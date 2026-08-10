Οι άνθρωποι του Carwow έστησαν στην ευθεία τρία από τα ταχύτερα και ακριβότερα SUV της Ευρώπης σε μια σειρά από δοκιμασίες επιτάχυνσης και φρεναρίσματος. Από τη μία πλευρά βρέθηκαν η Ferrari Purosangue και η Lamborghini Urus Performante, ενώ από την άλλη η ολοκαίνουργια Porsche Cayenne Turbo Electric.

Το ενδιαφέρον της αναμέτρησης ήταν τεράστιο, καθώς τα δύο ιταλικά SUV διαθέτουν θερμικούς κινητήρες υψηλών επιδόσεων, ενώ η Porsche βασίζεται αποκλειστικά στην ηλεκτρική ισχύ.

Τα νούμερα που ζαλίζουν

Η Ferrari Purosangue εφοδιάζεται με ατμοσφαιρικό V12 6,5 λίτρων που αποδίδει 725 ίππους και 716 Nm ροπής, ενώ ζυγίζει 2.033 κιλά.

Η Lamborghini Urus Performante χρησιμοποιεί έναν V8 biturbo 4,0 λίτρων με 666 ίππους και 850 Nm, με βάρος 2.150 κιλά.

Η ηλεκτρική Cayenne Turbo Electric διαθέτει δύο ηλεκτροκινητήρες που αποδίδουν συνολικά 1.156 ίππους και 1.500 Nm ροπής, αν και το βάρος της φτάνει τα 2.645 κιλά.

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Η αναμέτρηση περιλάμβανε αγώνες επιτάχυνσης στο 400άρι, στο 800άρι, αλλά και δοκιμή φρεναρίσματος από τα 160χλμ./ώρα.

Το συγκεκριμένο συγκριτικό δείχνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο πώς η ηλεκτροκίνηση έχει αλλάξει τα δεδομένα στις επιδόσεις, καθώς ένα βαρύ SUV μπορεί πλέον να σταθεί απέναντι σε δύο από τα πιο εντυπωσιακά μοντέλα υψηλών επιδόσεων της Ferrari και της Lamborghini.