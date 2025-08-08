Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Mustang, Bronco, Raptor, Explorer, Maverick, Puma. Η Ford έχει μερικά σπουδαία ονόματα στη γκάμα της, αλλά ψάχνει για ακόμα περισσότερα. Αν είστε καλοί με τα ονόματα, να σας πούμε πως η Ford αναζητά και επίσημα ένα νέο υπεύθυνο Ονοματολογίας.

Σύμφωνα με την αγγελία εργασίας, η Ford αναζητά κάποιον «που μπορεί να συνδυάσει τη γλωσσική δημιουργικότητα με την επιχειρηματική στρατηγική, προσφέροντας ονόματα που δεν είναι μόνο αξιομνημόνευτα και ουσιαστικά, αλλά ευθυγραμμισμένα με την ευρύτερη αρχιτεκτονική της μάρκας και νομικά βιώσιμα».

Ακούγεται περίεργη δουλειά και παράλληλα συναρπαστική. Δεν μπορείς απλώς να διαλέξεις ένα όνομα, να το κολλήσεις στο πίσω μέρος ενός αυτοκινήτου και να θεωρηθεί ότι η δουλειά έγινε. Σε όλους στην εταιρεία πρέπει να αρέσει το όνομα, και πρέπει επίσης να είναι διαθέσιμο.

Η Ford διαθέτει πλέον ένα παγκόσμιο «Κέντρο ονομασίας και ταξινόμησης» και χειρίζεται περισσότερα από την απλή ονομασία αυτοκινήτων. Όπως σημειώνεται στην αγγελία για την θέση εργασίας, το Κέντρο αυτό διαχειρίζεται όλα όσα χρειάζονται όνομα εντός της Ford. Αυτό θα μπορούσε να είναι πράγματα όπως η υπηρεσία επαγγελματικών οχημάτων της Ford, το Ford Pro, ή εσωτερικά πράγματα που ως μην εργαζόμενοι εκεί, δεν ακούμε ποτέ.

Αυτή η θέση θεωρείται Leader Level 6 (LL6), η οποία, σύμφωνα με ένα έγγραφο νεοπροσληφθέντων της Ford, σημαίνει μισθό μεταξύ 112.000 και 212.000 δολαρίων. Αλλά χρειάζεστε εμπειρία για να αναλάβετε τη θέση. Συγκεκριμένα, η Ford αναζητά 6 ή περισσότερα χρόνια εργασίας στο ίδιο αντικείμενο, επομένως οι ερασιτέχνες ονοματολόγοι δεν χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση.