Επιμέλεια: Π. Χαλάτσης – Γ. Παλληκάρης

Εάν πράγματι παγώσει και πάλι η αγορά, όπως φημολογείται, απλά και μόνο από έλλειψη τσίγκων, που κατασκευάζονται πινακίδες τότε ο ΣΕΑΑ θα πρέπει να λάβει δραστικά μέτρα και να ζητήσει την τιμωρία των υπευθύνων που είτε κωλυσιεργούν, είτε είναι ανίκανοι για τις θέσεις που έχουν καταλάβει.

Μια υπηρεσία που έχει αναλάβει να τροφοδοτεί τις αρμόδιες υπηρεσίες συγκοινωνιών που εκδίδουν τους αριθμούς κυκλοφορίας στα καινούργια αυτοκίνητα δεν ξεμένει, μπορεί να ξεμένει από μέταλλο, δηλαδή από απλές λαμαρίνες. Κάτι συμβαίνει.

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Δύο παράγοντες μπορούν να φέρουν και πάλι την αναστάτωση στην αγορά.

Ο ένας είναι καθυστερήσεις στους κρατικούς διαγωνισμούς. Η προμήθεια των μεταλλικών πινακίδων γίνεται μέσω κεντρικών διαγωνισμών. Όταν υπάρχουν γραφειοκρατικές εμπλοκές, ενστάσεις από μειοδότες ή καθυστερήσεις στην έγκριση των κονδυλίων, οι Περιφέρειες ξεμένουν από απόθεμα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες νέων ή μεταχειρισμένων οχημάτων να μην μπορούν να τα ταξινομήσουν και να τα κυκλοφορήσουν νόμιμα. Πριν από μερικούς μήνες, κάποιοι περίμεναν αρκετούς μήνες για να παραλάβουν τα καινούργια τους Ι.Χ.

Ο δεύτερος λόγος μπορεί να οφείλεται στον «πόλεμο» των εργολάβων. Δεν θα το πούμε κομψά και ίσως δυσαρεστήσουμε κάποιους. Το λέμε επιχειρηματική κερδοσκοπία. Η κατασκευή και προμήθεια χιλιάδων πινακίδων σε ετήσια βάση αποτελεί μια εξαιρετικά επικερδή κρατική σύμβαση. Σε κάθε δημόσιο διαγωνισμό, οι εταιρείες που χάνουν, διεκδικούν το έργο καταθέτοντας συστηματικά νομικές προσφυγές, ασφαλιστικά μέτρα και ενστάσεις η μία εναντίον της άλλης. Αυτός ο νομικός «κλεφτοπόλεμος» για την πίτα των εκατομμυρίων μπλοκάρει τις διαδικασίες ανάθεσης για μήνες ή και χρόνια, παγώνοντας την παραγωγή.

Και στις δύο περιπτώσεις αυτοί που είναι υπεύθυνοι για τις καθυστερήσεις που οφείλονται αποκλειστικά και μόνο από τις πινακίδες κυκλοφορίας θα πρέπει να «ξηλωθούν» από τις καρέκλες τους. Είναι ακατάλληλοι και επικίνδυνοι.

Πρόσφατα προκάλεσαν ασφυξία στις αντιπροσωπείες και εκνευρισμό στους αγοραστές που, ενώ είχαν πληρώσει το καινούργιο τους αυτοκίνητο, αδυνατούσαν να το παραλάβουν γιατί το κράτος δεν είχε πινακίδες. Έλεος με αυτούς τους ανεύθυνους καρεκλοκένταυρους!

Εκτός αν δεχθούμε ότι πίσω από αυτό το πρόβλημα υπάρχουν οικονομικά συμφέροντα. Κάτι τέτοιο δεν το πιστεύουμε γιατί κανένας από αυτούς που κατέχουν τις θέσεις κλειδιά, σκέφτονται την κερδοσκοπία. Τη μίζα για να το πούμε πιο απλά. Όχι δεν το πιστεύουμε. Απλά υποθέτουμε ότι όταν δημιουργείται τεχνητή έλλειψη, κάτι «μυρίζει». Βέβαια πολλές φορές ανθεί η «γκρίζα» αγορά. Κάποιοι ιδιώτες διεκπεραιωτές βρίσκουν τη λύση και εξασφαλίζουν πινακίδες έναντι μιας καλής αμοιβής.

Η καλή είδηση σε αυτό το θέμα είναι ότι στο παρελθόν, το Δημόσιο ανέθετε την κατασκευή πινακίδων σε έναν ή ελάχιστους αναδόχους μέσω κεντρικών πολυετών διαγωνισμών. Η διαδικασία αυτή δημιουργούσε συχνά διοικητικά εμπόδια και προσφυγές, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται ελλείψεις στην αγορά σε περιπτώσεις καθυστερήσεων ή ακυρώσεων. Η νέα ρύθμιση αλλάζει τα δεδομένα, θεσπίζοντας ένα ελεύθερο μητρώο επιχειρήσεων χωρίς πλαφόν στον αριθμό των εγγραφών. Η ένταξη βασίζεται σε διαφανείς όρους, δίνοντας το δικαίωμα συμμετοχής στο Μητρώο Κατασκευαστών Πινακίδων σε κάθε νομικό πρόσωπο που εξασφαλίζει τον αναγκαίο μηχανολογικό εξοπλισμό, πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις ασφαλείας και καταθέτει τη σχετική εγγυητική επιστολή. Για να δούμε. Θα τα καταφέρουν ώστε να μην μείνουν οι νέοι ιδιοκτήτες χωρίς αυτοκίνητα τα Χριστούγεννα; Προς το παρόν δεν ξύνουμε πληγές…

Οι δημοσιογράφοι του ειδικού τύπου, μέλη του θεσμού «Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα», αφού δοκίμασαν εξαντλητικά 46 μοντέλα που εισήχθησαν στην ελληνική αγορά, ανακοίνωσαν ποια είναι τα δέκα που μπήκαν στη λίστα για την τελική βαθμολογία. Για το «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2027». Σίγουρα τα νέα μοντέλα που εισήχθησαν φέτος στην χώρα μας δεν είναι 46, αλλά αρκετά περισσότερα. Όμως από τη στιγμή που δεν δοκιμάσθηκαν από όλους τους δημοσιογράφους του «ΑτΧ» δεν μπόρεσαν να μπουν στη λίστα των υποψηφίων μοντέλων για την τελική δεκάδα. Η κριτική επιτροπή του θεσμού ανακοίνωσε τη λίστα με τα 10 μοντέλα που είναι: Aion UT, Cupra Raval, Geely Starray EM-I, Jaecoo 5, Kia EV2, Nissan Micra, Renault Clio, Renault Twingo, Skoda Epiq,Volkswagen ID. Polo. Ο μεγάλος νικητής θα αναδειχθεί σε ειδική εκδήλωση στις 14 Δεκεμβρίου, με τον μοναδικό, ανεξάρτητο δημοσιογραφικό θεσμό αυτοκινήτου στην Ελλάδα να έχει φέτος Χρυσό Χορηγό την εταιρεία μίσθωσης αυτοκινήτων Hertz και υποστηρικτές την εταιρεία logistics Ferst και την πίστα καρτ διεθνών προδιαγραφών SFi Karting Circuit.

Να επιστρέψουμε σε καλές ειδήσεις. Μία από αυτές έχει να κάνει με τις δυνατές προσφορές των αντιπροσωπειών που λόγω του « Black Friday» κάνουν δελεαστικές προτάσεις. Η Citroën φέτος το «μαύρο» το έκανε «κόκκινο». Η φετινή γιορτή για τη γαλλική φίρμα είναι «Citroën Red Friday». Με την εμπορική ενέργεια Red Friday, η ελληνική αντιπροσωπεία προσφέρει μοναδικές τιμές σε όλη τη γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων της, με μέγιστο όφελος έως 4.800€. Η ενέργεια ισχύει έως την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, μέσα από το Επίσημο Δίκτυο Διανομέων Citroën. Με επίκεντρο την προσιτή κινητικότητα και την άνεση, η γαλλική εταιρεία δίνει στους πελάτες τη δύναμη της επιλογής με τις θερμικές, τις υβριδικές ή τις αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις, ώστε ο καθένας να βρει το μοντέλο και την τεχνολογία κίνησης που ταιριάζουν στις ανάγκες του. Είτε πρόκειται για την ανανέωση του οικογενειακού αυτοκινήτου, την απόκτηση ενός δεύτερου οχήματος ή την ενίσχυση μιας επιχείρησης, η Citroën Red Friday προσφέρει έναν ακόμη λόγο για το επόμενο βήμα.

H ελληνική εταιρεία, Grand Automotive Hellas, τιμώντας την επίσημη χορηγία της Renault στο φημισμένο γαλλικό τουρνουά τένις ανακοίνωσε ότι η κορυφαία έκδοση Roland-Garros εισάγεται και στην χώρα μας. Εξωτερικά, το μοντέλο μαγνητίζει τα βλέμματα χάρη στις ειδικά σχεδιασμένες ζάντες 18 ιντσών «electro», τη μαύρη οροφή με το ασημί σατινέ σιρίτι και τα χαρακτηριστικά αυτοκόλλητα Roland-Garros στις εμπρός πόρτες. Η καμπίνα αποτελεί ωδή στον αθλητικό χαρακτήρα του τουρνουά, με επενδύσεις εμπνευσμένες από τον premium αθλητικό ρουχισμό, φωτεινή επιγραφή Roland-Garros στο ταμπλό, επιλογέα ταχυτήτων e-pop shifter με το λογότυπο της έκδοσης και εντυπωσιακά πατάκια στο χρώμα του «κόκκινου χώματος» (red clay). Η έκδοση Renault 5 E-Tech electric Roland-Garros προσφέρεται στην ελληνική αγορά με τη μεγάλη μπαταρία των 52 kWh (150 hp), με τη λιανική τιμή να διαμορφώνεται στα 36.500 ευρώ (η τιμή δεν περιλαμβάνει τις τρέχουσες κρατικές επιδοτήσεις).

Για το έτος 2025, τα ελαστικά UHP αποτέλεσαν το 62% των συνολικών πωλήσεων της Continental, στην κατηγορία επιβατικών αυτοκινήτων. Έως το τέλος του 2027 αναμένεται να προστεθούν περισσότερες από 650 νέες διαστάσεις ελαστικών υπερυψηλών επιδόσεων (UHP). Η Continental ενισχύει δυναμικά την παρουσία της στην κατηγορία ελαστικών υπερυψηλών επιδόσεων (UHP), ανακοινώνοντας την προσθήκη περισσότερων από 650 νέων διαστάσεων έως το τέλος του 2027. Η επέκταση αφορά ελαστικά πρώτης τοποθέτησης και αντικατάστασης, τόσο για τη μάρκα Continental όσο και για άλλες μάρκες του Ομίλου, όπως η Semperit και η Uniroyal. Το SportContact 7 έχει επιλεγεί ως ελαστικό πρώτης τοποθέτησης για μοντέλα κορυφαίων αυτοκινητοβιομηχανιών, όπως Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Volkswagen και Maserati, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα και την τεχνολογική του υπεροχή.

Ο Philippe Chabert αναλαμβάνει από την 1η Φεβρουαρίου 2027 τη θέση του Γενικού Διευθυντή στην Arval Hellas. Στόχος του είναι να οδηγήσει την εταιρεία στην επόμενη στρατηγική φάση ανάπτυξης και μετασχηματισμού της. Ο νέος Γενικός Διευθυντής φέρνει μαζί του μια εντυπωσιακή επαγγελματική πορεία 36 ετών στον Όμιλο BNP Paribas, εστιασμένη στον τομέα της μίσθωσης οχημάτων και των λύσεων κινητικότητας. Από αυτά, τα 14 χρόνια τα έχει διανύσει στην Arval, αναλαμβάνοντας καίριες διοικητικές θέσεις σε απαιτητικές αγορές όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Ρουμανία, η Ινδία, το Μαρόκο και η Τουρκία. Η Arval αποτελεί σημαντικό παράγοντα στον τομέα της λειτουργικής μίσθωσης οχημάτων και ειδικό σε λύσεις κινητικότητας.

Η Lepas ολοκλήρωσε την παρουσία της στο 38ο Athens Fashion Week με την επίδειξη “Strike a Pose”, στο πλαίσιο της οποίας ο Βασίλης Ζούλιας -Elegant Partner της μάρκας στην Ελλάδα- παρουσίασε τη συλλογή Autumn/Winter 2026/27. Η παρουσία της Lepas στη διοργάνωση ανέδειξε τη σύνδεση ανάμεσα στον κόσμο της μόδας και τον σύγχρονο αυτοκινητικό σχεδιασμό, μέσα από την κοινή έμφαση στην αισθητική, την κομψότητα και την προσωπική έκφραση. Πρόκειται για αξίες που καθορίζουν τη σχεδιαστική λογική της μάρκας και αποτελούν σημείο αναφοράς στη δημιουργία των μοντέλων της.