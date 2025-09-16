Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η τοποθέτηση ενός κινητήρα μοτοσικλέτας σε ένα αυτοκίνητο μπορεί να ακούγεται σαν κάτι εντελώς αλλόκοτο, αλλά έχει συμβεί εκπληκτικά πολλές φορές. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται σε μια ποικιλία σχημάτων, μεγεθών και μορφών. Από τετρακίνητα οχήματα μέχρι εντυπωσιακά καμπριολέ και σπορ αυτοκίνητα που ξεπερνούν σε απόδοση μερικά υπεραυτοκίνητα.

Meadows Frisky

Ο Βρετανός δημιουργός του είχε την έδρα του στην Αίγυπτο όταν σκέφτηκε ένα προσιτό, οικονομικό σπορ αυτοκίνητο. Αναγκασμένος να εγκαταλείψει την Αίγυπτο μετά από αλλαγή καθεστώτος, ο δημιουργός Raymond Flower μοιράστηκε τα σχέδιά του με μια βρετανική εταιρεία με επικεφαλής τον Henry Meadows και έτσι ένα πρωτότυπο αυτοκίνητο έκανε το ντεμπούτο του το 1957 στην Έκθεση της Γενεύης και σημείωσε άμεση επιτυχία. Ακολούθησαν εκδόσεις παραγωγής και τελικά κατασκευάστηκαν συνολικά περίπου 1.500 αυτοκίνητα.

Η πλειοψηφία τροφοδοτείται από έναν δικύλινδρο σε σειρά κινητήρα 16 ίππων, 324κ.εκ. Τα περισσότερα μοντέλα είχαν μέγιστη ταχύτητα 80χλμ./ώρα με την ισχύς να μεταδίδεται στους πίσω τροχούς μέσω ενός τετρατάχυτου χειροκίνητου κιβωτίου ταχυτήτων.

Honda Z600

Το Honda Z600 ήταν προς πώληση από το 1970 έως το 1974 και ουσιαστικά είναι ένα hatchback που συρρικνώθηκε. Το μικροσκοπικό σύνολο τροφοδοτείται από έναν κινητήρα μοτοσικλέτας Honda 600κ.εκ. που παράγει περίπου 36 ίππους. Ζυγίζει σχεδόν 600 κιλά και ο κινητήρας φτάνει τις 9.000 σ.α.λ.

Σε συνδυασμό με ένα χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων, η ισχύς αποστέλλεται στους μπροστινούς τροχούς. Διατέθηκε στην αγορά ως σπορ κουπέ και κατασκευάστηκαν περισσότερα από 40.000. Έκανε το 0-100 σε 22 δευτ.

Magnum Mark 5

Το Magnum Mk5 προέρχεται από τον Καναδά και έκανε το ντεμπούτο του το 2013. Κατασκευασμένο από ανθρακονήματα, ζυγίζει περίπου 540 κιλά. Ένας τροποποιημένος κινητήρας Suzuki Hayabusa 1,3 λίτρων αποδίδει 250 ίππους στις 11.000 σ.α.λ. και ένα εξατάχυτο σειριακό κιβώτιο ταχυτήτων στέλνει την ισχύ στους πίσω τροχούς. Η απόδοση που υποστηρίζεται είναι εκπληκτική: Το σπριντ 0-100 χλμ/ώρα ολοκληρώνεται σε μόλις 3,2 δευτερόλεπτα και η τελική ταχύτητα φτάνει τα 240 χλμ/ώρα. Σχεδιασμένο και διαφημιζόμενο ως αυτοκίνητο πίστας που μπορεί επίσης να κινηθεί σε δημόσιους δρόμους, το Magnum διαθέτει ανάρτηση τύπου Formula 1 και η πίεση των φρένων μπορεί να ρυθμιστεί από την καμπίνα. Το Magnum Mk5 δεν έφτασε ποτέ στα ύψη που οραματίστηκαν οι κατασκευαστές του το 2013.

Εκείνη την εποχή, με τιμή που ξεκινούσε από 140.000 δολάρια, καθώς και παράγοντες όπως το υψηλό κόστος παραγωγής, η μη αποδεδειγμένη φύση του μηχανήματος και οι κυβερνητικοί κανονισμοί, το έργο δεν κράτησε πολύ. Η Magnum Cars είχε σκοπό να κατασκευάζει 20 αυτοκίνητα ετησίως, αλλά φαίνεται ότι λιγότερα από 15 ολοκληρώθηκαν στην πραγματικότητα.