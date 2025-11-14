Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η Lamborghini μπήκε στον κόσμο των SUV με την Urus και είδε τα κέρδη της να εκτοξεύονται. Ακολούθησε η Ferrari με την Purosangue, όπου κατευθείαν έγινε sold out για δύο χρόνια. Πλέον και η McLaren, το τελευταίο οχυρό απέναντι στα SUV αμαξώματα, φαίνεται πως πήρε την μεγάλη απόφαση και είναι έτοιμη να ακολουθήσει τη μόδα της εποχής (μπορεί να την κατηγορήσει κανείς;).

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Automotive News, στις 11 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε παγκόσμια συνάντηση αντιπροσώπων στο McLaren Creation Centre στο Bicester της Αγγλίας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, στελέχη της McLaren φέρεται να παρουσίασαν ένα σπορ SUV με εσωτερική ονομασία “P47” το οποίο θα μπει στη γραμμή παραγωγής.

Πρόκειται για ένα πενταθέσιο υβριδικό SUV το οποίο θα φοράει θηριώδη τροχούς μέχρι και 24 ιντσών, έχοντας μυώδες αμάξωμα ενώ τονίστηκε πως θα είναι πρακτικό για την καθημερινότητα και όχι ένα πανάκριβο εξωτικό μοντέλο περιορισμένης παραγωγής.

Πάντως το SUV δεν είναι το μόνο νέο μοντέλο στο πλάνο της McLaren, καθώς η αυτοκινητοβιομηχανία έχει ένα φιλόδοξο σχέδιο νέων προϊόντων που εκτείνεται έως το 2030, με νέες παρουσιάσεις να προγραμματίζονται κάθε χρόνο από τώρα έως το 2028.

Μία από τις σημαντικότερες παρουσιάσεις φέρεται να είναι ένα υβριδικό κουπέ που θα αποδίδει σχεδόν 800 ίππους. Με κινητήρα V6 και ήπιο υβριδικό σύστημα, το αυτοκίνητο αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2027. Την ίδια χρονιά, η McLaren λέγεται επίσης ότι ετοιμάζει μια τελική έκδοση της τρέχουσας 750S (άγνωστο εάν θα είναι περιορισμένης παραγωγής).

Αυτό όμως που σχολιάστηκε περισσότερο και από το SUV, είναι η πλήρης απουσία οποιασδήποτε αναφοράς στο φημολογούμενο πλήρως ηλεκτρικό supercar της McLaren. Νωρίτερα φέτος, ο Collins επιβεβαίωσε ότι ένα ηλεκτρικό όχημα υψηλών επιδόσεων παραμένει σε εξέλιξη, αλλά δεν αποτελεί προτεραιότητα. Προς το παρόν, φαίνεται ότι οι οπαδοί της ηλεκτρικής McLaren θα πρέπει να περιμένουν λίγο ακόμα μιας και έχει αποδειχθεί πως δεν υπάρχει κοινό για ακριβά και sport ηλεκτρικά σύνολα.