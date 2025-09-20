Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η Porsche βάζει φρένο στα… ηλεκτρικά της οχήματα. Σήμερα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το επερχόμενο ηλεκτρικό (και 7θέσιο) SUV, το οποίο θα τοποθετείται πάνω από την Cayenne, τελικά δεν θα είναι ηλεκτρικό. Αντιθέτως θα λανσαριστεί αποκλειστικά με κινητήρα εσωτερικής καύσης και plug-in υβριδικό σύστημα μετάδοσης κίνησης.

Οι καταναλωτές δεν αγοράζουν ηλεκτρικά οχήματα όσο γρήγορα θα ήθελε η εταιρία, αναγκάζοντας την Porsche να επανεξετάσει τις στρατηγικές προϊόντων της. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Porsche, Oliver Blume, δήλωσε ότι αυτή η αναπροσαρμογή ευθυγραμμίζεται με τις «νέες πραγματικότητες της αγοράς και τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των πελατών».

Ο Blume δήλωσε επίσης: «Σήμερα, έχουμε θέσει τα τελικά βήματα στην αναπροσαρμογή της στρατηγικής μας. Αυτή τη στιγμή βιώνουμε τεράστιες αλλαγές στο αυτοκινητοβιομηχανικό περιβάλλον. Γι’ αυτό αναπροσαρμόζουμε την Porsche σε όλους τους τομείς».

Η εταιρεία θα καθυστερήσει επίσης την κυκλοφορία «ορισμένων πλήρως ηλεκτρικών μοντέλων οχημάτων». Αυτή η καθυστέρηση, περιλαμβάνει μια νέα πλατφόρμα ηλεκτρικών οχημάτων που πρόκειται να κυκλοφορήσει τη δεκαετία του 2030, την οποία η Porsche θα επανασχεδιάσει τώρα με άλλες μάρκες του ομίλου Volkswagen.

Θα δούμε την Panamera, την Cayenne και τα άλλα αυτοκίνητα καύσης της Porsche να κυκλοφορούν στους δρόμους μέχρι και τη δεκαετία του 2030. Μάλιστα η εταιρεία σχεδιάζει επίσης να λανσάρει νέες βενζινοκίνητες γενιές για αυτά τα μοντέλα της, ενώ παράλληλα θα ενημερώσει και την υπάρχουσα πλήρως ηλεκτρική γκάμα μοντέλων της.

Η νέα στρατηγική της εταιρείας μπορεί να κάνει τους petrolhead οπαδούς χαρούμενους, αλλά δεν έρχεται φθηνά. Το Automotive News ανέφερε σήμερα ότι η στροφή της Porsche από τα ηλεκτρικά οχήματα θα κοστίσει στον όμιλο VW 5,1 δισεκατομμύρια ευρώ.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες κάνουν μεγάλες αλλαγές ως απάντηση σε μια χαοτική βιομηχανία, με την Porsche να αντιμετωπίζει νέους δασμούς, φθίνουσες αγορές και επιβράδυνση στα ηλεκτρικά οχήματα.