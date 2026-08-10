Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Οι άνθρωποι του Carwow έστησαν στην ευθεία τρία από τα ταχύτερα και ακριβότερα SUV της Ευρώπης σε μια σειρά από δοκιμασίες επιτάχυνσης και φρεναρίσματος. Από τη μία πλευρά βρέθηκαν η Ferrari Purosangue και η Lamborghini Urus Performante, ενώ από την άλλη η ολοκαίνουργια Porsche Cayenne Turbo Electric.
Το ενδιαφέρον της αναμέτρησης ήταν τεράστιο, καθώς τα δύο ιταλικά SUV διαθέτουν θερμικούς κινητήρες υψηλών επιδόσεων, ενώ η Porsche βασίζεται αποκλειστικά στην ηλεκτρική ισχύ.
Τα νούμερα που ζαλίζουν
- Η Ferrari Purosangue εφοδιάζεται με ατμοσφαιρικό V12 6,5 λίτρων που αποδίδει 725 ίππους και 716 Nm ροπής, ενώ ζυγίζει 2.033 κιλά.
- Η Lamborghini Urus Performante χρησιμοποιεί έναν V8 biturbo 4,0 λίτρων με 666 ίππους και 850 Nm, με βάρος 2.150 κιλά.
- Η ηλεκτρική Cayenne Turbo Electric διαθέτει δύο ηλεκτροκινητήρες που αποδίδουν συνολικά 1.156 ίππους και 1.500 Nm ροπής, αν και το βάρος της φτάνει τα 2.645 κιλά.
Δείτε επίσης: Πρώτη «επαφή» με την εκρηκτική Porsche Cayenne Electric των 1.156 ίππων (Βίντεο)
Η αναμέτρηση περιλάμβανε αγώνες επιτάχυνσης στο 400άρι, στο 800άρι, αλλά και δοκιμή φρεναρίσματος από τα 160χλμ./ώρα.
Το συγκεκριμένο συγκριτικό δείχνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο πώς η ηλεκτροκίνηση έχει αλλάξει τα δεδομένα στις επιδόσεις, καθώς ένα βαρύ SUV μπορεί πλέον να σταθεί απέναντι σε δύο από τα πιο εντυπωσιακά μοντέλα υψηλών επιδόσεων της Ferrari και της Lamborghini.