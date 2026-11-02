Επιμέλεια: Π. Χαλάτσης – Γ. Παλληκάρης

Αρχικά, η υπερεκτίμηση των ικανοτήτων. Πολλοί οδηγοί έχουν την εγκληματική ψευδαίσθηση ότι “αντέχουν”, ότι τα αντανακλαστικά τους δεν έχουν επηρεαστεί ή ότι, επειδή η διαδρομή για το σπίτι είναι μικρή, μπορούν να ελέγξουν πλήρως το όχημα.

Δεύτερον, η κουλτούρα της ανοχής. Το αλκοόλ είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη διασκέδαση. Πολλές φορές, η ίδια η παρέα δεν αποτρέπει τον οδηγό και τον προτρέπει να πιεί. Αλλά ούτε όταν βλέπουν όλοι ότι ο οδηγός παραπατάει, του παίρνουν τα κλειδιά.

Τρίτον και πιο βασικό, είναι η απουσία οδικής παιδείας. Λέμε συνέχεια να μπει μάθημα Κυκλοφοριακής Αγωγής στα σχολεία. Εμείς το λέμε, και εμείς το ακούμε! Οι υπουργοί αυτό το θέμα δεν το αγγίζουν. Κάτι φοβούνται, αλλά τι;

Δυστυχώς δεν έχουν την τόλμη να τα βάλουν με το σύστημα, και ας χάσουν ψήφους, ώστε να σώσουν ανθρώπινες ζωές. Λείπει η ουσιαστική ατομική ευθύνη. Αν ένας οδηγός δεν αντιλαμβάνεται ότι ένα αυτοκίνητο στα χέρια του μετατρέπεται σε εν δυνάμει φονικό όπλο, καμία καμπάνια αποτροπής δεν πρόκειται να τον αγγίξει πραγματικά. Υπάρχει και η ασφαλής λύση αν θέλουν να πιούν όλοι. Να μετακινηθούν με ταξί. Τόσο απλά και τόσο εύκολα!

Κύριοι Υπουργοί, γενικοί γραμματείς και Φαρισαίοι. Όσο η κοινωνία αντιμετωπίζει σιωπηρά το ποτό στο τιμόνι ως απλό λάθος και όχι ως συνειδητή απειλή της ανθρώπινης ζωής, το πρόβλημα δεν πρόκειται να λυθεί.

Να δούμε τώρα κάτι πιο ευχάριστο: Στην Ινδία, με φόντο το Νέο Δελχί, η Pirelli παρουσίασε την 53η έκδοση του ημερολογίου για το 2027. Όλο το άλμπουμ έγινε στην Ινδία. Σε μια ιστορική πρωτιά για τον θεσμό, το φετινό project ενώνει το όραμα τριών διαφορετικών δημιουργών, συνθέτοντας έναν πολυδιάστατο διάλογο ανάμεσα στην παράδοση, τη μνήμη και τη σύγχρονη ορμή της χώρας. Ο Νορβηγός Sølve Sundsbø, επιστρέφοντας μετά την επιτυχία της έκδοσης του 2026, επέλεξε να μην επιχειρήσει μια εξαντλητική καταγραφή της αχανούς χώρας, αλλά να εστιάσει σε πορτρέτα εννέα εξαιρετικών Ινδών γυναικών. Φωτογραφίζοντας στο Ρατζαστάν, αιχμαλώτισε προσωπικότητες όπως η ηθοποιός Freida Pinto, η μουσικός Anoushka Shankar, η συγγραφέας Padma Lakshmi και η ποιήτρια Rupi Kaur, αναδεικνύοντας τη δυναμική τους μέσα από τον πλούτο των χρωμάτων και των υφών.

Η νέα Alfa Romeo Junior Ibrida Business έρχεται να ανακατέψει την τράπουλα τόσο με την ποιότητα, όσο και με την τιμή. Προσφέρει την ιδανική ισορροπία ανάμεσα στο ξεχωριστό premium στιλ, την καθημερινή οικονομία, αλλά και τη χαρά της οδήγησης. Το B-SUV έχει μήκος 4,17 m τις αρχές της μάρκας και είναι το πιο φινετσάτο και οδηγικά ικανό μοντέλο της κατηγορίας και συνδυάζει το σπορ με το στιλάτο, με τρόπο που μόνο μια γνήσια Alfa Romeo μπορεί να επιτύχει. Η τιμή στην έκδοση “Business”, είναι 19.972 ευρώ. Από τη στιγμή που η ΛΤΠΦ είναι κάτω από 20.000 ευρώ, ο εργαζόμενος που χρεώνεται ένα εταιρικό αυτοκίνητο από την επιχείρηση όπου εργάζεται, απαλλάσσεται πλήρως από τον φόρο εταιρικής χρήσης.

Η Volkswagen βάζει στον «πάγο» το ηλεκτρικό Golf λόγω οικονομικών δυσκολιών. Τι συμβαίνει άραγε. Θα βασιστούμε απλά σε αυτά που η ίδια η εταιρεία ανακοίνωσε. Ότι προσωρινά βάζει στον πάγο την εξέλιξη του αμιγώς ηλεκτρικού Golf, καθώς οι οικονομικές πιέσεις αναγκάζουν τη γερμανική εταιρεία να επανεξετάσει τις επενδυτικές της προτεραιότητες. Την απόφαση επιβεβαίωσε ο Οικονομικός Διευθυντής της μάρκας Volkswagen και του Brand Group Core, David Powels, στο πλαίσιο της παρουσίασης των αποτελεσμάτων για το πρώτο εννεάμηνο του 2026.

Και μια που αναφερόμαστε στην VW, πρόσφατα παρουσίασε δύο καινούργια μοτέρ. Η παρουσίαση έγινε στην Νίκαια της Γαλλίας. Γιατί δεν πήγαμε; Θα σας απαντήσουμε την επόμενη φορά…

Μέχρι τότε θα σας ενημερώσουμε ότι η εξέλιξη του μελλοντικού ID.Golf, σύμφωνα με τον David Powels, αναστέλλεται προσωρινά μέχρι να διασφαλιστούν οι απαραίτητοι πόροι για την επένδυση. Η απόφαση έρχεται σε μια δύσκολη οικονομική περίοδο για τον όμιλο, με το λειτουργικό αποτέλεσμα του Brand Group Core να υποχωρεί κατά 8,3%, στα 4,326 δισ. ευρώ, και το περιθώριο λειτουργικού κέρδους να περιορίζεται στο 4,1% από 4,4%. Η Volkswagen επισημαίνει επίσης ότι τα ηλεκτρικά μοντέλα της έχουν ακόμη χαμηλότερα περιθώρια κέρδους σε σχέση με τα αντίστοιχα μοντέλα με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Προς το παρόν δεν υπάρχει νέο χρονοδιάγραμμα για το ηλεκτρικό Golf, ενώ η σημερινή γενιά του μοντέλου αναμένεται να συνεχίσει την εμπορική της πορεία. Θα έχουμε και συνέχεια για την οικονομική κατρακύλα.

Η κινεζική εισβολή προκαλεί ίλιγγο στο γιαπωνέζικο στρατηγείο της Mitsubishi, καθώς τα καθαρά κέρδη της μειώθηκαν 76%. Η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία βλέπει τις παγκόσμιες πωλήσεις της να υποχωρούν και τα κέρδη της να συρρικνώνονται, ενώ αναγνωρίζει πλέον ανοιχτά τις αδυναμίες της. Η ιστορία ενός ονόματος δεν αρκεί για να διασφαλίσει την εμπορική επιτυχία. Η ιαπωνική εταιρεία πιέζεται σε βασικές αγορές της, οι παγκόσμιες πωλήσεις της κινούνται πτωτικά και η κερδοφορία της δέχεται ισχυρό πλήγμα. Τα οικονομικά αποτελέσματα του οικονομικού έτους Μάρτιος 2025 – Μάρτιος 2026, αποτυπώνουν το μέγεθος της πρόκλησης. Οι παγκόσμιες λιανικές πωλήσεις υποχώρησαν κατά 5%, στα 797.000 αυτοκίνητα, ενώ τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν κατά 45,6%, στα 75,5 δισ. γεν. Ακόμη πιο έντονη ήταν η πτώση των καθαρών κερδών, τα οποία περιορίστηκαν στα 10 δισ. γεν από περίπου 41 δισ. γεν έναν χρόνο νωρίτερα, καταγράφοντας μείωση 75,6%.

Το φιάσκο της Honda στα Μέγαρα. Σήμερα, 2 Νοεμβρίου, η Honda παρουσίαζε στο Αυτοκινητοδρόμιο των Μεγάρων το νέο Prelude. Ένα όμορφο, υβριδικό coupé αυτοκίνητο 184 ίππων, που με ιδιαίτερη σιλουέτα ξεχωρίζει από την γεμάτη SUV αγορά. Όμως η εταιρεία που είχε καλέσει σχεδόν το σύνολο των δημοσιογράφων του ειδικού τύπου για μία πρώτη οδηγική εμπειρία με το μοντέλο, είχε στην πίστα μόλις ένα Prelude. Λογικό είναι στο χρόνο που είχαν διαθέσιμη την πίστα, οι περισσότεροι δημοσιογράφοι να μην το οδηγήσουν. Οδήγησαν όμως τα Civic η «έμαθαν» να παρκάρουν το Honda Jazz. Βρε αθεόφοβοι της Honda, πήγατε στα Μέγαρα με ένα Prelude ( η τιμή του ξεκινάει από 53.700 ευρώ), για να το οδηγήσουν 40 δημοσιογράφοι; Τόσο πολύ τους γράφετε στα παλιά σας υποδήματα; Πάνε οι καλές εποχές, τότε που στη Honda ήταν ο καλός συνάδελφος Γιώργος Παππάς που δυστυχώς έφυγε νέος από τη ζωή χτυπημένος από την επάρατη νόσο. Τότε υπήρχε σεβασμός στο επάγγελμα. Τι να πούμε… Νέα ήθη στους ομίλους των εταιρειών. Συγχαρητήρια!

Η ELTRAK, πιστή στη δέσμευσή της για τη στήριξη της εκπαίδευσης και της καινοτομίας, ανακοίνωσε την έναρξη στρατηγικής συνεργασίας με το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας, πραγματοποιήθηκε δωρεά υπερσύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού, ο οποίος θα τεθεί άμεσα σε λειτουργία στο Εργαστήριο Κυβερνοασφάλειας, Υλικού, Τεχνητής Νοημοσύνης και Δικτύων (CHAIN Lab). Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ουσιαστική αναβάθμιση της εκπαιδευτικής εμπειρίας, εξασφαλίζοντας στους φοιτητές πρόσβαση σε υποδομές αιχμής. Παράλληλα, η συνεργασία αυτή φιλοδοξεί να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ ακαδημαϊκής έρευνας και αγοράς εργασίας, προσφέροντας στους αυριανούς επαγγελματίες την ευκαιρία να εκπονήσουν πτυχιακές εργασίες πάνω σε πραγματικές τεχνολογικές και επιχειρησιακές προκλήσεις.

Η τέχνη της αυτοκίνησης συναντά την ελληνική φινέτσα». Αυτός είναι ο τίτλος της εκδήλωσης που έγινε πριν από λίγες ημέρες στην αποκάλυψη του πρώτου concept car της μάρκας.

Μην ρωτήσετε και εσείς τι σχέση μπορεί να έχει η αποκάλυψη ενός concept car με τα φορέματα και τα μοντέλα. Δεν ξέρουμε. Η αλήθεια είναι ότι η κινέζικη φίρμα με τα πολυτελή αυτοκίνητα «μπέρδεψε» λίγο την αυτοκίνηση με την μόδα. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι ένας σχεδιαστής μόδας, ο Vassilis Zoulias μαζί με τον δημιουργό κοσμημάτων Pericles Kondylatos, ταξίδεψαν στην Κίνα, γνώρισαν κόσμο και κοσμάκη και επέστρεψαν στην Ελλάδα για να επιμεληθούν με τις δημιουργίες τους ( μοντέλα, φορέματα και κοσμήματα) στην ειδική εκδήλωση με τίτλο “Lepas Global Elegance Night” όπου έγινε η αποκάλυψη του πρώτου concept car της εταιρείας, Lepas Aura.

H ΦΙΛΠΑ διοργάνωσε μια τριήμερη γιορτή, με ιστορικά αυτοκίνητα στη Λακωνία. «Πάντρεψε» ιδανικά τη νοσταλγία της ιστορικής αυτοκίνησης με τον πολιτιστικό πλούτο και τις φυσικές ομορφιές της ελληνικής περιφέρειας. Τα πληρώματα είχαν την ευκαιρία να ξεφύγουν από τα αστικά στερεότυπα, ανακαλύπτοντας σημαντικά ιστορικά μνημεία και παραδοσιακούς οικισμούς μέσα από το τιμόνι των ιστορικών τους οχημάτων. Απόλυτο επίκεντρο της διοργάνωσης αποτέλεσε η εμβληματική καστροπολιτεία του Μυστρά. Μέσα από οργανωμένη ξενάγηση στο Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, οι συμμετέχοντες μυήθηκαν στην αρχιτεκτονική και την ιστορική βαρύτητα αυτού του σπουδαίου κέντρου του βυζαντινού πολιτισμού.