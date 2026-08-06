Αν έχετε την εντύπωση ότι τα σύγχρονα αυτοκίνητα είναι μεγαλύτερα και βαρύτερα από ποτέ, δεν κάνετε λάθος. Τα τελευταία χρόνια το βάρος των νέων μοντέλων αυξάνεται συνεχώς, με αποτέλεσμα ακόμη και μικρά SUV να ζυγίζουν όσο μεγάλα οικογενειακά μοντέλα προηγούμενων δεκαετιών.

Η αύξηση αυτή δεν οφείλεται σε έναν μόνο παράγοντα. Αντίθετα, είναι αποτέλεσμα μιας σειράς τεχνολογικών, κατασκευαστικών και νομοθετικών εξελίξεων που έχουν αλλάξει ριζικά την αυτοκινητοβιομηχανία.

Οι μπαταρίες προσθέτουν εκατοντάδες κιλά

Ο μεγαλύτερος «ένοχος» είναι η ηλεκτροκίνηση. Τα σύγχρονα ηλεκτρικά αυτοκίνητα διαθέτουν μεγάλες μπαταρίες που συχνά ζυγίζουν εκατοντάδες κιλά. Σε αρκετές περιπτώσεις μόνο η μπαταρία ενός EV μπορεί να πλησιάζει τα 450 κιλά, ανεβάζοντας σημαντικά το συνολικό βάρος του οχήματος. Ακόμη και τα υβριδικά μοντέλα έχουν βαρύνει σε σχέση με τα αντίστοιχα βενζινοκίνητα, καθώς διαθέτουν επιπλέον ηλεκτροκινητήρες, μπαταρίες και πολύπλοκα συστήματα διαχείρισης ενέργειας.

Πιο ασφαλή, αλλά και πιο βαριά

Ένας ακόμη σημαντικός λόγος είναι η ασφάλεια. Τα σύγχρονα αυτοκίνητα διαθέτουν πολύ ισχυρότερες δομές αμαξώματος, περισσότερους αερόσακους, συστήματα αυτόματου φρεναρίσματος, κάμερες, ραντάρ και δεκάδες ηλεκτρονικούς αισθητήρες. Όλα αυτά αυξάνουν το βάρος αλλά παράλληλα σώζουν ζωές. Οι αυστηρότεροι κανονισμοί πρόσκρουσης έχουν επίσης οδηγήσει στη χρήση μεγαλύτερων ενισχύσεων και πιο σύνθετων δομών απορρόφησης ενέργειας.

Και οι οδηγοί ζητούν περισσότερα

Οι εποχές που ένα αυτοκίνητο είχε απλά ένα ραδιόφωνο και χειροκίνητα παράθυρα έχουν περάσει ανεπιστρεπτί. Σήμερα οι καταναλωτές απαιτούν μεγάλες οθόνες, ηλεκτρικά καθίσματα, ηχοσυστήματα υψηλής ισχύος, θερμαινόμενα και αεριζόμενα καθίσματα, πανοραμικές οροφές και πλήθος συστημάτων άνεσης. Όλα αυτά προσθέτουν κιλά.

Το αποτέλεσμα φαίνεται παντού

Το επιπλέον βάρος επηρεάζει την κατανάλωση, τη φθορά ελαστικών και φρένων, αλλά και τους χώρους στάθμευσης που σχεδιάστηκαν για πολύ μικρότερα αυτοκίνητα. Δεν είναι τυχαίο ότι αρκετοί ειδικοί μιλούν πλέον για το φαινόμενο της «διόγκωσης» των αυτοκινήτων, καθώς τα νέα μοντέλα γίνονται ολοένα μεγαλύτερα και βαρύτερα χρόνο με τον χρόνο.