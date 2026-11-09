Επιμέλεια: Π. Χαλάτσης – Γ. Παλληκάρης

Δεν αναφερόμαστε τυχαία στα ΚΤΕΟ. Τα παράπονα είναι πολλά και οι αντιδράσεις μάλλον δικαιολογημένες. Το συνολικό ετήσιο κόστος χρήσης ενός αυτοκινήτου έχει αυξηθεί αισθητά. Τα κράτη που κάνουν αγώνες για ένα καθαρότερο περιβάλλον δίνουν διαρκώς κίνητρα στους ιδιοκτήτες των Ι.Χ. και μοτοσυκλετών.

Δεν μπορεί η κάρτα καυσαερίων, μια εργασία διάρκειας 4-5 λεπτών να έχει φθάσει από τα 5 στα 15 ευρώ. Ούτε ο ανά διετία περιοδικός έλεγχος των αυτοκινήτων να κοστίζει 55 ή 60 ευρώ. Θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό με εκτενές ρεπορτάζ. Είμαστε υπέρ των περιοδικών ελέγχων καταλληλότητας των οχημάτων.

Το κακό όμως είναι ότι βλέπουμε αρκετές φορές να κυκλοφορούν στους δρόμους σαράβαλα και ρυπογόνα αυτοκίνητα που σίγουρα είναι επικίνδυνα τόσο γιατί ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα, όσο και για την ασφάλεια των άλλων οδηγών.

Και μια που αναφερόμαστε στην προστασία του περιβάλλοντος να αναφέρουμε ότι το ECOMOBILITY 2026-27 κάνει πανελλαδική εκστρατεία περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης. Οργανώνεται για 23η χρονιά από το ECOCITY και φέτος θα επισκεφθεί 80 σχολεία σε 60 πόλεις της Ελλάδος. Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν Γυμνάσια, Ειδικά Σχολεία και Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ). Μελετάται η βιώσιμη κινητικότητα και η ειδική θεματική για την ατμοσφαιρική ρύπανση, σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Παράλληλα, ξεκινά η πιλοτική εφαρμογή του ECOMOBILITY Kids για Νηπιαγωγεία και μαθητές του Δημοτικού. Μπράβο. Μήπως το Υπουργείο Παιδείας θα πρέπει να ξεκινήσει στα σχολεία μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής;

Η πορεία της MG στην ελληνική αγορά τα τελευταία χρόνια αποτελεί ίσως μία από τις πιο χαρακτηριστικές ιστορίες επιτυχίας στον κλάδο της αυτοκίνησης. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, η βρετανικής καταγωγής μάρκα κατάφερε όχι μόνο να κερδίσει μερίδια αγοράς, αλλά κυρίως να κερδίσει την εμπιστοσύνη των Ελλήνων καταναλωτών, οι οποίοι αναζητούν πλέον κάτι περισσότερο από μία ελκυστική τιμή αγοράς: αναζητούν αξιοπιστία, τεχνολογία και μακροχρόνια υποστήριξη.

Το CUPRA Raval εξασφάλισε μια θέση στην τελική επτάδα των υποψηφίων για το διάσημο βραβείο “Car of the Year 2027” (COTY) και διεκδικεί τον τίτλο “Car of the Year 2027”. Από την ίδρυση της μάρκας το 2018, η CUPRA έχει καταφέρει να κεντρίζει σταθερά το ενδιαφέρον της κριτικής επιτροπής του θεσμού «Car of the Year». Το CUPRA Formentor προκρίθηκε στην τελική 7άδα το 2021, ακολούθησε το CUPRA Born το 2022, ενώ το CUPRA Terramar ήταν ανάμεσα στους φιναλίστ της διοργάνωσης το 2025. Το CUPRA Raval συνεχίζει πλέον αυτή την επιτυχημένη πορεία, εξασφαλίζοντας μια θέση ανάμεσα στους επτά φιναλίστ για το 2027, με στόχο να κατακτήσει για πρώτη φορά στην ιστορία της μάρκας αυτό το σημαντικό βραβείο. Το αμιγώς ηλεκτρικό αστικό όχημα που είναι σχεδιασμένο, εξελιγμένο και κατασκευασμένο στη Βαρκελώνη, δεν είναι απλώς ένα νέο μοντέλο, αλλά το σύμβολο του μετασχηματισμού της εταιρείας και το αποτέλεσμα μιας τεράστιας επένδυσης άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για τον εξηλεκτρισμό του εργοστασίου στο Martorell.

Σε λάθος τόπο «ποζάρει» το εντυπωσιακό iCAUR V27 με το προηγμένο υβριδικό σύστημα κίνησης (Range Extended Electric Vehicle). Το εντυπωσιακό αυτοκίνητο, έπρεπε να το είχαν στήσει με τη μία ρόδα πάνω σε ένα βράχο και την άλλη να αιωρείται. Μόνο τότε θα μπορούσαν να καταλάβουν οι επισκέπτες στο Golden Hall τις απεριόριστες δυνατότητες που έχει αυτό το αυτοκίνητο.

Έως τις 21 Νοεμβρίου θα συνεχισθεί το Black Deals στο Stock Center. Το όφελος σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας ανέρχεται έως 2.000 ευρώ σε επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Με επίκεντρο την ασφάλεια, τη διαφάνεια και την αξιοπιστία, το Stock Center προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία αγοράς. Παρέχει πέντε χρόνια εγγύηση χωρίς επιπλέον χρέωση και πενταπλή γραπτή εγγύηση Βελμάρ σε περισσότερα από 1.500 ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε 15 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα.

Στην πρώτη θέση της παγκόσμιας καινοτομίας στον τομέα της ηλεκτροκίνησης παραμένει σταθερά ο Όμιλος Geely, επιβεβαιώνοντας τη μακροπρόθεσμη στρατηγική και το τεχνολογικό του όραμα. Σύμφωνα με τη νέα έκθεση “Electromobility Report” του ανεξάρτητου επιστημονικού ινστιτούτου Center of Automotive Management (CAM) για το πρώτο εξάμηνο του 2026, η Geely διατηρεί επάξια την κορυφή που είχε κατακτήσει και για το 2025. Όπως επισημαίνεται, η διατήρηση της πρωτιάς αποτελεί έναν ιδιαίτερα απαιτητικό στόχο. Παράλληλα, τα στοιχεία του CAM υπογραμμίζουν την άμεση και υψηλή συσχέτιση που υπάρχει ανάμεσα στον βαθμό καινοτομίας μιας αυτοκινητοβιομηχανίας και την εμπορική της επιτυχία στις πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων.

Η Suzuki ανακοίνωσε τη συνεργασία της ως Sponsor των Vikos Falcons, της ομάδας μπάσκετ των Ιωαννίνων, με την οποία μοιράζεται κοινές αξίες, όπως η ομαδικότητα, η επιμονή και η συνεχής προσπάθεια για διάκριση και εξέλιξη. Η ομάδα μπάσκετ των Ιωαννίνων γράφει ιστορία με την άνοδό της στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος.

Η Renault αναβαθμίζει συνολικά την ψηφιακή της παρουσία στην Ελλάδα, με επίκεντρο τον πελάτη. Το νέο επίσημο site renault.gr συνδυάζει εύχρηστη πλοήγηση, πλούσιο οπτικοακουστικό περιεχόμενο και διαμορφωτή αυτοκινήτου, φέρνοντας τη γκάμα, τις τεχνολογίες και τις υπηρεσίες της μάρκας πιο κοντά στον επισκέπτη. Μαζί με το νέο pro.renault.gr για τα επαγγελματικά οχήματα, δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία ενημέρωσης και εξυπηρέτησης, από την αναζήτηση αυτοκινήτου μέχρι τη φροντίδα του.