επίτιμο μέλος του Πανελληνίου Συνδέσμου Δημοσιογράφων Αυτοκινήτου Μοτοσυκλέτας (ΠΑΣΥΔΑΜ), ενώ η συγγραφική του δραστηριότητα περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, δύο βιβλία για τα μηχανοκίνητα σπορ στην Ελλάδα. Η αγάπη του για τους αγώνες παρέμεινε ζωντανή μέχρι τα προχωρημένα χρόνια της ζωής του, καθώς συνέχισε να συμμετέχει σε εκδηλώσεις ιστορικών αυτοκινήτων. Ο Γιώργος Λιβέρης ασχολήθηκε αρχικά με την αθλητική δημοσιογραφία, παράλληλα με τις σπουδές του στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Αρχικά εργάστηκε στην εφημερίδα «Αθλητική Ηχώ», όπου και παρέμεινε επί 20 συνεχόμενα έτη. Εργάστηκε, επίσης, στην «Απογευματινή», τη «Δημοκρατική Αλλαγή», τα περιοδικά «Auto Express», «Car and Driver», «Auto Moto Sport», ενώ διετέλεσε για δεκαετίες υπεύθυνος Τύπου της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων.

Η δεύτερη είδηση αφορά τον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού που θρηνεί την απώλεια του Γιώργου Γαϊτάνη. Του ακούραστου φωτογράφου των ελληνικών αλλά και των αγώνων του παγκοσμίου πρωταθλήματος. Τον φωτογράφο με τα εκατομμύρια κλίκ σε ράλι, αναβάσεις και σιρκουί, μέσα από τα οποία οι αναμνήσεις όλων θα παραμείνουν ζωντανές. Υπήρξε μια από τις πιο εμβληματικές μορφές στον χώρο του ελληνικού motorsport, καλύπτοντας επί δεκαετίες κορυφαίους αγώνες, όπως το Ράλλυ Ακρόπολις, και καταγράφοντας με τον φακό του τη χρυσή εποχή των αγώνων αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Ήταν ένας καλός φίλος. Πάντα με το χαρακτηριστικό πλατύ του χαμόγελο και έναν καλό λόγο για όλους. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο, Τρίτη, 27 Οκτωβρίου στις 11:00 π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Ισιδώρου στο Β’ Νεκροταφείο Αθηνών.