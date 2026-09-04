Η εποχή των αυτόνομων ταξί δεν αποτελεί πλέον σενάριο επιστημονικής φαντασίας για την Ευρώπη. Η Uber περνά στην επόμενη φάση της στρατηγικής της για την αυτόνομη οδήγηση, προσφέροντας πλέον διαδρομές με οχήματα που αναλαμβάνουν μόνα τους την οδήγηση σε ευρωπαϊκούς δρόμους.

Το μεγάλο νέο ήρθε από το Λονδίνο, όπου η Uber, σε συνεργασία με τη βρετανική εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Wayve, ξεκίνησε στις 3 Σεπτεμβρίου τις πρώτες αυτόνομες διαδρομές στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο, το Λονδίνο δεν είναι η πρώτη ευρωπαϊκή πόλη όπου οι επιβάτες της Uber μπορούν να μπουν σε ένα αυτοκίνητο που κινείται αυτόνομα. Η αρχή είχε γίνει στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας, όπου η Uber συνεργάζεται με την Pony.ai και τη Verne, προσφέροντας αυτόνομες διαδρομές μέσω της πλατφόρμας της.

Αυτόνομα Uber στους δρόμους του Λονδίνου

Στην περίπτωση του Λονδίνου, η τεχνολογία έρχεται από τη Wayve, μία βρετανική εταιρεία που έχει αναπτύξει ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης σχεδιασμένο να «μαθαίνει» να οδηγεί μέσα από πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας. Τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται είναι αμιγώς ηλεκτρικά Ford Mustang Mach-E, τα οποία έχουν εξοπλιστεί με το Wayve AI Driver και ένα σύνολο αισθητήρων που επιτρέπουν στο σύστημα να αντιλαμβάνεται το περιβάλλον γύρω από το όχημα.

Η εταιρεία έχει αναπτύξει ένα σύστημα που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη και στην εκπαίδευση μέσω πραγματικών δεδομένων, αντί να στηρίζεται αποκλειστικά σε εξαιρετικά λεπτομερείς HD χάρτες και μια τεράστια σειρά προκαθορισμένων κανόνων. Με απλά λόγια, το αυτοκίνητο δεν ακολουθεί απλώς έναν «ψηφιακό χάρτη» της πόλης. Το σύστημα προσπαθεί να κατανοεί τι συμβαίνει γύρω του και να αντιδρά ανάλογα.

Δεν χρειάζεται να πληρώσεις παραπάνω

Όσοι ζητούν UberX, Uber Electric ή Uber Comfort στο Λονδίνο μπορούν να αντιστοιχηθούν με ένα όχημα της Wayve, χωρίς επιπλέον χρέωση. Η εκτιμώμενη τιμή εμφανίζεται κανονικά στην εφαρμογή, ενώ ο επιβάτης έχει τη δυνατότητα να αποδεχθεί τη διαδρομή με το αυτόνομο όχημα ή να επιλέξει ένα συμβατικό αυτοκίνητο πριν αυτό φτάσει. Η υπηρεσία καλύπτει σχεδόν ολόκληρο το Λονδίνο, με εξαίρεση τα αεροδρόμια κατά την αρχική φάση λειτουργίας.

Υπάρχει όμως ακόμα άνθρωπος πίσω από το τιμόνι

Τα συγκεκριμένα Uber είναι μεν αυτόνομα, όμως στην παρούσα φάση η λειτουργία τους είναι επιτηρούμενη. Στο αυτοκίνητο βρίσκεται εκπαιδευμένος και αδειοδοτημένος οδηγός, ο οποίος επιβλέπει τη διαδρομή και μπορεί να αναλάβει τον έλεγχο εφόσον χρειαστεί. Ο λόγος δεν είναι ότι η Wayve θεωρεί πως το σύστημά της δεν μπορεί να οδηγήσει μόνο του, αλλά ότι το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο στο Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθεί να απαιτεί ανθρώπινη επίβλεψη για αυτή τη φάση ανάπτυξης της τεχνολογίας. Ουσιαστικά το Λονδίνο κάνει ένα βήμα προς τα πλήρως αυτόνομα ταξί, χωρίς όμως να έχει φτάσει ακόμη στο σημείο όπου ο επιβάτης θα μπαίνει σε ένα αυτοκίνητο χωρίς τιμόνι και χωρίς κανέναν άνθρωπο στη θέση του οδηγού.

Η Ευρώπη φαίνεται πως μπαίνει πλέον σταδιακά στον χάρτη των ρομποταξί

Το Ζάγκρεμπ ήταν η πρώτη ευρωπαϊκή στάση της Uber για αυτόνομες διαδρομές, ενώ το Λονδίνο αποτελεί ένα πολύ πιο δύσκολο τεστ για την τεχνολογία, λόγω της πυκνής κυκλοφορίας, των πεζών, των ποδηλατών, των στενών δρόμων και των πολύπλοκων διασταυρώσεων. Αν ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να ανταποκριθεί με ασφάλεια στους δρόμους μιας από τις πιο απαιτητικές μεγαλουπόλεις της Ευρώπης, τότε το μοντέλο μπορεί να αποτελέσει τη βάση για πολύ μεγαλύτερη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια, σε περισσότερες χώρες.

Θα εμπιστευόσασταν ένα ταξί χωρίς οδηγό να σας μεταφέρει στο κέντρο της Αθήνας;